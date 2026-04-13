GALLADA’da İpek Yolu’ndan İlham Alan Yeni Menü

İstanbul’un gastronomi sahnesi, güçlü bir dokunuşla yeniden şekilleniyor. GALLADA by Fatih Tutak, yeni menüsüyle yalnızca bir restoran deneyimi sunmuyor; aynı zamanda tarih ve lezzeti aynı sofrada buluşturuyor. Üstelik bu deneyimin merkezinde, iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak yer alıyor.

Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasına hakim konumuyla dikkat çeken restoran, “Journey” adlı yeni menüsüyle Antik İpek Yolu’ndan ilham alıyor. Böylece GALLADA, misafirlerini sadece bir akşam yemeğine değil, çok katmanlı bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor.

İpek Yolu’ndan İlham Alan Yeni Menü

GALLADA’nın Journey menüsü, geçmiş ile bugünü güçlü bir bağla buluşturuyor. Beş aşamalı olarak kurgulanan bu özel deneyim, İpek Yolu’nun kültürel çeşitliliğini modern mutfak teknikleriyle yorumluyor.

Bu noktada menü, yalnızca lezzet sunmuyor; aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Çünkü her tabak, farklı bir coğrafyanın izini taşıyor. Ayrıca Doğu ve Batı mutfakları arasındaki geçişler, dengeli ve rafine bir şekilde sunuluyor.

Şefin yaratıcı yaklaşımı sayesinde İstanbul’un tarihi katmanları, tabaklara taşınıyor. Böylece misafirler, hem damak hem de zihin açısından zenginleşen bir deneyim yaşıyor.

Michelin Yıldızlı Dokunuşlar

Restoranın imza lezzetler seçkisi, güçlü tekniklerle öne çıkıyor. Kömür ızgarasında hazırlanan patatesli pide, klasik bir tarifi modern bir dokunuşla yeniden yorumluyor. Bununla birlikte Urla enginar salatası, mevsimselliği merkezine alan yaklaşımı temsil ediyor.

Öte yandan kırlangıç balığı şiş kebap ve GALLADA’ya özgü dumpling çeşitleri, Asya etkisini açıkça hissettiriyor. Bu tabaklar, İpek Yolu’nun gastronomik mirasını günümüz mutfağıyla buluşturuyor.

Kullanılan baharatlar ve ürün seçimi, menünün karakterini güçlendiriyor. Böylece her lokma, farklı bir coğrafyanın izini taşıyor. GALLADA, bu yaklaşımıyla yalnızca yemek sunmuyor; aynı zamanda duyusal bir keşif alanı yaratıyor.

Boğaz Manzarasında Çok Katmanlı Deneyim

GALLADA’nın en güçlü yönlerinden biri, sunduğu lüks restoran deneyimi ile manzarayı kusursuz şekilde birleştirmesi oluyor. The Peninsula Istanbul içinde konumlanan restoran, Boğaz’ın en etkileyici noktalarından birinde yer alıyor.

Bu nedenle misafirler, yalnızca lezzete değil, aynı zamanda ambiyansa da yatırım yapıyor. Gün batımında başlayan akşamlar, ışıklarla birlikte farklı bir atmosfere dönüşüyor. Ayrıca servis kalitesi, deneyimin her anında kendini hissettiriyor.

Sonuç olarak GALLADA by Fatih Tutak, İstanbul’da gastronomiyi bir üst seviyeye taşıyor. Hem manzara hem mutfak hem de hikaye anlatımı açısından güçlü bir bütünlük sunuyor. Bu da restoranı, şehrin en dikkat çeken duraklarından biri haline getiriyor.