Galataport İstanbul’da Müzik, Işık ve Romantizm

İstanbul’da Sevgililer Günü planı yapanlar için bu yıl adres net. Galataport İstanbul, 12–15 Şubat tarihleri arasında Bosphorus Love temasıyla şehrin kalbinde romantizmi sahneye taşıyor. Üstelik program yalnızca çiftlere değil, arkadaş gruplarına ve çocuklu ailelere de hitap ediyor.

Doğuş Meydanı’ndan Paket Postanesi’ne uzanan etkinlik akışı; mapping gösterileri, DJ performansları, fotoğraf alanları ve yaratıcı atölyelerle dolu. Böylece ziyaretçiler Boğaz manzarası eşliğinde hem eğleniyor hem keşfediyor.

Skoda Meydanı’nda Mapping Show ve Sıcak Çikolata

12–15 Şubat tarihleri arasında 18.00–22.00 saatlerinde Skoda Meydanı, akşamın en dikkat çekici duraklarından biri haline geliyor.

Skoda Sevgililer Günü Mapping Show, çiftlere interaktif bir deneyim sunuyor. Işık ve görsel efektler Boğaz siluetiyle birleşiyor. Ayrıca sıcak çikolata ikramı akşam yürüyüşünü daha keyifli kılıyor. Dolayısıyla romantik bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir atmosfer oluşuyor.

Doğuş Meydanı’nda Müzik, Fotoğraf ve Lezzet

13–15 Şubat tarihlerinde Doğuş Meydanı, Bosphorus Love etkinliklerinin ana sahnesine dönüşüyor.

Volkswagen Amarok DJ performansı gün boyu enerjik bir ritim yaratıyor. Bununla birlikte Volkswagen ID.Buzz fotoğraf noktası, paylaşmaya değer kareler sunuyor. Ayrıca Volkswagen California araç sergilemesi ve konaklama çekilişi heyecanı artırıyor.

Çiçek dokunuşu arayanlar için Bap Floral Çiçek Butiği özel tasarımlar hazırlıyor.

Lezzet duraklarında ise Churros Park, Only Belgium Frites ve Moveat öne çıkıyor. Böylece ziyaretçiler alışveriş, yeme içme ve eğlenceyi aynı alanda deneyimliyor. Üstelik Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden Bosphorus Love indirimleri de sunuluyor.

Saat Kulesi Meydanı’nda Anlamlı Bir Dokunuş

14 Şubat’ta Saat Kulesi Meydanı, farklı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. LÖSEV Umut Çadırı, sosyal fayda odaklı bir durak oluşturuyor. Aşkı paylaşarak çoğaltmak isteyenler için bu alan güçlü bir anlam taşıyor.

Paket Postanesi’nde Yaratıcı Atölyeler

Paket Postanesi’nin üst katında 14–15 Şubat tarihlerinde Masterpiece Sevgililer Günü Atölyeleri düzenleniyor. Çiftler burada birlikte üretmenin keyfini yaşıyor.

Ayrıca 14 Şubat’ta Tamadres Çocuk Buluşmaları kapsamında yazarlarla atölye programı gerçekleşiyor. Sinan Akyüz hikaye yazma atölyesiyle çocuklarla buluşuyor. Ardından Defne Ongun Müminoğlu, “Fırfır Galaksisi” topaç boyama etkinliği düzenliyor.

Bu program sayesinde ebeveynler çocuklarını güvenle atölyeye bırakıyor. Sonrasında Boğaz manzarası eşliğinde baş başa vakit geçiriyor.

İstanbul’da Sevgililer Günü İçin Tek Adres

Galataport İstanbul, Karaköy sahil hattındaki konumuyla şehir içinde tatil hissi yaratıyor. Bosphorus Love programı, romantik yürüyüşlerden canlı müziğe kadar geniş bir deneyim sunuyor.

Bu nedenle 14 Şubat’ta farklı, şık ve deneyim odaklı bir plan arayanlar için güçlü bir alternatif ortaya çıkıyor. Aşk, bu yıl Boğaz’ın ritmiyle buluşuyor.