Chalet Garden’da Halloween Ateşi Emmanuel Jal ile Yanacak!

Chalet Garden, 25 Ekim’de misafirlerini unutulmaz bir Cadılar Bayramı partisi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Sisler içinde gizemli bir orman, ruhlar aleminden gelen davetliler ve kalp atışlarını hızlandıran büyülü müziklerle gecce, tam anlamıyla bir masala dönüşecek. Gözlerinizi dört açın; bu partide sıradan hiçbir şey olmayacak!

Güçlü Line-Up ile Sahne Ateşleniyor

Etkinlik, dünyanın farklı noktalarından sesleri buluşturan etkileyici bir line-up ile gecceyi büyülü kılacak. Emmanuel Jal & Tunga, enerjisiyle sahneyi hareketlendirecek. Ardından Orkun Bozdemir & Serhat Demiral performanslarıyla gecceye ritim katacak. Jadeite ve Ollie ise Chalet Garden atmosferini zirveye taşıyacak.

Chalet Garden’da Bambaşka Bir Deneyim

Her detayı özenle kurgulanan bu özel gecce, yalnızca müzikten ibaret değil. Mekanın büyüleyici dekorasyonu, sislerin arasına gizlenmiş sürprizler ve özel sahne tasarımıyla konuklar kendilerini adeta farklı bir evrende bulacak. Chalet Garden, konuklarına sadece bir parti değil, aynı zamanda hayal gücünü zorlayan bir deneyim sunuyor.

Kaçırılmayacak Bir Gecce

Cadılar Bayramı’nın en iddialı etkinliklerinden biri olmaya aday bu gecce, eğlence tutkunlarını Chalet Garden’da bir araya getirecek. Eğer siz de hem müziğin büyüsüne kapılmak hem de ruhlar aleminde unutulmaz bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, 25 Ekim’i ajandanıza şimdiden işaretleyin.

Biletler için tıklayın!