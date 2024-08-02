Antalya Ağustos 2024 Etkinlik Rehberi

Antalya, 2024 Ağustos ayında da birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaparak, unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Şehrin güzellikleriyle birleşen bu zengin etkinlik takvimi, hem yerli halkı hem de ziyaretçileri bir araya getirerek, Ağustos ayını renkli ve dolu dolu geçirme fırsatı sunuyor.

Antalya'da Ağustos ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler, şehrin kültürel ve sanatsal dokusunu zenginleştirecek. Müzik festivallerinden tiyatro gösterilerine, sergilerden açık hava sinemalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan etkinlikler, her yaş ve ilgi grubuna hitap edecek.

Bu yoğun ve zengin etkinlik takvimini takip ederek, Antalya'da geçireceğiniz bu ayı unutulmaz kılabilirsiniz. İşte, Antalya'da Ağustos 2024 etkinlik takvimi:

Antalya Ağustos Ayı Konserleri

An Epic Symphony & Ahmet Kaya: Mehmet Erdem

Events Across Turkey’nin bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, ülkemizin en önemli değerlerinden Ahmet Kaya’yı, Mehmet Erdem’in sesiyle ilk kez Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ağırlıyor.

Yer: Aktüel Açık Hava Sahnesi

Tarih: 2 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Cem Adrian

Büyüleyici sesi ve kendine has yorumuyla Cem Adrian, unutulmaz bir konser için 4 Ağustos akşamı Aspendos’ta müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: Aspendos Antik Tiyatro

Tarih: 4 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Sunnery James & Ryan Marciano

Amsterdam kökenli dj ikilisi Sunnery James ve Ryan Marciano, 7 Ağustos akşamı Club Inferno Kemer sahnesinde izleyicilerle bir araya geliyor.

Yer: Club Inferno

Tarih: 7 Ağustos 2024, 22:30

Bilet: Biletix

Teoman

Türk Rock müziğinin en popüler isimlerinden Teoman, 9 Ağustos akşamı Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 9 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Göksel

Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla Antalya dinleyicisiyle buluşuyor.

Yer: Alanya Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 9 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Zeynep Casalini

Nisan ayında çıkardığı yeni teklisi “Veda” ile müzik listelerine giren ve 2024 yazına “Veda” ile merhaba diyen Zeynep Casalini, 10 Ağustos’ta Antalya Açıkhava Bahçe’de geçmişten günümüze uzanan, eski ve yepyeni şarkıları ile sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 10 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Thomas Anders

Modern Talking’in baş solisti Thomas Anders keyifli sahne performansı ve eskimeyen şarkılarla izleyenlere nostaljik dakikalar yaşatacak.

Yer: The X Belek Hotel

Tarih: 10 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Evrencan Gündüz

Son dönemin öne çıkan isimlerinden Evrencan Gündüz, 10 Ağustos akşamı Antalya’da düzenlenecek olan konserinde sahne alacak ve dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatarak, enerjik performansı ve hit parçalarıyla geceyi renklendirecek.

Yer: Olimpos Orange Bar

Tarih: 10 Ağustos 2024, 23:00

Bilet: Biletix

Techno Music Show

Dev bir ekran, etkileyici sahne şovu ve eğlenmeye doyamayacağınız müziklerle dolu Techno Music Show, 11 Ağustos akşamı Antalya’da düzenlenecek ve katılımcılara unutulmaz bir müzik deneyimi sunarak geceyi coşturacak.

Yer: L’arena Beach

Tarih: 11 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Bubilet

Ayta Sözeri

Türk müziğinin parlayan yıldızı, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, sevilen şarkılarını Rüya Şarkıları konserleri kapsamında Antalyalı sevenleriyle seslendirecek.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 12 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Yalın

Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline dönüşen Yalın, 20. yıla özel yeni konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile Aspendos Antik Tiyatro sahnesine konuk oluyor.

Yer: Aspendos Antik Tiyatro

Tarih: 14 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Hande Yener

2000’lerin başından itibaren Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Hande Yener, en sevilen hit şarkılarını seslendireceği muhteşem konser serisiyle Antalya’da sahne alacak ve dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

Yer: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 14 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Mert Demir

Sahne performansları, retro şovmenliği ve pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi çeşitli müzik tarzlarında performanslarıyla son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden Mert Demir, Alanya Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

Yer: Alanya Açıkhava Tiyatro

Tarih: 16 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Hauser

Çağdaş klasik müziğin sıra dışı ismi Hauser, tüm dünyada ses getiren turnesi “Rebel with a Cello” kapsamında, 17 Ağustos akşamı Aspendos Antik Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor. Klasik müzik tutkusunu enerjik performansıyla şekillendiren Hauser, bu konserinde klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal deneyim yaratıyor.

Yer: Aspendos Antik Tiyatro

Tarih: 17 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Hayko Cepkin

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, metal müziğin en önemli solistlerinden Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden ağırlıyor.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 17 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Kenan Doğulu

Türkçe pop müziğin en önemli vokallerinden, aranjörlerinden ve yapımcılarından Kenan Doğulu, en sevilen şarkılarını Antalyalı müzikseverlerle buluşturuyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 18 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Buray

Pop müziğin sevilen isimlerinden Buray, en sevilen şarkılarını seslendireceği etkileyici performansıyla Aktüel Açıkhava Sahnesi’nde sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 23 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Aşkın Nur Yengi

Türkçe popun en güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi, en sevilen şarkılarını canlı performansıyla Antalyalı müzikseverlerle paylaşacak ve unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Yer: Aspendos Antik Tiyatro

Tarih: 24 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Barcelona Guitar Trio

Uluslararası üne sahip üç gitarist Alí Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco, Paco de Lucía’ya unutulmaz bir saygı duruşunda bulunmak için gitarlarını İspanya’daki en parlak Flamenko dansçısı çiftlerinden biri olan Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ve en olağanüstü İspanyol vurmalı çalgılardan biri olan Paquito Escudero ile bir araya getiriyor.

Yer: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 28 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesinde! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle eğlenceyi Antalya Açıkhava sahnesine taşıyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 30 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Antalya Ağustos Ayı Tiyatroları

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Gözlemleriyle ve tespitleriyle her bireyin kendinden bir şeyler bulabileceği günümüz ilişkilerine atıfta bulunan “Haybeden Gerçeküstü Aşk, kadın ve erkeğin ilişkisel evrimini net bir şekilde ortaya koyarken trajikomik durumunu gözler önüne seriyor.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 4 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Stefan Zweig’ın ölümsüz eseri “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” adlı romanı muhteşem performansıyla Sude Naz Demirci tarafından sahnelere taşınıyor.

Yer: İpekten Sahne

Tarih: 9 Ağustos 2024, 18:00

Bilet: Biletix

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

İdam cezasına çarptırılan bir mahkumun bu cezayı beş hafta öncesinden öğrenmesi ve bu süre içinde nasıl giderek insanlıktan çıkıldığını anlatan eser, tiyatro uyarlaması ile seyirci karşısına çıkıyor. Oyun, idam infazlarını bir eğlence gibi izleyen halkın yanında; adalet, ceza hukuku, ölüm cezaları gibi güncel konuları seyirciye sorgulatarak mahkumun yargılanmasını ve idama gidiş sürecini anlatıyor.

Yer: İpekten Sahne

Tarih: 9 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Altıncı Koğuş

Ünlü yazar Anton Çehov’un ölümsüz eseri Altıncı Koğuş sahnelere taşınıyor. Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışma bu kez sahnede izleyicilere aktarılıyor.

Yer: İbrahim Sözen Konferans Merkez

Tarih: 14 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Passo

Meçhul Paşa

Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardığı Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa, 1946’da yayın hayatına başladı. Zorlu koşullarda toplam 77 sayı yayımlayan gazete, 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, 9 matbaa ve 10 adres değiştirdi. Gazete aleyhine açılan 16 dava sonucu toplam 8 yıl 2,5 ay hapis cezası aldı. “Gülmezsen cehennemdesin” sloganıyla hakikati dile getiren Markopaşa, dönemin çetin şartlarına rağmen yayınlanmaya devam etti. Şimdi ise Markopaşa’nın inişli çıkışlı hikayesi sahnede canlanacak.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 27 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Antalya Ağustos Ayı Dans Gösterileri

Anadolu Ateşi – Fire of Anatolia

Halk danslarını bale ve modern dansla sentezleyen, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel tarihinden beslenen ve Doğu ve Batı kültürlerini buluşturan, evrensel barış mesajları veren dans projesi “Anadolu Ateşi”, turnesine Antalya’da devam ediyor.

Yer: Aspendos Antik Tiyatrosu

Tarih: 6 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Antalya Ağustos Ayı Stand-Up Gösterileri

Taha Ercoşkun

Taha Ercoşkun, İngilizce sahnelerde başlayıp Rusça sahnelerde devam ettirdiği stand-up yolculuğuna bu kez Türkçe devam ediyor, politik konularla dinleyicilerini hem güldürüp hem de düşünüdürüyor.

Yer: Simurg Cafe Bar

Tarih: 8 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Passo

Benyunusyılmaz

Bir dizi olaylar silsilesi ve bunların derinlemesine incelemesiyle, ciddi gibi görünen ama bünyesinde lakayıt dakikaları da barındıran “Olay Yeri İnceleme”, sahnede izleyicilere hem düşündürücü hem de eğlenceli bir deneyim sunacak.

Yer: Cafe de Kabare Sahnesi

Tarih: 16 Ağustos 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Doğu Demirkol

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu kez Antalya seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 27 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Özgür Turhan – Aynısı

Özgür Turhan, “Aynısı” isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle sahneye çıkarak seyircilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşatacak.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 28 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Antalya Ağustos Ayı Festivalleri

Meet Zeus 6

Antalya’nın en yüksek tepesi Olympos Teleferik’te muhteşem gün batımı manzarası ve unutulmaz bir müzik deneyimi tüm yerli ve yabancı elektronik müzikseverleri bekliyor.

Yer: Olympos Teleferik

Tarih: 2 – 4 Ağustos 2024, 16:00

Bilet: Biletino

Noah’s Rave

Alanya’nın göz alıcı manzarası eşliğinde, 10 Ağustos’ta Starcraft isimli teknede gerçekleşecek olan Noah’s Rave’e hazır olun. Elektronik müziğin en iyi isimlerini bir araya getirecek bu unutulmaz geceyi kaçırmayın.

Yer: Starcraft

Tarih: 10 – 11 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletino

Neon Fest Two

Renklerin ve ışıkların büyülü dünyasına hoş geldiniz! Neon Festival, yılın en parlak etkinliği olarak, ışık gösterileri, müzik performansları ile sizleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 10 – 11 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Kaş Caz Festivali 2024

Sanatçıların cazın etrafında birleşeceği deneysel ve yeniliğe açık sahne performanslarıyla, 3 gün boyunca sürecek olan muhteşem bir müzikal yolculuğa hazır mısınız? Müzisyenlerin solo ve grup performansları, misafirlere denizin kıyısında caz müziği ile unutulmaz bir gece yaşatırken, Kaş Caz Festivali, ılık esintiler ve yıldızlar altında 6. kez sanatseverlerle buluşuyor.

Yer: Kaş Setur Marina

Tarih: 23 – 25 Ağustos 2024

Bilet: Biletix

Qualista Presents: Islandman, Santi&Tuğce

Islandman ve Santi & Tuğçe, Qualista Beach sahnesinde müzikseverlere unutulmaz ve eğlenceli bir hafta sonu yaşatmak için hazırlanıyor. Bu özel etkinlik, enerjik performanslar, etkileyici sahne şovları ve çeşitli müzik türleriyle dolu performanslarla dinleyicilere hem keyifli hem de dinamik bir müzik deneyimi sunarak geceyi özel kılacak.

Yer: Qualista Beach

Tarih: 24 – 25 Ağustos 2024, 20:00

Bilet: Biletino

Antalya Ağustos Ayı Çocuk Etkinlikleri

Pinokyo

Yaşlı marangoz Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla Pinokyo’nun babasının uyarılarına rağmen evden çıkarak ormanda başına gelen maceraları ve hatalarını konu alan “Pinokyo” çocuk tiyatrosu, çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 4 Ağustos 2024,16:00

Bilet: Biletinial

Karlar Ülkesi – Kayıp Eldiven

“Karlar Kraliçesi Elsa” çocuk tiyatrosu, Elsa’nın büyülü dünyasında yaşadığı yeni maceraları ve dostlarıyla olan serüvenlerini eğlenceli bir şekilde sahneye taşıyarak çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

Tarih: 11 Ağustos 2024, 14:00

Bilet: Biletix

Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki

Palyaçolar, sihirbazlar ve hokkabazlarla dolu renkli ve eğlenceli dakikalar “Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki”nde minikleri bekliyor.

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

Tarih: 11 Ağustos 2024, 18:00

Bilet: Biletix

Sonic Süper Kahraman

Süper kahraman Sonic’in, mutluluklar ülkesini ele geçiren kötü Dr. Aggman’a karşı verdiği mücadeleyi ve görünmezlik yeteneğini kullanarak ülkeyi yeniden huzura kavuşturma çabasını konu alan “Sonic Süper Kahraman” çocuk tiyatrosu, çocuklara heyecan dolu ve eğlenceli bir deneyim sunacak.

Yer: Mall of Antalya Gösteri Merkezi

Tarih: 11 Ağustos 2024, 15:00

Bilet: Bubilet

Antalya Ağustos Ayı Sergileri

Digiverse

Digiverse, Dünya’nın en büyük 360 derecelik sürükleyici deneyim evreninde, muhteşem multimedya görseller eşliğinde misafirlerine unutulmayacak bir deneyim yaşatıyor.

Yer: Digiverse

Tarih: 1 – 31 Ağustos 2024

Bilet: Biletix

Antalya Kum Heykel Müzesi

Antalya Kum Heykel Müzesi (Sandland), bu yıl “Uzay Macerası” temasıyla, uzaya yolculuk ve ünlü uzay figürlerini tasvir eden etkileyici heykelleri sergiliyor. Her yıl Nisan ayında, 7 bin metrekarelik alanda 10 bin ton nehir kumu kullanılarak uluslararası sanatçılar tarafından yaratılan bu eserler, ziyaretçilere sunuluyor. Etkinlik kapsamında, ziyaretçiler teleskoplarla gökyüzünü keşfetme fırsatı bulurken, astronot jiroskopu deneyimi ve çocuklar için kinetik kum atölyeleri de düzenleniyor.

Yer: Kum Heykel Müzesi

Tarih: 1 – 31 Ağustos 2024

Bilet: Biletix

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus, 5. Sezonu ile sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 6 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Süt Kardeşler

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Süt Kardeşler adıyla sahnelenen oyun, Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunarken sahne, dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

Yer: Kaş Antiphellos Antik Tiyatrosu

Tarih: 6 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Land Of Olympos Series VOL 5

Olympos’ta beşincisini gerçekleşecek Land Of Olympos ile iki gece üç gündüz techno müziğin, sahilin, doğanın ve güneşin eşsiz güzelliğine doyacağınız bu festivale davetlisiniz.

Yer: Türkmen Tree House

Tarih: 6 – 8 Eylül 2024, 08:00

Bilet: Biletino

Gipsy Kings by Andre Reyes

Kurucu üyelerden “El Maestro” Tonino Baliardo liderliğinde, Latin müziğinin efsanevi temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings, sevilen Latin ezgileriyle 20 Eylül’de Antalya Açık Hava’da hayranlarıyla buluşuyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 20 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Frida Kahlo

Yağmur Aygün’ün Frida Kahlo karakterini canlandırarak, ünlü ressamın içsel dünyasını ve duygusal mücadelelerini sahneye taşıdığı “Frida Kahlo” oyunu, Frida Kahlo’nun kendisini “içimde kırk kadın, kırkı da yabancı, kırkı da öteki” şeklinde tanımladığı, uçamayan bir kuş gibi hissettiği anları ve zorlukları yansıtıyor. Frida’nın “Yürüyemezsen, dans et” diyerek yaşama sevincini ve direncini ifade ettiği bu performans, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.

Yer: Mall Of Antalya Gösteri Merkezi

Tarih: 20 Eylül 2024, 19:30

Bilet: Bubilet

Tan Taşçı

Söz yazarı, besteci ve yorumcu Tan Taşçı, yeni repertuarı ve en sevilen şarkılarıyla 25 Eylül’de Antalya Aktüel Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak ve dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 25 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Leman Sam

Duru sesi ve geniş repertuarıyla tanınan Leman Sam, sevilen şarkılarıyla Antalyalı sevenleriyle buluşacağı bu özel konserde, dinleyicilere hem nostaljik hem de duygusal bir müzik deneyimi sunarak unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 27 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Buika

Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen; besteci, söz yazarı ve İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, yoğun istek üzerine çıktığı Türkiye turnesi kapsamında Antalya’da sahne alacak. Buika, büyüleyici performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 27 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Emel Sayın

Zarafeti, muhteşem sesi ve sahnedeki asaletini bir araya getiren Emel Sayın, 3 Ekim’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilere büyüleyici bir konser deneyimi sunacak.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 3 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Maximum Gençlik Festivali

Adamlar, Can Ozan, Sufle ve Skapova’nın sahne alacağı Maximum Gençlik Festivali, hikayesinin peşinden koşan ve kültürle, sanatla, sporla, müzikle yaşayan gençlerle buluşuyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 4 Ekim 2024, 16:00

Bilet: Biletix

Evgeny Grinko

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, büyülü müziğiyle dinleyicilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yer: Aktüel Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 5 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Bubilet

Emma Shapplin

Eklektik müzik tarzı ve benzersiz vokal yeteneğiyle tanınan, dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, 8 yıl aradan sonra yeniden Antalya’da sahne alacak ve dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunacak.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 9 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

İlker Gümüşoluk

15 Yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikaye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 24 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Ortadaki Oyun

Günümüz Türk Tiyatrosu’nun temellerini oluşturan orta oyunu geleneği anlatım biçimini genel olarak baz alan, yine o döneme ait müzikal ve sanat müziği parçalarının aralara serpiştirilmiş bir şekilde sahneye uyarlandığı müzikli hicivli bir güldürü sizi bekliyor. Orta oyunu geleneğinin usta isimleri Altan Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem performansıyla sahnelenen Ortadaki Oyun, izleyenleri güldürürken düşündürmeye geliyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 13 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix