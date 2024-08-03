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Swissôtel The Bosphorus'ta açıkhavada sinema keyfi

Mısırlar patlıyor, açık havadan İstanbul’a Popcorn kokusu yayılıyor!

Swissôtel The Bosphorus'ta açıkhavada sinema keyfi
STYLE & CULTURE
Yayın Tarihi : 03-08-2024 09:55

Şehrin en beklenen ve en iyi etkinliklerinden biri olan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” Maximiles Black sponsorluğunda Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark’ta gerçekleşiyor. Farklı film zevklerine hitap eden, geçmişten günümüze ses getiren, Oscar ödüllü filmler yaz boyunca gösterime sunuluyor.

 

Swissôtel’in seçkisiyle açık hava sinemasında filmler hazır, patlamış mısırın kokusu İstanbul’a yayılmaya başladı bile, e peki sen neredesin?

 

Swissôtel Açık Hava Sineması Takvimi
BALİNA 5 AĞUSTOS, 21.00
THE MENÜ 12 AĞUSTOS, 21.00
BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ 19 AĞUSTOS, 21.00
SPOTLIGHT 26 AĞUSTOS, 21.00
AMELIE 2 EYLÜL, 20.00
INFERNO 9 EYLÜL, 20.00
RATATOUILLE 16 EYLÜL, 20.00
THE GREAT GATSBY 30 EYLÜL, 20.00
CASABLANCA 7 EKİM, 20.00
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