9. Uluslararası Akra Caz Festivali'nin Tarihleri Belli Oldu!

Her yıl sanatseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Akra Caz Festivali, müzik dolu bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor. Bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek olan festival, 05-20 Haziran 2026 tarihleri arasında Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Festival, cazın evrensel tınılarını dünya müziğinin renkli ezgileriyle harmanlayarak unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Caz ve Dünya Müziğinin Yıldızları

Festival, geçmiş yıllarda sahne alan dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla adından sıkça söz ettirdi. 2026 programı da aynı heyecanı sürdürmeyi hedefliyor. Cazın usta isimleri ve farklı coğrafyalardan gelen sanatçılar, Antalya semalarında büyüleyici performanslara imza atacak. Hem caz tutkunları hem de farklı müzik türlerini keşfetmek isteyenler için festival, her yıl olduğu gibi benzersiz bir buluşma noktası olacak.

Akra Antalya’nın Açık Hava Sahnesi

Akdeniz’in eşsiz manzarasına karşı konumlanan Akra Antalya, festivalin ruhunu tamamlayan özel bir atmosfere sahip. Denizin ve yıldızların eşlik ettiği bu sahne, müziğin büyüsünü iki kat artırıyor. Katılımcılar yalnızca müzikle değil, aynı zamanda Antalya’nın yaz akşamlarının keyifli ambiyansıyla da bütünleşiyor.

Kültürel Bir Gelenek

Akra Caz Festivali, yalnızca bir konser serisi değil; Antalya’nın kültürel hayatına kazandırılmış güçlü bir gelenek. Festival, şehri uluslararası sanat takviminde önemli bir noktaya taşıyor. Her yıl artan ilgi, hem turizm hem de sanat dünyası için büyük bir değer yaratıyor.