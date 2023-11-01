Heidi Klum, Cadılar Bayramı kostümüyle bir kez daha kendini aştı! 

Heidi Klum, Cadılar Bayramı Partisi 2023 için Tüyleri Akrobatlarla Tavus Kuşu Gibi Giyindi





Parti için Heidi, parlak mavi bir elbise giyerken tavus kuşu görünümündeki inanılmaz özel efekt makyajınıda sergiledi. Heidi'ye kırmızı halıda tavus kuşu kanatları gibi giyinmiş bir grup dansçı ve akrobat da katıldı.

Heidi'ye ayrıca dev bir yumurta gibi giyinmiş kocası Tom Kaulitz ve tek boynuzlu at gibi giyinmiş kocasının ikiz kardeşi Bill Kaulitz de kırmızı halıda katıldı!

Partiye Heidi'nin kızı Leni Klum da çizgi film karakteri Strawberry Shortcake'in seksi versiyonu gibi giyinerek katıldı.

Heidi 22 yıldır bu yıllık Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yapıyor ve yıllar boyunca Jessica Tavşan, Shrek'ten Prenses Fiona, bir solucan, bir karga ve Michael Jackson'ın "Thriller" müzik videosundaki kurt adam gibi giyinmiş. Tüm kostümleri giyerek her yıl Cadılar Bayramının en iddialı ismi oluyor!

Heidi Klum ve ailesinin partiye gelişindeki 15'ten fazla fotoğrafı sizin için buraya bırakıyoruz...