Bodrum’un Tescilli Lezzeti Çökertme Kebabı Dünyanın En İyileri Arasında

Muğla’nın Bodrum ilçesi, uzun yıllardır yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken güçlü gastronomi kimliğiyle öne çıkıyor. Bu kimliğin en belirleyici unsurlarından biri olan çökertme kebabı, son dönemde uluslararası bir başarıya imza atarak Bodrum’un mutfak kültüründeki yerini daha da sağlamlaştırdı. TasteAtlas tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi 100 Yemeği” listesinde yedinci sıraya yerleşen bu tescilli lezzet, hem bölgenin mirasını hem de Türkiye’nin gastronomideki çeşitliliğini güçlü bir şekilde temsil ediyor.

Çökertme Kebabının Yükselişi

Yemeğin karakterini; ince kıyılmış ve özel baharatlarla pişirilen dana eti, kızarmış kibrit patates ve tercihe göre eklenen sarımsaklı yoğurt belirliyor. Bu yapı, yemeğe hem hafif hem de dengeli bir lezzet profili kazandırıyor. Milas ve Bodrum yöresi, çökertme kebabının doğduğu coğrafya olarak biliniyor ve bölge halkı yemeği nesilden nesile aktarılan bir kültür mirası olarak sahipleniyor. Menülerin vazgeçilmez lezzeti hâline gelen çökertme kebabı, özellikle yaz sezonunda büyük talep görüyor.

Tescil Sonrası Uluslararası Başarı

Bodrum Ticaret Odası’nın girişimleriyle kısa süre önce coğrafi işaret alması, yemeğin kimliğini koruma konusunda önemli bir adım oldu. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, coğrafi işaretin ardından gelen TasteAtlas başarısını “gurur verici” sözleriyle değerlendirdi. Kocadon, yerel işletmelere çağrıda bulunarak çökertme kebabının aslına uygun hazırlanması gerektiğini vurguladı. Bunun için İlçe Tarım Müdürlüğü ve üniversite temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon kurduklarını belirtti.

Lezzeti Dünyadan İlgi Görüyor

Bodrum’daki oteller ve restoranlar, özellikle yabancı misafirlerin çökertme kebabına yoğun ilgi gösterdiğini sıkça dile getiriyor. Bitez’deki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Düşmez, yemeğin kökeninin 19. yüzyıla dayandığını ve Yörük kültüründe hızlı hazırlanabilen bir yemek olarak ortaya çıktığını anlattı. Restoran müdürü Okan Öksüz ve şef Kadir Çalışan da kebabın her sezon menülerde büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade ediyor. Böylece çökertme kebabı, bölgenin en güçlü gastronomi temsilcisi olarak konumunu koruyor.