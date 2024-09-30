BigChefs’in yeni menüsünde güvenli gıda sertifikasıyla "Hep Daha İyiye, Hep Daha İyi ye"

Türkiye’nin önde gelen full servis restoran zinciri BigChefs, yeni menü döneminde "Hep Daha İyiye, Hep Daha İyi Ye" sloganıyla misafirlerine daha sağlıklı ve güvenli gıda sunma taahhüdünü sürdürüyor. Bu kapsamda, BigChefs, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) ile yapılan Güvenli Gıda Sertifikası anlaşmaları ile sektörde yeni bir adım atıyor.

BigChefs, yaklaşık 150 tedarikçisiyle titizlikle çalışıyor. Bunlar arasında gıda ve içecek sektörünün önde gelen markaları gibi halihazırda Güvenli Gıda Sertifikası’na sahip büyük firmalar (Coca-Cola, Pınar ve Unilever) yer alıyor. Diğer tedarikçilerle de güvenli gıda sertifikası anlaşmaları yapma süreci devam ediyor. BigChefs; "Toprağın Kadınları" projesiyle desteklediği yerel üreticilerden gelen ürünleriyle "hep daha iyiye" adım atıyor. BigChefs; özel lezzetleri, mevsimsel menüleri, dünya mutfağı ve Anadolu tatlarını bir araya getirerek farklı ve daha iyi bir deneyim sunuyor.

Aldığı yatırımlar ve artan satış ivmesiyle restoran sayısını genişletmeye devam eden BigChefs, 2024 yılı başından itibaren yurt içi ve yurt dışında şube açılışlarına hız verdi. Numnum ve Buselik markalarıyla; yılın ilk 6 ayında Türkiye’de açtığı 11 şube ile toplamda 28 şehirde 120 şubeye ulaştı. Yurt dışında ise 8 ülkede 11 şube ile hizmet vermeyi sürdüren BigChefs, yıl sonunda toplam 144 şubeye ulaşmayı amaçlıyor.

BigChefs, her zaman daha iyiyi sunma hedefiyle, misafirlerine güvenli ve lezzetli gıda sunmaya devam ediyor.



Altan Kosova: “Yeni menü döneminde tüm tedarikçiler sertifikalı olacak”

Güvenli gıda taahhüdümüz doğrultusunda, tedarikçi sertifikasyon sürecinde kaydedilen olumlu gelişmeleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten BigChefs CEO’su Altan Kosova, “Şu anda, proje kapsamındaki 20 tedarikçiden 9’u Güvenli Gıda Sertifikası aldı ve ETÜDER’e üye oldu. Toplam satın alımımızın %65’ini Güvenli Gıda Serfikalı tedarikçilerimizden sağlıyoruz. Bu rakamlar da bize hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar attığımızı gösteriyor. Yıl sonu hedefimiz bu rakamı %80’e ulaştırmak. 2025 yılı sonunda ise tedarikçilerimizin %95’inin sertifikalı olmasını hedefliyoruz. BigChefs olarak, misafirlerimize her zaman güvenli ve yüksek kaliteli gıda sunma taahhüdümüzü sürdüreceğiz” dedi.