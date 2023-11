Gecce Mekan Gusto İstanbul Etkinlik Rehberi: Kasım 2023

FESTİVALLER: KASIM 2023

İstanbul Komedi Festivali

Tarih: 5 Kasım - 3 Aralık 2023

Biletler ve Etkinlik Takvimi için TIKLAYIN!

Şehre kahkahayi getiren İstanbul Komedi Festivali 6. Yilinda...

Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, İstanbul Komedi Festivali ile 6. yılında komedinin kalbi İstanbul’u kahkahalarla donatacak. BKM Organizasyonu ile bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali, yerli & yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla, 5 Kasım – 3 Aralık 2023 tarihleri arasında altıncı kez gerçekleşecek. Festival, bu yıl da 7’den 70’e her yaş grubundan izleyiciye şehrin dört bir yanında, birbirinden keyifli zengin bir takvimle kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Beats By Girlz Türkiye Festivali

Tarih: 1 - 10 Kasım 2023

Biletler ve Etkinlik Takvimi için TIKLAYIN!

Müzikten teknolojiye, kreatif pek çok alanda tüm renklerin aynı canlılıkta parladığı bir dünya yaratan Beats By Girlz Türkiye Festivali’nin ikincisi başlıyor. 1-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek festival konserler, konuşmalar ve atölyelerle şehrin her yerine yayılacak ve ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak.

İstanbul’un bir yakasından diğerine uzanan lokasyonlarıyla şehir festivaline dönüşecek Beats By Girlz Türkiye Festivali ikinci edisyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür ve Kültür AŞ’nin katkılarıyla 1-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Festival ikinci senesinde Yedikule Gazhanesi, İTÜ MİAM, İstanbul Kitapçısı, Metrohan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Müze Gazhane’nin de yer aldığı mekanlarıyla tüm şehre yayılacak ve #BuFestivalBizim diyerek tüm katılımcılarını birlikte deneyimlemeye, öğrenmeye, düşünmeye, güçlenmeye ve eğlenmeye davet edecek.

Ormanda Caz & Piknik

Tarih: 12 Kasım - 3 Aralık 2023

Biletler ve Etkinlik Takvimi için passo.com.tr

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen caz festivallerinden farklı formatta, piknik tadında geçen Ormanda Caz & Piknik etkinliği ünlü sanatçıların sahnesiyle Lifepark Cam Bahçe'de.

Lifepark'ın kapalı camekan etkinlik alanı Cam Bahç'de gerçekleşecek Caz & Piknik Pazarları etkinlik serisi Kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Caz & Piknik pazarları etkinliklerinde piknik sandaleyelerinizi ve dilerseniz yemek sepetlerinizi de yanınızda getirebilirsiniz.

MIX Festival

Tarih: 3 - 4 Kasım

Biletler ve Etkinlik Takvimi için passo.com.tr

Zorlu PSM’nin ‘Çok sesli festival’ mottosu ile bu yıl 3-4 Kasım’da 7.sini gerçekleştireceği MIX Festival presented by %100 Müzik iki gün boyunca, elektronikten indieye, rapten ve dans müziğine sevilen isimleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

MIX Festival, her sene olduğu gibi bu yıl da seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir program sunuyor. Bu yılın yıldızları arasında Bu yılın yıldızları arasında Torbjørn Brundtland ve Svein Berge'in oluşturduğu Norveçli elektronik müzik ikilisi Röyksopp’un DJ set performansı, Warhaus'un eşsiz sahnesi, Kid Francescoli'nin elektronik müziğin en iyi örneklerini sunan enerjisi, Weval'in sıra dışı sesleriyle büyüleyici deneyimi, Flört'ün enerjik performansı, Cosmic Crooner'ın sürükleyici rock ritimleri, Los Bitchos'un 70'ler ve 80'lerden cumbia tarzında enstrümantal esintileri, indie-electoronic ikilisi Hedonutopia performansı**, The Flabbies'in keyifli indie-pop şarkıları, ECHT!'in mistik ve etkileyici müziği, Isaac Delusion'ın hayal gücüyle dolu sahne şovları ve Jayda G'nin dans pistlerini sallayan ritimleri bulunuyor.

KONSERLER: KASIM 2023

Pinhani

Tarih: 1 Kasım 2023

Yer: Müze Gazhane

Mum ışığının aydınlattığı Hava Kararınca sahnesine 1 Kasım'da Pinhani konuk oluyor. Sahne Senin kapsamında ise PEK dinleyicilerle olacak. Etkinlik ÜCRETSİZ ve kayıt gerekmiyor.

Ferit Odman

Tarih: 2 Kasım 2023, 21:00

Yer: Hillside Live by Ing

Biletler için passo.com.tr

Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman’ın triosu; Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış albümlerinden parçalar ve caz standartlarından oluşan bir repertuar ile sizleri hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkaracak.

Engin Recepoğulları - Tenor Saksofon

Ozan Musluoğlu - Kontrbas

Ferit Odman – Davul

Boogie Belgique

Tarih: 2 Kasım 2023, 21:30

Yer: Babylon

Biletler için passo.com.tr

Caz ve elektronik müziği bir araya getiren Belçikalı ekip Boogie Belgique, 2 Kasım akşamı Babylon'a konuk oluyor!

Belçikalı grup Boogie Belgique’in sound’u; Oswald Cromheecke’nin 2012’de hip-hop ve dub ritimlerini swing, funk ve caz melodileriyle birleştirdiği prodüksiyonlarından doğdu. Çıkış albümleri “Blueberry Hill”i 2012’de dinleyiciyle paylaşan Boogie Belgique; bir sene sonra, trip-hop ve swing jazz esintili “Time For A Boogie”yi yayımladı. Trompet, flüt, klavye, gitar, davul, perküsyon ve synth’lerin de eklenmesiyle genişleyen ekip; etkileyici bir görsel-işitsel performans sunuyor. Prodüksiyonlarını ve kayıtlarını “kendin yap” ruhuyla hayata geçirmesiyle melankoli, nostalji ve insan dokunuşunu müziğine başarıyla aktarıyor. 2013’ten beri dünyanın farklı şehrini turlayarak birçok festivalde yer alan grup; Bonobo, Thievery Corporation, Mulatu Astatke, Goldfrapp, Nightmares On Wax gibi birçok önemli müzisyenle ve grupla da aynı sahneyi paylaştı.

Uraz Kıvaner- Queen Project

Tarih: 3 Kasım 2023, 21:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler için passo.com.tr

Caz sahnesinin başarılı piyanistlerinden Uraz Kıvaner, 3 Kasım’da Zorlu PSM’de.

Teoman

Tarih: 3 Kasım

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

Biletler için passo.com.tr

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla 3 Kasım 2023 Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde.​​​​​​​

Mabel Matiz

Tarih: 3 Kasım 2023, 21:00

Yer: Volkswagen Arena

Biletler için biletix.com

Mabel Matiz, 3 Kasım akşamı İstanbul konserinde Atlantis Yapım organizasyonu ile Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşuyor.

Galactic Empire

Tarih: 4 Kasım 2023, 20:00

Yer: Küçükçiftlik Bahçe

Biletler için biletix.com

Uçsuz bucaksız “Star Wars” evreninin kapıları, sinema tarihinin bu efsanevi serisinin müziklerini metal müzikle yorumlayan Galactic Empire’ın konseriyle 4 Kasım’da KüçükÇiftlik Bahçe’ye açılacak!

Üçüncü stüdyo albümleri Special Edition’ın Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek olan ABD’li grup, Türkiye’deki “Star Wars” hayranlarıyla ilk kez buluşacak. Filmin müzikleri, kostümleri, ışın kılıçları ve grubun ürünlerinin satıldığı stantlarla tam bir “Star Wars” çılgınlığının yaşanacağı konser sonrasında Galactic Empire üyeleri hayranlarıyla bir araya gelerek fotoğraf da çektirecek. Yüzdeyüz Müzik katkıları ve URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleşecek konserin biletleri satışta!

CRR Senfoni Orkestrası "Her 10 Kasım" Orartoryosu

Tarih: 8 Kasım 2023, 20:00

Yer: CRR Konser Salonu

Biletler için biletix.com

“Fani bir bedenin ölümü, baki bir düşüncenin doğumu”… Orhan Öner Özcan, 10 Kasım’ları böyle tanımlıyor.

Anma törenleri öncesinde sabah protokolün ön sıralarda yer almasını, trompetin çaldığı “ti” sesinin eşlik ettiği saygı duruşunun hemen ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesini, anma törenlerini ve/veya Atatürk’ün sevdiği şarkılar konserlerine ek olarak klasik müzik icra eden kurumlarda seslendirilmek üzere bu tür eserlerin artması gereğini hisseden, bu istekle, tüm bu törensel unsurları ve duyguyu Murat Göksu’nun güçlü kaleminden çıkan şiirlerin hayat verdiği bir müzikle birleştiren yapıt; bir Atatürk Mersiyesi niteliği taşıyor.

Funda Arar

Tarih: 8 Kasım 2023, 21:00

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

Biletler için passo.com.tr

Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla 8 Kasım 2023 Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda

Funda Arar, kendi hitlerinin yanı sıra seçtiği alaturka ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ve adından söz ettirdiği performansı ile İstanbullu müzikseverler ile buluşmaya geliyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek olan Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla 8 Kasım 2023 Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda.

Gripin

Tarih: 9 Kasım 2023, 21:00

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

Biletler için passo.com.tr

Gripin, Bayhan Müzik organizasyonuyla 9 Kasım 2023 Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde.​​​​​​​

Sena Şener

Tarih: 10 Kasım 2023, 22:00

Yer: Hayal Kahvesi, Aqua Florya

Biletler için biletix.com

Büyüleyici sesiyle son dönemin en çok dikkat çeken genç isimlerinden Sena Şener, Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde.

Adamlar

Tarih: 11 Kasım 2023, 21:00

Yer: JJ Arena

Biletler için biletix.com

Lola Astanova

Tarih: 11 Kasım 2023, 21:00

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

Biletler için passo.com.tr

Güzelliğiyle dikkat çeken piyano kraliçesi Lola Astanova, Harbiye Açık Hava'ya konuk oluyor!

Özbekistan doğumlu ABD'li piyanist ve Rusya Piyano Okulu Temsilcisi Lola Astanova, 11 Kasım 2023 Cumartesi geccesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Tiyatrosu'nda Epifoni organizasyonuyla konser verecek.

Piyano çalmadaki başarısının yanı sıra, güzelliğiyle de kendisini izleyenleri hayran bırakan Astanova'ya bu muhteşem konserde 11 kişilik bir yaylı topluluğu da eşlik edecek. Derin bir müzikal duygusallığı, kendi geliştirdiği mükemmel piyano tekniği ile birleştirerek kendine uluslararası bir kariyer inşa eden Lola Astanova, moda dünyasının en önemli markalarıyla yaptığı özel işbirlikleri ile de dikkat çekiyor. Sosyal medyada ulaştığı 300 milyon görüntülenme ile klasik müzik dünyasında rekor kıran, yeraldığı projelerle Emmy ve Grammy ödülüne layık görülen, başta Carnegie Hall olmak üzere dünyanın en prestijli sahnelerinde sold out konserler veren, ünlü çellist Stephan Hauser ile yaptığı özel projelerle dikkat çeken Lola Astanova, kuşkusuz bu yılın en ses getirecek konserlerinden birini gerçekleştirecek.

Camp Claude

Tarih: 11 Kasım 2023, 22:30

Yer: Blind Sahne

Biletler için biletix.com

Fransız elektro-pop rock grubu 'Camp Claude', Garanti BBVA konserleri kapsamında Blind sahnesi'ne konuk oluyor!



Mike Giffts, Leo Hellden ve Diane Sagnier’dan oluşan Camp Claude, elektronik müziği, pop ve rock elementleriyle harmanlıyor. İlk EP’leri “Hurricanes”i 2014 yılında yayınlayan üçlü, Rock en Seine Festivali’ndeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk albümleri “Swimming Lessons” ile isimlerini geniş kitlelere duyuran Camp Claude, 11 Kasım geccesi Garanti BBVA ana sponsorluğunda Asmalımescit'in en yeni canlı müzik mekanı Blind'da sahne alacak.



İlk albümlerinden bu yana tarzlarını 'sky wave' olarak adlandıran grup, geride kalan 7 yıla 3 başarılı albüm sığdırmayı başardı. Paris'de biraraya gelen Diane, Mike ve Leo'dan kurulu Camp Claude geçtiğimiz günlerde 3. albümleri 'Moody Moon'u yayınladı. Yeni albümlerinim turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek grubun etkileyici sahne performansını kaçırmayın.

Duman

Tarih: 12 Kasım 2023, 21:00

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Biletler için passo.com.tr

Emre Aydın

Tarih: 11 Kasım 2023, 21:00

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Biletler için biletix.com

Nessi Gomez

Tarih: 11 Kasım 2023, 21:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler için passo.com.tr

Müzik dünyasının eşsiz ve büyülü seslerinden biri olan Nessi Gomes, 11 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Ruhun sırlarını keşfeden ve müziğine derinlik katan bir şarkıcı ve söz yazarı olan Portekizli doğaçlama müzisyeni, muhteşem vokal yeteneği ve mistik dokunuşlarıyla dinleyicilerini büyülemeyi başarıyor. Kendine özgü müzikal tarzı ve unutulmaz şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Nessi Gomes, müziğinde farklı tınılar ve etkileyici melodiler kullanarak dikkat çeken bir tarza sahip.

Sadece akustik gitar ve vokaliyle bile dinleyicilerine büyülü bir atmosfer sunabilen Gomes, müziğini hafızalara kazıyan mistik ve etkileyici unsurlarla yoğunlaştırıyor. Kendine özgü tarzı, caz, fado ve dünya müziği gibi farklı türlerin birleşiminden oluşuyor. Şarkılarında doğanın, aşkın ve insan ruhunun derinliklerine inerek, dinleyenleri büyüleyen bir yolculuğa çıkarıyor.

Beatgate W/ Vitalic (Live) I Keep It Real Series #002

Tarih: 11 Kasım 2023, 18:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler için passo.com.tr

''Keep the Underground Alive'' mottosu ve bir biri ardına yarattığı özgün etkinlik konseptleri ile 16 yıldır şehrin underground ruhunu ayakta tutan Beatgate, yeni serisi ''Keep It Real’’in ikinci buluşmasında ''VITALIC’’ sahne adı ile bilinen dünyaca ünlü DJ/ Prodüktör Pascal Arbez-Nicolas’ı ağırlıyor.

2001 yılında ilk EP'sini çıkaran ve elektronik müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan, dünyanın bir çok farklı lokasyonunda büyük hayran kitleleri ile buluşan Fransız Tekno sahnesinin büyük yıldızlarından Vitalic’in İstanbul'da gerçekleştireceği performans için ajandanıza tarih notunu şimdiden almanızı tavsiye ediyoruz.

Rişe Özkan Quartet

Tarih: 15 Kasım 2023, 21:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler için passo.com.tr

Sheila Jordan, Bill Charlap, Nancy Marano ve Aaron Goldberg gibi müzisyenlerle çalışma fırsatı bulan Rişe Özkan, quartet ekibiyle touché’de dinleyenlerine caz standartlarıyla dolu seçkin bir repertuvar sunacak.

Blanc & Noir "İstanbul'da Sonbahar"

Tarih: 18 Kasım 2023, 11:00

Yer: Pera Palace Hotel

Biletler için passo.com.tr

Pera Palace Hotel’in 130 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz balolara, konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği ile İstanbul’un en özel salonlarından biri olan Grand Pera Balo Salonu, IDEA Müzik ile iş birliğinin yedinci yılında, 2023-2024 konser sezonunda birbirinden güzel konserlere ve projelere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de ve dünyada klasik müzikten caza, Türk geleneksel müziğinden dünya müziklerine uzanan repertuvarlarıyla tanınan Blanc & Noir piyano ikilisi, “İstanbul’da Sonbahar” başlıklı programları ile Pera Palace dinleyicilerini farklı ülkelerin müzikleriyle farklı bir yolculuğa çıkaracak.

Henrik Schwarz & Bugge Wesseltoft

Tarih: 19 Kasım 2023, 20:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler için passo.com.tr

Henrik Schwarz & Bugge Wesseltoft ile eşi benzeri olmayan bir müzikal yolculuğun parçası olmaya hazır olun!

Reflection’ın sunumuyla gerçekleşecek bu etkinlikte, modern caz ve elektronik müziğin en heyecan verici unsurlarını benzersiz bir şekilde harmanlayan iki isim – Alman asıllı DJ Henrik Schwarz ve Norveçli piyanist Bugge Wesseltoft, 19 Kasım, Zorlu PSM %100 Studio’da bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor! Türkiye’nin en iyi DJ ve prodüktörleri arasında yer alan Murat Uncuoğlu ve DJ Yakuza’nında sahne alacağı bu büyüleyici gecenin bir parçası olmak için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Emircan İğrek

Tarih: 25 Kasım 2023, 21:00

Yer: JJ Arena

Biletler için biletix.com

Son dönemin sevilen seslerinden Emircan İğrek, 25 Kasım'da JJ Arena'da sevenlerine unutulmaz ve duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

%100 Metal Sunar: Faun

Tarih: 26 Kasım 2023, 21:30

Yer: Zorlu PSM

Biletler için biletix.com

Folk müziğin pagan mitolojisi ile en güzel birlikteliği Faun, 26 Kasım 2023 Pazar günü %100 Metal katkılarıyla bir kez Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!



1998'de Almanya’da kurulan Faun pagan folk ve Orta Çağ müziği yapan bir grup. Üyeleri, Faun’un kendine özgü tarzını, eski enstrümanları kullanarak ve vokalleri müziğin merkezinde tutarak oluşturuyor. Şarkı sözlerini ise Almanca, Latince, Yunanca ve bazı İskandinav dilleri başta olmak üzere çeşitli dillerde yazıyorlar ve bu sözleri Kelt arpı, İsveç arpı, hurdy-gurdy, gayda, cittern, flüt gibi enstrümanlarla eşsiz bir müziğe dönüştürüyorlar.

IDLES

Tarih: 27 Kasım 2023, 21:30

Yer: Zorlu PSM

Biletler için biletix.com

Bristol merkezli İngiliz post-punk grubu IDLES, %100 Müzik katkılarıyla, Türkiye’deki ilk konserleri için 27 Kasım akşamı Turkcell Sahnesi’ne geliyor!

Müzik dünyasının şüphesiz son dönemdeki en başarılı rock grupları arasında yer alan IDLES, çarpıcı ve saf sahne performanslarını ilk kez İstanbul’daki dinleyicileriyle Zorlu PSM’de buluşturacak!​​​​​​​​​​​​​​