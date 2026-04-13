Kapari Bahçe’de Beklenmedik Veda!

İzmir Alaçatı’nın en bilinen gastronomi adreslerinden biri olan Kapari Bahçe ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Microsoft’taki kariyeriyle tanınan Haluk Maga’nın sahibi olduğu mekan, kulis bilgilerine göre sessiz sedasız kapandı. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bu gelişme, bölgedeki gastronomi sahnesinde önemli bir boşluk yaratıyor.

Uzun yıllar boyunca Alaçatı’nın en popüler noktalarından biri olarak öne çıkan bu mekan, yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı deneyimi sunuyordu. Bu nedenle kapanma haberi, hem müdavimleri hem de sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Teknoloji Dünyasından Gastronomiye Uzanan Hikaye

Haluk Maga, kariyerine teknoloji sektöründe yön veren önemli isimlerden biri olarak biliniyor. Özellikle Microsoft bünyesinde üstlendiği görevlerle dikkat çeken Maga, 1998-2000 yılları arasında Microsoft Suudi Arabistan Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Ardından Microsoft Türkiye’nin başına geçerek şirketin yerel operasyonlarının gelişiminde aktif rol aldı.

Ancak Maga, 2013 yılında iş hayatına farklı bir yön vermeye karar verdi. Bu karar, onu Ege’nin en karakteristik destinasyonlarından biri olan Alaçatı’ya taşıdı. Böylece teknoloji dünyasındaki kariyerini gastronomiyle buluşturduğu yeni bir dönem başladı.

Kapari Bahçe: Alaçatı’nın En Güçlü Markalarından Biri

Kapari Bahçe, kısa sürede Alaçatı’nın en dikkat çeken mekanlarından biri haline geldi. Hacımemiş Mahallesi’nde yer alan tarihi bir konakta konumlanan mekan, hem ambiyansı hem de sunduğu deneyimle fark yarattı.

Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda hizmet veren Kapari Bahçe, aynı zamanda Kapari Otel ile birlikte butik bir konaklama deneyimi de sunuyordu. Bu bütünsel yaklaşım, mekanı yalnızca bir restoran olmaktan çıkarıp destinasyon haline getirdi.

Özellikle açıldığı ilk yıllarda Alaçatı’nın en trend adreslerinden biri olarak öne çıkan marka, yaz sezonlarının vazgeçilmez durakları arasında yer aldı.

Kapanma Nedeni: Kira Anlaşmazlığı

Edinilen bilgilere göre, Kapari Bahçe’nin kapanmasının arkasında kira anlaşmazlığı bulunuyor. Haluk Maga ile mekan sahibi arasında yaşanan bu sorun, taraflar arasındaki ilişkinin gerilmesine neden oldu.

Bu gelişmenin ardından Maga, işletmeyi kapatma kararı aldı. Sürecin hızlı ve sessiz ilerlemesi, kapanmanın sürpriz etkisini daha da artırdı. Böylece Alaçatı’da önemli bir gastronomi noktası, aniden sahneden çekilmiş oldu.

Yeni Marka Yolda

Kulislerde konuşulanlara göre Kapari Bahçe’nin yerine yeni bir marka hazırlığı yapılıyor. Ancak bu yeni konseptin detayları ve ismi henüz paylaşılmadı.

Bu durum, bölgedeki rekabeti ve beklentiyi artırıyor. Çünkü Kapari Bahçe gibi güçlü bir markanın yerini alacak yeni projenin nasıl bir konseptle geleceği merak konusu.