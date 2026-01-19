Galataport İstanbul’da Sömestir Tatili Sanatla Yeniden Tanımlanıyor

Galataport İstanbul, 17 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında sömestir tatiline özel hazırladığı kapsamlı programla çocukları sanat, yaratıcılık ve keşifle buluşturuyor. Şehrin en dinamik buluşma noktalarından biri olan Galataport İstanbul, bu dönemde yalnızca bir gezi alanı olmanın ötesine geçiyor. Aynı zamanda çocukların düşünmesini, üretmesini ve eğlenmesini destekleyen çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Bu özel Sömestir Programı, farklı yaş gruplarına hitap eden Çocuk Atölyeleri ile dikkat çekiyor. Program, sanatı yalnızca izlenen bir alan olarak görmüyor. Bunun yerine çocukları aktif katılımcı haline getiriyor. Üstelik içerikler pedagojik yaklaşımı, çağdaş sanat dili ve yaratıcılığı bir araya getiriyor.

Kayıt ve Katılım Süreci Nasıl İşliyor?

Atölyelere katılmak isteyen aileler, Galataport İstanbul mobil uygulamasını yakından takip etmeli. Atölyelerden iki gün önce uygulama üzerinden sınırlı sayıda ücretsiz kod yayınlanıyor. Bu kodlar, birçok etkinlik için ücretsiz katılım hakkı sağlıyor.

Öte yandan Paket Postanesi Üst Kat’ta düzenlenen Masterpiece Çocuk Atölyeleri ile Taş Kağıt Makas: Duygu Atölyesi etkinlikleri biletlidir. Bu atölyelerde uygulama üzerinden sunulan kodlar indirim avantajı sağlıyor. Tüm atölye içerikleri Türkçe dilinde gerçekleşiyor.

İstanbul Modern’de Sanatla Düşünen Çocuklar

İstanbul Modern, Galataport İstanbul sömestir programının en güçlü duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Müzenin hazırladığı atölyeler, 7–10 yaş grubundaki çocukları sanatla düşünmeye davet ediyor.

Programda mikro formlar üzerinden sanat ve bilimi buluşturan çalışmalar yer alıyor. Ayrıca hazır nesnelerle heykel üretimi, soyut ve figüratif resim denemeleri, kent temalı kolajlar ve otoportre atölyeleri bulunuyor. Bu süreçte çocuklar yalnızca üretmiyor. Aynı zamanda gözlem yapmayı, yorumlamayı ve ifade etmeyi öğreniyor.

Bu yönüyle İstanbul Modern, Çocuk Atölyeleri kavramını derinleştiren bir rol üstleniyor.

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Yavaş Bakma Deneyimi

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 6–12 yaş grubuna hitap eden iki özel atölyeyle programa katkı sağlıyor. “Bir An, Bir Hikaye” ve “Bir An, Bir Form” atölyeleri, çocukları teknik kaygılardan uzaklaştırıyor.

Bu atölyeler, slow looking yaklaşımıyla çocukların bir ana odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca duygu, hikaye ve form kavramları üzerinden özgür üretim alanı açıyor. Böylece çocuklar sanatı bir anlatım dili olarak deneyimliyor.

Lezzet, Doğa ve Yaratıcılık Bir Arada

Program yalnızca sanatla sınırlı kalmıyor. Kahve Dünyası, çikolata atölyesiyle çocuklara tatlı bir keşif sunuyor. Çikolatanın hikayesi bu atölyede eğlenceli bir deneyime dönüşüyor.

Doğuş Otomotiv Plus ise doğa ve yaratıcılığı merkeze alan etkinliklerle dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile gerçekleşen atölye, çocuklar ve aileler için ilham verici bir buluşma yaratıyor. Bardak boyama atölyesi ise birlikte üretmenin keyfini öne çıkarıyor.

Mezzaluna ile Minik Şefler Sahneye Çıkıyor

Mezzaluna, pizza atölyesiyle sömestir programına lezzet katıyor. 6–12 yaş grubuna yönelik bu etkinlikte çocuklar kendi pizzalarını hazırlıyor. Bu deneyim, mutfakta özgüven kazanmayı destekliyor.

Sömestirde Şehirden Uzaklaşmadan Zengin Bir Deneyim

Galataport İstanbul Sömestir Programı, aileler için şehir içinde nitelikli bir alternatif sunuyor. Sanat, gastronomi, doğa ve yaratıcılık bu programda dengeli biçimde bir araya geliyor. Üstelik her etkinlik çocukların gelişimini destekleyen bir bakış açısıyla kurgulanıyor.