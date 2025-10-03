CVK Park Bosphorus’ta Friends Hayranlarına Özel Gecce

CVK Park Bosphorus Hotel’in ikonik etkinlik alanı Bosphorus Terrace, geçtiğimiz akşam unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Friends hayranları bir araya gelerek hem nostalji yaşadı hem de eğlenceli bir gecce geçirdi.

Kahkahalar Boğaza Karıştı

Etkinlik, Cenk Caner’in küratörlüğünde gerçekleşti. Program boyunca dizinin unutulmaz bölümleri yeniden hatırlandı, ekranda izlenen sahneler dost sohbetlerine eşlik etti. Geccenin enerjisi, kahkahalarla birlikte Boğaz manzarasına karıştı.

Yarışmalarla Dolu Program

Geccede yalnızca izlemek değil, katılım da ön plandaydı. 90’lar Türkçe pop yarışması, misafirlere eğlenceli anlar yaşattı. Ardından Friends Quiz heyecanı başladı. Katılımcılar, diziyi ne kadar iyi bildiklerini gösterme fırsatı buldu.

Dostluk ve Eğlence Bir Arada

Gecceye damgasını vuran bir diğer etkinlik ise Friends Tabu oldu. Eğlenceli oyun, hem kahkaha dolu anlara sahne oldu hem de misafirlerin birbirine daha yakın hissetmesini sağladı. Dostlukların ve tebessümlerin ön plana çıktığı bu buluşma, konukların hafızasında uzun süre silinmeyecek bir iz bıraktı.

İstanbul’da Nostalji Rüzgarı

Bu özel etkinlik, yalnızca bir dizi buluşması olmanın ötesine geçti. Katılımcılar, hem 90’ların müzik kültürünü yeniden yaşadı hem de Friends dizisinin kültleşmiş atmosferinde keyifli bir yolculuğa çıktı. CVK Park Bosphorus Hotel, bu buluşma ile İstanbul’un sosyal hayatına farklı bir renk kattı.