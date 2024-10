Ekim 2024: İstanbul'da sanat dolu günler!

Sonbaharın gelişini müjdeleyen Ekim ayı, İstanbul'da sanatseverler için dopdolu bir program sunuyor. Tiyatrodan sergilere, operadan konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan İstanbul, 2024 Ekim ayı boyunca kültür ve sanatın kalbinin atacağı bir merkez haline geliyor.

İstanbullular için birçok seçenek sunan bu ay, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri ve konserlerle dolup taşacak. Sanatseverler, hem yerel hem de uluslararası sanatçıların sahne alacağı etkinliklerle dolu bir takvimle karşı karşıya. Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikler arasında yenilikçi performanslar, klasik eserler ve interaktif atölyeler yer alacak.

Eğer "Ne yapsak?" diye düşünüyorsanız, sizin için derlediğimiz Ekim 2024 İstanbul kültür-sanat etkinliklerine göz atarak, dolu dolu bir ay geçirebilirsiniz. İstanbul'un büyüleyici atmosferinde, sanatın keyfini çıkarmak için hazır olun!



Türkiye Innovation Week







Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, 10-12 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla dikkat çeken etkinlik, inovasyon dünyasındaki cesur fikirleri ve yenilikçi yaklaşımları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Dünyaca ünlü konuşmacılar ve alanında uzman isimlerin katılacağı Türkiye Innovation Week, katılımcılara ilham veren bir deneyim sunacak. Mika Hakkinen, Christian Majgaard, Serdar Kuzuloğlu, Alper Gezeravcı, Hakkı Alkan, Tan Sağtürk, Hülya Mutlu ve Emrah Safa Gürkan gibi inovasyon ekosisteminin önde gelen isimleri, paneller, atölyeler ve interaktif deneyimlerle katılımcılara yeni perspektifler kazandıracak.

Etkinlik, yenilikçi fikirleri keşfetmek ve yeni gelişim fırsatları yaratmak isteyen herkes için önemli bir platform sunarken, katılımcılar ücretsiz çevrim içi kayıt yaptırarak bu ilham dolu deneyime katılabilecek. İnovasyona dair en yeni trendler ve yaklaşımlar için Türkiye Innovation Week 2024'ü kaçırmayın!



Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 10 – 12 Ekim 2024

Kayıt ve Detaylı Bilgi: Türkiye Innovation Week





İstanbul Ekim Ayı Konserleri

Gustavo Santaolalla

Oscar ödüllü Arjantinli müzisyen Gustavo Santaolalla, “The Last of Us,” “Babel,” ve “Brokeback Mountain” gibi efsanevi yapımların müzikleriyle İstanbul’da büyüleyici bir performans sergilemeye hazırlanıyor. 18 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserinde, olağanüstü ezgileriyle dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Santaolalla’nın taptaze ve etkileyici müziğiyle adeta başka dünyalara gideceğiniz özel performansı kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 1 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo



Üç | Çağrı Sertel – Alp Ersönmez – Volkan Öktem



Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem, ‘Üç’ projeleriyle özgün bestelerini dinleyicileriyle buluşturuyor. Melodilerin ve formların sürekli evrildiği, doğaçlama unsurlarla zenginleşen parçalar, elektronik efektlerle enerjik setler halinde yeniden hayat buluyor. Üçlünün yıllar içinde oluşturduğu müzikal uyum, dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Blind

Tarih: 2 Ekim 2024, 21:30

Bilet: Passo

Ghostly Kisses

Ghostly Kisses, 3 Ekim’de Zorlu PSM’de! Margaux Sauvé ve Louis-Étienne Santais’den oluşan Fransız-Kanadalı ikili, uluslararası başarıya ulaşan Heaven, Wait albümü ve turneleriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yeni albümleri Darkroom ise yalnızlık ve içsel duyguları karanlık elektronik tınılarla buluşturuyor. Bu büyüleyici performansı kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 3 Ekim 2024, 21:30

Bilet: Passo

Simge

Yayınladığı hit şarkılarla Türkçe pop müziğin en popüler isimlerinden Simge, Harbiye Açıkhava sahnesinde! En sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla bu müzik ve dans dolu akşamı kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tarih: 3 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Berkay

Berkay, 4 Ekim’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! Enerji dolu performansıyla tanınan Berkay, sevilen hitlerini ve yeni şarkılarını dinleyicileriyle paylaşarak unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 4 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ben Böhmer

Berlin elektronik müzik sahnesinin parlayan ismi Ben Böhmer, 4 Ekim akşamı, 2 yıllık bir aranın ardından yeniden Maximum Uniq Açıkhava’da! “Begin Again” albümüyle büyük beğeni toplayan ve dünya çapında 135 milyon dinlenmeye ulaşan Ben Böhmer, duygu yüklü müziği ve çarpıcı sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 4 Ekim 2024, 21:30

Bilet: Passo

Ferit Odman Quintet

Türkiye caz sahnesinin önde gelen ismi Ferit Odman ve Quinteti, 4 Ekim akşamı touché’de dinleyicileriyle buluşuyor. Downbeat dergisinden dört yıldız alan Autumn in New York ve Nommo albümlerinden özel seçkilerle, hard-bop’ın derinliklerine doğru eşsiz bir müzikal yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Lara Di Lara

Lara Di Lara, 4 Ekim’de %100 Studio’da dinleyicileriyle buluşuyor! Yarı İsveçli yarı Türkiyeli sanatçı Dilara Sakpınar, solo projesi Lara Di Lara ile müzik kariyerine yeni bir soluk getiriyor. Son albümü Eskisi Gibi Değil ile müzik yolculuğuna devam eden sanatçı, dinleyicilerini büyüleyici bir performansla karşılamaya hazırlanıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Meşeden Neşeye 1 Hikaye 1 Şarkı

Meşeden Neşeye: 1 Hikaye 1 Şarkı gecesinde Derya Beşerler ve Birol Namoğlu, unutulmaz bir performansla izleyici karşısına çıkıyor. Derya Beşerler, Türk Sanat Müziği’nden günümüze uzanan şarkıların etkileyici hikayelerini paylaşırken, Birol Namoğlu bu hikâyelere hayat veren şarkıları seslendiriyor. Bu eşsiz buluşma, müzik ve hikâyenin iç içe geçtiği keyifli bir deneyim sunuyor.

Yer: Chalet Garden

Tarih: 4 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Rodrigo’nun Gitar Konçertosu ve İspanyol Gecesi

İstanbul Filarmoni Orkestrası, Rodrigo’nun ünlü “Concierto de Aranjuez” eseri ve İspanyol ezgilerinin büyüleyici atmosferi ile 2024-2025 sezonunu açıyor. Şef Oleksandr Samoylenko yönetimindeki orkestrada, solist Alper Kargın’ın klasik gitarıyla hayat vereceği bu eser, konserin ilk bölümünde dinleyicileri mest edecek. İkinci bölümde ise De Falla, Albeniz ve Rimsky-Korsakov gibi bestecilerin İspanyol esintileriyle dolu eserleri sahnede yer alacak. Bu eşsiz İspanyol gecesini kaçırmayın!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 4 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Ziynet Sali

​​​​​​

Ziynet Sali, 5 Ekim Cumartesi akşamı yoğun istek üzerine BtcTurk Vadi Açıkhava sahnesinde müzik tutkunlarıyla buluşuyor! Unutulmaz vokali ve enerjik performansıyla tanınan Sali, en sevilen hitlerini söyleyerek dinleyicilere keyif dolu bir gece yaşatacak.

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Tarih: 5 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

DSO Berlin

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, DSO Berlin Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, 11 Ekim’de unutulmaz bir konserle sahne alacak. Orkestra şefi Robin Ticcati yönetimindeki etkinlikte, ünlü kemancı Isabelle Faust, Beethoven’ın etkileyici Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise, Sibelius’un muhteşem 2. Senfonisi dinleyicilere sunulacak. Bu eşsiz müzik deneyimini kaçırmayın!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 5 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Hadise

Türk pop müziğinin güçlü ismi Hadise, 5 Ekim’de BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor. İlk kez bu sahnede yer alacak Hadise, hitleri ve unutulmaz sahne performansıyla izleyenlere hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak. Bu büyüleyici deneyimi kaçırmayın!

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 5 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık, 6 Ekim Pazar akşamı BtcTurk Vadi Açıkhava’da sahne alıyor! Atlantis Yapım organizasyonu ile gerçekleşecek bu muhteşem etkinlikte, genç sanatçı en sevilen şarkılarını hayranlarıyla buluşturacak. Bu müzik dolu enerjik akşamı kaçırmayın!

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Tarih: 6 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

An Epic Symphony & Mustafa Sandal

Türkçe pop müziğin en önemli isimlerinden Mustafa Sandal, “An Epic Symphony” konserleri için Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile Oran Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak. 90’ların en sevilen isimleriyle zamanda yolculuğun en güzel haline hazır olun!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tarih: 7 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Hande Yener

2000’lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğin en popüler ve en sevilen isimlerinden Hande Yener, en sevilen şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla Harbiye sahnesinde seslendirecek. Bu özel gece için şimdiden yerinizi ayırın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tarih: 8 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Mattiel

60’ların pop, folk, soul ve rock’n roll tarzlarını ustalıkla birleştiren Atlantalı müzisyen Mattiel, 9 Ekim’de ilk kez İstanbul’da Blind sahnesinde! Kendine has vokaliyle Jack White’ın dikkatini çeken ve eleştirmenlerce beğenilen üç albümüyle adından söz ettiren Mattiel, yeni albümünden parçalarla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Blind

Tarih: 9 Ekim 2024, 22:00

Bilet: Passo

Mabel Matiz

Mabel Matiz, muhteşem sahne performansı ve en sevilen şarkılarıyla 9 Ekim akşamı Harbiye Açıkhava’da! Yoğun talep üzerine bir kez daha sahne alacak olan Matiz, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu özel konseri kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 9 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ne Obliviscaris

Avustralyalı progresif metal grubu Ne Obliviscaris, 10 Ekim’de unutulmaz bir gece için sahne alıyor! Extreme metal unsurlarını klasik melodilerle harmanlayarak yarattıkları benzersiz müzikle dikkat çeken grup, karmaşık kompozisyonları ve etkileyici vokal performanslarıyla dinleyicilerini derin bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 10 Ekim 2024, 21:30

Bilet: Passo

Ağaçkakan | Live Band + Konuklar

Ağaçkakan, “Geceye” albümünün büyülü atmosferini Blind sahnesine taşıyor! Elektronik ve hip-hop ritimlerini ustalıkla harmanlayan, dokuz öyküden oluşan bu albüm, Da Poet düetleriyle de dikkat çekiyor. 10 Ekim’de gerçekleşecek bu özel performansa davetlisiniz.

Yer: Blind

Tarih: 10 Ekim 2024, 21:30

Bilet: Passo

Sena Şener

Kendine has tarzıyla alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken ismi Sena Şener, 11 Ekim akşamı Milyon Performance Hall İstanbul’da büyüleyici sesiyle sahne alıyor! Etkileyici müziğiyle dinleyicilerine unutulmaz bir performans sunacak olan Şener, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Yer: Milyon Performance Hall İstanbul

Tarih: 11 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Emir Taha

Alternatif R&B ve Anadolu ezgilerini buluşturan Emir Taha, özgün müziğiyle global sahnede parlıyor. Hoppa ile çıkış yapan ve E.T. Phone Home projesiyle başarısını pekiştiren yetenekli sanatçı, büyüleyici performansıyla Salon İKSV’de müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Salon IKSV

Tarih: 11 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Zbigniew Preisner

Kieslowski filmlerinin ikonik bestecisi Zbigniew Preisner, 11 Ekim’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor! “Dekalog” ve “Üç Renk” üçlemesi gibi unutulmaz eserlerin yaratıcısı, müzikseverlere unutulmayacak bir deneyim yaşatacak. Preisner’in büyülü melodileriyle dolu bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Emir Ersoy “Cuban Classics”

Piyanist Emir Ersoy, Grammy ödüllü müzisyenlerle kurduğu Quartera grubu ile ‘Cuban Classics’ projesiyle sahnede. Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Aleiksi Contreras’ın da yer aldığı bu özel ekip, Küba ve Latin Amerika’nın klasik ezgilerini özgün dokunuşlarla yorumlayarak izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Pølaroit

Melodik deep house’un sıra dışı ikilisi Pølaroit, zamansız prodüksiyonları ve etkileyici sahne performanslarıyla 11 Ekim’de yeniden Blind sahnesinde. Kaçıranlar ve bir kez daha bu büyüleyici deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir müzik yolculuğu sizleri bekliyor!

Yer: Blind

Tarih: 11 Ekim 2024, 01:00

Bilet: Passo

INJI

Global müziğin yükselen yıldızı INJI, 12 Ekim’de İstanbul Dorock XL/Kadıköy’de sahne alıyor! Bellydancing, Gaslight ve Madeline gibi hit parçalarını seslendireceği gecede Inji, dinleyicilerine eğlenceli bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 12 Ekim 2024, 22:00

Bilet: Passo

Jazzy Sundaze Presents; Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası, Latin müziğinin enerjisini Jazzy Sundaze’de sahneye taşıyarak katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor. Swissotel Bosphorus Gourmet’nin etkinliğe özel hazırladığı seçkin menüyle, Türk ve dünya mutfaklarının enfes lezzetlerini keşfedeceksiniz. Ayrıca, ‘Bağımız Var’ iş birliğiyle gerçekleşecek atölyelerde, Anadolu’nun eşsiz üzümlerini keşfederken şarap tadım deneyimiyle gününüzü taçlandırabilirsiniz. Sınırlı kontenjanlı bu benzersiz deneyim için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Chalet Garden

Tarih: 13 Ekim 2024, 14:00

Bilet: Passo

Sagopa Kajmer

Sagopa Kajmer, uzun bir aradan sonra 13 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşuyor! BKM organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konserde Sagopa, yeni albümü Kağıt Kesikleri ve en sevilen şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 13 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Teoman

Türk Rock müziğinin en popüler isimlerinden Teoman, İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. “N’apim Tabiatım Böyle”, “Kalbin Yok Mu?, “İstanbul’da Sonbahar, “Koma Hali”, “Duş”, “Ruhun Sarışın” gibi dikkat çeken şarkılarından ve hitlerinden oluşan repertuarıyla Teoman, sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 15 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Can Güngör

Can Güngör, ‘Live Akustik’ performansıyla Blind sahnesinde dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor! Samimi ve içten müziğiyle tanınan sanatçı, akustik düzenlemeleriyle sevilen şarkılarını bu özel gecede müzikseverlerle paylaşacak. Duygu yüklü bir akşam için kaçırılmayacak bir performans sizleri bekliyor!

Yer: Blind

Tarih: 16 Ekim 2024, 21:30

Bilet: Passo

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile 2. sezona ‘merhaba’ diyor! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikâyeleriyle eğlenceyi Zorlu PSM sahnesine taşıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

ACCEPT

Almanya’nın heavy metal müzik dünyasına kazandırdığı en uzun soluklu gruplardan ACCEPT, Nisan 2024 tarihinde yayınlayacaklarını duyurdukları yeni albümleri ‘Humanoid’in turnesi kapsamında 14 yıl aradan sonra 17 Ekim akşamı yeniden İstanbul’da!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 17 Ekim 2024, 18:00

Bilet: Biletino

François Fernandez

Barok kemanın usta ismi François Fernandez, 18 Ekim Cuma akşamı saat 20.30’da Deniz Müzesi’nde büyüleyici bir Bach performansı ile sahnede. Solo keman için yazılmış Bach sonat ve partitalarıyla dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkaracak olan Fernandez, müziğe kattığı derinlik ve karakterle dikkat çekiyor. BWV 1001, 1003 ve ünlü Chaconne bölümünü içeren BWV 1004’ün yer aldığı program, Bach severler için kaçırılmayacak bir akşam vaat ediyor.

Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Bryan Adams

Müzik dünyasının efsanevi ismi Bryan Adams, 18 Ekim gecesi İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Oscar adaylıkları ve Grammy gibi sayısız ödülün sahibi olan Adams, “Cuts Like a Knife,” “Reckless,” ve “Waking Up the Neighbours” gibi hit albümlerinin yanı sıra, “Everything I Do,” “Summer of 69,” ve “Heaven” gibi klasik şarkılarını seslendirecek. Yeni albümü “So Happy It Hurts” ile müzikseverlerle buluşacağı bu özel performansı kaçırmayın!

Yer: Tersane İstanbul

Tarih: 18 Ekim 2024, 19:00

Bilet: Passo

Ekin Beril

Ekin Beril, uzun bir aradan sonra %100 Studio’da İstanbul’daki ilk konseriyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor! Sosyal medyada paylaştığı popüler şarkı yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanan sanatçı, hem sevilen şarkıları hem de yeni eserleriyle unutulmaz bir performans sergileyecek.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ozan Musluoğlu Quintet

Ozan Musluoğlu Quintet, 18 Ekim’de Zorlu PSM sahnesinde caz tutkunlarıyla buluşuyor! Türkiye’nin önde gelen caz basçılarından Ozan Musluoğlu, enerjik ve etkileyici performanslarıyla bilinen beşlisiyle sahne alacak. Müziğin derinliklerine yolculuk yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bu geceye davetlisiniz!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Toto Chiavetta

Toto Chiavetta, 19 Ekim’de Zorlu PSM %100 Studio’da dinleyicilerle buluşuyor! Derin ve melodik techno soundu ile tanınan, Innervisions, Diynamic gibi plak şirketlerinden çıkardığı parçalarla elektronik müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinen sanatçıya gecede, kendi vokalleri ve melodik techno tarzını benzersiz bir şekilde harmanlayan Turker ve enerjik setleriyle dikkat çeken Ceren Patron da eşlik edecek.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Selen Beytekin Project

Caz dünyasının yetenekli ismi Selen Beytekin, eşsiz ekibiyle touché sahnesine konuk oluyor! Hem müzisyen, hem mimar, hem de inşaat mühendisi olarak kariyerini sürdüren Beytekin, piyano ve vokali bir araya getiren performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Black Coffee

Grammy ödüllü, elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul müzik ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren ve Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından başarıyla söz ettiren Black Coffee, 19 Ekim’de İstanbul’a geliyor!

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 19 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletino

HOZHO

Melo+Dark ritimlerini tüm dünyaya sevdiren ve her parçasında sıradanın ötesine geçen bir ritim ve dizilim sunan Hozho, 19 Ekim Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da sahne alıyor. Bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 19 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletino

Evgeny Grinko

Zamanımızın büyülü piyanisti Evgeny Grinko, yeniden İstanbullu sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor! Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, büyülü müziğiyle dinleyicilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaracak. Bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 20 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Domenico Masiello & Dilbağ Tokay & Emine Serdaroğlu – “Sonbahar Esintileri”

“Sonbahar Esintileri” konseri, 22 Ekim akşamı ENKA Oditoryumu’nda klasik müziğin ustalarını bir araya getiriyor. Keman sanatçısı Domenico Masiello, viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay ve piyanist Emine Serdaroğlu, Beethoven, Haydn, Massenet ve Respighi gibi büyük bestecilerin eserlerinden oluşan büyüleyici bir programla dinleyicilere unutulmaz bir akşam sunacak. Bu özel konser, ENKA’nın kurucularından Sadi Gülçelik anısına düzenlenirken, sanatseverlere romantik ve keyifli bir müzik yolculuğu vadediyor.

Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 22 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

Tüm zamanların en sevilen efsanevi serisi Yüzüklerin Efendisi, unutulmaz bir deneyimle geri dönüyor! J.R.R. Tolkien’in başyapıtı, İstanbul Film Orkestrası ve 100 kişilik koro eşliğinde, orijinal dilinde Türkçe altyazı ile sahnelenecek. Peter Jackson’ın gişe rekorlarını alt üst eden uyarlaması, Howard Shore’un büyüleyici müzikleriyle hayat bulacak. Orta Dünya’nın büyüsüne kapılarak, Yüzük Kardeşliği’nin destansı macerasına tanıklık etmek için Volkswagen Arena’da yerinizi alın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 22 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik

Levent Yüksel, kariyerinin 30. yılını senfonik bir şölenle kutluyor! Med Cezir albümü ile hayatımıza dokunan ve yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını, senfonik orkestra ve koro eşliğinde sahnede yeniden canlandıracak. Tüm albümlerinden özenle seçilmiş parçalarla bu unutulmaz gece, müzikseverler için tam anlamıyla bir nostalji ve müzikal zenginlik şöleni sunacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 23 Ekim 2024, 21:15

Bilet: Biletix

Melek Mosso

Ülkemizin sevilen vokallerinden Melek Mosso, İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Mosso’nun güçlü ve etkileyici sesi eşliğinde, en sevilen şarkılarını dinleyeceğiniz bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tarih: 24 Ekim 2024, 21:15

Bilet: Biletix

MFÖ

Türk müziğinin efsane grubu MFÖ, 24 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da unutulmaz bir performansa imza atacak! BKM Etkinlikleri kapsamında doğayla iç içe bu büyüleyici atmosferde, MFÖ’nün yıllardır dillerden düşmeyen zamansız şarkılarıyla geçmişe doğru bir müzik yolculuğuna çıkmaya hazır olun!

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 24 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Duman

27 Ekim’de Maximum Uniq Açıkhava’da Duman rüzgarı esecek! “Nerde Benim Kafam” ve “Kufi” gibi yeni şarkılarıyla özlem gideren grup, bu özel gecede sahneye çıkarak unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 27 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

The White Buffalo

Günümüzün en sevilen country şarkıcılarından biri ve ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesi olan ‘Sons of Anarchy’ dizisinin müziklerini yapan The White Buffalo, 1 Kasım akşamı İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya geliyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 31 Ekim 2024, 18:00

Bilet: Biletinial

Cem Adrian

Büyüleyici sesi ve kendine has yorumuyla Cem Adrian, bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Romantik şarkıları ve akıllara kazınacak performansıyla müzik dolu bir akşamı kaçırmayın.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tarih: 31 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

İstanbul Ekim Ayı Tiyatroları

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 1 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 2 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Taşıdıklarımız

EIRA (Portekiz) ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın (Türkiye) ortak projesi “Taşıdıklarımız”, 3 Ekim’de Sevgi Gönül Oditoryumu’nda sahneleniyor. Performans, insanların taşıdığı şeylerin gerçekten ihtiyaç duydukları mı yoksa sorgusuzca kabullendikleri mi olduğu sorusunu merkeze alıyor. İki farklı kültürden gelen bu yaratıcı ekip, gündelik nesneler üzerinden gezginlik (sürekli hareket halinde olma durumu) ve alışkanlıkları sorgularken, yaşamın ağırlığını derinlemesine keşfediyor.

Yer: Arter

Tarih: 3 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Edith

Selin Köseoğlu’nun yazıp yönettiği ve Edith Piaf’ın aşklarını, kayıplarını ve şarkılarını günümüz dünyasında yeniden canlandırdığı Edith, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Piaf’ın meşhur şarkılarının Türkçe versiyonlarıyla harmanlanan bu tek kişilik müzikli oyun, Köseoğlu’nun performansı ve piyanoda Onur Avdan’ın eşsiz eşliğiyle sahnede hayat buluyor. Edith, alışılmış “Kaldırım Serçesi” figürünün ötesine geçerek, seyirciye bambaşka bir Piaf portresi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 3 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi. Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 3 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Maltepe Dragos Sahne

Tarih: 4 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Otelde

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ın rol aldığı Otelde, bir otel odasında yolları kesişen bir kadın ve bir yazarın gizemli hikâyesini anlatıyor. Gerçek ve kurgu arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu gerilim dolu oyunda, odadaki cesetlerin sırrı ve yayımlanmamış bir romanın ipuçları çözülmeyi bekliyor. Seyirciyi heyecan verici bir bulmacaya sürükleyen bu yapım, hayata ve rollerimize dair derin sorular soruyor.

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 5 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Hücreler

Engin Günaydın’ın kaleminden çıkan Hücreler, iç dünyamıza mizahi bir bakış sunuyor! Vücudumuzdaki hücrelerin sürreel ve ironik hikâyesini sahneye taşıyan bu komedi, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt ve Nilperi Şahinkaya gibi yıldız isimlerle seyirciyle buluşuyor. Işık, kostüm ve müzik tasarımıyla renklenen bu eğlenceli gösteri, sizi kahkahaya boğacak! Bu sıra dışı deneyimi kaçırmayın!

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 6 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın rol aldığı, ödüllü oyun Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve hayatlarını sorgulama yolculuğunu sahneye taşıyor. Yıllar sonra bir araya gelen Nurcan ve Aysel, evlilikleri üzerinden kendilerini ve geçmişlerini keşfederken, aile ve toplum baskısının onları nasıl şekillendirdiğini fark ediyor. Bu içsel yolculuk, özgürce kendi hayatlarını kurma arayışına dönüşüyor.

Yer: Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 6 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Kel Diva

Eugène Ionesco’nun absürd tiyatronun başyapıtlarından Kel Diva, İngiliz burjuva yaşamının kalıplarını, ironik ve soyut bir anlatımla ele alıyor. Bay ve Bayan Smith’in konuklarıyla geçirdiği akşam, sıradan bir sohbetin hızla anlamsız diyaloglara ve mantıksız olaylara dönüşmesine sahne oluyor. Her şey normal görünürken, bir anda İtfaiye Şefi’nin beklenmedik varlığı ve garip olaylar silsilesiyle seyirciyi gerçeklikten koparıyor. Kel Diva, saçmalık üzerinden modern toplumun anlam arayışını sorgulayan eğlenceli ve düşündürücü bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 8 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesi kuru, okşaması kısırdır. Vermek öyle zoruna gider ki, selam bile vermez, onu bile alır; yalnızca alır…” Cimri’yi tanıyanlar böyle betimler. Peki, kimdir bu Cimri? Gerçekten dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir, yoksa etrafımızda da böyle insanlar var mıdır? Böylesi biriyle yaşamak nasıl olurdu? Fransız yazar Moliere’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahnede.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 10 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Plastik Aşklar

Ödüllü komedi Plastik Aşklar, usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural’ın muhteşem performanslarıyla sahneye taşınıyor. Farklı geçmişlere sahip iki kadın, Hıdırellez gecesinde karşılaşarak, yaşamlarının plastikleşen aşklarını ve kendileriyle barışma çabalarını sorguluyor. Modern ilişkilerin yapaylığına mizahi bir dille yaklaşan oyun, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarak, aşkın ve yaşamın karmaşasını gözler önüne seriyor. Sımsıcak bir komedi deneyimi için bu muhteşem performansı kaçırmayın!

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 10 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 10 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Cihat Tamer Ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş

Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın 60 yıllık muhteşem hikâyesi, “Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösterisiyle sahneye taşınıyor! Tiyatrodan sinemaya, kabarelerden dizilere uzanan bu yolculuk, izleyicilere acı-tatlı anılarla dolu bir deneyim sunacak. Sanat Yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği gösteri, müzik ve şarkılar eşliğinde masalsı bir atmosfer yaratırken, halkın kalbinde taht kurmuş iki ustanın yaşamlarına dair derin bir bakış sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 10 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Misery

Stephen King’in gerilim dolu dünyasından uyarlanan Misery, Zorlu PSM’de sahneleniyor! Popüler yazar Paul Sheldon’ın, onu kurtaran ama takıntılı bir hayranı olan Annie Wilkes’in evinde yaşadığı esareti konu alan bu nefes kesici oyun, gerilim ve psikolojik şiddetin doruklarına ulaşıyor. Annie’nin Misery karakterine saplantısı, Paul’ü dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Seyircileri koltuklarına mıhlayacak bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Şirreti Evcilleştirmek

Moda Sahnesi, William Shakespeare’in klasik eseri “The Taming of the Shrew”yu, yeni bir çeviri ve yorumla izleyicilerle buluşturuyor. Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak dilimize kazandırılan bu eser, daha önce “Hırçın Kız” adıyla sahnelenmişti. Uzun yıllardır birlikte oynayan Moda Sahnesi oyuncuları, yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisiyle bu klasiği sahnede yeniden canlandırıyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 11 – 12 Ekim 2024, 16:00 – 20:30

Bilet: Biletinial

Unseen Extreme

Unseen Extreme Tour ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi, sahnenin perde arkasını keşfetmek isteyenleri heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor! 5000 adımlık bu deneyim, katılımcılara dar alanlarda ve yüksek noktalarla dolu bir keşif sunarken, sadece 5 kişilik gruplarla daha kişisel bir atmosfer yaratıyor. Unseen Tour’un sunduğu görsel ve işitsel şölenin ötesinde, sanatçıların dünyasına daha da derinlemesine dalmak için bu eşsiz fırsatı kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim 2024, 14:30

Bilet: Passo

Aşk Biter mi?

“Aşk Biter mi?”, Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın güçlü performanslarıyla Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor. Eski sevgililerin yıllar sonra bir araya gelerek geçmişle hesaplaştığı bu etkileyici oyun, “aşk biter mi?” sorusunun peşine düşüyor. Edebiyat, şiir ve müziğin harmanlandığı oyun, izleyicilere derin duygusal anlar yaşatırken, gerçek aşk hikâyeleri ve şiirlerle dolu bir yolculuk sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Erkek Aklı Oksimoron







Emre Karayel’in “Erkek Aklı – Oksimoron” oyunu, kadın ve erkeğin doğası üzerine mizahi bir bakış sunuyor. Farklı karakterlere bürünerek izleyicileri güldüren Karayel, kadınların ne istediğini sorgularken, eksik X kromozomunun etkilerini komediyle anlatıyor. Seyirciler, terk edilen bir adamın “Kadınlar ne ister?” sorusuna katılarak eğlenceli ve umut dolu bir deneyim yaşıyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 12 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Pera Palace’ta Cumartesi Tiyatrosu – Bir Delinin Hatıra Defteri

Sıradan bir memurun sıradışı bir yolculuğa çıktığı “Deli Ivanoviç”, sınıfsal farklılıkların birey üzerindeki etkisini sorguluyor. Patronunun kızıyla yaşadığı tutkulu aşk ve akıl sağlığını yitirmesi, Ivanoviç’in içsel çatışmalarını derinleştiriyor. Kendini yeni İspanya’nın kralı olarak hayal ederken, akıl hastalarına uygulanan işkencelere maruz kalan Ivanoviç, izleyicilere bireysel kimlik ve toplumsal yapı üzerine düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 13 Ekim 2024, 14:00

Bilet: Passo

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikâyesi “Amadeus”, 5. sezonu ile yeniden sahnede.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Chaplin

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu’nun unutulmaz doğaçlama oyunu Şıngır Şıngır Beyoğlu, seyircilerle buluşuyor! Dram, trajedi ve yaşamın içinden gelen hikayeleri ustalıkla harmanlayan Poyrazoğlu, etkileyici sohbetiyle hem güldürüyor hem de duygulandırıyor. Sahnenin büyüsü ve Poyrazoğlu’nun iz bırakan anlatımı, izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Bu eşsiz performansı kaçırmayın, izlerinize yenilerini ekleyin!

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Piraye

Nazım Hikmet’in ölümsüz aşkı Piraye, sahnede hayat bulmaya devam ediyor! Türk edebiyatının büyük şairi, hapiste geçirdiği zorlu yıllarda karısı Piraye’ye yazdığı mektuplarla aşkını ve hasretini dile getirdi. Bu mektuplar, Nazım’ın hayatına tutunan en önemli unsurlardan biriydi ve Piraye tarafından yıllarca saklandı. Şairin iç dünyasına yapılan bu duygusal yolculuk, aşkın, şiirin ve müziğin evrensel güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.

Yer: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

Tarih: 15 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Etik Alkol

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırarak, bu ünlü isimlerin neden ve nasıl içtiklerini, hikâyelerini keşfetmeye hazır mısınız? Aziz Nesin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, Aydın Boysan’ın da katılımıyla bir sofrada bir araya gelip içki ve sohbetlerini paylaşıyorlar. Bu masada siz de yerinizi alın.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 15 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 15 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Sidikli Kasabası Müzikali

Tony Ödüllü ‘Sidikli Kasabası Müzikali’, 27 kişilik kadrosuyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sezon boyunca sahne alıyor. Greg Kotis ve Mark Hollman’ın yazdığı bu eğlenceli müzikal, tuvalet yasakları ve absürt bir sistemin ortasında gelişen Bobby ve Hope’un aşk hikâyesini anlatıyor. Renkli müzik türleri ve canlı orkestrasıyla zenginleşen Sidikli Kasabası, akıcı temposuyla izleyicileri büyüleyecek!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Dünyada Tek Başına

Dünyada Tek Başına, ülkesindeki isyandan kaçan Sultan’ın at sırtında ve kayıkla yaptığı uzun yolculuğunu ve yol boyunca karşılaştığı karakterlerle kurduğu ilişkileri anlatan, büyükler için yazılmış bir masal. Korku, aşk, iyilik, kötülük ve erdem gibi evrensel soruları masalsı bir üslupla ele alan oyun, insanın kendi gerçeğine dokunan derin bir hikâye sunuyor. Hepimizin içinde saklı olan kaçınılmaz yolculuğu etkileyici bir şekilde sahneye taşıyan Dünyada Tek Başına, izleyicilere düşündürücü ve büyüleyici bir deneyim vadediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Fanatik

Fanatik, Tanju ve Eda’nın 5 yaşındaki oğulları Atlas’a, cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir dille anlatma çabasını konu alıyor. Gerçekleri aktarmak isteyen bu aile, Tanju’nun annesinin öbür dünyaya dair inancı ile çatışırken, Tanju, Galatasaraylı yapılan oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Aile içinde yaşanan bu komik ve duygusal çatışma, kimliklerimizi şekillendiren aile baskısını ele alıyor. Fanatik, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan bir ailenin mücadelesini sahneye taşıyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 17 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Yan Rol

Yan Rol, bir kadının hayatındaki ilişkiler ve baskılarla yüzleşmesini anlatan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Kendi hayatında bile sürekli “yan rol” olarak görülen bir kadın oyuncunun, mesleği, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini sorgulamasına tanık oluyoruz. Toplumun dayattığı rollerle başa çıkmaya çalışan bu karakter, artık sessiz kalmayarak kendi hikayesinin kahramanı olma yoluna giriyor. İzleyicileri derin bir sorgulamaya davet eden bu oyun, kişisel ve toplumsal iktidar ilişkilerini ele alıyor.

Yer: Şişli Tiyatrosu

Tarih: 17 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Balina

Samuel D. Hunter’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu ve Yağız Can Konyalı’nın güçlü performanslarıyla bir baba-kızın çok geç kalınmış kavuşma hikâyesini anlatıyor. Vicdan, affetme ve insan ilişkilerinin hassas dengelerini konu alan Balina, etkileyici anlatımıyla izleyicilere derin bir duygusal yolculuk vadediyor.

Yer: Zorlu PSM





Tarih: 18 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

İki Şehrin Hikâyesi

Charles Dickens’ın başyapıtı İki Şehrin Hikâyesi, Türkiye’de ilk kez Tiyatro Lumière tarafından sahneleniyor. Fransız Devrimi sırasında geçen bu gerilim dolu aşk hikâyesi, epik bir anlatımla günümüz dünyasına taşınıyor. Elektronik ve klasik müzik eşliğinde, ötekileştirmenin zorlukları gözler önüne serilirken, Dickens’ın unutulmaz sözleri sahnede yeniden hayat buluyor.

Yer: İstinye Park İstinye Saloon Amfi Sahne

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Hamiyet

Hamiyet, bir işçi mahallesinde yaşayan Hamiyet’in zorlu yaşamından kaçışını ve sığındığı hayal dünyasında bulduğu geçici huzuru anlatıyor. Gerçekle bağları kopan Hamiyet, ihanetler ve hayal kırıklıklarıyla mücadele ederken, sonunda her şeyini kaybeder; ancak bir çocuğun hafızasında ve şarkılarda ölümsüzleşir. Oyun, 80 darbesi sonrası yoksullaştırılan fabrika işçilerinin dünyasında, bir kadının ve annenin yaşadığı zorlukları derin bir duygusal dille sahneye taşıyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Otelde Cinayet

Mitchell Lovell ve Arlene Miller, birbirlerine delicesine aşık bir çift. Ancak aşklarını gölgeleyen bir engel var: Arlene’in kocası Paul Miller. İkili, Paul’ü ortadan kaldırmak için bir cinayet planı yapar, fakat işler planlandığı gibi gitmez ve olaylar komik, bir o kadar da karmaşık bir hal alır. Bu sürprizlerle dolu hikâye, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor!

Yer: Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Timsah Ateşi

Timsah Ateşi, Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in başrollerini paylaştığı, çarpıcı bir aile draması olarak sahneye taşınıyor. Mehmet Ergen’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da, sevgisiz bir evde geçen, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı ilişkisini anlatıyor. Grotesk ve sürreal öğelerle bezeli bu gerilim dolu hikâye, izleyicilere temposu hiç düşmeyen etkileyici bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Hey Gidi Günler

Süheyl ve Behzat Uygur, yıllarca biriktirdikleri anıları #HGG – Hey Gidi Günler gösterisinde seyirciyle buluşturuyor. Albümlerden çıkan tatlı ve acı hatıraları interaktif bir şekilde paylaşırken, her anıya eşlik eden şarkılarla izleyenlere nostalji dolu anlar yaşatıyorlar. Gösterinin en özel bölümü ise seyircilerin kendi anılarını paylaştığı “Atıyorum” kısmı, kahkahalar ve duygusal anlarla dolu eğlenceli bir deneyim sunuyor. Unutulmaz anılar ve müzik dolu bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 20 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Ermişler ya da Günahkarlar

Mark Styler, polisiye öyküler yazan bir romancı olarak, tarihin en büyük seri katillerinden biri olan Easterman ile yüzleşmek üzere Fairfield Akıl Hastanesi’ne gelir. Ancak, hastane doktoru Farquhar’ın garip tavırları ve hemşire Plimpton’ın paranoyak davranışları, Styler’ın amacına ulaşmasını zorlaştırır. Olayların içine daldıkça, Styler, durumun göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark eder. Bu gizemli atmosferde, okurlarını gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak bu eser, merak uyandıran bir polisiye hikaye sunuyor.

Yer: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

Tarih: 22 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 – 23 Ekim 2024, 19:00 – 21:00

Bilet: Biletinial

Othello

William Shakespeare’in klasik eseri Othello, yeniden sahneye taşınıyor. Emine Ayhan’ın Türkçeye kazandırdığı bu oyun, aşk ve kıskançlığın yanı sıra politika, sınıf farkı ve kimlik gibi derin temaları ele alıyor. Kemal Aydoğan’ın yönetimindeki güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici tasarım ile, bu sezon boyunca Moda Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 23 – 24 – 25 – 26 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bir Baba Hamlet

Bir Baba Hamlet, iki cüretkar oyuncunun, Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i sahnelemeye çalışırken yaşadıkları komik olayları anlatıyor. Biri Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon bir aktör, diğeri ise müzikal heveslisi şaşkın bir oyuncu olan bu ikili, Hamlet’i oynamaya soyunurken işler beklenmedik şekilde raydan çıkıyor. Oyunun, klasik Hamlet’ten uzak, eğlenceli ve absürt bir yorumu izleyicilere keyifli anlar sunuyor.

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 24 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşık Shakespeare

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle göz dolduran Aşık Shakespeare, Türkiye’de ilk kez sahneye konuyor. Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare, Nezaket Erden’in ise Viola olarak hayat bulduğu bu etkileyici prodüksiyon, sahne üzerindeki 40 ve sahne arkasındaki 30 kişiyle toplamda 70 kişilik dev kadrosuyla dikkat çekiyor. Shakespeare’in gençliğine ve tutkulu mücadelesine odaklanan oyun, tiyatro dünyasında aşkın en tuhaf hallerini ve bir kumpanyanın sahneleme sürecinde yaşadığı karmaşaları mizahi bir dille ele alıyor.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 24 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşk Hikâyen Düşmüş

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Emrah Eren’in yönettiği Aşk Hikâyen Düşmüş, hiç kavuşmamış iki aşığın masalsı hikâyesini sahneye taşıyor. Oyun, ruh eşlerinin yollarının kesişip kesişmeyeceğini sorgularken, parmak boyunda insanlar ve kanatlı müzisyenler gibi fantastik unsurlarla büyülü bir dünya sunuyor. Ayça ve Fatih Koyunoğlu’nun performanslarıyla hayat bulan bu neşeli masal, izleyicilere aşkı yeniden hatırlatacak.

Yer: Kartal Sanat Tiyatrosu Salonu

Tarih: 26 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz, Sam Shepard’ın klasikleşmiş True West oyununa çağdaş bir yorum getiriyor. İki zıt kardeşin – kentli senarist ve özgür ruhlu hırsız- birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikâyesi, doğa ve kent, sanat ve ticaret, hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmaları sahneye taşıyor. Sistem içinde ezilen insanın çıkış yolu arayışını mizah ve dramla harmanlayan bu oyun, izleyicilere derin bir sorgulama sunuyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 26 Ekim 2024, 18:00 – 21:00

Bilet: Biletinial

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif, kendisini ve dostu Angel’ı içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria’nın ise bir çözüm bulması gerekecektir. Başrollerini Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya ve Öznür Serçelerin paylaştığı Bütün Çılgınlar Sever Beni, bu sezon da seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 27 Ekim 2024, 16:00 – 19:00

Bilet: Biletinial

Eksik

Eksik, Datça’nın sakin atmosferinde, bir çiftlik evinde gerçekleşen dramatik bir aile hikâyesini sahneye taşıyor. Metin, annesinin komada olduğunu bildirmek için babası Kartal’ın yanına gelirken, alev alev yanan ilişkilerin ve geçmişin sırlarının aydınlatılmasına tanıklık ederiz. Sıcak havanın etkisiyle gerilen ortamda, komik ve acı anlar bir araya gelirken, aile içindeki çatışmalar ve hesaplaşmalar gözler önüne seriliyor. Geçmişle yüzleşmek ve geleceği yeniden şekillendirmek isteyen herkesin hikâyesine bir ayna tutan bu etkileyici oyunu kaçırmayın!

Yer: Atlas 1948

Tarih: 27 Ekim 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Terapi

“Küçümsenen bir kadın en tehlikeli olanıdır” teması etrafında şekillenen hikâye, adaletsiz davranışlarla yüzleşmenin risklerini ve gerekliliğini ele alıyor. Üçüncü taraflarla olan yüzleşmelerin aydınlatıcı ama tehlikeli sonuçları olabileceği vurgulanırken, dayanışmanın ve vicdanın önemi de öne çıkıyor. Bu etkileyici deneyim, izleyicilere insan ilişkilerinin derinliklerini sorgulama fırsatı sunuyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 27 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Leyla ile Mecnun Değil

Kadın, Adam ve İskender, boşanmak üzere olan bir çiftin, nikâh şahitleri İskender’in cenazesi vesilesiyle ilişkilerini sorguladıkları eğlenceli ve düşündürücü bir hikâye sunuyor. Boşanmalarına bir gün kala cenaze hazırlıkları arasında birbirleriyle didişirken, zaman zaman gülümseten anlar yaşıyorlar. Sevgi, öfke, hüzün ve neşenin iç içe geçtiği bu oyun, evrensel kadın-erkek ilişkileri üzerinden insanlığın bitmeyen arayışlarını mizahi bir dille ele alıyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 28 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

1923 Müzikali

Cumhuriyetimizin 100. yılında, tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuğa hazır olun! Dört arkadaşın Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde kaybolmasıyla başlayan macera, onları Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’na götürüyor. Bandırma’nın dalgalarından Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan bu eser, genç, yaşlı, kadın ve erkek birçok isimsiz kahramanın destanını müzik, dans ve etkileyici sahne tasarımı ile sahneye taşıyor. 100 kişilik dev kadronun performansını kaçırmayın ve Cumhuriyet kahramanlarına saygı duruşunda bulunun!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Ekim 2024, 15:30

Bilet: Biletinial

Kuğunun Şarkısı

Anton Çehov’un “Kuğunun Şarkısı” adlı tek perdelik oyununda, yaşlı ve yalnız bir aktör olan Svetlevidov’un geçmişiyle yüzleşmesi ve hayatını sorgulaması konu alınıyor. Geçmişteki pişmanlıkları ve özlemleriyle dolu bir yaşamı geride bırakan Svetlevidov, Shakespeare’in tiratları eşliğinde izleyiciyi kendi iç yolculuğuna çıkarıyor. Alkışlar, aşklar ve şöhretin yanı sıra mutluluk arayışı, onu sahnede ölümle yüzleşmeye götürse de başını eğmeden durmasına neden oluyor. Bu derinlikli ve duygusal oyun, insan doğasının karmaşıklıklarını keşfetmek için izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Müze Gazhane

Tarih: 30 Ekim 2024, 15:00

Bilet: Biletinial

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 31 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Ran “Severmişim Meğer“

Yurdaer Okur’un Londra Millfield Tiyatrosu’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği ”RAN”, Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarını sahneye taşıyan etkileyici bir uyarlama olarak Türkiye Turnesi’ne çıkıyor. Usta şairin derin duygularını yansıtan bu performans, izleyicilere aşk, hasret ve özgürlük temalarını seyircilerine yoğun bir şekilde hissettirecek. ”RAN”, edebiyat ve sahne sanatlarının buluştuğu unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Torium Sahne

Tarih: 31 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

İstanbul Ekim Ayı Stand-Up Gösterileri

Komedi Salonu: TuzBiber 6’lı

TuzBiber’in en iyi komedyenleriyle her salı kahkaha dolu bir geceye hazır olun! 2015 yılında Enes Uysal’ın girişimiyle başlayan ve Türkiye’de stand-up kültürünün yaygınlaşmasında öncü olan TuzBiber, bu kez Salon sahnesinde 15’er dakikalık altı stand-up gösterisiyle karşınızda. Tek biletle farklı komedyenlerin özgün mizahını keşfedin ve eğlenceyi kaçırmayın!

Yer: Salon İKSV

Tarih: 1 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Baturay Özdemir

Baturay Özdemir, keskin mizahı ve enerjik sahne performansıyla izleyicilerini kahkahaya boğmaya devam ediyor. Günlük hayatın absürtlüklerinden, ilişkilerden ve sosyal medya çılgınlıklarından ilham alan stand-up gösterisi, herkese kendinden bir parça bulacağı eğlenceli anlar sunuyor. Baturay Özdemir’in sıradışı espri anlayışıyla unutulmaz bir geceyi kaçırmayın!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 2 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 2 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Bizleşmiş Milletler Stand Up Gecesi

Farklı milletlerden gelen komedyenlerin sahne aldığı bu eşsiz stand-up gösterisinde, her milletten yalnızca bir kişi sahneye çıkıyor! Koreli, Nijeryalı, Alman ve Angolalı komedyenler, Türkçe stand-up yaparak kültürel farkları mizahla buluşturuyor. Hem kahkahalarla gülecek hem de dünyanın dört bir yanından gelen esprilere ortak olacaksınız!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 4 – 11 – 18 – 25 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

BKM Mutfak Dişil Enerji Stand Up Gecesi

Altı kadın komedyen, Merve Polat’ın moderatörlüğünde sahneyi devralıyor ve izleyenleri kahkahalarla buluşturuyor! Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden herkesi düşündüren ve güldüren bu stand-up gösterisi, hayatın içinden hikayeleri mizahi bir dille sahneye taşıyor. Eğlence dolu bir akşam geçirmek isteyen herkesi bu özel gösteriye bekliyoruz!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 5 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, Beşiktaş Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşmaya devam ediyor! Beş sezondur kapalı gişe oynayan bu eğlenceli gösteride, BKM Mutfak’ın yetenekli ekibi her hafta yeni skeçleriyle izleyenleri kahkahaya boğuyor. Yetenekli oyuncuların sahnelediği yepyeni esprileri kaçırmayın!

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 5 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Cihan Yoldaş “Ayağınıza Sağlık”

Cihan Yoldaş, Instagram’da tanındığı ofansif ve kara mizahını şimdi sahneye taşıyor. Cesur hikâyeleriyle izleyicilere hem güldürecek hem de düşündürecek bir stand-up deneyimi sunuyor.

Yer: İkincikat Kadıköy

Tarih: 5 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Barbaros Şansal “Burda Olmaz“

Terzi yamağı konuşuyor! Barbaros Şansal, yeni gösterisi Burada Olmaz ile sahneye çıkıyor ve izleyiciyi hem güldürüp hem düşündürmeye davet ediyor. Moda dünyasından sanat ve politikaya kadar pek çok konuya mizahi bir üslupla dokunan Şansal, “Burda Olmaz Fakat Her Yerde Olur” diyerek toplumsal ve politik meselelere dikkat çekiyor. Sürpriz konukların da katılımıyla renklenecek bu özel gösteri, izleyenlere keskin zekâsıyla unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 6 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Yasemin Şefik “Uyduruk Sonlar”

Yasemin Şefik’in popüler podcast’i Uyduruk Sonlar, şimdi sahnede! İlişkilerdeki krizler, komik tesadüfler ve bitmeyen lovelanmalar üzerine eğlenceli ve interaktif bir talk show’a dönüşen bu gösteri, izleyicilere hem kahkaha hem de ilişkilere dair yeni bakış açıları sunacak. Ünlü konuklar ve izleyicilerle gerçekleşen “Nasıl başlarsa öyle biter” soru-cevap bölümleriyle, aşka bolca gülmeye hazır olun!

Yer: Maximum UNIQ Box

Tarih: 7 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Alpay Erdem “Kolsuz Tişört”

Mizah dünyasına karikatürle adım atan ve Lombak, Penguen, Uykusuz gibi fenomen dergilerdeki çalışmalarıyla tanınan Alpay Erdem, şimdi sahnede! Başından geçen veya geçmeyen komik olayları, kendine özgü anlatım tarzı ve ince mizah anlayışıyla izleyiciye aktarıyor. Absürt tespitleriyle kahkahalara boğulan bu gösteri, unutulmaz bir akşam vadediyor.

Yer: Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 10 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Bengi Apak

Türkiye’nin en çok dinlenen ödüllü komedi podcasti ‘O Tarz mı?’ ile tanınan Bengi Apak, yeni stand-up gösterisiyle 10 Ekim’de sahnede! Geçtiğimiz ocak ayından bu yana sahnelediği ve büyük beğeni toplayan şovunda, Bengi özel olma baskısına ve büyülü anlara mizahi bir dille isyan ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Meksika Açmazı

Podcast platformlarının favorisi ve Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın benzersiz performansı ile sahneye taşınıyor.

Yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 11 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Pınar Fidan

Pınar Fidan, kendine has üslubuyla aile meselelerinden Menemen Olayı’na, dirty talk’tan sosyalistlere kadar geniş bir yelpazede mizah dolu hikâyelerini izleyiciyle buluşturuyor. Pınar Fidan’ın cesur ve keskin esprileriyle dolu bir gece sizleri bekliyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 13 Ekim 2024, 17:00 – 20:30

Bilet: Biletinial

Özlem Kosif “Hayatım Yanlış Anlama”

Özlem Kosif, sahnedeki dinamik enerjisi ve samimi anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam sunuyor. Yaşanmış hikayeler, çarpıcı gözlemler ve eğlenceli anekdotlarla dolu performansı, mizahı içten bir üslupla harmanlayarak gerçek hayattan kesitleri komedi şölenine dönüştürüyor. Kosif’in doğrudan ve etkileyici tarzı, her yaştan izleyiciye hitap ederek keyifli anlar yaşatacak. Bu benzersiz gösteri, hem güldürüp hem de düşündüren anekdotlarla dolu bir yolculuk vadediyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 13 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

İbrahim Selim ile Bu Gece

Ajandalarınızı boşaltın, çünkü İbrahim Selim ile Bu Gece Zorlu PSM %100 Studio’da unutulmaz bir gece için sizi bekliyor! Enerjik sohbeti ve sürpriz konuğuyla izleyicileri bambaşka dünyalara taşıyan bu özel gösteri, kahkaha ve keyif dolu anlar vaat ediyor. Kaçırılmayacak bu eğlenceli geceye hazır olun!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Gırgır Stand Up Gecesi

Bol kahkaha ve usta işi mizaha hazır olun! Gırgır dergisinden tanıdığımız, ödüllü yazar ve TEDx konuşmacısı Barbaros Uzunöner, günlük hayatın komik yanlarını sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir stand-up deneyimi sunuyor. Yerlerinizi alın!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Sarp Apak

Ünlü oyuncu Sarp Apak, uzun zamandır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyircilerle buluşuyor! Touché by N Kolay’da, üzerinde titizlikle çalıştığı çok beğenilen setiyle görkemli bir hırpalanış hikâyesi sunacak. Bu özel gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Mesut Süre ile İlişki Testi

Çiftlerin tanışma hikâyelerinden kıskançlıklarına, eski sevgililerinden arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir çift olarak kurdukları ilişkiye kadar pek çok şeyin konuşulacağı, pek çok hikâyenin anlatılacağı “Mesut Süre ile İlişki Testi”, 20 Ekim akşamı İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

Yer: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

Tarih: 20 Ekim 2024, 17:00

Bilet: Biletinial

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, kariyer, aşk ve sağlık gibi hayatın farklı alanlarında başarı kavramını sorgulayan etkileyici bir stand-up gösterisi ile sahne alıyor. Seyircilerini düşündüren ve güldüren anekdotlarıyla, başarının ne anlama geldiğini mizahi bir dille ele alıyor. Samimi ve içten üslubu sayesinde, izleyicilerle kurduğu bağla, herkesin hayatında bir yer bulabileceği hikâyeler paylaşıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İlker Gümüşoluk

15 yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikâye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 22 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Özgür Turhan “Yenisi”

Özgür Turhan, yeni gösterisi “Yenisi” ile sezona enerjik bir başlangıç yapıyor! Bu taze gösterisinde, günlük yaşamın sıradan anlarını mizahi bir dille ele alarak izleyicileri güldürmeyi hedefliyor. Kendi yaşamından kesitler ve gözlemleriyle dolu olan “Yenisi”, hem eğlenceli hem de düşündürücü anekdotlarla dolu.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

Tarih: 28 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İstanbul Ekim Ayı Festivalleri

34. Akbank Caz Festivali

34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, cazın farklı renkleriyle İstanbul’u 34. kez buluşturuyor. Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden biri olan etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da caz dünyasının saygın isimlerini ve özel performansları müzikseverlerle bir araya getirecek.

Yer: Çeşitli Mekânlar

Tarih: 28 Eylül – 13 Ekim 2024