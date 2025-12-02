Dünya Sahnesinden İstanbul’a: Michael De Jesus Nobu’nun Başına Geçti

Dünyaca ünlü Japon-Peru mutfağının seçkin temsilcisi Nobu Istanbul, yeni baş şef atamasıyla gastronomi sahnesinde dikkat çekici bir adım attı. Deneyimli şef Michael De Jesus, kariyer boyunca elde ettiği global başarıları ve özgün mutfak yaklaşımını İstanbul’a taşıyarak markanın yenilikçi yolculuğunu daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor. Renkleri, dokuları ve kültürel detayları bir araya getiren yaratıcı tabak anlayışı, De Jesus’un liderliğinde yeni bir yorum kazanacak.

Küresel Deneyimden İstanbul’a Uzanan Bir Kariyer

28 yıllık mutfak tecrübesiyle öne çıkan Michael De Jesus, kariyerine Honolulu’daki Dave & Buster’s mutfağında başladı. Burada edindiği yönetim disiplini, onu kısa sürede W Hotel Honolulu, Renaissance Hotel Las Vegas ve Victoria Club Riverside gibi önemli otellerin mutfaklarına taşıdı. 2016 yılında Nobu Hotel City of Dreams Manila’ya Head Chef olarak atanan De Jesus, fine dining restoranı Nobu Restaurant başta olmak üzere tüm otelin operasyonlarını yönetti.

Bu süreçte elde ettiği başarılar; iki kez kazanılan Michelin Yıldızı (2008–2009), Forbes’ın 7 yıl boyunca verdiği 4 Yıldız derecesi, Tatler Magazine’in Manila’nın En İyi Restoranları listesine üst üste 7 yıl giren Nobu Restaurant başarıları ve 2024 World Culinary Awards’ta “Filipinler’in En İyi Restoranı” ödülü gibi etkili sonuçlarla perçinlendi. Ayrıca California School of Culinary Arts’tan aldığı Top Honors derecesi, onun erken dönem liderlik potansiyelinin en güçlü göstergeleri arasında yer aldı.

Nobu Istanbul’da Yeni Bir Yaratıcılık Dönemi

Şef Michael De Jesus, yenilikçi yaklaşımını Japon-Peru mutfağının kültürel çeşitliliğiyle birleştirerek İstanbul’da güçlü bir gastronomi vizyonu oluşturmayı hedefliyor. De Jesus, farklı şehirlerde kazandığı deneyimleri sürdürülebilirlik ilkeleriyle harmanlıyor ve mevsimsel ürünleri modern tekniklerle yorumluyor. Nobu Istanbul’un yıllar içerisinde Michelin Rehberi, İncili Gastronomi Rehberi ve Gault & Millau Türkiye gibi önemli kaynaklarda yer alması, yeni şefin bu güçlü mirası daha ileri taşımak için önemli bir zemin oluşturuyor.

Şef, Nobu Istanbul’da misafirlere global standartlarda bir deneyim sunmayı ve restoranın yenilikçi mutfak çizgisini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor. Yeteneği, uluslararası başarıları ve kültürler arası yaklaşımı, markanın gastronomi vizyonunu yeni bir seviyeye taşıyacak.