Bodrum Temmuz 2024 Etkinlik Rehberi

Bodrum, 2024 yılında yine sanat ve eğlence dolu bir takvimle karşınızda! Bodrum'da yıl boyunca düzenlenecek konserler, sergiler, kültür-sanat etkinlikleri, çocuk aktiviteleri ve tiyatro oyunları ile unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Bodrum Temmuz 2024 Etkinlik Takvimi'ne göz atarak, bu ay boyunca düzenlenecek etkinlikleri keşfedebilir ve planlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Bodrum, bu ay da sanat ve eğlence dolu günlerle sizleri bekliyor!



Bodrum Konserleri

Gülşen

Gülşen, en sevilen şarkılarıyla 28 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 28 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo



Funda Arar

Funda Arar, kendi hitlerinin yanı sıra seçtiği alaturka ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ve adından söz ettirdiği performansıyla müzikseverler ile buluşmaya geliyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 26 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Göksel

Göksel, 24 Temmuz Çarşamba akşamı Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde dinleyicilerle buluşuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 24 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Teoman

Rock müziğin en sevilen isimlerinden Teoman, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 23 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Hadise

Performansı, showları ve stili ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde müzikseverler ile buluşuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 22 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Gripin

Gripin, en sevilen hitleri ve farklı proje albümleri için yeniden yorumladıkları şarkılarından oluşan repertuarıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşatacak.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 21 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Tan Taşçı

Söz yazarı, besteci ve yorumcu Tan Taşçı, yeni repertuarı ile yine çok ses getiren performanslarıyla izleyicisiyle buluşturuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 20 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Yıldız Tilbe

Güçlü sesi ve en sevilen şarkılarıyla Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 4 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Passo

Sıla

Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 6 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Passo

Nilüfer

Nilüfer, sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 7 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Passo

Ajda Forever

Pop müziğin divası Ajda Pekkan, ‘Ajda Forever’ performansıyla sahnede.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 8 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Passo

Simge







Son dönemin en sevilen isimlerinden Simge, 9 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 9 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Passo

Levent Yüksel

Levent Yüksel, en sevilen şarkılarını Bodrumlu müzikseverlerle birlikte seslendirecek.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 10 Temmuz 2024, 21:15

Bilet: Passo

Bodrum Tiyatro Etkinlikleri

Amadeus

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus 5. sezonu ile izleyicilerle buluşuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 4 Ağustos 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Bodrum Stand – Up Gösterileri

Ufuk Çizgisi – Ufuk Özkan

Ufuk Özkan, “Ufuk Çizgisi” adlı tek kişilik gösterisi ile bu yaz Bodrumlularla bir araya geliyor.

Yer: Bodrum Herodot Kültür Merkezi

Tarih: 11 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Bodrum Festivalleri

Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Bodrum’da 2003 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, her sene olduğu gibi bu yıl da müzik ve dansın harmanlandığı renkli performanslarla bir sanat şöleni sunacak. Festivalde, Kuğu Gölü, Carmen, Muhteşem Gatsby, Güldestan, Ballet Latino Tango ve Zorba gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Yer: Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği

Tarih: 3 – 22 Ağustos 2024, 21:30

Bilet: Biletinial

Isle of Escape Bodrum 2024

Bu sene ilk rotası, Güney Asya’nın en popüler tatil destinasyonu “Tanrıların Adası Bali” olan Isle Of Escape, Ege’nin doğal güzellikleri içerisinde eşsiz bir festival deneyimine davet ediyor.

Yer: Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts

Tarih: 30 Ağustos 2024, 12:00

Bilet: Biletix

Bodrum’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Anna Laduel – Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin, “Breakers of Vases”

Kütahya’da çocuklukları birlikte geçen ve sanat üretimlerine küçük yaşta başlayan iki yetenekli seramik sanatçısı Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin’in Bodrum özel seçkisi “Breakers of Vases”, 21 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında sanatseverleri geleneksel seramik sanatının modern motiflerle buluştuğu bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: Zai Yaşam

Tarih: 21 Haziran – 7 Temmuz 2024

Merqezart – Derin Uludağ, “Düş Yanı”

​​​​​​

Estetik – ekoloji – terapi ekseninde üreten Derin Uludağ, eserlerine hakim olan oyuncu desenlerle unutulmuş masal dünyalarından anlar fısıldadığı sergisi “Düş Yanı” ile Bodrum Marina Yacht Club, Merqezart’ta.

Yer: Bodrum Marina Yacht Club, Merqezart

Tarih: 12 Haziran – 14 Temmuz 2024

Merquzart – Burak Erim, “Düşlere Yolculuk”





Burak Erim kalbi açan renklerle resmettiği kentsel ve doğal yaşam alanlarına ruhu havalandırmak için koyduğu kapıların, pencerelerin önüne bisikletler ekliyor; yaşadığımız yeri daha iyi anlayabilmemiz, istersek de uzaklara gidebilmemiz için.

Yer: Bodrum Marina Yacht Club, Merqezart

Tarih: 12 Haziran – 14 Temmuz 2024

Merqezart – İsmail Atmalı, “Dokunun Rengi”



İsmail Atmalı, “Gözün gördüğü her şey resimdir, önemli olan o günkü ruh halinin resime bakmasıdır” diyerek, paslı tenekeler ve değişik topraklardan elde ettiği renkler ve dokularla çeşitliliğin ve bir araya gelişin büyüsünü kutluyor.

Yer: Bodrum Marina Yacht Club, Merqezart

Tarih: 12 Haziran – 14 Temmuz 2024

Inspera Bodrum – Ali Rıza Akdolu, “Aliens”

Inspera Bodrum’da, mücevher tasarımcısı Ali Rıza Akdolu’nun yıllardır üzerinde çalıştığı mücevher tasarımlarından esinlenerek yarattığı heykellerin yer aldığı “Aliens” adlı yeni sergisi, 2 – 15 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Küratörlüğünü Feride Çelik’in üstlendiği sergideki eserlerde, son dönemlerdeki bireysel ve toplumsal dönüşümün izleri gözlemleniyor. Bu mücevher heykeller, insanın evrimini ve dönüşümünü simgeliyor. Her bir form, bir değişim sürecinin anıtsal bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu özgün formlar, başkalık ve yeniden doğuş temalarını ele alırken, aynı zamanda alışılmışın dışına çıkmayı ve yenilikçi düşünceyi temsil ediyor.

Yer: Inspera Bodrum

Tarih: 2 – 15 Temmuz 2024

Anna Laduel – Ardan Özmenoğlu, “Looking Through the Glass”

12 Temmuz – 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Ardan Özmenoğlu’nun kişisel sergisi “Looking Through the Glass”, aynı zamanda sanatçının yeni kitabının lansmanına da ev sahipliği yapacak.

Yer: Zai Yaşam

Tarih: 12 Temmuz – 28 Temmuz 2024