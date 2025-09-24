İstanbul’un Gastronomi Merkezi: Galataport Mekanları

Karaköy’den Tophane’ye uzanan sahil hattı, uzun yıllar boyunca kapalı kaldıktan sonra yeniden şehre kazandırıldı. Bugün, hem kültür-sanat hem de gastronomi açısından kentin en canlı bölgelerinden biri haline gelen bu alan, farklı mutfaklardan izler taşıyan restoranları ve şık kafeleriyle dikkat çekiyor. İstanbul’un kalbinde yükselen bu destinasyon, misafirlere sadece yemek değil; Boğaz’a karşı unutulmaz bir atmosfer de vadediyor. İşte sahilin yeni gözde adreslerinden öne çıkan bazı mekanlar..

Frankie

Dünya mutfağı lezzetlerini canlı müzikle harmanlayan Frankie, şık atmosferi ve kokteylleriyle sahilin popüler adreslerinden. Hem yemek hem eğlence arayanlar için cazip bir seçenek.

Roka

Modern Japon mutfağını İstanbul’a taşıyan Roka, Londra’daki şöhretini Galataport’taki şubesiyle sürdürüyor. Robata ızgarasının benzersiz dokunuşu sayesinde menüdeki tatlar bambaşka bir boyut kazanıyor. Narenciyeli morina, trüf soslu sashimi ve baharatlı pirzola, deneyimin zirve noktaları.

The Populist

Dünya mutfaklarından seçilen çeşitleri samimi bir atmosferle sunan Populist, kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Taco çeşitleri ve craft bira seçenekleriyle genç ruhlu bir buluşma noktası.

Liman İstanbul

Bir zamanların “Liman Lokantası”, bugün modern çizgilerle yeniden yorumlanmış haliyle konuklarını ağırlıyor. Hatay’dan muhammara, Antep’ten rafik ve cağ kebabı gibi tatlarla Türk mutfağını yeniden tanımlıyor. Tarihi yarımadaya karşı yemek yemek ayrıcalık burada yaşanıyor.

Sait

Yalıkavak’tan Galataport’a taşınan lezzet markası, deniz ürünleriyle adından söz ettiriyor. Özel reçetelerle hazırlanmış çorbalar, deniz mahsullü makarnalar ve balık çeşitleri, menünün yıldızları arasında.

Gina

İtalyan mutfağının şık yorumu için Gina en doğru adres. El yapımı makarnaları, taş fırın pizzaları ve risottoları, geniş şarap menüsüyle birleşiyor. Özellikle iş çıkışında içki için tercih edilen mekan, zarif atmosferiyle öne çıkıyor.

Mezzaluna

Floransa’dan esen rüzgârla İstanbul’a gelen Mezzaluna, karakteristik İtalyan mutfağı sunuyor. Antipastilerle başlayan sofralar, odun fırınında pişmiş pizzalar ve taptaze makarnalarla tamamlanıyor.

Monochrome

Tasarımıyla olduğu kadar mutfağıyla da dikkat çeken Monochrome, fotoğraf sanatından ilham alan konseptiyle farklı bir deneyim sunuyor. Kahvaltıdan tatlıya uzanan geniş menü, mekânı benzersiz kılıyor.

BigChefs

Ev sıcaklığındaki dekorasyonu ve zengin menüsüyle bilinen BigChefs, Galataport’ta da günün her anına eşlik ediyor. Premium lezzetler arasında Osso Buco ve Teriyaki glaze dana kaburga gibi özel seçenekler var.

Kiva

Anadolu mutfağının köklü tariflerini modern yorumlarla sahile taşıyan Kiva, meze çeşitleriyle öne çıkıyor. Rakı eşliğinde Boğaz manzarasında sunulan bu tatlar, mekânın özgün kimliğini pekiştiriyor.

Kirpi Restaurant

Samimi atmosferiyle dikkat çeken Kirpi, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar uzanan menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Dünya mutfağı ile Akdeniz esintilerini bir araya getiriyor.