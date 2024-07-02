Çeşme Alaçatı Temmuz Ayı Etkinlikleri

İzmir'in vazgeçilmez tatil adresi Çeşme, 2024 yazında da dolu dolu etkinliklerle tatilcileri ağırlıyor. Eğer siz de bu güzel beldede tatil yapmayı planlıyorsanız, günlerinizi renklendirecek birçok etkinlik sizleri bekliyor.

Bu yazıda, Çeşme’de 2024 Temmuz ayında gerçekleşecek etkinlikleri sizler için derledik. Konserler, festivaller, sergiler ve çeşitli kültürel etkinlikler ile Çeşme, tatilinizi unutulmaz kılacak.

Simge

Simge, 5 Temmuz’da Jolly Joker Private Alaçatı sahnesinde.

Yer: Jolly Joker Private Alaçatı

Tarih: 5 Temmuz 2024, 23:00

Bilet: Biletix

Sıla

Sıla, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 6 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Biletix

Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

Goran Bregovic, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmak için Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 8 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Picnic & Gathering Çeşme

Picnic & Gathering Festivali, alternatif müzik performanslarının yanı sıra gurme lezzetler, ünlü barmenler ve özgün sanatçıların katılımıyla unutulmaz bir deneyim yaşatmak için Çeşme’de misafirleriyle buluşacak.

Yer: Sommer Klein Çeşme

Tarih: 13 Temmuz 2024, 12:00

Bilet: Biletix

Kenan Doğulu

“Ken on the Beach” konseptiyle plaj partileri düzenleyen Kenan Doğulu, Momo Dalyan’da sevenleri ile buluşuyor.

Yer: Momo Dalyan

Tarih: 13 Temmuz 2024, 19:00

Bilet: momosapiens.com.tr

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan, sevilen şarkılarını seslendirmek için İzmirli sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 14 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Biletix

Sertab Erener

Pop müziğin en önemli isimlerinden Sertab Erener, 20 Temmuz akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 20 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Biletix

Sinemanın Büyülü Tınıları – The Music of Ennio Marricone

3 Temmuz akşamı Çeşme Kalesi destansı müzikleriyle çok sayıda filme müzikal ilham veren, büyük yeteneğe sahip bir besteciye, Ennio Moricone’ye saygı duruşuna sahne olacak. Şef Andrea Albertini yönetiminde tümü kadınlardan oluşan Ensemble Le Muse, Moricone’nin ölümsüz müziğini film sahneleri ve Albertini’nin anekdotları eşliğinde seslendirecek. Soprano Susanna Rigacci unutulmaz sesiyle konsere destek verecek.

Yer: Çeşme Kalesi

Tarih: 3 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Çeşme Alaçatı Ağustos Ayı Etkinlikleri

Candan Erçetin

Candan Erçetin, 9 Ağustos akşamı İzmirli sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 9 Ağustos 2024, 21:15

Bilet: Passo

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu ile yaz turnesinde! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle eğlenceyi bu kez Açıkhava sahnesine taşıyor! Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ediyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 11 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo

Nilüfer

Nilüfer, sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor.

Yer: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 23 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Passo