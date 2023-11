Gecce Mekan Gusto İzmir Etkinlik Rehberi: Kasım 2023

Gecce Mekan Gusto İstanbul Etkinlik Rehberi: Kasım 2023 için TIKLA!

Kasım ayında birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan İzmir’de, “Bu ay ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, sizin için derlediğimiz rehbere mutlaka bir göz atın!

İzmir Kasım Ayı Konserleri

Nazan Öncel

En iyi İzmir konser duyurularına 90'ların unutulmaz seslerinden Nazan Öncel ile devam ediyoruz. Nazan Öncel; ‘Gidelim Buralardan’, ‘Erkekler De Yanar’, ‘Aşkım Baksana Bana’ gibi şarkılarının yanı sıra müzik dünyasına kazandırdığı besteleriyle de çok seviliyor.

Sanatçı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu yazıya göz atabilirsin. Nazan Öncel, 4 Kasım 2023 Cumartesi akşamı, SoldOut Performance Hall sahnesinde olacak.

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 4 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

Çağan Şengül

Çağan Şengül, 8 Kasım akşamı Hangout Performance Hall’da.

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 8 Kasım 2023, 21:30

Bilet: Biletix.com

Göksel

En iyi İzmir konserleri, sevilen sanatçı Göksel ile devam ediyor. ‘Günün Birinde’, ‘Baksana Talihe’ ve ‘Aşkın Yalanmış’, ‘Depresyondayım’ gibi onlarca başarılı şarkı ile müzik severlerin hayranlığını kazana sanatçı, İzmir konserinde hayranlarıyla buluşacak.

Göksel 11 Kasım 2023 Cumartesi Hayal Kahvesi‘nde sahne alacak. Göksel'in hayatı, şarkıları ve sanatçı hakkında merak ettiğin diğer şeyleri bu yazıda bulabilirsin.​​​​​​​

Yer: Hayal Kahvesi

Tarih: 11 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

Büyük Ev Ablukada

Kasım ayı İzmir konserlerinde sevilen grup Büyük Ev Ablukada var sırada.

Kendine has müzik tarzıyla dikkatleri çeken Büyük Ev Ablukada, 11 Kasım 2023 Cumartesi akşamı Hangout PSM sahnesinde!​​​​​​​

Yer: Hangout PSM

Tarih: 11 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

Pentagram

En iyi 2023 İzmir konserlerinde Kasım ayına damga vuracak bir konser duyurusu var sırada, Pentagram konseri! Ülkemizin önde gelen gruplarından Pentagram; ‘Sonsuz’, ‘Geçmişin Yükü’, ‘Şeytan Bunun Neresinde’ ve diğer sevilen şarkılarıyla, İzmirli hayranlarıyla buluşacak.

Heavy Metal tınılarıyla dolu bu muhteşem Pentagram konseri, 12 Kasım 2023 Pazar akşamı,Hayal Kahvesi‘nde gerçekleşecek. ​​​​​​​

Yer: Hayal Kahvesi

Tarih: 12 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

Kseniia Prostitova ile Müzikal İllüzyon - Türkiye Turnesi

Kseniia Prostitova ile Müzikal İllüzyon – Türkiye Turnesi kapsamında 15 Kasım akşamı Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Salonu sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.​​​​​​​

Yer: Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 15 Kasım 2023, 20:00

Bilet: Biletix.com

Mirkelam

Mirkelam en iyi İzmir konserlerinde sahne alacak sanatçılardan biri. 90’lı yıllarda müzik kariyerine başlayan Mirkelam hakkında merak ettiklerin bu yazıda okumanı bekliyor.

Mirkelam en sevilen şarkılarıyla 15 Kasım 2023 Çarşamba SoldOut Performance Hall‘da müzik severlerle buluşacak.​​​​​​​

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 15 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

Can Ozan

Can Ozan, Deniz Tekin’le birlikte seslendirdiği ”Transatlantik” şarkısıyla müzik dünyasında sesini duyurmuştu.

Genç şarkıcı İzmir konserinde müzik severlerle bir araya gelecek. Can Ozan’ın İzmir konseri 16 Kasım 2023 Perşembe akşamı, Hangout PSM’de gerçekleşecek.​​​​​​​

Yer: Hangout PSM

Tarih: 16 Kasım 2023, 21:30

Bilet: Biletix.com

Cem Adrian

En iyi 2023 İzmir konserleri sevilen sanatçı Cem Adrian’ın konser duyurusuyla devam ediyor. Cem Adrian'ın ilginç hayat hikayesi ve müzik kariyerini bu yazıda okuyabilirsin.

Cem Adrian ruhumuza dokunan şarkılarıyla 17 Kasım 2023 Cuma akşamı, Hangout PSM sahnesinde olacak.​​​​​​​

Yer: Hangout PSM

Tarih: 17 Kasım 2023, 21:30

Bilet: Biletix.com

Yaşar

İzmir konser duyuruları, Türk Pop Müziğinin sevilen seslerinden Yaşar’la devam ediyor.

”Bir Tanem, Kör Bıçak, Sebepsiz Fırtına, On Bir Ay” ve daha pek çok şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Yaşar, 18 Kasım 2023 Cumartesi akşamı SoldOut Performance Hall‘da sahne alacak. Sevilen şarkıcı Yaşar hakkında merak ettiğin her şey bu yazıda seni bekliyor.​​​​​​​

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 18 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

Emir Can İğrek

En iyi Kasım ayı İzmir konserleri, genç şarkıcı Emir Can İğrek’le devam ediyor. Emir Can İğrek, genç yaşında hem şarkılarıyla hem de söz yazarlığı ve besteciliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Genç şarkıcı 18 Kasım 2023 Cumartesi Hayal Kahvesi sahnesinde olacak. ​​​​​​​

Yer: Hayal Kahvesi

Tarih: 18 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

Gaye Su Akyol

En iyi 2023 İzmir konserleri, Kasım ayı boyunca birbirinden renkli konserlerle devam ediyor.

Şarkıcı, söz yazarı, ressam ve prodüktör Gaye Su Akyol, İzmir konseriyle hayranlarıyla bir araya gelecek. Gaye Su Akyol; 2014’te Develerle Yaşıyorum, 2016’da Hologram İmparatorluğu, 2018 İstikrarlı Hayal Hakikattir ve son stüdyo albümü Anadolu Ejderi’yle alkışları toplamıştı. Sanatçı, 18 Kasım 2023 Cumartesi akşamı, Hangout PSM’de sahne alacak. Gaye Su Akyol’un bu muhteşem sahne performansı için yerini almayı unutma!​​​​​​​

Yer: Hangout PSM

Tarih: 18 Kasım 2023

Bilet: Biletix.com

İzmir Kasım Ayı Tiyatroları

Doğal Afet

Sığınakta tek başına bir kadın. Kafasında soru işaretleri ve yaklaşmakta olan bir fırtına. Olmak ya da olmamak veya gitmek ya da gidememek. Az sonra varacak olan bir şeylerin varlığından haberdar olduğumuz o anda gelen hesaplaşma hissi. “Nerede yanlış yaptım? 1/16 gerçekleşen şiddetli bir fırtına bana mı denk geldi? Geçmişle hesaplaşma vakti. Daha doğru seçimler mi yapmalıydım? Tekrar Hamlet, gitmek ya da gidememek, hareket etme kabiliyetini yitirmek.”

Amerika Birleşik Devletleri’nde oyunları en çok sahnelenen yazarların başında gelen Lauren Gunderson’un 2018 yılında kaleme aldığı Doğal Afet, bizi klasik bir anlatımdan uzaklaştırarak kalp ritmini andıran inişli çıkışlı bir hikayeye sürüklüyor. Ahmet İlker Ergin yönetimi, tek kişilik bir metin olmasına karşın seçilen anlatım tarzından ötürü kalabalık bir kadro seyrediyormuş hissi uyandırıyor. Doğal Afet, Nilperi Şahinkaya’nın dinamik oyunculuğuyla tempolu bir koşuya dönüşüyor.

Yer: İzmir Sanat Kültürpark

Tarih: 6 Kasım 2023, 20:30

Bilet: Biletix.com

Shirley

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, sizlerle buluşuyor!



Willy Russell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçe’ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü… Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor. ​​​​​​​

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 9 Kasım 2023, 20:30

Bilet: Biletinial.com

Ağaçlar Ayakta Ölür

Çocuklarını bir uçak kazasında kaybetmiş olan bir ailenin tek varlığı torunlarıdır. Ancak, geleneklerine bağlı olan dede, hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile bağlarını kopartır.

Yıllar geçtikten sonra, büyükanne, sağlık sorunları nedeniyle yaşamdan ayrılmadan önce torununu son kez görmek isteğine kapılır. Ancak dede, torunun nerede olduğunu bilmediği için bir dilek tut derneğine eşinin bu isteğinin yerine getirilmesi için torun rolü oynayacak birileri bulması için başvurur. Kendisine oynanan bu oyunu sorgulamadan kabul eden ve bir yalan içinde yaşamayı acı gerçeğe yeğleyen Büyükannenin dünyası, gerçek torunun boy göstermesiyle yıkılacaktır. Casona, İspanya İç Savaşı’nın ardından yazdığı bu oyunda, yalan dünyasının içinde bile iyiliğe sığınmanın bir gereksinim olduğunu vurgulamıştır.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 12 Kasım 2023, 20:00

Bilet: Biletix.com

Piraye

Türk dilinin en büyük şairi Nazım Hikmet, karısı Piraye’ye 1933’ten 1950’ye kadar, aralıklı olarak hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca yüzlerce mektup yazdı.

Bu mektuplar aracılığıyla aşkını, kavgasını, hasretini en duru haliyle Piraye ile paylaştı. Piraye, bu mektupları Nazım’ın Çankırı Hapishanesi’nde kendi elleriyle yaptığı tahta bir bavulda, yıllar boyu sakladı. Nazım’ın zorlu tutsaklık yıllarında hayata tutunmasını sağlayan şey aşkın, kavganın ve hasretin yüreğinde bir bütün halindeki varlığıydı. Usta şair Nazım Hikmet’in yüreğinin bütün gücüyle yazdığı mektup ve şiirlerden oluşan, onun iç dünyasına yapılan bu yolculukta, aşkın, şiirin, müziğin evrensel ve ölümsüz yönüyle tanışmaya ve yüreğinizin kapılarını açmaya hazırlanın.​​​​​​​

Yer: İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi

Tarih: 13 Kasım 2023, 20:00

Bilet: Biletix.com

Balık Kılçığı

Uzak bir vadi kasabasında ünlü bir mimar, daha önce orada yaşanmış bir felaket için bir anıt tasarlaması için görevlendirilir.Anıtın açılış sunumunun öncesinde, kör bir kadın yağmurlu gecede ünlü mimarın stüdyosuna girer.

Anıtın öncesinde yaşananlarla ilgili bildiklerini paylaşmak ve sesini duyurmak ister.Sonraki bir saat boyunca iki kadın; etik,inanç, anne olmak, kadın olmak ve insan olmak konusunda konuşurlar, tartışırlar ve aslında kendileriyle yüzleşirler.Balık Kılçığı oyunu , hem psikolojik bir gerilim, hem de bireyin kendini çözümlemesinin tehlikesi hakkında ürkütücü ve alternatif bir yaklaşımla seyirciyle buluşmaktadır.​​​​​​​

Yer: Tiyatro SALT

Tarih: 18 Kasım 2023, 20:00

Bilet: Biletix.com

İzmir Kasım Ayı Stand-Up Gösterileri

Saf Komedi Stand Up

Saf Komedi, İzmir Performance Hall sahnesinde sizlerle.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 4 Kasım 2023, 20:00

Bilet: Biletix.com

Alsancak Kafası Stand-Up

Siyasete, ekonomiye, kültüre, sanata, tarihe, politikaya kısaca hayata İzmirli gözüyle bakan bir komedi show, Emrah Bari ve Yasin Güldeş’in sahnede olduğu Alsancak Kafası Stand Up tüm sanat severleri bekliyor!

Yer: Kups Mekan

Tarih: 4 Kasım 2023, 20:30

Bilet: Biletix.com

Armağan Çağlayan İle Size Anlatacaklarım Var

Türkiye’nin en önemli televizyon yapımcılarından Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, milyonların izlediği YouTube kanalında da yaptığı “sıra dışı” röportajlarla da gündemin nabzını tutmaya, dikkatleri çekmeye devam ediyor.



"Size Anlatacaklarım Var” adını verdiği tek kişilik gösterisinde, 20 yıl önceki Türkiye ile günümüzdeki Türkiye arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturuyor. Müzik ve kahkahanın bir arada olduğu “Size Anlatacaklarım Var” sürprizlerle dolu.

Yer: Kups Mekan

Tarih: 8 Kasım 2023, 20:30

Bilet: Biletix.com

Sergen Deveci

Instagram’da çektiği videolarla milyonların beğenisini ve sevgisini kazanan Sergen Deveci, tek kişilik stand up gösterisi ile sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – Konak Halk Sahnesi

Tarih: 12 Kasım 2023, 20:30

Bilet: Biletix.com

Barbaros Şansal Burda Olmaz

Barbaros Şansal, ‘Burda Olmaz’ adlı gösterisiyle ve sürpriz konukların da katılımıyla, İzmir seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 25 Kasım 2023, 20:30

Bilet: Passo.com.tr



İzmir Kasım Ayı Festivalleri

Efes Kültür Yolu Festivali

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında şehirlere marka etkinlikler de kazandırıyor, insanların kültür ve sanatın evrensel dilinde birleşmesine olanak tanıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali, 28 Ekim – 5 Kasım tarihlerinde İzmir’de halkla buluşacak.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 28 Ekim – 5 Kasım 2023

Detaylı Bilgi ve Bilet: Efes Kültür Yolu Festivalleri



Live From İzmir Fest

Live From İzmir Fest, 1-2-3-4-5 Kasım’da İzmir Arena’da gerçekleşecek. Farklı müzik tarzlarından alanının starlarını aynı sahnede buluşturan 5 günlük Live From İzmir Fest’in geniş kadrosu müzikseverleri heyecanlandırırken, canlı performansların yanı sıra Türkiye’nin önemli DJ’leri de her gece set başına geçecek.

Yer: İzmir Arena

Tarih: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Kasım 2023, 16:00

Bilet: Passo.com.tr

İzmir Gastrofest

Her geçen yıl güçlenerek büyüyen İzmir Gastrofest, altıncısıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda. “Değişimin Öncüleri, Gıdanın Geleceği” temalı festival, bu kez de yurt içinden ve dışından gastronomi kültürü üzerine düşünen, tarımdan beslenme alışkanlıklarımızın değişmesine katkısı büyük öncü şefleri, yiyecekten içeceğe gıda markaları ve kanaat önderlerini bir araya getiriyor.

Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 12 Kasım 2023, 09:00

Bilet: Passo.com.tr

İzmir’de Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü – Karma Sergi, “Arkas Halı Koleksiyonu“

Tarihi Mattheys Köşkü’nü restore ederek İzmir’e yeniden kazandıran Arkas, köşkün içinde açtığı Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde Arkas Halı Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor.

Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan oluşan bir seçki sergileniyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

Tarih: Süresiz Sergi



İzmir Kasım Ayı Çocuk Etkinlikleri

Küçük Prens

Antoine De Saint Exupery tarafından kaleme alınan, dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul edilen “Küçük Prens” oyunu İzmir Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Sahnesi’nde perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Yer: Gazi Ortaokulu

Tarih: 4 Kasım 2023, 13:00

Bilet: Biletix.com

Alaaddin’in Sihirli Lambası

İyi yürekli, yoksul ve sevgi dolu bir gençtir Alaaddin. Rüyasında gördüğü prensesle evlenmek ister. İş aramaya çıktığı bir gün güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Hiç ümidi yokken, bir yağ lambasının içinde hapsedilmiş Cin ile tanışmasıyla hayatı değişir Alaaddin’in… Ancak Kral’ın kötü yürekli veziri de bu sihirli lambanın ve prensesin peşindedir.



Klasik anlatıdan farklı olarak ele alınan masalda, emeğin, üretmenin ve gerçek sevginin önemi anlatılır.

Yer: Gazi Ortaokulu

Tarih: 4 Kasım 2023, 14:30

Bilet: Biletix.com

Alice Harikalar Diyarında

Lewis Carroll tarafından yazılan ve sayısız dile çevrilen edebiyat dünyasının şaheser eserlerinden biri olan “Alice Harikalar Diyarında” yeniden sahnede.

Yer: Gazi Ortaokulu

Tarih: 4 Kasım 2023, 16:00

Bilet: Biletix.com

Niloya Müzik Kutusu Müzikali

Niloya Müzik Kutusu Müzikali yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 4 Kasım 2023, 13:00

Bilet: Biletix.com

İzmir Clown Sirki

Tüm seyircileri salonu doldurmuş bir sirkin 3 clown üyesi, sirkin diğer çalışanlarının yerine geçer.

Daha önce hiç tecrübe etmedikleri jonglörlük, sihirbazlık, tahtabacak şov ve bubble şovu başarıyla yapmak zorundadırlar. 7’den 70’e herkesin eğleneceği bu gösteriye davetlisiniz.

Yer: Hakan Çeken Kültür Merkezi

Tarih: 5 Kasım 2023, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix.com

Ceviz Adam Müzikali

“Ceviz Adam Müzikali” eşsiz dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonu ve tabii ki sahnede canlı olarak göreceğiniz Ceviz Adam ile Arkadaşları sizleri bekliyor.

“Ceviz Adam Müzikali” çocuklara interaktif bir şekilde hem eğlendirip hem de düşündürmeyi hedefliyor. Oyunun içinde Kahramanımız Ceviz Adam arkadaşlarına trafik kurallarını, su tasarrufunu, geri dönüşümün önemini ve ebeveynlerinden habersiz hareket etmemeleri gerektiğini öğretiyor. Arkadaşları ile bunları öğrenirken de Hüseyin Öztürk eğitici ve öğretici çocuk şarkıları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Yer: Torbalı Belediye Kültür Merkezi

Tarih: 15 Kasım 2023, 19:00

Bilet: Biletix.com

Kuğu Gölü Balesi

Bu uyarlamada çocuklara cesaret ve doğa sevgisi, yardımlaşma, güçlü arkadaşlık duyguları aşılanırken, Kuğu Gölü bale eserinin konusuna ve Thykovsky’nin Kuğu Gölü klasik müzik eserlerine aşinalık yaratmak hedefleniyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 19 Kasım 2023, 14:00

Bilet: Biletix.com​​​​​​​