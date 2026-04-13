Gabbro’da Caz Gecceleri: Pazar Akşamlarına Yeni Ritim

İstanbul’da Pazar akşamları yeni bir ritim kazanıyor. Gabbro, Gabbro Jazz serisiyle müzik ve gastronomiyi aynı sahnede buluşturuyor. Şehrin en sofistike atmosferlerinden birine sahip olan mekan, canlı caz performanslarını özel bir set menüyle tamamlayarak dikkat çekici bir deneyim sunuyor.

Bu etkinlik, yalnızca bir konser akşamı değil. Aynı zamanda şehrin sosyal hayatına güçlü bir dokunuş getiriyor. Çünkü Gabbro, müziğin ritmini lezzetle buluşturarak çok katmanlı bir gecce vadediyor.

Pazar Akşamlarına Yeni Bir Ritim

Gabbro, canlı caz performansı ile Pazar akşamlarını sıradanlıktan çıkarıyor. Her hafta sahne alan farklı sanatçılar, geccenin enerjisini belirliyor. Böylece her etkinlik, kendine özgü bir atmosfer yaratıyor.

Bu noktada müzik, yalnızca arka planda kalmıyor. Aksine gecenin ana karakterine dönüşüyor. Ayrıca sahne performansları, mekandaki zarif ambiyansla birleşerek etkileyici bir bütünlük sunuyor.

Müzik ve Gastronominin Buluştuğu Deneyim

Gabbro’nun en güçlü taraflarından biri, gastronomi deneyimi ile müziği aynı çizgide buluşturması oluyor. Swissôtel’in deneyimli mutfak ekibi tarafından hazırlanan set menü, geceye eşlik eden önemli bir detay haline geliyor.

Her tabak, lezzet ve sunum açısından özenle hazırlanıyor. Böylece misafirler, yalnızca müzik dinlemiyor; aynı zamanda rafine bir akşam yemeği deneyimi yaşıyor. Bu yaklaşım, Gabbro Jazz geccelerini klasik konserlerden ayırıyor.

Nisan ve Mayıs Line-Up

Gabbro Jazz serisi, güçlü isimlerle dikkat çekiyor. Programda yer alan sanatçılar, farklı caz tınılarını sahneye taşıyor:

19 Nisan – Bir Zamanlar Yol Project

26 Nisan – Fatih Erkoç

03 Mayıs – Ferit Odman

Bu line-up, caz severler için kaçırılmayacak bir program sunuyor. Ayrıca her performans, farklı bir müzikal yolculuk vadediyor.

Etkinlik Detayları ve Katılım

Gabbro Jazz geceleri, Pazar akşamlarını planlamak isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Mekan kapılarını saat 19:00’da açıyor. Canlı müzik performansı ise 21:00’de başlıyor.

Bilet kapsamında özel Gabbro set menü sunuluyor. İçecekler ise bu pakete dahil edilmiyor. Bu nedenle misafirler, içecek tercihlerini ayrıca belirleyebiliyor.

Gabbro, cazın zamansız ruhunu modern bir atmosferle buluşturuyor. Eğer siz de İstanbul’da farklı bir Pazar akşamı deneyimi arıyorsanız, bu seri listenizin üst sıralarında yer almalı.