Çeşme Alaçatı'da Unutulmaz Bir Yaz Tatili İçin Etkinlik Rehberi

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme, yaz aylarında tatilciler için birbirinden çeşitli etkinliklerle dolup taşıyor. Eğer bu yaz Çeşme'de tatil yapmayı planlıyorsanız, günlerinizi dolu dolu geçirmenizi sağlayacak etkinlikleri kaçırmamalısınız.

2024 yaz aylarında Çeşme'de gerçekleşecek etkinlikler arasında plaj partileri, konserler, spor aktiviteleri ve çeşitli festivaller bulunuyor. Özellikle Alaçatı'da düzenlenen etkinlikler, tatilcilerin vazgeçilmezi haline geliyor. Misafirlerine unutulmaz deneyimler sunan Çeşme, bu yaz da tatilcilerin favori adreslerinden biri olacak. Unutulmaz bir yaz tatili için Çeşme'deki etkinlikleri şimdiden listenize almayı unutmayın!

Çeşme Alaçatı Ağustos Ayı Etkinlikleri

Sıla

Pop müziğin en sevilen kadın vokallerinden Sıla, en sevilen şarkılarını Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle birlikte seslendirecek! Bu müzik dolu bir akşamı kaçırmayın!

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 2 Ağustos 2024, 21:15

Bilet: Passo

Evrencan Gündüz

Farklı müzisyenler ile yaptığı düet çalışmaları ve sevilen şarkılarıyla Evrencan Gündüz, Tarla’da full band olarak sahne alacak. Bu enerji dolu, sürprizi bol sahne performansa davetlisiniz!

Yer: Tarla Alaçatı

Tarih: 3 Ağustos 2024, 22:00

Bilet: Passo

Zeynep Bastık

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaş; bir kasap, bir muhasebeci ve bir Türk kültürü profesörü, içlerinden birinin kanser olmasıyla büyük bir sınavla karşılaşır. Hasta arkadaşları, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister, ancak bu isteği yerine getirmek için mücadele ederler. Farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle yüzleşirken, türlü komik anlaşmazlıklar ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, izleyiciyi güldürmeyi başarırlar.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 6 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Candan Erçetin

25 yılı aşkın müzik kariyeriyle Türkçe popun en önemli isimlerinden biri olan Candan Erçetin, büyüleyici sesi ve zarif duruşuyla 9 Ağustos akşamı Çeşme Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 9 Ağustos 2024, 21:15

Bilet: Passo

Simge

Yayınladığı hit şarkılarla Türkçe pop müziğin en popüler isimlerinden Simge, Hayal Kahvesi Alaçatı sahnesinde! En sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla bu eğlenceli akşamı kaçırmayın!

Yer: Hayal Kahvesi Alaçatı

Tarih: 9 – 16 – 31 Ağustos 2024, 22:30

Bilet: Biletix

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu ile yaz turnesinde! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle eğlenceyi bu kez Açıkhava sahnesine taşıyor! Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ediyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 11 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Richard

2012’de Kral III. Richard’ın kemikleri Leicester’da bir otoparkta bulunur. Aynı dönemde Londra’da bir tiyatro, III. Richard’ı sahneye koyarken, tiyatroya sığınan kimliksiz bir adam oyunu değiştirir. Tiyatroyu drag queen gösterileri ve moda defilelerinden ilham alarak bozar ve kriz çıkarır. Okan Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ını modern bir bakış açısıyla ele alarak, yabancılaşma ve yalnızlaşma temalarını işliyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 12 Ağustos 2024, 21:00



Bilet: Biletinial

Anadolu Ateşi

Halk danslarını bale ve modern dansla sentezleyen, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel tarihinden beslenen ve Doğu ve Batı kültürlerini buluşturan, evrensel barış mesajları veren dans projesi “Anadolu Ateşi”, turnesine İzmir’de devam ediyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 14 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Bora Uzer

Elektronik müzik alanında dünya çapında büyük ses getiren parçalara imza atan, harika vokkalleri çarpıcı ritimlerle birleştiren Bora Üzer’in birden fazla enstürmanı harmanlayarak sergilediği büyüleyici performansı 16 Ağustos’ta Mano Del Sol’de!

Yer: Mano Del Sol Beach

Tarih: 16 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15 – 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 22 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Nilüfer

Pop müziğin en güçlü seslerinden biri olan Nilüfer, zengin repertuarı ve unutulmaz şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 23 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Sertab Erener

Türkiye’nin en güçlü vokallerinden biri olan Sertab Erener, unutulmaz şarkılarıyla Çeşme’de! Kendine özgü tarzı ve muhteşem sahne performansıyla milyonların kalbinde taht kuran Sertab Erener’in en sevilen şarkılarını seslendireceği bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Ağustos 2024, 21:15

Bilet: Passo

Cem Adrian

Büyüleyici sesi ve kendine has yorumuyla Cem Adrian, 25 Ağustos akşamı Çeşme Açıkhava’da müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Cem Adrian’ın sesiyle büyüleneceğiniz müzik dolu bu akşamı kaçırmayın!

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 25 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 30 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix