Ankara Temmuz 2024 Etkinlik Rehberi

Başkent Ankara, Temmuz 2024'te sanatseverler için dopdolu bir etkinlik takvimi sunuyor. Tiyatrodan sanat sergilerine, operadan konserlere kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Ankara, sanatseverleri unutulmaz anlarla buluşturacak.



Eğer Temmuz ayında "Ne yapsak?" diye düşünüyorsanız, Ankara'da düzenlenecek etkinlikler tam size göre. Başkent, Temmuz 2024'te birçok önemli sanatsal etkinliğe sahne olacak. İşte bazı öne çıkan etkinlikler:



Can Ozan





Can Ozan, 27 Temmuz akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 27 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix





Gipsy Kings feat Tonino Baliardo

Grammy ödüllü Gipsy Kings, kurucularından “El Maestro” Tonino Baliardo öncülüğünde tüm dünyayı turladıkları dünya turnelerinde bu kez de tüm tutkuları ve enerjileri ile Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacaklar.

Yer: Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 27 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Can Bonomo

Can Bonomo, 26 Temmuz akşamı Ankaralı sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Ankara CerModern

Tarih: 26 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

The Flabbies

Oğuz Kont ve Sarp Dağlar Şahin tarafından kurulan, Can Sürmen’i de aralarına katarak yola devam eden İstanbullu enstrümantal shoegaze ve indie-rock üçlüsü The Flabbies, 19 Temmuz akşamı Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: Kulüp Müjgan

Tarih: 19 Temmuz 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Goran Bregovic Wedding and Funeral Band

Balkanların en tanınmış besteci ve şarkı yazarlarından Goran Bregovic, “Wedding and Funeral Band” ile birlikte Oran Açıkhava sahnesinde.

Yer: Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 7 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Loreena McKennitt

30 yılı aşan kariyerinde “Eklektik Kelt” müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yepyeni albümü “The Road Back Home” ardından çıktığı “The Mask and Mirror 30.Yıl Turnesi” kapsamında kariyerinin en özel şarkılarını 1 Temmuz’da Ankara Atılım Üniversitesi Atılım Sahne’de dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yer: Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro

Tarih: 1 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarıyla 3 Temmuz akşamı Oran Açıkhava Sahnesi’nde.

Yer: Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 3 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Duman

Duman, 5 Temmuz akşamı Cer Modern’de!

Yer: Ankara CerModern

Tarih: 5 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ayçin Asan – Evet Ne Söylüyoduk

Ayçin Asan – Evet Ne Söylüyoduk, 5 Temmuz akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 5 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix





Ankara Temmuz Ayı Tiyatroları

Benimle Boşanır Mısın?

‘Benimle evlenir misin?’ Diyerek heyecanlı başlayan ve sağlıkla ilerleyen her şey, hastalıkta ve sağlıkta beraber olmamıza sebep olur. Bir zaman sonra sağlık yerini gerçekten hastalığa bırakır, ama ‘Benimle boşanır mısın?’ demek o kadar heyecanlı değildir.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 6 Temmuz 2024, 19:30

Bilet: Mobilet

Düğüm

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da başlayan ‘Düğüm’, saçlarıyla özgürlük arayışını simgeleyen Andrea’nın yaşamını Kadri Özcan’ın kalemi ve yönetmenliğinde sahneye taşıyor. Oyun, Bemol Ezgi Yılmaz’ın muhteşem performansıyla farklı karakterleri canlandırarak Andrea’nın hayatındaki dönüm noktalarını ve özgürlük arayışını izleyicilere aktarıyor. Bulgaristan’ın demir perde döneminden başlayarak İstanbul ve Fransa’ya uzanan bu etkileyici hikaye, aile bağlarını, adaleti ve özgürlüğün gerçek anlamını sorguluyor. ‘Düğüm’, seyirciyi unutulmaz bir yolculuğa çıkarırken, özgürlüğün sadece bireyin değil, tüm toplumun eşitliği ve adaletiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Yer: Erol Demiröz Yeni Meydan Sahnesi

Tarih: 12 – 20 – 26 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Küçük Bir Aşk Masalı

1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift.. Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen, seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.

Yer: Tiyatro Kafe

Tarih: 13 – 24 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Mümkün Dünyalar

Geçmişi yeniden ve yeniden yazabilir miyiz? Yoksa o aslında hep olduğu gibi kalır ve hiç ummadığımız bir an bir yerden belirip, kurduğumuz yeni düzeni altüst etmeyi mi bekler? Kimseninkine benzemeyen bir anneyle hayata başlayan Nihal, kimseye anlatmadığı geçmişiyle en beklemediği gün yüzleşmek zorunda kalıyor. En güzel dünya başa çıkamadığımız şeyleri yok saydığımız dünya mı? Günlerimizin ne kadarı hayal, ne kadarı gerçek? Unutmayı seçtiklerimiz, unutmamak için yapabileceklerimiz, sakladığımız sırlar, açığa çıkmak için hepsi de en güzel günü, en iyi buluşmayı bekliyor. Nihal, Hakan ve Meliha’nın mükemmel günü.

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 14 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Ankara Temmuz Ayı Stand-Up Gösterileri

Pınar Fidan Stand Up





Bazı ailevi meseleler, piyonlar, dirty talk, biraz sosyalistler, gladyo, açık ameliyat, Menemen Olayı ve Kutsi hakkındaki gösterisi ile Pınar Fidan, 5 Temmuz akşamı 20:30’da Çankaya Sahne’de.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 5 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Yavuz Günal Stand Up

Yavuz Günal, yeni stand up gösterisiyle Ankara seyircisinin karşısında.

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 28 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Ankara Temmuz Ayı Çocuk Etkinlikleri

Alaaddin’in Sihirli Lambası

Alaaddin, iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali. Ama bir türlü iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kral’ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin’in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin cin’inde yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi?

Yer: Eryaman Göksu Parkı Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 6 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Çitlerin Ötesi

Devcan ve Kaplumbik ormanda yaşayan iki komşu, iki arkadaştır. Kendi çitlerinin içinde sakin bir hayat yaşarlarken bir gün arkadaşları Tırtıl Pırtıl ortadan kaybolur. Her ne kadar etrafa bakınsalar da bulamazlar onu ve ormanın derinliklerine açılmaya karar verirler. Ama ormanın derinlikleri zorluklarla doludur. Kendi kabuğundan sıyrılmanın, kendi kendini aşmanın bu heyecan dolu yolculuğunda, bakalım kahramanlarımız Tırtıl Pırtıl’ı bulabilecekler mi?

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 7 Temmuz 2024, 14:30

Bilet: Biletinial

Ankara Çocuk Sirki

Sihirbaz, tahta bacak, joglör, palyaço showları gibi birçok eğlenceli etkinliğiyle Ankara Çocuk Sirki, çocukları eğlenceli dünyasına davet ediyor.

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 7 – 21 Temmuz 2024

Bilet: Biletinial

Robot Rabit

Bir zaman düşünelim, teknolojinin iyice geliştiği ve robotların gündelik hayatın gerçeği olduğu bir zaman… İşte oyun böyle bir zamanda geçiyor. Teknoloji gelişmiş gelişmesine de sorunlar yine bitmiş mi? Hayır. Ama belki de bu değil midir hayatı durağan olmaktan çıkaran, onu bir maceraya dönüştüren. Ağaçların, çiçeklerin, otların bir sabah ansızın kokusunu yitirmesini bir düşünün. Böylesi bir olayın karşısında, sorunlar kadar yaşanılacak macera da büyük olacaktır kuşkusuz. Rabit ve Güneş, işte bu maceraya atılan iki arkadaştır. Biri robottur, diğeri ise insan. Ama dostlukları ikisinin ne olduğundan daha önceliklidir onlar için. Bakalım bu dostlukları, zorlukların üstesinden gelmeye yetecek mi?

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 14 Temmuz 2024, 14:30

Bilet: Biletinial

Tom ve Jerry

Tom ve Jerry’nin yaramazlıkları yine başlarına binbir türlü işler açar. Jerry kaçar, Tom kovalar…Ama bu kez uzun kovalamacalar sonunda her şeyi unutup birbirlerine yardım eli uzatırlar ve dostluğa doğru bir adım atarlar.

Yer: Eryaman Göksu Parkı Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 19 Temmuz 2024, 19:30

Bilet: Biletinial

Kukuli Bakkal Amca Müzikali

Çocukların severek izlediği Kukuli, Tinky ve Minky bu müzikalde çocukları Bakkal amca ile tanıştıracak ve Bakkal amca da bu eğlenceye dahil olacak!

Yer: Eryaman Göksu Parkı Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 20 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Kayıp Sevgiler Zamanı

Oyun, doğayla uyum içinde yaşanan bir dünyada geçer. İnsanlarla hayvanların konuşup anlaşabildiği ve birbirlerini anlayabildiği bu dünyada sevgi hakimdir. Bir gün başka bir gezegenden Patpat adında bir kişi gelir. Dünyayı ele geçirmeye, herkesi ve her şeyi yönetmeye kararlı görünen Patpat, amacına ulaşmak için öncelikle kalplerdeki sevgiyi ele geçirmek ister. Böylece eski uyum bozulur. İnsanlar aksi davranmaya, hayvanlar mutsuzlaşmaya, doğa eski canlılığını, neşesini yitirmeye başlar. Sevimli kedi Mırmır ve onun köpek arkadaşı Kuçukuçu, yeryüzüne yeniden sevgiyi kazandırmak için heyecan dolu bir maceraya atılırlar.

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 28 Temmuz 2024, 14:30

Bilet: Biletinial

Ankara’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi – Melike Abasıyanık Kurtiç, “Bir Denizkestanesinin Anıları”

Melike Abasıyanık Kurtiç’in “Bir Denizkestanesinin Anıları” adlı sergisi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Erimtan Müzesi, Galeri Nev ile birlikte Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) iş birliğinde gerçekleşen sergi, Abasıyanık sanatının omuriliğini oluşturan tohum seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğraflarını ayrı ayrı, tüm özgün ve karmaşık doğaları içinde sergiliyor. Deniz Artun küratörlüğünde hazırlanan sergi, bu birbirinden farklı üretimler arasındaki olağanüstü tutarlılığın, sonsuz ve girift tüm ilişkilerin hissedilebilmesini de amaçlıyor.

Yer: Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi

Tarih: 19 Nisan – 1 Eylül 2024

Anne Müzesi

Kelime Müzesi’nin kurucusu yazar Şermin Yaşar tarafından oluşturulan Anne Müzesi, Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu müze, Türkiye’nin en önemli sanatçılarının eserlerini sergileyerek Anadolu’da ve dünyada anneliği çeşitli yönleriyle ele alacak. Tarihten ve günümüzden çeşitli örneklerle anne olmanın ortak noktalarını ve farklarını gösterecek olan müze, ziyaretçilere anne ve çocuk olmanın tüm duygularını yaşatacak. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a özel bir bölüm de müzede yer alıyor.