Antalya Temmuz 2024 Etkinlik Rehberi

Antalya, 2024 Temmuz ayında da birçok kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Temmuz ayı planlarınızı yaparken, sizler için derlediğimiz etkinliklere bir göz atmayı unutmayın!

Antalya, Temmuz 2024'te zengin bir etkinlik takvimiyle hem yerli halkı hem de ziyaretçileri unutulmaz anlarla buluşturacak. Şehrin doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla birleşen bu etkinlikler, Temmuz ayını renklendirecek. Konserler, sergiler, tiyatro oyunları ve festivaller ile dolu dolu bir ay sizi bekliyor.

Antalya'nın dört bir yanında düzenlenecek bu etkinlikler, kültür ve sanat severler için birçok alternatif sunuyor. Özellikle yaz aylarının keyfini çıkarırken, aynı zamanda sanata doyacağınız etkinlikler, bu ayı unutulmaz kılacak.

Antalya Temmuz 2024 Etkinlik Takvimi, şehirde yaşayanlar ve ziyaretçiler için geniş bir yelpaze sunuyor. Planlarınızı yaparken bu etkinlik takvimini göz önünde bulundurmayı unutmayın ve Temmuz ayını Antalya'da dolu dolu yaşayın!

Antalya Temmuz Ayı Konserleri

Mor ve Ötesi

Türkçe rock müziğin en sevilen ve en değerli gruplarından Mor ve Ötesi, unutulmaz şarkılarını 27 Temmuz akşamı Antalyalı hayranlarıyla söyleyecek.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 27 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Biletinial

Haluk Levent

Haluk Levent, 4 Temmuz akşamı Antalya Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 4 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Mert Demir

Sahne performansları, retro şovmenliği ve pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi çeşitli müzik tarzlarında performanslarıyla Mert Demir, Antalya Açıkhava sahnesinde.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 5 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

Balkanların en tanınmış besteci ve şarkı yazarlarından Goran Bregovic, “Wedding and Funeral Band” ile birlikte Antalya Açıkhava sahnesinde.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 9 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Funda Arar



Funda Arar, kendi hitlerinin yanı sıra seçtiği alaturka ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile Antalyalı müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: Alanya Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 12 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Tan Taşçı

An Epic Symphony & Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetimindeki ‘Night Flight Symphony Orchestra & Choir’ eşliğinde sahnede.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 16 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Cem Adrian

Ülkemizin en önemli vokallerinden Cem Adrian, An Epic Symphony için Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile sahnede.

Yer: Aktüel Açıkhava Sahnesi

Tarih: 20 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Melek Mosso

Melek Mosso, 21 Temmuz akşamı Antalya Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 21 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Mustafa Sandal





Türkçe pop müziğin en önemli isimlerinden Mustafa Sandal, ‘An Epic Symphony’ konserleri için Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile sahnede.

Yer: Aspendos Antik Tiyatro

Tarih: 27 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Mabel Matiz

Mabel Matiz, 31 Temmuz akşamı Antalya Açıkhava sahnesinde.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 31 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Antalya Temmuz Ayı Tiyatroları

Süt Kardeşler

Türk Tiyatrosu’nun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, önce tiyatro oyunu olarak sergilendikten sonra sinemaya aktarılan oyun, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla ‘Süt Kardeşler’ adıyla sahneleniyor.

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 10 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor. Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan besteliyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 16 – 17 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Alevli Günler

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, seyirciyi ise ağlanacak hallerine güldürürler!

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 29 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Antalya Temmuz Ayı Stand-Up Gösterileri

Çimen Show

Çimen Talk Show, seyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Holly Stone Antalya Performance Hall

Tarih: 21 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Yasemin Sakallıoğlu – Doğru Koca Nasıl Seçilir?

Genç komedyen; aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktarıyor.

Yer: Antalya Açıkhava

Tarih: 30 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Antalya Temmuz Ayı Çocuk Etkinlikleri

Pijamaskeliler Kuklacıya Karşı

Pijamaskeliler Kuklacıya Karşı sahnede sizlerle buluşuyor! Yepyeni maceraları ile Pijamaskeliler, kayıp oyuncakların sırrını çözüyor!

Yer: Mall Of Antalya Gösteri Merkezi

Tarih: 14 Temmuz 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Antalya’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Gülseren Südor, “Zaman Gezgini”

60 yıllık sanat hayatı boyunca Cumhuriyetin 60 yıllık gelişimine de tanıklık etmiş Gülseren Südor, eserlerinde zamanın getirdiklerini, bireysel katmanlarını işlemiş ve bugün de işlemeye devam ediyor. Südor aynı zamanda eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rolleri üzerine düşünüyor ve üretiyor. Son dönemlerinde yağlı boyanın yanında esas tutkusu olan tarama eserlere ağırlık veren Gülseren Südor, sanat yolcuğunda tamamen kendine özgü dönemsel eserleriyle dikkat çekiyor. Aile koleksiyonu başta olmak üzere özel koleksiyonlarda yer alan orijinal eserlerden oluşan kapsamlı bir seçki ile hazırlanan “Gülseren Südor: Zaman Gezgini” retrospektif sergisi, 7 Temmuz 2024 tarihine kadar pazartesi günleri hariç her gün Antalya Kültür Sanat’ta ziyaretçilerini bekliyor.

Yer: Antalya Kültür Sanat

Tarih: 4 Mayıs – 7 Temmuz 2024