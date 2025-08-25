Kadın Liderliğine Güçlü Katkı: Swissôtel’de Muhlise Özmeriç Dönemi

Muhlise Özmeriç, turizm sektöründe kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde aldığı Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitiminin ardından adım attı. İlk deneyimini Dedeman Hotels & Resorts bünyesinde kazanan Özmeriç, burada temel yetkinliklerini geliştirdi. Ardından Hilton Worldwide ve Conrad Istanbul Bosphorus gibi dünya çapında prestijli otellerde görev alarak satış ve pazarlama alanında önemli tecrübeler edindi. Sektörde geçen 23 yıl boyunca elde ettiği birikim, onu alanında öne çıkan isimlerden biri haline getirdi.

Raffles İstanbul’dan Swissôtel’e Uzanan Başarı

2017 yılının Haziran ayında Raffles Istanbul Zorlu Center ekibine katılan Özmeriç, burada “Toplam Gelir Yönetimi Direktörü” unvanıyla görev yaptı. Bu süreçte geliştirdiği stratejiler, otelin gelir yönetimini optimize ederek başarıya ulaşmasını sağladı. Başarılı performansı sayesinde sektör içinde liderliğiyle dikkat çekti. Ağustos 2023 itibarıyla ise yeni bir döneme adım atarak Swissôtel The Bosphorus, Istanbul’da Satış ve Pazarlama Direktörü olarak atandı. Bu yeni pozisyon, onun birikimlerini daha geniş bir alanda değerlendirmesine imkân tanıyor.

Kadın Liderliğinin Gücü

Özmeriç’in Swissôtel ekibine katılması, yalnızca yönetim kadrosunda yeni bir vizyonun doğmasına değil, aynı zamanda kadın liderliğinin güçlenmesine de katkı sağlıyor. Kadın yöneticilerin artan temsiliyeti, otel sektöründe daha kapsayıcı ve dengeli bir iş ortamının kapılarını aralıyor. Özmeriç’in bu adımı, genç kadın profesyonellere ilham kaynağı olurken, sektörde kadın-erkek dengesi açısından da örnek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sektörde Yeni Bir Sayfa

Swissôtel The Bosphorus için bu atama, yalnızca bireysel bir kariyer başarısı değil, aynı zamanda otelin kurumsal vizyonunu güçlendiren önemli bir stratejik adım. Özmeriç’in liderliği, otelin satış ve pazarlama stratejilerine yeni bir soluk kazandırırken, Türk turizm sektöründe kadınların etkin rol alabileceğini güçlü biçimde gösteriyor.