Roka İstanbul, Sevgililer Günü İçin Özel Lezzetler Sunuyor

İstanbul’un çağdaş Japon mutfağının önde gelen isimlerinden biri olan Roka İstanbul, çiftleri unutulmaz bir Sevgililer Günü deneyimiyle davet ediyor. 14 Şubat’a özel olarak hazırladığı lezzetlerle, romantizmi ve zengin mirası bir araya getiren Roka İstanbul, çiftleri muhteşem bir kutlamaya çağırıyor.

MENÜDE NELER VAR?

Roka İstanbul’un özel Sevgililer Günü menüsünde dikkat çeken lezzetler arasında, Raspberry tamago tatlısı ve Ichiyo’s Daisy kokteyli bulunuyor. Tatlılarda ve içeceklerde çağdaş Japon dokunuşunu hissettiren bu özel lezzetler, Sevgililer Günü’ne unutulmaz bir tat katacak.

Özellikle Ichiyo’s Daisy kokteyli, adını Japonya’nın ilk kadın roman yazarı Higuchi Ichiyo’dan alıyor ve bu özel günde romantik bir hava katıyor. Klasik Daisy kokteylini kuru curacao bazlı parfait d’amour ile zenginleştiren bu özel reçete, tatlı ve ekşinin mükemmel bir birleşimini sunuyor.



ÖZEL DEKORASYON

Roka İstanbul’da geçirilecek olan Sevgililer Günü, sıcak ve özel bir atmosferde geçecek. Kırmızı balon dekorasyonlarıyla süslenen mekanda, çiftler kendilerini özel hissedecek ve Roka’nın kendine özgü sıcak atmosferinde romantik bir akşam geçirecekler.

Sevgililer Günü’ne özel lezzetlerin yanı sıra, Roka İstanbul’un 20. yılını kutlamak için özel olarak hazırlanan ikonik lezzetlerin de yer aldığı menü, misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Sevgililer Günü’nü Roka İstanbul’un çağdaş ve sıcak atmosferinde geçirmek isteyen çiftler, özel lezzetlerin ve ikonik tatların keyfini çıkaracakları bu özel davete davetli.