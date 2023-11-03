İstanbul’da özel günlerinizin ve doğum günü kutlamalarınızın gusto mekanları!

Doğum günleri kutlama zamanıdır ve ne şanslıyız ki her yıl bir doğum günü yaşıyoruz! Hepimiz bunu farklı şekillerde kutluyoruz ve bazen kutlanacak yere karar vermek zor oluyor. Size yardımcı olmak için, bir dahaki sefere doğum gününüzü kutlamak için bazı fikirleri burada bulabilirsiniz…

29

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Yeni yaşınıza şehrin tüm ışıltısı eşlik etsin istemez misiniz? 29, her anıyla büyüleyici bir seçenek! Yeni yaşınızda en güzel dileklerle kalkarken kadehler, Boğaz’ın büyüleyen cazibesi de size burada eşlik ediyor. Aynı zamanda gastronomi dolu bir kutlama olacağı da kesin… Lezzette zirveye çıktıktan sonra gecce boyu partiye devam etmek isterseniz 29 tek kelimeyle harika bir seçenek!

16 Roof

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Havalı bir Roof Top; hatta bu konuda şehrin en iyisi diyebiliriz! Boğaz’da eğlencenin en lezzetli hali 16 Roof, Swissôtel The Bosphorus’ta! Açık havada keyifli anılarınızın mimarı olacak 16 Roof, panoramik Boğaz manzarası ile nefes kesiyor. Her saniyesi ayrı kartpostallık güzellikteki atmosferi ve manzarası ile unutamayacağınız bir doğum günü kutlaması sizi bekliyor.

Sunset Grill & Bar

Rez: 0212 287 03 57

Doğum gününüzü bir ikonikle kutlamaya ne dersiniz? İster hayatınızın aşkıyla romantik bir yemek, ister kızlarla kalabalık bir parti, isterseniz de ailenizle bir kutlama… Her türlü planınızı lezzeti ve ambiyansıyla doldurmaya başaran; Boğaz’ın nefes kesen manzarasına karşı unutulmaz anlar yaşayacağınız Sunset, her anıyla kusursuz bir kutlama mekanı diyebiliriz.

Vogue Restaurant & Bar

Rez: 0212 227 44 04

Doğum günü kutlamaları için daha moda bir yer düşünülemezdi! BJK Plaza’nın terasında bulunan; muhteşem manzarasıyla nefes kesen ve farklı lezzet yorumlarıyla büyüleyen Vogue’un imza kokteyllerini de kesinlikle denemelisiniz.

Limoncello

Rez: 0531 341 81 18

Kokteylleri efsane, eğlencesi şahane! Şehrin 7 gün boyunca asla hız kesmeyen eğlence klasiklerinin başında gelen Limoncello’nun renkleriyle yeni bir yaşa ne dersiniz? Her detayıyla özel günlere renk katan Limoncello’da haftanın 7 günü farklı DJ’lerin performansı oluyor! Yeni yaş için Limoncello renkleri harika bir seçenek olabilir…

Lucca

Rez: 0212 257 12 55

Şehre sofistike bir dokunuş katan Lucca; doğum günlerinize de aynı dokunuşu katanlardan. İmza kokteylleri denenmediyse çok şey kaybettiğinizi açıkça söyleyelim… Menüsüne yeni eklenen seçeneklerle de unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Frankie istanbul

Rez: 0212 401 05 57

Galataport’un büyüleyen atmosferinde, Boğaz’a karşı kalksın yeni yaşın ilk kadehleri! Frankie, yerel malzemeleri ve Akdeniz’in özel ürünlerini mevsiminde kullanarak Asya teknikleriyle buluşturduğu MediterrAsian menüsü ile Uzak Doğu mutfak kültürlerini Akdeniz’in ruhu ile harmanlanıyor. Frankie’nin samimi, tanıdık ve eğlenceli müziği ise new jazz, nu soul ve Latin ezgilerini elektronik müzikle buluşuyor. Yemek saatinde biraz hızlanan tempo, gecceye geçişle birlikte hızlanarak organik disko olarak tanımladığımız hareketli bir müzik ritmi yakalıyor.

Lacivert Restaurant & Bar

Rez: 0216 413 42 24

Kaldığı yerden; yenilenen yüzüyle yine en özellerin arasında Lacivert! Boğaz’ın her zerresini doyasıya yaşayabilirsiniz. Şef Rüştü Öztürk’ün imza lezzetlerinden kesinlikle denemeli; gastronominin nasıl bir tutkuya dönüşebileceğine tanık olmalısınız! Doğum günü kutlamalarını akşam yemekleri ve eğlencelerle sınırlamayı sevmeyenlerdenseniz de güzel bir haberimiz var; Lacivert’in Pazar Brunch’ları başladı…

Madhu’s İstanbul

Rez: 0549 326 80 05

Bazı yemekler vardır, ancak doğru ellerde yapıldığında gerçek lezzetini hissedebilirsiniz. Bazen bu durum, tüm bir kültürün mutfağı için geçerli olur. Bu mutfakların başında, tüm dünyayı etkisi altına almış, milyonlarca hayranı olan Hint mutfağı. Gerçek ustasından yendiğinde asıl tadını alabileceğiniz Hint yemekleri ve bu deneyimin en doğru adresi Madhu’s’a hoş geldiniz!

Sintesi

Rez: 0532 699 32 82

Öncelikle mekanın dekorasyonundan bahsetmek gerek. Son zamanlarda gerçekten ilgi çekici olan kocaman bir bar alanı, soft renklerin hakimiyeti, geniş tavanlar, şık aydınlatma ile oturma kısımları va ve mekanın ilk bakışta oldukça . Modern bir ambiyansı var. Mekan başarılı Şef Ersin Avşar’ın. Her detayıyla ilgilenen, özenle bu alanı oluşturan şefin, pek tabii ki menüde de dokunuşları hissediliyor.

Sortie

Rez: 0212 327 85 85

Eğlencenin Boğaz’daki rakipsiz ve kusursuz adresinde çılgınlar bir doğum gününe ne dersiniz? Hem gastronomi dolu restoranı hem de eğlencede sınırları zorlayan Club’ıyla kutlamaların en fazla tercih edilen noktalarından biri…

Arwin Cihangir

Rez: 0535 522 79 46

Doğum günü kutlamanıza biraz Cihangir dokunuşuna ne dersiniz? Arwin Cihangir; hem lezzetleriyle hem manzarasıyla başınızı döndürebilir, bizden söylemesi! Dilerseniz çilingir bir sofra - mezeleri bir harika!- dilerseniz favori şarabınızla eşleştirdiğiniz bir makarna, pizza! Karar sizin…

Hakkasan İstanbul

Rez: 0539 688 74 77

Modern Kanton Mutfağı, dünya standartlarında miksoloji ve çarpıcı tasarım. Dünya çapında 11 restoranı bulunan ve dört Michelin Yıldızı’na sahip Hakkasan, Türkiye’deki ikinci restoranını Mandarin Oriental, İstanbul içerisinde açtı! Hakkasan mutfağının global liderleri Şef Ralph Scarmardella ve Şef Andrew Yer önderliğinde imza yemekleri ve sıra dışı butik kokteyllerden oluşan enfes bir menü sunuyor. 2001 yılında Londra’da kurulan haklasan, Çin Mutfağı’nı geleneksel teknikler, en kaliteli malzemeler ve çağdaş kabiliyetlerle kutlayan bir mekan.

Gallada

Rez: 0212 931 28 88

Daha gastronomik bir doğum günü daha hayal bile edemiyoruz! İstanbul’un en yeni otellerinden The Peninsula'nın içinde açılan Gallada şehrin en yeni gözdelerinden biri oldu! Mekan İstanbul’un iki Michelin yıldızlı ünlü restoranı Türk Fatih Tutak’ın başarılı şefi ve kurucusu Fatih Tutak’ın, ilk misafirlerini ağırlamaya başlan mekanın Restoran şefi ise Taylan Yücel. Asya ve Türk yemek kültürünü harmanlayan, antik İpek Yolu lezzetlerini menüye getiren restoranın dekorasyonu da menüyle paralel olarak tasarlanmış.

Nadide Meyhane

Rez: 0533 946 09 77

Hayatı güzelleştiren, ana değer kata tüm detaylarıyla Nadide Meyhane; size unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil meyhane konseptini çok daha şık bir yorumla tasarlayan Nadide; samimi ve eğlenceli anları muhteşem lezzetleriyle taçlandıranlardan. Fonda çalan müziklerle biraz nostalji turuna, biraz Yunan esintilerine rastlıyorsunuz.

Paper Moon

Rez: 0539 697 36 16

Yeni yaşınıza bir İtalyan klasiğinde girmeye ne dersiniz? Çok gastronomik bir yaş olacağı daha ilk lokmadan belli… İtalyan Mutfağı’nın en şık dokunuşlarının başında gelen Paper Moon, şehire dönen gastronomi meraklılarını bekliyor!

İnari

Rez: 0212 216 35 35

Inari Piku Etiler şubesi, sunduğu otantik lezzetler ve benzersiz atmosferiyle Japon mutfağı tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olmaya devam ediyor! Inari Piku Etiler şubesinin Japon Mutfağı'ndan ilham alan lezzetlerini ve hayran bırakan Sushi seçeneklerini doğum gününüzde daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Beyti

Rez: 0212 663 29 90

Et konusunda bir İstanbul klasiği haline gelen Beyti; tarihin tozlu sayfalarında nostaljik bir tura çıkaranlardan. Lezzet konusunda tüm dünyada ün salan mekanın her ayrıntısı sizi büyüleyecek cinsten. Duayen bir isim olan Beyti Güler'in zarifliği, resmen mekana da yansımış durumda!

Feriye

Rez: 0538 483 20 21

Yeni yaşta kadehler İstanbul’a kalksın o zaman! Boğaz’ın yanı başında keyif ve gastronomi dolu bir yaşam alanı! Hayatın her anına dokunan Feriye; hem lezzetleriyle hem de ev sahipliği yaptığı farklı etkinlikleriyle dikkat çekenlerin başında geliyor. Mekanın eşsiz ambiyansında, kendinizi bulmaya; bedeninizle karşılaşmaya hazır olun. Boğaz'ın ikonik simgelerini manzarasında bir araya getiren Feriye; 100 yılı aşkın süredir İstanbul'un tam kalbinde konumlanıyor.

Dragon

Rez: 0212 231 62 00

Yeni yaşınızda otantik lezzetlere yer açmanın zamanı geldi! Dekorasyonundan çalınan müziklere kadar Çin kültürünü tam anlamıyla yansıtan Dragon Çin mutfağından farklı lezzetler tatmak isteyenlerin gözde mekânı Hilton Otelinin giriş katında bulunuyor.

Parle

Rez: 0212 353 63 46

Fransız ve Akdeniz Mutfağının ışıltı dolu temsilcisi Parle; unutulmaz lezzet kaçamaklarıyla sizi bekliyor. Menüsünde birbirinden özel seçenekleri barındıran mekan; her anı parıldayan dekorasyonuyla da yemeklerinize bambaşka bir ambiyans katanlardan.

Liman İstanbul

Rez: 0212 877 09 48

Türk Mutfağı'nı modern bir batılı dokunuşuyla yeniden yorumlayan Liman İstanbul; tarihi mirasa saygı niteliğinde harika bir deneyim yaşatıyor. Galataport'un cazibesi altında konumlanan mekan, tüm dekorasyon detaylarıyla ince düşünülmüş algısını da baştan yaratanlardan. Özellikle deniz mahsülleri konusunda oldukça büyük bir iddiaları var; ve kesinlikle gerçek anlamda imza niteliğinde!

Meos

Rez: 0212 663 87 60

Florya’da deniz kenarında konumlanan tek balıkçı olması da ayrı güzel. Büyük bir boşluğu doldurdu çünkü Menekşe ve Yeşilköy’de pek çok balıkçı varken Florya’da hiç yoktu. Özellikle böyle şık bir yer genel çevrede de pek bulunmuyordu. Her anıyla ve her lokmasıyla unutulmaz bir lezzet serüveni sunuyor…

Develi Florya

Rez: 0212 662 50 00

Florya'nın huzurlu kollarında bir lezzet ünlüsü! Keyif dolu anlar ve lezzette sınırları zorlayan seçenekler için Develi'nin Florya şubesi tam olarak nokta atışı. Türk ve Antep Mutfağı'nın özgün tatlarını; kendine has yorumlarla sofralara getiren lezzet efsanesi Develi'nin menüsünü imza lezzetler süslüyor.

Da Mario

Rez: 0212 263 74 84

İstanbul'un İtalyan klasiklerinin başında gelen Da Mario; her anıyla ışıltıyı lezzetle buluşturan şehir klasiklerinden! Taze ev yapımı makarnalar, odun fırınında pişen pizzalar, Akdeniz Mutfağı’nın ayrılmaz parçası salatalar ve zengin şarap seçenekleri... Benzersiz ambiyansı ve hizmet kalitesiyle keyifli öğle yemeklerinin, iş yemeklerinin ve özel günlerde kutlama yemeklerinin de vazgeçilmez adreslerinden biri.

Morini

Rez: 0539 688 74 77

Michael White imzası taşıyan gurme seçenekleriyle sizi şık bir gastro yolculuğa çıkaran Morini; şık ve etkileyici randevularınız için birebir! İtalyan lezzetlerine şık bir yorumlama getiren; lezzetleriyle olduğu kadar ambiyansıyla da aşık olacağınız bir mekan. Menüsünde her kalem çok özenli bir tutkunun imzasını taşıyor.

Gina

Rez: 0212 401 03 87

Geleneksel İtalyan lezzetlerini yenilikçi dokunuşlarla sunan Gina, eşsiz bir İtalyan tarzı yeme-içme deneyimini misafirleriyle buluşturuyor. Adını 1950’li yıllarda İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşamış ve kendi adını taşıyan bir aile trattoria’sı işletmiş İtalyan Gina’dan alan restoran, İtalyan Riviera’sından esinlenerek tasarlanan dekorasyonuyla, geleneksel Trattoria kültürünün sıcaklığını modern ve incelikli yorumlarla günümüze taşıyor.

Kıyı

Rez: 0212 262 00 02

Kıyı, yıllar içinde bir İstanbul klasiğine dönüşen ve hem İstanbul'dan hem de dünyanın dört bir yanında misafirlerini ağırlayan bir balıkçı. Her anıyla klasikliğinden ve zarifliğinden asla vazgeçmiyor; hem de 1966 yılından bu yana... İstanbul’un en özel koylarından birinde, aradığınız huzuru ve lezzeti aynı anda bulabileceğiniz, dostluklarınızı pekiştirebileceğiniz, sizi bambaşka bir evrene götürmeyi başaran bir mekan.

Nuar Restaurant

Rez: 0212 327 68 27

Özel lezzet dokunuşları, keyfinize keyif katan ambiyansı ve şıklığıyla göz kamaştıran dekorasyonu ile dikkat çeken Nuar; Beylikdüzü bölgesine açıldığı günden beri fark katmayı başaranlardan. Bölgede büyük bir açığı kapamakla kalmadı; trendleri belirleyen bir lezzet durağı da olmayı başardı. Nuar; muhteşem et ve kebap seçeneklerinin yanı sıra Dünya Mutfağı'ndan da çok özel lezzetler sunuyor. Farklı damak tatlarına hitap etmeyi başaran mekan; her lokmasında farklı ve özenli dokunuşları hissettiriyor.

Kiva

Rez: 0212 801 74 90

Nostaljinin doruklarda yaşanırken aynı zamanda İstanbul'un modern yüzünü ve nefes kesen manzarasını da içinize çekmeye ne dersiniz? Kültürel mirasların gölgesinde, özgün reçetelere sadık kalınarak hazırlanan tariflerle Kiva unutulmaz gusto bir deneyim sunuyor. Bomontiada ve Galataport'ta şubesi bulunan Kiva; iki şubesiyle de anılarınıza unutulmaz detaylarla imza atıyor.

Oly House

Rez: 0212 323 23 70

Şehirde şık ve alternatif bir İtalyan kaçamağı düşünürseniz; lezzet dokunuşlarıyla sizi İtalya kıyılarına götürecek Oly House'a bekleniyorsunuz. Klasik İtalyan lezzetlerinin yanı sıra, Oly House mutfağında özenle yeniden yorumlanan tatları da denemenizi tavsiye ederiz!

Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

İstanbul’un huzur veren semtlerinden biri olan Maltepe sahilinde konumlanan Umus İstanbul; şık ve ferah ambiyansı, yeşillikler arasına gizlenmiş esintili bahçesi ve ışıltılı dekorasyonuyla sizi bekliyor. Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmak üzere Umus İstanbul, geleneksel ve uluslararası kültüre hitap ediyor. Günlük olarak hazırlanan mezeleri; mevsimin en taze lezzetlerinden özel olarak seçiliyor. Mutfağında mevsimsellik ve tazeliği prensip edinen Umus İstanbul; lezzetiyle damaklara imzasını atmayı başaranlardan.

Kalbur Et

Rez: 0216 594 54 91

Şerifali'de konumlanan ve son dönemin en dikkat çeken mekanları arasında yer alan Kalbur Et hem ambiyansı hem hizmet kalitesi hem de birbirinden özenli lezzetleriyle dikkat çeken bir mekan. Yaz sezonunda açılan bahçesi ile keyfini ikiye katlayan mekan; Türkiye ve dünyadan birçok ünlü müdavimi de lezzetleriyle büyülüyor. Nefis mezelerin, çok özel tatların, keyifle kalkan kadehlerin ve dost sohbetinin eksik olmadığı Anadolu Yakası'nın en özel mekanı Kalbur Et, açıldığı günden beri misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmaya devam ediyor.