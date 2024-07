Çeşme'nin En İyi Restoranlarını Keşfedin

Yaz mevsiminin en uğrak noktalarından biri olan Çeşme, cazibesini korumaya devam ediyor. Son yılların en popüler tatil kasabası olan Çeşme, sadece güzel plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin gastronomik seçenekleriyle de tatilcilerin gözdesi. Alaçatı'dan Çeşme merkeze, Reisdere'den Çiftlikköy'e kadar uzanan bölgede lezzetli öneriler sunan restoranlar, yıllardır kalitesini koruyan eski mekânlar ve bu yaz yenilenen ve yeni açılan restoranlar Çeşme dosyasında karşınızda.



Avlu Alaçatı



Avlu Alaçatı, İzmir’in en gözde ilçelerinden Alaçatı’da leziz ve eğlenceli akşamlarınıza ev sahipliği yapıyor. İmza reçeteleri, fine dining, chef table sunumları ile A La Carte menü ve lezzet keşifleri, mevsimlerin ruhuna ve malzemesine göre çeşitlendirmeye devam ediyor.

Avlu Alaçatı; yaz akşamlarınızı unutulmaz kılarken en özel anlarınıza, kutlamalarınıza ortak olacak.

Tutkunu olacağınız ambiyans, özenle yapılan servis ve zarif sunumları ile Alaçatı’ya farklı bir boyut kazandıran North Pier’s Avlu Alaçatı zirvede kalmaya devam ediyor.

Adres: Amudya Mevkii, Alaçati Mahallesi, 12074 Sokak, No:1/1, 35930 Çeşme/İzmir

Telefon: 0 532 473 34 82

Korto Alaçatı

Korto eğlenirken sushi yiyebileceğiniz, kokteylinizi yudumlarken kendinizi Santorini’de hissedeceğiniz ve canlı müzikle eğlenceye doyacağınız bir kombinasyon sunuyor size. Alaçatı köy içinin kalabalık sokaklarından geçip beyazın ferahlığına, Santorini’de lokal bir bara açılan bir kapı adeta. Güzel kokteylleri, lezzetli Japon mutfağıyla canlı müziği birleştiren Korto, akıllarda oluşan “bu üçlünün nasıl olacağı” sorusuna size kocaman bir “ Mis gibi olmuş” cevabı verdirecek!

Alaçatı, Kemal Paşa Cad. No:59, Çeşme/İzmir; 05465789302

Cherie Alaçatı

Cherie’nin zengin yemek ve kahvaltı menüsüyle herkese hitap edeceği kesin. Menünün lezzeti ve genişliğiyle Ozan Balaban’nın işletme konusunda uzmanlığının kombinasyonundan ortaya çıkan Cherie, geniş alanı ve dizaynıyla da Ege ruhunu yansıtan en ferah mekânlardan biri olmuş. Ozan Balaban’ın eskiden ortağı olduğu Spiaggia Grande’nin müdavimlerini, İstanbul’da Angelo Grande sevenleri ve “iyi müzik, kaliteli yemek ve güzel Ege” üçlüsünü isteyen onlarca kişiyi etkisi altına alacağından şüphemiz yok. Biz de ziyaretimiz sonrası hem mekânla ilgili bilinmesi gerekenleri hem de birbirinden lezzetli yemeklerini yazdık.

Alaçatı, 12500 Sokak No:46,Çeşme/İzmir 02327295656

Sota Alaçatı

Kabuklu deniz mahsullerinin en iyi örneklerini sunan Sota Alaçatı, imzalı leziz menüsü, zengin kokteyl ve şarap kavı ile ön plana çıkıyor. Viento Alaçatı Otel’in içerisinde yer alan Sota Alaçatı, misafirlerine lezzet dolu bir deneyimin kapılarını aralıyor. Restoranda, keyifli müzikler eşliğinde mükemmel bir gastronomi deneyimi yaşayabilirsiniz. Mevsiminde yetişmeyen hiçbir ürünün yanı sıra konserve, kurutulmuş, dondurulmuş bir malzeme kullanmayan mutfakta; her bir ürünün günlük ve taze olarak hazırlandığına emin olabilirsiniz.

Alaçatı, 11039. Sokak No:18, Çeşme/İzmir 02327169878

Yeni Yer

Ovacık- Alaçatı yolu üzerinde yer alan, bir tarlaya saklanmış Yeni yer, sade ve doğayla uyumlu dekorasyonuyla misafirlerini kendi evlerinin bahçesinde hissettiriyor. Et ağırlıklı menüsü, taze, ege esintili mezeleriyle tamamlanıyor. Mangalda pişirdikleri kuzu kokoreçi, odun ateşinde pişen kaburgalı pidesi ve ağızda dağılan tütsülenmiş düve kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerinden. Ayrıca kokteyl menüsü de gece 03:00’e kadar devam eden Dj performansına ayak uydurmanız için özenle hazırlanmış.

Ovacık, 7152. Sk. No: 138/4, Çeşme/İzmir No:138/4; 05330962079

Argentina Grill by The Stay Warehouse

Her cumartesi, The Stay Warehouse’un bahçesinde Ege’ye özgü mezeler, salatalar ve zeytinyağlılarla zenginleştirilmiş Arjantine Grill yapılmaktadır. Et denince akla ilk gelen mutfak, Arjantin mutfağının pişirme ve sunum teknikleriyle ete doyacağınız bir gece sizi bekliyor. Ayrıca bu lezzet şölenine otelin sıra dışı tasarımı ve oldukça samimi ambiyansı eşlik ediyor.

Alaçatı, 27, 14001. Sk.,Çeşme/İzmir, 02329707829

Kolburano’s

Çeşme’nin eski köylerinden Reisdere içinde, 200 yıllık tarihi bir binada, odun ateşinde mis kokulu pizzalar ve fırın yemekleri pişiyor. Hayallerinin ‘lokal’ pizzacısını açma fikri ile yola çıkan Damla ve Emre Kolburan çifti, 2015 yılından bu yana taze ve yerel malzemelerle hazırladıkları menülerine bu yaz deniz mahsullü bazı sürpriz sunumlar da ekleyeceklerini duyurdu. Lezzetli yemeklerinin yanı sıra, Kolburano’s’un incir ve dut ağaçlarının gölgesinde kalan keyifli bahçesinde sakin ve rahat bir akşam geçirmek de mümkün.

Reisdere, 6019. Sk. No:3, Çeşme/İzmir; 05333178205

Horasan Balık

Yıllardır farklı tariflerle balık ve deniz mahsullerine harika yorumlar katan Horasan Balık’ın Çeşme çarşısındaki küçük bir mekânda başlayan lezzet macerası, 2018 yazında taşındığı yeni ve keyifli bahçesinde devam ediyor. Mevsimine göre taze malzemelerle günlük hazırlanan mezeler, deniz kokulu menülerine eşlik ediyor. Özellikle yaz aylarından hafta sonları çok kalabalık olan mekâna mutlaka önceden rezervasyon yaptırmanızı öneririz.

İnönü mahallesi, 2022. Sk. no:16,Çeşme/İzmir; 02327127469

Istakozcu Canbaba

Çeşme’nin Sakız Adası manzarası ile en güzel gün batımı şüphesiz Çiftlikköy’de. Gün batımında bir akşam yemeği için en özel mekânlarda biri ise Istakozcu Canbaba. “Böcek” langusta ve ıstakozu yıllardır kendine özgü pişirme yöntemiyle hazırlayan Canbaba, müdavimlerinin vazgeçilmez mekânı. Çeşme’nin doğallığı ile eski yıllarını hatırlatan küçük köyü Çiftlikköy’de vakit geçirebilmek için bu restoran güzel bir sebep. Mevsime özel derin sularda yetişen mavi ıstakozu denemek isterseniz önceden sipariş vermelisiniz.

Çiftlik, 8. Sk. 1/A,Çeşme/İzmir; 02327221215

Roka Bahçe

İstanbul’da uzun yıllarda edindiği yeme-içme sektöründeki deneyimini, 2010 yazından beri Alaçatı’da Roka Bahçe ile devam ettiren Gökhan Safkan, geçtiğimiz yaz taşındığı yeni adresi ile müşterilerini ağırlamaya Hacı Memiş’in arka sokaklarında sakin bir bahçede devam ediyor. Ege mutfağının taze lezzetlerini barındıran Roka Bahçe’nin menüsünden örnekleri bir arada tadabileceğiniz “ortaya karışık” tabağını tavsiye ederiz. Ayrıca şehriye pilavlı deniz mahsulleri ve özel sunumu ile ahtapot salatası da menünün en güzellerinden. Mekânın girişinde bulunan sanat galerisini de ziyaret etmeyi atlamayın.

Hacımemiş Mahallesi, 2027. Sk. No: 6, Çeşme/İzmir; 02327169659

Fava

Alaçatı’nın en kalabalık caddesi Kemalpaşa’da dolaşırken, Fava adında bir saklı bir bahçeye adım atabilirsiniz. 1850’den günümüze, tarihe şahitlik ederek var olan ve geleneksel Alaçatı mimarisinin en iyi örneklerinden olan bu Rum evinin kapısından girdiğinizde, Ege bölgesinin sebze ve otlarıyla harmanlanmış mezeleri ile uyum içinde hazırlanmış deniz mahsullerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Alaçatı, Kemalpaşa Cd. No:108, 35930,Çeşme/İzmir; 02327168688

Alaçatı’nın Klasikleri

Asma Yaprağı

Alaçatı’nın vazgeçilmezlerinden Asma Yaprağı, kendi tarlalarında yetiştirdikleri bir çok ürünü katarak hazırlanan yemekleri ile Ege Mutfağı’nın en güzel örneklerini sunuyor. Favori lezzetleri çalkama ve yoğurtlu kabak çiçeği dolması ile odun fırınında pişen ekşi maya ekmeği denenmeli. 2020 sezonunda Ovacık yoluna açtığı tarla konseptli yeni yeriyle de Asma Yaprağı gönülleri tekrar fethediyor.

Ovacık, Kerimoğlu Mevkii, 7152. Sk. No 141/ 1,Çeşme/İzmir; 05389121290

Eflatun

Alaçatı’nın arnavut kaldırımlı sokaklarına renk katan Eflatun, tatlı bir aile işletmesi. Her gün taze hazırlanan mezeleri, Robespierre gibi lezzetleri ile Hacı Memiş Mahallesi’nde ev hissi veren keyifli bir ortam sunuyor. Eflatun kapıda içeri girin ve avlunun keyfini çıkarın.

Alaçatı, 12012. Sk. No:9,Çeşme/İzmir; 05382918224

Kapari Bahçe

Hacımemiş mahallesinde konumlanan Kapari, 1800’lerden kalma tarihi bir binanın taşları arasında korunan bahçede yer alıyor. Kaliteden ödün vermeyen mekan 2014’ten beri mevsimine göre seçilen ve yerel malzemelerle yapılan lezzetler sunmakta. Ege mutfağından oluşan menü ise başarılı executive şef Çaykun Gelgeç imzası taşıyor. Girit kabağı çitmesi, patlıcan paçanga, kabak çiçeği tempura, kapari ciğeri, kehribar beğendi, Yunan usulü musakka ve Ege mutfağına ait pek çok lezzeti Kapari Bahçe’de deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca tatlılarıyla da beğeni toplayan yerin orman meyveli pavlovasını, çilekli yaz pastasını, limonlu parfesini ve ödül alan tahinli kurabiyesini de tatmadan geçmeyin.

Menülerine ek olarak, içinde bulunan Yakuza Sushi’nin de sushilerine göz atmayı unutmayın.

Alaçatı, 12012. Sk. No:10,Çeşme/İzmir; 02327160094

Nuku Seafood&Roll

Alaçatı’dan Asya’ya bir yolculuk yapmak istiyorsanız Nuku Seafood&Roll tam size göre. Club Baba Köyiçi’nde yer alan restoranın menüsünü birbirinden farklı kaliteli deniz ürünlerini ve sushi çeşitleri barındırıyor. Bunların yanında nigiri, tempura, miso, sashimi ve teriyaki gibi lezzetleri de deneyebilir, Nuku Seafood&Roll’un ambiyansıyla kendinizi mini bir Asya turunda hissedebilirsiniz. Restorana gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı da ihmal etmeyin.

Alaçatı, Fahrettin Altay Cd No:40/A, Çeşme/İzmir No: 05373206858

Amavi Alaçatı

Alavya Hotel’in bahçesinde, ağaçların altında misafirlerini ağırlayan Amavi, 2022 yazının yeni gözdesi. Kaliteli deniz mahsulleri sunan mekan hem lezzet hem de görünüm açısından birbirinden güzel tabaklar hazırlamakta. Taze karaburun midyeler, citrus beurre blanc ve frenk soğanıyla servis edilen Moules Marine’den Beurre Noisette’te poşelenmiş karides, deniz fasulyesi ve avokado eşliğinde poşe mavi kuyruğa deniz ürünleri, aklınıza gelmeyecek kombinlerle sofralara geliyor. Amavi’nin imza lezzeti ise dry-aged yani kuru dinlendirilmiş balıkları. Ayrıca Amavi Alaçatı’nın kokteyllerinden birini deneyimleyeceğiniz yemeklerin yanında tercih edebilirsiniz. Ağzınızı tatlandırmak için menüdeki tatlı seçeneklerine bakmayı es geçmeyin. Pancar tozu, portakal bulutu, limon sorbe, tarçınlı ve zencefilli crumble ve granolasıyla sofie ile kapanışı yapmayı aklınızda bulundurun.

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak no :1,Çeşme/İzmir; 05333526012

Sipster Alaçatı

Şef Seray Öztürk’ün oluşturduğu menüyle Sipster Alaçatı’nın yeşillikler içindeki en yeni yerlerinden biri. Hacımemiş’te konumlanan bu mekan akdeniz-ege lezzetlerini harmanlayıp bar ve restoran olarak hizmet veriyor. Enginar pateyle birleşen çeşme kumru cips, karidesli limon soslu el yapımı makarna, ısırgan otlu köfte ve daha birçok çeşitleriyle Sipster farklı tatları uyum içinde harmanlamakta. Denizden çıkan lezzetlerin peşinde olanlar da kendine taze alternatifleri bulabilirler. Karnınızı doyurduysanız tatlı alternatiflerine geçebilirsiniz. Çeşme limon kreması ile ekşi elmalı lorlu kaymaklı dondurmayı deneyip farklı bir tatlı deneyimi yaşayın. Günü bar kısmına geçip kokteyllerden biriyle noktalayabilirsiniz.

Alaçatı, 2001. Sk. No: 12, Çeşme/İzmir, No:12; 05454747981

Alaçatı Zeytin Tarla

Tarladan sofranıza gelecek taptaze lezzetler için hazır olun. Ağaçlar arasında kaybolmuş Alaçatı Zeytin Tarla‘nın tarlanın bahçesinde yetişen domates, biber, kabak ve baharatlar taş fırında pişen nefis ekşi mayalı pizzalarda buluşuyor. Salatlar sebzelerin en taze ve organik haliyle gelenlere sunuluyor. Asmaların altında doğanın keyfini çıkarıp serinlemek istiyorsanız taze sıkım meyve sularını ve ev yapımı limonatasını mutlaka deneyin.

Alaçatı, 14015. Sk No1, Çeşme/İzmir, No:1; 05315714015

Tatlıcı: Kadet Alaçatı

Tatlıyla mideleri şenlendirme zamanı. Kadet Alaçatı, gıda mühendisi ve biyolog iki kız kardeşi tarafından kurulan şirin bir tatlı mekanı. Vitrinlerinde renkli görünüşleri itibarıyla seçim yapmakta zorlanacağınız birçok tatlı bulabilirsiniz. Cheesecake konusunda iddialı olan bu yer çikolatalı, balkabaklı, kırmızı meyveli, frambuazlı, lotus, limonlu ve baharatlı çeşitleriyle gelenlere ‘’Hiç bu kadar cheesecake’i bir arada görmüş müydüm?’ sorusunu sordurtuyor. Tabii başka alternatiflerden de denemek istiyorsanız pasta, browni, kurabiye ve tartlardan yana şansınızı kullanabilirsiniz.

Alaçatı mah. 12012 sokak no 27, Alaçatı, Çeşme Türkiye: 05469550270