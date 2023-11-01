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Heidi Klum, Cadılar Bayramı kostümüyle bir kez daha kendini aştı! 

50 yaşındaki Alman süpermodel ve America's Got Talent jürisi, 31 Ekim Salı geccesi New York City'deki Marquee'de düzenlenen 2023 Cadılar Bayramı Partisi'ne kızı ve eşi ile katıldı. İşte detaylar...

Heidi Klum, Cadılar Bayramı kostümüyle bir kez daha kendini aştı! 
STYLE & CULTURE
Yayın Tarihi : 01-11-2023 12:31

 

Heidi Klum, Cadılar Bayramı Partisi 2023 için Tüyleri Akrobatlarla Tavus Kuşu Gibi Giyindi


 

Parti için Heidi, parlak mavi bir elbise giyerken tavus kuşu görünümündeki inanılmaz özel efekt makyajınıda sergiledi. Heidi'ye kırmızı halıda tavus kuşu kanatları gibi giyinmiş bir grup dansçı ve akrobat da katıldı.

Heidi'ye ayrıca dev bir yumurta gibi giyinmiş kocası Tom Kaulitz ve tek boynuzlu at gibi giyinmiş kocasının ikiz kardeşi Bill Kaulitz de kırmızı halıda katıldı!

Partiye Heidi'nin kızı Leni Klum da çizgi film karakteri Strawberry Shortcake'in seksi versiyonu gibi giyinerek katıldı.

Heidi 22 yıldır bu yıllık Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yapıyor ve yıllar boyunca Jessica Tavşan, Shrek'ten Prenses Fiona, bir solucan, bir karga ve Michael Jackson'ın "Thriller" müzik videosundaki kurt adam gibi giyinmiş. Tüm kostümleri giyerek her yıl Cadılar Bayramının en iddialı ismi oluyor! 

Heidi Klum ve ailesinin partiye gelişindeki 15'ten fazla fotoğrafı sizin için buraya bırakıyoruz...

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