İstanbul Ağustos 2024 Etkinlik Rehberi

Yazın en güzel günlerini yaşadığımız ağustos ayı, İstanbul’da sanatseverler için dolu dolu geçecek. Tiyatrodan sergilere, operadan konserlere kadar birçok sanat aktivitesine ev sahipliği yapacak olan İstanbul, 2024 Ağustos ayı boyunca kültür ve sanatın kalbinin attığı yer olacak.

İstanbullular, bu ay boyunca çeşitli etkinliklerle buluşacak. Tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, konserler ve atölyeler, şehirdeki sanatseverleri bekliyor. Eğer "Bu ay ne yapsak?" diye düşünüyorsanız, sizin için seçtiğimiz Ağustos 2024 İstanbul kültür-sanat etkinliklerine göz atabilirsiniz. Sanatla dolu bir ayın tadını çıkarın ve İstanbul’un sunduğu bu benzersiz etkinlikleri kaçırmayın.



İstanbul Ağustos Ayı Konserleri

Gülşen





Türkçe pop müziğin en başarılı isimlerinden biri olan Gülşen, ses getiren sahne performansı ve en sevilen şarkılarıyla Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaptığı ve bestelediği parçalarla müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Gülşen, bu özel konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Gülşen’in Harbiye Açık Hava’daki konseri, müzikseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sevilen sanatçı, dillere pelesenk olmuş hit parçalarını seslendirerek, dinleyicilerine müzik dolu anlar yaşatacak. Bu unutulmaz performansı kaçırmak istemeyenler için, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda yerlerini almaları tavsiye ediliyor.





Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 1 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Argy

Ege’nin sıcak sularından dünyaya açılan başarılı DJ ve prodüktör Argy, melodik ve duygusal techno tarzıyla dinleyicilerini mest etmeye hazırlanıyor. Unutulmaz bir geceye imza atacak olan Argy, izleyicileri büyüleyecek gerçek bir AV (Audio-Visual) show ile sahne alacak.

Bu benzersiz performans, müzikseverlere hem işitsel hem de görsel bir şölen sunacak. Melodik ritimler ve duygusal ezgilerle dolu bu özel geceyi kaçırmamak için hazırlıklı olun. Argy’nin büyüleyici performansına tanıklık etmek isteyen herkes, bu unutulmaz etkinlikte yerini almak için sabırsızlanıyor.





Yer: Life Park

Tarih: 3 Ağustos 2024, 16:00

Bilet: Passo

Barabar – After Party: Hey! Douglas





Müzisyenler, oyuncu-müzisyenler, türküler, hem ritim hem türküler tutturan sürprizli vokaller, oyunculuktan gelen nüktedanlığın sahne atışmalarına dönüştüğü küçük diyaloglar ile Warm up: Hünkar, Barabar – After Party: Hey! Douglas 3 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da.

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 3 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Feridun Düzağaç

Feridün Düzağaç, en sevilen şarkılarıyla Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak. Türk rock müziğinin sevilen ismi, dinleyicilerine duygulu parçaları ve etkileyici performansıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 3 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Biletinial

Gökhan Özen

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar hediye eden, müzisyen ve yorumcu Gökhan Özen, verdiği uzun aranın ardından 4 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde ilk konserini vermeye hazırlanıyor. Sürprizleri, dansçıları, bitmek bilmeyen sahne enerjisi ve hayranlarının çok iyi bildiği unutulmaz şarkıları ile bu konseri kaçırmayın!

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 4 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ajda Pekkan

Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde seyirciyle buluşacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 6 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Cihat Tamer Ve Zihni Göktay İle Bir Varmış Bir Yokmuş

“Cihat Tamer ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı müzikli gösteri, bu iki ustanın acı ve tatlı anılarını masal tadında, müzik ve şarkılar eşliğinde sahneye taşıyor. Serkan Budak’ın sanat yönetmenliğinde ve Emre Özkan’ın yapımcılığında hazırlanan gösteri, 6 Ağustos akşamı İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 6 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Aşkın Nur Yengi

Türk Pop Müziği’nin büyülü sesi Aşkın Nur Yengi, sahnedeki muhteşem performansı ve repertuvarını “Pera Filarmoni Orkestrası’yla buluşturuyor!” Bu müzik dolu ve romantik gecede zaman yolculuğuna çıkmaya hazır olun!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 7 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Chalet Garden 90’lar Türkçe Pop

Hadi Yine İyisin’den, Karam’a, Aboneyim’den Benimle Oynama’ya… Tadına doyamadığımız o muhteşem şarkılar, rengarenk kıyafetler, karışık kasetler, blue jean’ler ve çok daha fazlası! Yemyeşil bir bahçede özlem duyduğumuz bütün o anlara, 90’ların unutulmaz şarkıları ile eşlik etmek ve doyasıya dans etmek için Chalet Garden’a davetlisiniz!

Yer: Chalet Garden

Tarih: 7 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Passo

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesinde! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle eğlenceyi Harbiye Açık Hava sahnesine taşıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 8 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Büyük Ev Ablukada

Kendilerine özgü dilleri, kalıpları, cümleleri ve şarkılarıyla Büyük Ev Ablukada, kendilerine özgü bir şovla dinleyicilerinin karşısına çıkıyorlar! Bu renkli gecede olmak için sen de yerini al!

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 9 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Sena Şener

Kendine has tarzı ve benzersiz yorumlarıyla son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden Sena Şener, etkileyici vokali ve duygusal şarkılarıyla müzik tutkunlarını büyüleyici bir geceye davet ediyor.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 9 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Bubilet

Mert Demir

Sahne performansları, retro şovmenliği ve pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi çeşitli müzik tarzlarında performanslarıyla son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden Mert Demir, en sevilen şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 10 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Jazzy Sundaze Presents; Ercüment Orkut Quartet

Ünlü caz sanatçıları eşliğinde, özel şeflerin hazırladığı tadım ve kokteyl workshopları ve lezzetli yemeklerle Pazar gününüzü premium bir deneyime çevirmeye hazır mısınız? ‘Jazzy Sundaze Presents,’ Ağustos ayının ikinci pazarında Ercüment Orkut Quartet’i sahnesinde ağırlıyor.

Yer: Chalet Garden

Tarih: 11 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Blondshell





Alternatif rock, indie rock, grunge ve Britpop gibi farklı türleri başarıyla harmanlayan Blondshell güçlü rock enstrümantasyonuyla 13 Ağustos’ta Zorlu PSM’de!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Passo

Hauser

Çağdaş klasik müziğin sıra dışı ismi Hauser, tüm dünyada ses getiren turnesi “Rebel with a Cello” kapsamında, 14 Ağustos akşamı İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Klasik müzik tutkusunu enerjik performansıyla şekillendiren Hauser, klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatacak.

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 14 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Passo

Opeth

Otuz yılı aşkındır yayınladıkları her albümde progresif müziğe farklı pencereler açan; blues, caz, folk ve klasik müzik türlerine ustaca dokunuşlar yapan Opeth, “In Cauda Venenum” albüm turnesiyle 14 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Passo

Sertab Erener

Türkiye’nin en güçlü vokallerinden Sertab Erener, unutulmaz şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla seslendirecek. Sertab Erener’in muhteşem sesiyle bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Tarih: 17 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Full Moon Beats

Efsanevi bir geceye hazır mısınız? Swissotel The Bosphorus İstanbul, 18 Ağustos’ta unutulmaz bir Full Moon partisinde sizi ağırlıyor. Gökyüzünün aydınlattığı bu özel gecede, Andre Soueid, Anatolian Sessions, Onur Secki, Pupa ve Ollie’in benzersiz performansları eşliğinde dans edin ve geceyi aydınlatın!

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 18 Ağustos 2024, 15:00

Bilet: Passo

Cem Adrian

Büyüleyici sesi ve kendine has yorumuyla Cem Adrian, unutulmaz bir konser için Harbiye Açık Hava sahnesinde. Bu müzik dolu eşsiz akşamı kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 18 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Fontaines D.C.

Post-punk ve alternatif rock gibi türlerin yanına yerel kimliklerini koymaktan asla çekinmeyen, sürekli bir evrim halindeki Fontaines D.C., değişken duygular, etkileyici içgörüler, olgunluk ve duygusal derinlikleri bir araya getirerek, unutulmaz bir konser deneyimi sunmak için 20 Ağustos’ta ‘PSM Loves Summer by %100 Müzik’ kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Mustafa Sandal

90’larda yayınladığı parçalarıyla Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden birine dönüşen Mustafa Sandal, “An Epic Symphony” konserleri için Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 21 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Hayko Cepkin

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, ülkemizde metal müziğin en önemli isimlerinden Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden ağırlıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 23 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Fuerza Bruta Wayra

Akrobasi, tiyatro, dans ve müziğin bir arada olduğu Fuerza Bruta Wayra, Volkswagen Arena’da! Teknoloji ve sanatın buluştuğu, 360 derece sahnesi ile izleyicileri hipnotize eden bu sözsüz gösteri, muazzam görsel efektlerle dolu bir illüzyon sunuyor. İlham ve yaratıcılığın ön planda olduğu bu deneyimi kaçırmayın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 23 Ağustos 2024, 18:00

Bilet: Passo

Barcelona Guitar Trio

Uluslararası üne sahip üç gitarist Alí Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco, Paco de Lucía’ya unutulmaz bir saygı duruşunda bulunmak için gitarlarını İspanya’daki en parlak Flamenko dansçısı çiftlerinden biri olan Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ve en olağanüstü İspanyol vurmalı çalgılardan biri olan Paquito Escudero ile bir araya getiriyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 24 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Bubilet

An Epic Symphony & Ahmet Kaya: Mehmet Erdem

An Epic Symphony, ülkemizin en önemli değerlerinden Ahmet Kaya’yı, Mehmet Erdem’in sesiyle ilk kez Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ağırlıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 24 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

KAS:ST + Anfisa Letyago

Fransız techno devi KAS:ST, 24 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da unutulmaz bir performansla elektronik müzikseverlerin karşısına çıkıyor! Kas:st’ın etkileyici setleri ve Flexanima’nın görsel şöleni bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak. Bu geceyi kaçırmayın!

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 24 Ağustos 2024, 17:00

Bilet: Biletino

Candan Erçetin

25 yılı aşkın müzik kariyeriyle Türkçe popun en önemli isimlerinden biri olan Candan Erçetin, büyüleyici sesi ve zarif duruşuyla Harbiye sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 27 Ağustos 2024, 21:15

Bilet: Passo

Sıla

Pop müziğin en sevilen kadın vokallerinden Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde! Sıla’nın hit şarkılarıyla dolu enerjik performansını canlı olarak deneyimleyeceğiniz bu müzik dolu bir akşamı kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 28 Ağustos 2024, 21:15

Bilet: Passo

Overkill

Thrash metalin dev ismi Overkill, “Scorched” albümünün Avrupa turnesi kapsamında 31 Ağustos’ta Zorlu PSM’de! 80’lerden bu yana dünya çapında verdiği konserler ve 20 stüdyo albümüyle birçok turneye imza atan Overkill, bu konserle Türkiye’de 7. kez hayranlarıyla buluşacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 31 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Biletix

İstanbul Ağustos Ayı Tiyatroları

Frida Kahlo

Yağmur Aygün Frida Kahlo karakteriyle sahnede! “İçimde kırk kadın, kırkı da yabancı, kırkı da öteki… Uçmak isteyip de uçamayan bir kuş gibisin. Yürüyemezsen dans et Frida!”

Yer: Bakırköy AyDem Sahne

Tarih: 1 – 2 – 4 – 9 – 10 – 17 – 18 Ağustos 2024, 19:30

Bilet: Bubilet

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

Biri kentli, eğitimli senarist; diğeri ormanlarda yaşayan özgür ruhlu hırsız iki kardeş, aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde birbirlerini keşfederler. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı anlatılır. İnsan, kendi kurduğu sistemde sıkışıp kalırken bu tuzaktan kurtulabilir mi? Sam Shepard’ın 1980’de yazdığı ‘True West’ oyununa günümüzden seslenen çağdaş bir yorum olan “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” başrollerini paylaşan Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın eşsiz yorumuyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 2 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasında neler yaşanabilir? Ya bu son buluşulan yer aslında ilk buluşulan yer ise? Geçmişi masaya yatırmayı düşünen Ayhan ve Özlem çifti Krizantem çay bahçesinin masasını seçince ortaya eğlenceli bir sonuç çıkar mı?

Yer: Mall Of İstanbul Moi Sahne

Tarih: 8 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Armağan Çağlayan ile Size Anlatacaklarım Var

Türkiye’nin önde gelen televizyon yapımcılarından Armağan Çağlayan, 30. yılında YouTube kanalındaki dikkat çekici röportajlarıyla gündemi takip etmeye devam ediyor. Tek kişilik gösterisi “Size Anlatacaklarım Var”da, 20 yıl önceki ve bugünkü Türkiye’deki değişimleri, ünlülerle yaşadığı eğlenceli anıları ve YouTube çekimlerinden hikayeleri seyirciyle paylaşıyor

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 13 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Shirley Valentine

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü… Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 16 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Pera Palace’ta Cumartesi Tiyatrosu – Bir Delinin Hatıra Defteri

7. derece bir memur olan Ivanoviç, sınıfsal farklılıklar ve sıradan hayatının etkisiyle akli dengesini yitirir. Patronunun kızına aşık olur ve onun köpeğinin mektuplarını alarak kız hakkında bilgi edinmeye çalışır. Patronu, kızını bir generalle evlendirmeyi düşünürken, Ivanoviç’in durumu giderek kötüleşir ve zihninde çözmesi imkansız sorunlar yaratır. Sonunda kendini İspanya’nın yeni kralı olduğuna inandırır. Öncesinde sıradan bir yaşam süren Ivanoviç, dönemin akıl hastalarına yapılan işkencelere maruz kalır.

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 17 Ağustos 2024, 12:00

Bilet: Passo

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” ile sahnede. Nilgün Belgün’ün büyük ilgi gören “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” isimli kitabından sahneye uyarlanan müzikli danslı gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşuyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 18 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Richard

2012’de Kral III. Richard’ın kemikleri Leicester’daki bir otoparkta bulunur. Aynı dönemde Londra’daki bir tiyatro, III. Richard’ı sahneye koyarken, tiyatroya sığınan kimliksiz bir adam, oyunu alışılmadık bir şekilde değiştirir. Bu adam, tiyatronun yapısını bozarak, drag queen gösterileri ve moda defilelerinden ilham alır, sonuçta tiyatro büyük bir krize girer. Okan Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ını modern bir bakış açısıyla ele alıyor ve hayali bir tiyatro kumpanyası, Richard’ı yeniden sahneye koyarak yabancılaşma ve yalnızlaşma temalarını işliyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 20 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Erkek Aklı Oksimoron

Emre Karayel’in “Erkek Aklı – Oksimoron” oyunu, kadın ve erkeğin doğası üzerine mizahi bir bakış sunuyor. Farklı karakterlere bürünerek izleyicileri güldüren Karayel, kadınların ne istediğini sorgularken, eksik X kromozomunun etkilerini komediyle anlatıyor. Seyirciler, terk edilen bir adamın “Kadınlar ne ister?” sorusuna katılarak eğlenceli ve umut dolu bir deneyim yaşıyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 20 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesi kuru, okşaması kısırdır. Vermek öyle zoruna gider ki, selam bile vermez, onu bile alır; yalnızca alır…” Cimri’yi tanıyanlar böyle betimler. Peki, kimdir bu Cimri? Gerçekten dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir, yoksa etrafımızda da böyle insanlar var mıdır? Böylesi biriyle yaşamak nasıl olurdu? Fransız yazar Moliere’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahnede.

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 22 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Celile (Nazım Hikmet’in Annesi)

Nazım’ın uzun hapislik sürecinde ve dünya aydınlarının mücadelesinde, oğlunun özgürlüğü için çarpan bir annenin feryadı, Osmanlı’nın son yıllarında yasak aşkı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında oğlunun yaşamı için verdiği mücadeleyle anlatılıyor. Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı olan Celile, cesur ve cüretkar bir ressam olarak, oğlunun açlık grevinde Galata Köprüsü’nde eylem yapma cesaretini gösteren güçlü bir kadın, bir anne ve bir aşık olarak tanıtılıyor.

Yer: Burgazada Cennet Bahçesi

Tarih: 25 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

On Yıl Sonra

On yıl öncesine gidebilseniz neyi değiştirirsiniz? Peki ya on yıl sonrası için hayaliniz ne? Mutluluk ne? Sadece mutsuz olmamak mı? Bir akşam yemeği. Bir çift ve eski bir dost. 10 yıl sonra bir ilk buluşma. Rollerin sürekli yer değiştirdiği, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında gezinen bir kovalamaca.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tarih: 25 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 27 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15 – 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 28 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 28 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Fahrenheit 451



Distopya kavramı, gelecekte veya kurgusal bir evrende özgürlüğün reddedildiği, baskıcı ideolojilerin yol açtığı korku, acı ve mutsuzluğu anlatır. Bu tür bir kabusta kurtuluş mümkün olsa da, onu gerçekleştirmek her zaman kolay olmayabilir. ‘Fahrenheit,’ bu distopyanın sadece bir kurgu olmadığını, aynı zamanda bizim dünyamızda ve tarihimizde gerçek bir tehlike oluşturduğunu vurgular. Zaman belirsiz değil, her an şu andadır. Şimdi kendine sor, kitapları yakmanın düşünceyi yok etmeye yeterli olup olmadığını.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tarih: 31 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Tek odalı bir evde sıkışıp kalan aile, şehre tutunmak için farklı yollar denerken, Dirmit merakı ve direnme gücü sayesinde zorluklarla başa çıkmanın yollarını bulur. Annesi Atiye, babası Huvat ve abileri, Dirmit’in bu çabalarına geleneklere dayanarak engeller koysa da, Dirmit durmuyor!

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 31 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

İstanbul Ağustos Ayı Stand-Up Showları

Özkan Çelik “Böyle de Bir Şey Var”

Hiçbir şey yapmadan daha fazla yaşayamayacağını fark eden Özkan Çelik, intihar da edemeyince “İşin Komik Tarafı” isimli gösterisini yayınlıyor. Psikoloğa gitmeye devam etse de psikologtan istediği verimi alamayan komedyen, “Böyle de Bir Şey Var” isimli ikinci gösterisiyle derdini seyirciye anlatıyor.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 1 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Yunus Emre Gündüz “Varınca Ara”

“Kemikleşmiş Travma” gösterisi ile büyük ilgi gören ve sosyal medyada karikatürleri, animasyonları ve podcastleri ile adından söz ettiren Yunus Emre Gündüz, yeni gösterisinde ise ilişkiler, arkadaşlık, şehir hayatı, yolculuk, kaos ve politik konular üzerine eğlenceli hikayeler sunuyor.

Yer: Mentalist Pub

Tarih: 3 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu stand up gösterisi, 10 yıldır olduğu gibi yine BKM Mutfak Comedy Club’da!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 3 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Taha Ercoşkun “İstibdad”

Taha Ercoşkun, İngilizce sahnelerde başlayıp Rusça sahnelerde devam ettirdiği stand-up yolculuğuna bu kez Türkçe devam ediyor, politik konularla dinleyicilerini hem güldürüp hem de düşünüdürüyor.

Yer: Muaf Kadıköy

Tarih: 10 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletinial

Tuba Ulu

Reklamcılığı zirvede bırakıp 5 yıl önce komedyenliğe başlayan Lady Malumat, seyirciyle de muhabbet edeceği yarı interaktif gösterisiyle Bkm Mutfak Comedy Club’da!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 16 Ağustos 2024, 19:30

Bilet: Biletix

Eda Özyurt “Uyanan Güzel”

Eda, gündüzleri yaratıcı drama ve yoga eğitmeni, akşamları ise komedyendir. Uzun yıllar tiyatro yaptıktan sonra bankacılığı bırakmamış ve şimdi performans sanatları bilgisini eğlenceli kurumsal eğitimler haline getiriyor. “Uyanan Güzel” stand-up gösterisiyle başına gelenleri anlatıyor ve interaktif sahneleri seviyor.

Yer: Mall of İstanbul Moi Sahne

Tarih: 16 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Mesut Süre ile İlişki Testi

Çiftlerin tanışma hikayelerinden kıskançlıklarına, eski sevgililerinden arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir çift olarak kurdukları ilişkiye kadar pek çok şeyin konuşulacağı, pek çok hikayenin anlatılacağı “Mesut Süre ile İlişki Testi”, İstanbul izleyicisiyle buluşuyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 18 Ağustos 2024, 18:00

Bilet: Biletinial

Gökhan Ünver

Sahneye adım attıktan sonra reklamcılığı bırakan Gökhan Ünver; sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zor yanları, ebeveynlik gibi A’dan Z’ye bütün esprilerini açık yüreklilikle sahneye taşıyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 27 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Özgür Turhan “Warm Up”

Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, yeni stand-up gösterisinin provasını sizlerle birlikte yapmak için sahneye çıkıyor. Özgür, son sekiz yıldır yarattığı kahkaha dolu anlarla tanınıyor ve şimdi bu ısınma gösterileri ile yeni malzemelerini test ediyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 27 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İstanbul Ağustos Ayı Festivalleri

İstanbul Festivali

İstanbul’un en iyi eğlencesine hazır olun! Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının konserleri ve sahne şovları, sürprizli gösteriler, yaratıcı çocuk atölyeleri, heyecan dolu espor turnuvaları ve benzersiz lezzetler sizleri bekliyor. Hepsi ve daha fazlası, 15 gün boyunca her gün saat 16.00’dan itibaren İstanbul Festivali’nde!

Yer: Festival Park Yenikapı

Tarih: 2 – 18 Ağustos 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Burgazada Music Festival

İlki 2019’da gerçekleşen “Burgazada Music Festivali”, üçüncü edisyonuyla 3-4 Ağustos’ta Cennet Bahçesi’nde. Festivalde, darkwave’den “Neon Lies”, nostaljik melodileriyle “Brek”, punk rock’tan “Robin”, multi-enstrümanist “Görkem Karabudak”, psikedelik rock grupları “Klan” ve “Hayvanlar Alemi”, post-punk grubu “Morunay” ve melodik gitarlarıyla “Sunset Stream” sahne alacak.

Yer: Burgazada Cennet Bahçesi

Tarih: 3 – 4 Ağustos 2024, 18:00

Bilet: Biletinial

Eat Like an Italian 2

Eat Like an Italian 2, geri dönüyor! Maharetli şeflerin hazırladığı özel İtalyan yemeklerinden aperitiflere pizzalardan, makarnalara salatalara ve tatlılara kadar pek çok lezzeti tadarken, müziğin ve yemyeşil doğanın keyfini çıkaracaksınız. Nefis kokteyller ve yaratıcı workshop’larla dolu bu eşsiz etkinliği kaçırmayın!

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus

Tarih: 4 Ağustos 2024, 15:00

Bilet: Passo

Blind Fest: Placebo, Sivert Høyem, BIG SPECIAL, Onur Özdemir

Blind’ın her yıl düzenlediği Blind Festival, 4 Ağustos 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverleri ağırlıyor. Ana grup olarak İngiliz alternatif rock grubu Placebo, iki yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Festivalde Placebo’nun yanı sıra Madrugada solisti Sivert Høyem, İngiliz punk ikilisi Big Special ve Sakin grubunun solisti Onur Özdemir sahne alacak. Festivalin açılışını ise Onur Özdemir yapacak.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 4 Ağustos 2024, 18:00

Bilet: Biletix

Milyon Fest

Milyon Fest, 8-11 Ağustos tarihleri arasında Milyon Beach Kilyos’ta! Emre Fel, Kıvılcım Ural, Seksendört, Ceylan Ertem, Ufuk Beydemir, Athena, Sena Şener, Fatma Turgut, Dedublüman, Can Gox, Yedinci Ev, Badi Gardi gibi isimlerin sahne alacağı bu unutulmaz müzik şöleninde yerinizi alın!

Yer: Milyon Beach Kilyos

Tarih: 8 – 11 Ağustos 2024

Bilet: Biletix

Garage Sale Festival

Şehrin merkezinde doğayla iç içe gerçekleşecek bu eşsiz festivalde, ikinci el ürünler, sosyal medyadan tanıdık simaların standları, sürdürülebilir lokal markalar, gurme lezzetler ve yaratıcı atölyeler buluşuyor. Sürdürülebilirliği ve bilinçli tüketimi desteklemeyi amaçlayan festivalde konserler, sanat etkinlikleri ve workshoplar da yer alıyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 10 Ağustos 2024, 15:00

Bilet: Passo

Soundscape Festival 2024

Soundscape Festivali, 10-11 Ağustos’ta doğanın kucaklayıcı atmosferinde, 15.000 müzik ve doğa severi ağırlayacak. Üç sahnede geniş bir müzikal yelpaze sunan festival, The Blaze, Monolink, FKJ gibi isimlerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Festival, canlı performanslar, yaratıcı atölyeler ve sanat enstalasyonları ile unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Yer: Life Park

Tarih: 10 – 11 Ağustos 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Infinitum Music Festival

Lifepark’ta 16 – 18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan üç günlük elektronik müzik festivalinde yerinizi alın! Elektronik müziğin farklı türlerinden esintiler sunan bu etkinlikte, müziğin ritmiyle doğanın huzuru birleşiyor. Çeşitli sanatçılar ve DJ’lerle benzersiz bir deneyim sizi bekliyor.

Yer: Life Park

Tarih: 16 – 18 Ağustos 2024, 12:00

Bilet: Biletino

Threehills Festival: Tyga & Russ Millions

Threehills Festival, 25 Ağustos’ta Lifepark’ta rap müziğin yıldızlarını bir araya getiriyor. Platin plak ödüllü Tyga ve İngiltere’nin dinamik MC’si Russ Millions’ın yanı sıra, Motive, Lil Zey, Khontkar ve 13 Killoki sahne aldığı bu festival, etkileyici performanslar, dans şovları ve hip-hop kültürünü yansıtan sanat enstalasyonlarıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Enerji dolu bir atmosferde gerçekleşecek bu etkinliği kaçırmamak için biletlerinizi alın!

Yer: Life Park

Tarih: 25 Ağustos 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Burgazada Caz Günleri

Burgazada Caz Günleri 4. yılında, 31 Ağustos ve 1 Eylül günlerinde Cennet Bahçesi’nde caz severlerle buluşuyor. Burgazada’nın gelenekselleşen Caz Festivali “Burgazada Caz Günleri”, Burgazada’nın eşsiz atmosferinde bu sene de dinleyenleri mest etmeye hazırlanıyor.

Yer: Burgazada Cennet Bahçesi

Tarih: 31 Ağustos – 1 Eylül 2024

Bilet: Biletinial

İstanbul Ağustos Ayı Workshopları

Sushi

Uzakdoğu Mutfağı’nın en sevilen yemeklerinden yapım aşamasını ve tüm inceliklerini öğrenirken en sevilen sushi çeşitlerini ellerinizle yapacağınız bu workshopu kaçırmayın!

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 1 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Favori Yaz Kokteylleri

Dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerinden Mojito, Margarita, Amore ve Tiramusu Martini kokteyllerinin yapımını öğrenmek için Eataly Mutfak Atölyesi’nde “Favori Yaz Kokteylleri” workshopuna davetlisiniz!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 2 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Tasarım Atölyesi: Zamanını Arayan Sandalye

Bu atölyede, mobilyaların yaşam ve duygular üzerindeki etkileri inceleniyor. Bauhaus’un tasarım ilkeleri ışığında, ikonik sandalyeler ve işlev/biçim ilişkisi üzerine bilgi veriliyor. Katılımcılar, deneyimlerinden ve yapay zekanın yardımıyla geleneksel sandalye formlarını yeniden tasarlayarak, modern ve özgün sandalyeler oluşturuyor.

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 2 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

İtalyan Tatlıları

Otantik İtalyan tatlılarını yapmayı öğrenmeye ne dersiniz? Tatlı tutkunları için en sevilen İtalyan tatlılarından oluşan programıyla “İtalyan Tatlıları” workshopu Eataly Mutfak Atölyesi’nde.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 4 Ağustos 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Kendi Pizzanı Yarat

Gerçek İtalyan pizzalarının sırlarını keşfedin! Mükemmel bir İtalyan pizzasının sırrı, hamur ve malzemelerin uyumunda yatıyor. Sevdiklerinizle evde gerçek bir İtalyan pizzası partisi düzenlemek için bu workshopu kaçırmayın!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 4 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Lezzetli Cheesecakeler

Cheesecake tutkunlarına özel workshopta, hem fırında pişen hem de pişirmeden hazırlanan cheesecake tariflerini keşfedeceksiniz. Workshopta, kremalı ve hafif no bake cheesecake’in yanı sıra klasik bake cheesecake’in nasıl yapıldığını öğrenebilir, tatlıların üzerine mükemmel uyum sağlayan yaban mersini sos ve limon curd sos’un hazırlanışını da deneyimleyebilirsiniz. Tatlı yapmanın inceliklerini öğreneceksiniz!

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 8 Ağustos 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Meze Sofrası

Uzman Chef’s Table Mutfak Akademisi eğitmenleri eşliğinde mezelerin sırlarını öğreneceğiniz bu workshop’ta Mutabbel’den, Acılı Antep Ezme’sine en özel lezzetlerin nasıl hazırlandığını uygulayarak öğreneceksiniz.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 9 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Passo

Matmazel Makaron

Yıl 1862. Louis Ernest Ladurée, Paris’te ilk fırınını açar ve iki yuvarlak bezenin arasında dolgu kreması sunarak Fransız mutfağında 156 yıl sürecek bir geleneğin temelini atar. Şimdi, bu masalsı ve eşsiz geleneği öğrenmek için “Matmazel Makaron” workshopuna katılın.

Yer: Mutfak Sanatları Akademisi

Tarih: 11 Ağustos 2024, 10:00

Bilet: msa.com.tr

Şef Claudio Chinali ile – Chef’s Table Başlıyor

Terrazza Italia’nın Executive Chef’i Claudio Chinali ile “Chef’s Table” etkinliği başlıyor! Sadece o geceye özel hazırlanan menü ile gerçek İtalyan dokunuşunu, mevsimsel ürünlerin değerlerini ve şefin özel sunum tekniklerini yakından keşfedin.

Yer: Terrazza Italia

Tarih: 14 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Meksika Mutfağı Chili Con Carne Workshop

Meksika mutfağının lezzetli örneklerini öğrenme fırsatını yakalayacağınız bu workshopu kaçırmayın! Meksika mutfağının popüler tariflerinin nasıl hazırlandığını adım adım öğrenirken hazırladıklarınızı tatma şansı bulacaksınız ve bu yaratıcı mutfak deneyimiyle çok eğleneceksiniz!

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 14 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Tatlı Yaz

Bu sıcak yaz günlerinde sizi hem ferahlatacak hem de mutlu edecek orman meyveli pavlova ve lime – limon frangipan tart yapmak için kolları sıvayın; çünkü bu sefer pastacı sizsiniz!

Yer: Mutfak Sanatları Akademisi

Tarih: 15 Ağustos 2024, 10:00

Bilet: msa.com.tr

İtalyan Parti Atıştırmalıkları

İtalyanların lezzetli atıştırmalıkları ve favori kokteylleriyle gerçek bir parti konsepti hazırlamak ister misiniz? Bu workshop ile en popüler İtalyan atıştırmalıklarının ve eşlik edecek yaz kokteyllerinin yapımını öğrenerek İtalyanların renkli dünyasına adım atmaya hazır olun!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 17 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Etler ve Pişirme Teknikleri

Et pişirme atölyesinde, sous vide yöntemi, tütsüleme ve doğru et seçimi gibi konuları öğrenirken; taze baharatlı ızgara antrikot, mantar soslu dana eti, fesleğenli ızgara sebzeler ve orman meyveli panna cotta tadımı yapacaksınız.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 23 Ağustos 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Artizan Dondurma

Evinde dondurma yapmak isteyen dondurma meraklılarına “Artizan Dondurma” MSA’da! Hem geleneksel hem de modern metotlarla dondurma yapımına girişeceğiniz bu eğitimde, taze meyveli sorbe çeşitlerinden dondurma soslarına, farklı reçeteler ve özel tekniklerle dondurma sanatının tüm inceliklerini öğreneceksiniz.

Yer: Mutfak Sanatları Akademisi

Tarih: 26 Ağustos 2024, 10:00

Bilet: msa.com.tr

Boğaz’da Yoga

Boğaz’ın eşsiz manzarasında yoga yapmaya ne dersiniz? Sait Halim Paşa Yalısı’nda, YogaŞala’nın deneyimli hocası Duygu Erokan tarafından verilen Vinyasa Yoga dersleriyle hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirmek için bu fırsatı kaçırmayın!

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Tarih: 28 Ağustos 2024, 09:00

Bilet: Biletix

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Jose Carreras

Efsanevi 3 Tenors’tan José Carreras, The Farewell Tour kapsamında son kez Türkiye’ye geliyor. Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek bu unutulmaz konser, ünlü tenorun hayatının ve kariyerinin en önemli anlarını dev ekranlarda sergileyen bir çoklu medya gösterisi olarak hafızalara kazınacak. Carreras’ın Roma Caracalla hamamlarındaki ilk “The Three Tenors” konserinden sahneler ve Leonard Bernstein’ın West Side Story galası gibi anılarla dolu bu özel gösteri, klasik müziğin benzersiz bir deneyimini sunuyor.

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı

Tarih: 20 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

ARTBAT

Techno müziğin yüksek temposunu ve eşsiz tınılarını ruhumuza aşılayan, günümüz techno müziğine büyük bir soluk getiren ve global sahnelerin vazgeçilmezleri Artur ve Batish herkesin bildiği sahne isimleriyle ARTBAT, 20 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşuyor!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 20 Eylül 2024, 18:00

Bilet: Biletino

Chaplin

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 – 21 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Gipsy Kings by Andre Reyes

Kurucu üyelerden “El Maestro” Tonino Baliardo liderliğinde, Latin müziğinin efsanevi temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings, sevilen Latin ezgileriyle İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 21 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Bir Garip Orhan Veli Müzikali

“Bir Garip Orhan Veli Müzikali” yeniden Burgazada’da tiyatro severlerle buluşuyor. Orhan Veli’nin yaşama sevincini, umudunu, tutkularını ve İstanbul sevdasını anlatan bu müzikal, Murathan Mungan’ın kalemi ve Reha Özcan’ın etkileyici oyunculuğu ile sahneleniyor. Müzikal, Orhan Veli’nin en güzel şiirlerini, müzik ve dansla harmanlayarak tiyatral bir şölen sunuyor.

Yer: Burgazada Cennet Bahçesi

Tarih: 21 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Buika

Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen; besteci, söz yazarı ve İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, yoğun istek üzerine çıktığı Türkiye turnesiyle İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 22 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Chill With Us

Şehrin tam ortasında Gün Bahçesi’nin doğasıyla bütünleşirken Güney Fransa’nın günlük güneşlik ruhunu elektronik müzikle buluşturan Kazy Lambist, eklektik setleriyle Avrupa kulüplerinin vazgeçilmezi olan Habibi Funk’a Orkun Bozdemir, Doruk ve Ezgi eşlik edecek. Festivale özel oluşturulacak farklı deneyim alanları, mixolojistlerin hazırlayacağı nefis cocktailler, Hilton Istanbul ve PPang’ın şeflerinin gurme lezzetleri, sürdürülebilir workshoplar ve canlı müzik performansları ile harmanlanan dopdolu bir gün sizleri bekliyor.

Yer: Hilton Istanbul Bosphorus

Tarih: 22 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Biletino

ACCEPT

Almanya’nın heavy metal müzik dünyasına kazandırdığı en uzun soluklu gruplardan ACCEPT, Nisan 2024 tarihinde yayınlayacaklarını duyurdukları yeni albümleri ‘Humanoid’in turnesi kapsamında 14 yıl aradan sonra 17 Ekim akşamı yeniden İstanbul’da!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 17 Ekim 2024, 18:00

Bilet: Biletino

Black Coffee

Grammy ödüllü, elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul müzik ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren ve Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından başarıyla söz ettiren Black Coffee, 19 Ekim’de İstanbul’a geliyor!

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 19 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletino

The White Buffalo

Günümüzün en sevilen country şarkıcılarından biri ve ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesi olan ‘Sons of Anarchy’ dizisinin müziklerini yapan The White Buffalo, 1 Kasım akşamı İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya geliyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 31 Ekim 2024, 18:00

Bilet: Biletinial

80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar

Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ın sahne aldığı bu eğlence programı, sürpriz performanslar, anlatılar ve müziklerle geçmişten günümüze ortak anıları canlandırıyor. Piyanist şantör Mert Aktürk’ün canlı müziği eşliğinde söylenen şarkılarla, hoş hatıralar ve bol kahkaha vaat eden bu eşsiz gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Charlotte Cardin

Pop, elektro ve caz şarkıcısı ve söz yazarı Charlotte Cardin, büyüleyici sesi ve müziğiyle unutulmaz bir akşam için 21 Kasım’da Volkswagen Arena’da!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 21 Kasım 2024

Bilet: Biletino

Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby

Steven Knight tarafından yazılan ve Benoit Swan Pouffer’ın yönettiği “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby,” Shelby ailesinin hikayesini muhteşem dramatizasyon, nefes kesen danslar ve ikonik müziklerle sahneye taşıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası, 1920’lerin İngiltere’sinde geçen bu etkileyici yapım, aşk ve intikam temalarıyla izleyicileri büyüleyecek. İngiltere’deki kapalı gişe turnesinin ardından İstanbul’da sahnelenecek bu şovu kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 – 23 – 24 Kasım 2024

Bilet: Biletinial

Kovacs

Kariyerinde yürüdüğü eşsiz yolu karakteristik sesi ve imajıyla şekillendiren Sharon Kovacs, 20 Aralık akşamı IF Performans Hall sahnesinde.

Yer: IF Performans Hall Beşiktaş

Tarih: 20 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Biletinial