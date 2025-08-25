İstanbul’un Yeni Pazar Ritüeli: GALLADA Sundays Başlıyor

GALLADA, Boğaz’ın eşsiz manzarasına karşı sunduğu yenilikçi deneyimlerle İstanbul’un sosyal yaşamına yeni bir soluk getiriyor. Tarihî yolcu terminali binasında yer alan mekân, 7 Eylül’den itibaren GALLADA Sundays etkinliğiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Şef Fatih Tutak’ın direktörlüğünde, Taylan Yücel’in imzasını taşıyan menü, yaratıcı kokteyller ve şık bir atmosferle pazar günlerini unutulmaz kılmayı hedefliyor.

Paylaşımlı Sofralar ve Geleneksel Lezzetler

Her pazar 12:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek GALLADA Sundays, misafirlerine yalnızca lezzet değil aynı zamanda samimi bir paylaşım deneyimi sunuyor. Nar ağaçlarıyla çevrili terası, huzurlu atmosferi ve yaratıcı dokunuşlarla hazırlanmış menüsü, mekânı farklı kılıyor. Paylaşımlı sofralarda sunulan menü, usta şeflerin hazırladığı nesli tükenmekte olan tatlar ile donatılıyor. Ayrıca mekânın imzası haline gelen dumpling çeşitleri ve Anadolu mutfağının kült lezzeti Cağ Kebabı, misafirlerle buluşuyor. Gün boyu sunulan özenle seçilmiş kokteyller, deneyime zarif bir dokunuş katıyor.

Canlı Müzik ile Enerji Yükseliyor

GALLADA Sundays, gastronomi kadar müziğe de önem veriyor. DJ performanslarının canlı enstrümanlarla birleştiği dinamik müzik düzeni, mekânın enerjisini yükseltiyor. Konuklar, İstanbul’un büyüleyici silueti eşliğinde hem damaklarını şenlendiriyor hem de keyifli bir müzik yolculuğuna çıkıyor. Bu çok yönlü deneyim, yemeği yalnızca bir ihtiyaç değil, sosyal bir buluşma haline getiriyor.

Boğaz’da Yeni Bir Pazar Alışkanlığı

The Peninsula Istanbul’un özenli servis anlayışıyla birleşen GALLADA Sundays, şehirde yeni bir pazar ritüeli oluşturmayı hedefliyor. Gastronomi, müzik ve Boğaz atmosferini bir araya getiren bu etkinlik, misafirlere yalnızca lezzet değil aynı zamanda paylaşım ve sosyalleşme imkanı sunuyor. İstanbul’un enerjisini yansıtan bu konsept, misafirlerin unutulmaz anılarla ayrılacakları özel bir deneyim vaat ediyor.