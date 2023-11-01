Hollywood'un yıldızlarla dolu Cadılar Bayramı Partisi!!! 

Ev sahibi Rande'ye eşi Cindy Crawford ve kızı Kaia Gerber ile erkek arkadaşı Austin Butler'ın eşlik etti, Cadılar Bayramı partisi yılın en yıldızlarla dolu etkinliğiydi.

Rande Gerber'in tekila markası Casamigos her yıl Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yapıyor ve bu yılki etkinlik 27 Ekim Cuma günü Beverly Hills , Kaliforniya'daki özel bir konutta düzenlendi.

Marka şunları açıkladı: "VIP davetlileri davet alanında, parlak, canlı renklere sahip dev çiçekler, agavlar, kaktüsler ve mantarlarla dolu fantastik bir bahçeye karşıladı. Bu fantastik sahne, ikonik "zil vuruşu" deneyiminin arka planını oluşturdu."

Her gelen konuk kapıda dev zile başarıyla vurduğunda çevredeki ışıklar parladı.

Takip eden bir LED tüneli, konukları fantastik bahçeden evin içinden geçerek arka bahçedeki Harikalar Diyarı'na taşıdı. Parlak degrade renklerle doyurulmuş alan, büyük boy mantarların projeksiyon haritalaması ile aydınlatıldı. Üç adet özel Casamigos barın bulunduğu etkileyici bahçede, ışıklı mantarlarla dolu bir tarlanın içinden geçen interaktif bir motosiklet bulunuyordu. Bu arada, köşede Pamuk Prenses'in konik alıntısı 'duvardaki asılı dev aynada 'Aralarınızda en güzeliniz kim?' yazıyordu ve herkes bu aynada foto çektirip gecce boyunca aynanın önünde duruyordu.

Partinin konukları arasında Justin Bieber, Margot Robbie, Jessica Alba, Paris Hilton, Megan Fox ve Machine Gun Kelly, Jodie Turner-Smith, Tobey Maguire, Alessandra Ambrosio, Glen Powell, Sarah Hyland, Jenna Dewan, Victoria Justice, Tyga ve Chrishell vardı. Stause, Paris Jackson ve çok daha fazla ünlü vardı.

Her bir davetlinin ne giydiğini görmek için partiye gelen tüm ünlülerin fotoğraflarını sizlere aşağıda bırakıyoruz.