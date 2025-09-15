Doğuş Yeme-İçme ve Turizm Grubu’ndan Geleceğe Yatırım: Güneş Enerjisi

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda geleceğe dönük güçlü bir adım attı. Ağustos ayında faaliyete geçen Niğde Doğuş Enerji Güneş Enerjisi Santrali, grubun sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu yatırım sayesinde Argos in Cappadocia, D Maris Bay, D-Resort Göcek ve Grand Hyatt İstanbul otellerinin yıllık enerji ihtiyacının %98’i artık güneşten karşılanıyor.

Çevre ve Ekonomi İçin Katma Değer

Güneş enerjisi yatırımı yalnızca enerji maliyetlerini optimize etmek ya da karbon salımını azaltmak anlamına gelmiyor. Bu adım, aynı zamanda geleceğe bırakılacak mirasın da bir göstergesi. Doğuş Grubu, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak sektöre örnek oluyor ve sürdürülebilir turizmin gerçek değerini hayata geçiriyor.

Sorumluluk ve Vizyon

Bu proje, çevresel etkiyi en aza indirme hedefiyle hayata geçirilirken aynı zamanda turizm sektöründe sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan grup, yalnızca kendi operasyonlarını değil, tüm sektörün dönüşümünü de destekleyen bir vizyon ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, hem topluma hem de çevreye yönelik sorumluluk bilincinin somut bir yansıması.