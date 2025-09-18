  • 18 EYLÜL Perşembe 23:44
Boğaz’ın Siluetinde Sanat: “Apsu” Video Enstalasyonu Izaka Terrace’ta

Ozan Türkkan’ın “Apsu” enstalasyonu Contemporary Istanbul’da ve ardından 6 ay boyunca Izaka Terrace’ta sanatseverlerle buluşuyor.

STYLE & CULTURE
Yayın Tarihi : 18-09-2025 15:21

Contemporary Istanbul bu yıl, yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın büyüleyici video enstalasyonu "Apsu”ya ev sahipliği yapıyor. Mezopotamya mitolojisinde “yaşamın kaynağı” olarak görülen su, Türkkan’ın eserinde hem fiziksel hem de ruhsal bir unsur olarak ele alınıyor. Sanatçı, izleyiciyi suyun evrensel sembolleriyle buluşturuyor ve yaşam, ölüm ile yeniden doğuş arasındaki döngüye farklı bir bakış sunuyor.

İki Mekanda Eş Zamanlı Deneyim

“Apsu”, aynı anda iki farklı mekânda sanatseverlerle buluşuyor. Contemporary Istanbul’daki Hall A – Izaka Lounge standında izleyiciler, fuar ortamında bu etkileyici görsel deneyimi keşfedebiliyor. Aynı zamanda Boğaz’ın eşsiz silueti eşliğinde Izaka Terrace’ta sergilenen enstalasyon, izleyicilere doğa, mitoloji ve teknoloji arasında büyüleyici bir bağ kuruyor.

Suya Sanatsal Bir Dokunuş

Ozan Türkkan’ın video enstalasyonu, yalnızca bir görsel şölen değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski sembollerinden biri olan suyun çok katmanlı anlamını sorgulayan bir çalışma. Renk, ışık ve hareketin bir araya geldiği dijital anlatım, izleyiciye hem meditatif hem de düşündürücü bir deneyim yaşatıyor.

Contemporary Istanbul’un Öne Çıkan Eserlerinden

24 – 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Contemporary Istanbul’da sergilenecek olan “Apsu”, sanatseverlere fuarın en dikkat çekici işlerinden biri olarak sunuluyor. Fuarın ardından eser, 6 ay boyunca Izaka Terrace’ta sergilenmeye devam edecek. Böylece izleyiciler, İstanbul’un en etkileyici manzaralarından biri eşliğinde bu çağdaş sanat deneyimini tekrar tekrar yaşayabilecek.

