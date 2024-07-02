İstanbul Temmuz 2024 Etkinlik Rehberi

İstanbul, Temmuz 2024’te de sanatın ve kültürün merkezi olmaya devam ediyor. Yazın en güzel günlerinde, İstanbul’da sanatseverler için tiyatrodan sergilere, operadan konserlere kadar pek çok etkinlik düzenleniyor. İşte Temmuz 2024 boyunca İstanbul’da gerçekleşecek olan tüm kültür-sanat etkinlikleri...



Sertab Erener





Türkiye’nin en güçlü vokallerinden Sertab Erener, unutulmaz şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla seslendirecek.

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Tarih: 12 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Hadise

Performansı, showları ve stili ile Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Hadise,18 Temmuz akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 18 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Teoman

Rock müziğin en sevilen isimlerinden Teoman, 13 Temmuz akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 13 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

Balkanların en tanınmış besteci ve şarkı yazarlarından Goran Bregovic, “Wedding and Funeral Band” ile birlikte Maximum UNIQ Açıkhava sahnesinde.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 12 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Gökhan Türkmen





Gökhan Türkmen, An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetimindeki ‘Night Flight Symphony Orchestra & Choir’ eşliğinde sahnede.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 9 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Kenan Doğulu – İhtimaller

Kenan Doğulu, ‘İhtimaller’ caz projesi ile dillerden düşmeyen hit parçalarını caz müziğiyle buluşturacak ve müzikseverlere benzersiz bir yaz gecesi yaşatacak.

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 8 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Biletix

Gregory Porter

Cazı büyük kalabalıklarla buluşturan Gregory Porter, meşhur “caz şapkasını” da yanına alıyor ve İstanbullu dinleyicileriyle buluşuyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 8 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Cem Adrian

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, Türk müziğinin en önemli seslerinden Cem Adrian’ı Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden ağırlıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 7 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Loreena McKennitt





30 yılı aşan kariyerinde ‘Eklektik Kelt’ müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yepyeni albümü ‘The Road Back Home’un ardından çıktığı ‘The Mask and Mirror 30.Yıl Turnesi’ kapsamında kariyerinin en özel şarkılarını seslendirmek için İstanbul’da.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 2 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Black Pumas

İlk albümlerini yayınladıkları yıldan beri “Yılın Albümü” ve “En İyi Yeni Sanatçı” dahil tam yedi Grammy ödülüne aday olmuş, son zamanların en heyecan verici gruplarından Black Pumas, İstanbullu sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Temmuz 2024, 21:30

Bilet: Passo

%100 Metal Sunar: Bruce Dickinson

Çağımızın en ikonik isimlerinden, heavy metalin efsanevi sesi, Iron Maiden grubunun solisti Bruce Dickinson, 2024’te çıkaracağı yepyeni solo albümü ‘The Mandrake Project’in Avrupa turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 19 Temmuz 2024, 18:00

Bilet: Passo

Athena

Türkiye’de ska ve punk türünde müzik yapan ilk topluluklardan birisi olan ve hala ülkemizin en sevilen gruplarından Athena, 20 Temmuz akşamı BtcTurk Vadi Açıkhava’da!

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Tarih: 20 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Pink Martini







Pink Martini, 30.Yıl Turnesi kapsamında 21 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Türk hayranlarıyla buluşuyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 21 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Jazzy Sundaze Presents; Ayşe Sicimoğlu Quartet

Workshoplar, gurme lezzetler ve kokteyllerin buluştuğu Jazzy Sundaze, geniş ve renkli repertuarıyla Ayşe Sicimoğlu Quartet’ ağırlıyor.

Yer: Chalet Garden

Tarih: 21 Temmuz 2024, 14:00

Bilet: Passo

Massive Attack

Kendi jenerasyonunun ve müzik tarihinin en yenilikçi gruplarından Massive Attack, 23 Temmuz’da Bonus Parkorman’da!

Yer: Bonus Parkorman

Tarih: 23 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Karsu





Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla harmanlayan başarılı performanslarıyla ülkemizde ve dünyada adından söz ettiren Karsu, muhteşem sahne performansıyla 24 Temmuz’da İstanbul’da.

Yer: Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Şakalı Akustik

Aynı işi yapan ve ortak tutkulara sahip iki eski arkadaş; Kargo ve Mor ve Ötesi gruplarıyla ülkemizdeki rock müzik sahnesine yön veren Koray Candemir ve Harun Tekin aynı sahnede! İkili, 10 yıldır gerçekleştirdikleri özel gösterileri ‘Şakalı Akustik’ ile seyircilerin karşısına oturacak, kendi şarkılarını, birbirlerinin şarkılarını ve sevdikleri diğer şarkıları çalarken, bir yandan sohbet edecekler.

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 24 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Aziza Mustafa Zadeh

Piyano çalışı ve güçlü sesi ile dinleyicileri her zaman büyüleyen; caz ve fusion türündeki eserlerini mugam ve avantgarde esintiler ile harmanlayan Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz akşamı Harbiye’de müzikseverler ile buluşacak.

Yer: Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 25 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Gipsy Kings feat Tonino Baliardo

Kurucu üyelerden “El Maestro” Tonino Baliardo liderliğinde, Latin müziğinin efsanevi temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings, özel bir repertuarla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Tarih: 26 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Temmuz Ayı Tiyatroları

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif kendisini ve dostu Angel’ı içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria’nın ise bir çözüm bulması gerekecektir.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 7 Temmuz 2024, 16:00 – 19:00

Bilet: Biletinial

Alevli Günler





Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, seyirciyi ise ağlanacak hallerine güldürürler!

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Tarih: 7 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Fahrenheit 451

Arzulanan ve hayal edilen ütopik toplum modelinin anti-tezi niteliğindeki “distopya” kavramı; gelecekte ya da kurgusal bir evrende geçen, özgürlüğün reddedildiği, bunaltıcı ve baskıcı birideolojinin düzen adına yol açtığı korkuyu, acıyı, güvensizliği ve mutsuzluğu anlatır. İnsan psikolojisinden başlayarak toplum düzenine yayılan bu denetlenemez kabusta, kurtuluş mümkün olsa bile onu gerçekleştirmek her zaman mümkün müdür? ‘Fahrenheit 451’; Bradbury’nin distopyası değil, açık seçik bizim dünyamızdır, kendi tarihimiz.

Zaman ise belirsiz değil, daima bu zamandır. Şimdi sor kendine, kitap kağıtlarını tutuşturmayı sağlayan bir sıcaklık derecesi, düşünceyi ortadan kaldırmaya yeter mi?

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 10 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Mobilet

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıyacak ve hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Bir Baba Hamlet

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Can siperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın… Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e dönüşür. Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan “Bir Baba Hamlet”, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 12 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Otelde

Yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikayesi… Karşılaştıkları otel odasında mı başlıyor yoksa orada mı sona erecek? Polis, odadaki cesetlerin sırrını bulduğu tek delil ile çözebilecek mi? “Peki, sana bir rol verip oynamaya zorlarsam oynar mısın o rolü, yalnızca beni sevdiğin için?” Bize biçilen roller, aslında oynamak istediklerimiz ve başka rollere bürünerek hayattan kaçışımızsa doğal değil mi hep oyunla gerçeği birbirine karıştırmamız?

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 19 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Mobilet

Kapıların Dışında

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Alman asker Beckmann, insanlığın yitirildiği, Rus cephesinden sakat bir bacakla ve paramparça bir zihinle yurduna döner. Çavuş Beckmann, kendi benliği gibi enkaza dönen kentinin ve geride bıraktığı sevdiklerinin değiştiğine, başkalaştığına, eskiye dair hiçbir şeyin yerinde olmadığına tanık olur. Yaşamın ve ölümün dışına itilen Beckmann, geçmişinin bütün kayıplarıyla çaresizlik, umutsuzluk içinde kentine, toplumuna yabancı ve yapayalnız bir halde bütün kapıların dışındadır artık.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 25 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Pera Palace’ta Cumartesi Tiyatrosu – Bir Delinin Hatıra Defteri

7. derece bir memurun, sıradanlıktan, sınıfsal farklılıklardan akli dengesini yitirmesi… Memurun kendi ağzından anlattığı bir oyun… Memur Ivanoviç’in yaşantısında patronun kızına aşık olması, patronunun köpeğinin mektuplarını alıp patronun kızı hakkında bilgiler öğrenmek istemesi… Ivanoviç’teki tuhaflığı sınıf ayrımından dolayı olduğunu düşünebiliriz. Patronu, kızını generallerle evlendirme düşüncesindeyken zaten yaşantısından memnun olmayan Ivanoviç, iyice kafayı sıyırır ve gittikçe daha da kötüye gider. Değiştirmesinin neredeyse olanaksız olduğu durumlarla zihninde sorunlar yaratır. Çözmeye çalışır lakin çözemez. İşte bu sırada kendini yeni İspanya’nın yeni kralı olduğuna inandırır. Öncesinde standart ve sıradan yaşantısı olan zavallı Ivanoviç, dönemin akıl hastalarına yapılan işkencelerine maruz kalır.

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 27 Temmuz 2024, 12:00

Bilet: Passo

Leyla İle Mecnun Değil

Charlie Chaplin; “Komedi yapmak için tek ihtiyacım olan bir park, bir polis ve hoş bir kız” demiştir. Bir park, bir polis, hoş bir kız; zaman ve dahi mekana göre “herkes” oluyor. Ben oluyor, sen oluyor, o oluyor. Chaplin’in parkı, polisi ve hoş kızı her şeydir, herkestir artık, tıpkı Chaplin’in “herkes” olması gibi… Kadın, Adam ve İskender bu oyunda “herkes”tir. Kadın ile Adam boşanmak üzerelerdir. Yaklaşık altı aydır evleri ayırmışlar, birbirlerinden uzaklaşmak, bitmiş bir aşktan kaçmakla, yeniden ateşlenmekten korkmak arasında gel-gitler ve kör olası alışkanlığın boyunduruğu ile cebelleşmektedirler. Boşanmalarına iki gün kala en sevdikleri, en çok görüştükleri, aşklarına tanıklık etmiş hatta nikah şahitliklerini yapmış İskender abileri ölüverir. Kadın ile Adam gömeceklerdir İskender abilerini; tam da boşanma davasından bir gün önce. Cenaze ve merasim silsilesi içinde geçen oyunumuzda, ‘Kadın ve Adam’ı ilişkilerini sorgularken, bazen didişirken, bazen de gülüşürken izleriz. Sevginin içinde öfke, hüznün içinde gülümseme, hızın içinde durgunluk. İnsanlık tüm azgınlığı ve doyumsuzluğuyla tüketirken dünyayı, Kadın ve Adamlar tükenmeyecekler mi? Çok iyi anlaşmak bile zarar mı verecek? Beraber çok çok ama çok eğlenmek bile tüketecek mi?

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 28 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Süt Kardeşler

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 29 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Deli Bayramı

Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleminden dökülen “Deliler” oyunu günümüzde oynansa… Üstüne üstlük tüm bu deliler arada bir dönüp, 1980’li yıllara göz kırpsa bir de?

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 31 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Temmuz Ayı Stand-Up Showları

TuzBiber 4’lü Stand-up

TuzBiber Stand-up’ın en tadında şovlarından ‘TuzBiber 4’lü,’ Kups Mekan’da!

Yer: Kups Mekan

Tarih: 5 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Kemal Ayça – Rahat

Kemal Ayça’nın hatalarla dolu fikirlerinden oluşan 4. tek kişilik gösterisi “Rahat,” Moda Sahnesi’nde.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 9 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Chalet Garden Komedi Kulüp – Çağla Alkan

Stand-up dünyasının sevilen ismi Çağla Alkan; tek eşliler, objeseviciler ve analog zamanlara dair bildiklerini sevenleriyle paylaşıyor.

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 9 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ayşe Melike Çerçi – Yola Devam

Yıllardır çeşitli alanlarda varolmayı deneyimleyen Ayşe Melike Çerçi, “şimdi değilse ne zaman” diyerek, ilk kez gerçekleştireceği tek kişilik gösterisinde kendi hayatından yola çıkacak. Bazen dursa da, geride kalsa da, düşse de hatta bayılsa da, ne olursa olsun yola devam kararından ve çok uzun süren kişisel gelişiminden seyircilerine bahsedecek.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 13 Temmuz 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Meksika Açmazı

Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın benzersiz performanslarıyla bu kez sahnede.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 14 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Özgür Turhan – Aynısı

Özgür Turhan, ‘Aynısı’ isimli tek kişilik stand up gösterisi ile seyirciyle buluşuyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 17 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Doğu Demirkol

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 22 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Yasemin Sakallıoğlu – Doğru Koca Nasıl Seçilir?

Yasemin Sakallıoğşu’nun aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktardığı stand-up show’u “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 23 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Pınar Fidan Stand Up

Bazı ailevi meseleler, piyonlar, dirty talk, biraz sosyalistler, gladyo, açık ameliyat, Menemen Olayı ve Kutsi hakkındaki gösterisi ile Pınar Fidan, 24 Temmuz akşamı Moda Sahnesi’nde.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 24 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İstanbul Temmuz Ayı Festivalleri

İstanbul Cocktail Festival

İstanbul’un en iyi kokteyl barlarından sunumları, uzman miksolojist ve gurmelerden atölyeleri, önemli sanatçılardan performansları, gün boyu sürecek eğlenceli aktiviteleri ve oyunları, her damak tadına hitap edecek gastronomi noktaları ile İstanbul Cocktail Festival, 8. kez KüçükÇiftlik Park’ta!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 6 – 7 Temmuz 2024, 15:00

Bilet: Biletix

KüçükÇiftlik Bahçe Sineması: Perfect Days

KüçükÇiftlik Park’ın muhteşem doğasıyla yıldızların altında film gecesi yapmaya hazır mısın? KüçükÇiftlik Park Film Kulübü: Bahçe Sineması gösterimleri, 9 Temmuz akşamı Perfect Days’i sinemaseverlerle buluşturuyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 9 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Mobilet

Adada Akustik

Burgazada’nın ilk akustik müzik festivali olan ‘Adada Akustik’ , 14 Temmuz tarihinde ‘Anıhisset’ sloganıyla Cennet Bahçesi Burgazada’da gerçekleştirilecek. Şehrin gürültüsünden uzakta, ferah ve konforlu bir ortamda sakin yaz akşamlarının tadını dostlarıyla çıkarmak isteyen İstanbullular, en sevilen yerli müzisyenlerin şarkılarını bu kez de akustik versiyonlarıyla dinleyecek.

Yer: Cennet Bahçesi Burgazada

Tarih: 14 Temmuz 2024, 16:00

Bilet: Biletix

Cocktail & Chill Fest

Rengarenk kokteyllerin etrafında dans etmeye ne dersiniz? Müziğin ritmiyle dans ederken enfes kokteyllerin tadını çıkarıp unutulmaz anlar yaşayacağınız Cockatik & Chill Fest, 20 Temmuz’da Swissotel The Bosphorus’ta.

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Temmuz 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Feel Real Presents Babylon Soundgarden

İki gün boyunca birbirinden yaratıcı sohbetlerle, aktivitelerle ve yeni deneyimlerle müziğe, eğlenceye ve yaratıcılığa açılan Soundgarden festivali, 20-21 Temmuz tarihlerinde Feel Real Presents Babylon Soundgarden sahnesinde; Floating Points, Mount Kimbie, Ezra Collective, Greentea Peng, Jakuzi, emir taha, Flü ve Garan Garan’ı ağırlıyor.

Yer: Bonus Parkorman

Tarih: 20 – 21 Temmuz 2024

Bilet: Biletix