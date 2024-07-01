İzmir Temmuz 2024 Etkinlik Rehberi

Temmuz ayının gelişiyle birlikte İzmir, yeni etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir'de 2024 Temmuz ayı boyunca düzenlenecek konserler, sergiler, kültür-sanat etkinlikleri ve tiyatro oyunlarını sizler için derledik.

2024 Temmuz ayında, İzmir birbirinden eğlenceli ve keyifli etkinliklerle dolup taşıyor. İzmir'in bu zengin etkinlik yelpazesi, Temmuz ayını renklendirmek isteyen herkese çeşitli alternatifler sunuyor. "Bu ay ne yapsak?" diye düşünenler için İzmir etkinlik rehberimize göz atarak unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

İzmir Temmuz Ayı Konserleri

An Epic Symphony & Cem Adrian





Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, Türk müziğinin en önemli seslerinden Cem Adrian’ı Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden ağırlıyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 13 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ata Demirer Gazinosu







Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesinde! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle bu yaz eğlenceyi Açıkhava sahnelerine taşıyor!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 16 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Yalın – Bir Büyülü Gece









Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Yalın, 20. yıla özel yeni konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile Efes Antik Tiyatro sahnesine konuk oluyor!

Yer: Efes Antik Tiyatro

Tarih: 19 – 20 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

İzmir Temmuz Ayı Tiyatroları

Ayazmanın Yılanı

Anadolu’nun herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, bir kum tanesinden tüm evrenin tarifi. “Anılar ayazmayı bekleyen yılanlar gibidir, kalbimizin çerini çöpünü temizlerler; suyu içilir hâle getiren yılanlar gibi gelecek günlerimizi de yaşanır kılar anılarımız. Anılar toplumsal belleğimizdir de aslında!” diyor Ercan Kesal ve bozkırın ortasına doğmuş bir esnaf çocuğunun, aklı karışık bir ergenin, mecburi hizmette yaşlanmış bir hekimin gözünden bir Anadolu masalı anlatıyor. Çocuklara, genç kadınlara, delikanlılara dair, bu topraklarda geçmişten beri yaşanagelen ve ne kadar unutturulmaya çalışılsa da hâlâ yaşanmaya devam eden hikâyeleri unutmamanın, hatırlamanın, anlatmaya devam etmenin adalet duygusuyla bir ilgisi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Sert bir masal, biliyorum ama Akiro Kurosawa gibi yapacağım, fonda neşeli bir çocuk şarkısı çalacak.”

Yer: Urladam

Tarih: 3 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Üçü Bir Arada

Üçü Bir Arada, hiç kimsenin hiçbir yere gitmediği bir yol hikayesi. Çapkın, metro-sapyo-demi her türlü seksüel bir aşk arsızı, kaybetmeye yazgılı kanser survivor eski bir kaleci ve komplo teorileriyle hayatını helak etmiş uyumsuz bir sosyopatın karanlık komedisi! Erkek dünyasının kale direkleri arasında gizlenmiş sırlar! Bir erkeğin aşk acısı ne kadar sürer? Yılbaşı gecesi mecburen tanıştığınız komşunuz sizinle intihar etmeyi düşünüyorsa… Babasının gözünde uslu bir çocuk olamayanların 30’larından sonra Şirinler’i görebilme yöntemleri… Okulda, işte, kavgada, yatakta; erkekliğin türlü hallerine dair, her maçta skordan skora koşmak zorunda bırakılan erkeklerin hikayeleri.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 3 – 4 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kurulduğu makamında birer birer anlatıyor. Buraya nasıl ‘’düştüğünden’’, onu terk eden kocasından, kederinden, hevesinden, çok sevdiği pavyonda çalışan diğer ahbaplarından ama en çok da öfkesinden… Geçmişte tanımlayamadığı, anlamına parça parça ulaştığı o öfke bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Yer: Urladam

Tarih: 19 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden dinliyoruz. Sıkıştıkları tek odalı evde, şehre tutunma mücadelesinde hepsi kendilerince bir yol tutturuyor. Dirmit kız ise durmak bilmeyen merakı ve direnme gücü sayesinde karşısına çıkan zorluklarla baş etmenin türlü yollarını buluyor. Onu şehirden korumaya çalışan annesi Atiye, babası Huvat ve abileri Dirmit’in türlü yollarından huylanıyor, ona adet ve geleneklerin rehberliğinde türlü engeller koyuyorlar. Ama Dirmit durur mu, durmuyor!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 23 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Süt Kardeşler

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 25 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor. Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan besteliyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 28 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Bir Baba Hamlet

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Can siperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın… Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e dönüşür. Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan “Bir Baba Hamlet”, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 30 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

İzmir Temmuz Ayı Stand-Up Showları

Çimen Show

Cem İşçiler ve Fazlı Polatın sevilen programı Çimen Talk Show, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 2 Temmuz 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Yasemin Sakallıoğlu – Doğru Koca Nasıl Seçilir?

Yasemin Sakallıoğşu’nun aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktardığı stand-up show’u “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” İzmir seyircisiyle buluşuyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 3 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Passo

Yavuz Günal Stand Up

Yavuz Günal, yeni stand up gösterisiyle İzmir seyircisinin karşısında.

Yer: Rene Lokal

Tarih: 10 Temmuz 2024, 20:45

Bilet: Biletix

Barbaros Şansal – Burda Olmaz

“Terzi yamağı konuşuyor!” Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle, sürpriz konukların da katılımıyla, seyircisi ile buluşuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 12 Temmuz 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Sarp Apak – Tek Kişilik Gösteri

Sayısız başarılı yapımla tanınan Sarp Apak, bu defa uzun yıllardır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Canlanan kapı kolları, beynelmilel deli paratonerliği ve Christian Bale tarafından hırpalandığı çok beğenilen setiyle ünlü oyuncu, İstinyeArt %100 Performans Arena sahnesinde.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 20 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İlker Gümüşoluk – Tek Kişilik Gösteri

15 Yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikaye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 25 Temmuz 2024, 20:30

Bilet: Biletinial