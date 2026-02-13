Boğaz’a Karşı Aşk: Galataport İstanbul’da Sevgililer Günü Rotaları

Boğaz’ın tuzlu rüzgarı hafifçe saçlarınıza dokunurken, şehir ışıkları suyun üzerinde yansır ve İstanbul bir akşamlığına daha yavaş atmaya başlar. Sevgililer Günü’nü sıradan bir rezervasyondan çıkarıp stil sahibi bir deneyime dönüştürmek isteyenler için adres belli: Galataport İstanbul.

Burada romantizm yalnızca masada değil; mimaride, müzikte, kokteyl kadehinin ince camında ve Boğaz’ın maviliğinde saklı. Modern Japon mutfağından MediterrAsian tabaklara, Anadolu’nun köklü reçetelerinden İtalyan zarafetine ve denizden çıkan en taze lezzetlere uzanan altı farklı gastronomi hikayesi…

Eğer 14 Şubat’ta hem manzaraya hem de mutfağa “evet” demek istiyorsanız, Galataport İstanbul’un seçili restoranları bu geceyi bir anıya değil, bir ritüele dönüştürüyor. İşte Boğaz kıyısında aşkı lezzetle buluşturan altı güçlü adres.





ROKA ISTANBUL

Modern Japon Zarafetiyle 14 Şubat

Galataport’un dinamik ritmi içinde konumlanan ROKA Istanbul, Sevgililer Günü’nü klasik romantizmden çıkarıp çağdaş bir deneyime dönüştürüyor. Eğer 14 Şubat’ta kırmızı güllerden çok stil sahibi detayları tercih ediyorsanız, ROKA’nın modern Japon yorumu tam size göre.

Bu özel gecce için hazırlanan menüde aburi nigiri hafif isli dokusuyla öne çıkıyor. Scallop sashimi zarif ve dengeli aromasıyla masaya incelik katıyor. Finalde sunulan smoked coconut parfait ise tatlıyı rafine bir kapanışa dönüştürüyor. Her tabak minimal ama güçlü; gösterişten uzak ama iddialı.

Hana 75 kokteyli, geccenin imza dokunuşu. Dengeli aroması ve şık sunumuyla yalnızca içilmiyor, deneyimleniyor. Resident DJ’in seçkisi ise ortamın enerjisini yükseltiyor ancak sohbeti bastırmıyor. Modern, sofistike ve şehirli bir atmosfer…

ROKA Istanbul, Sevgililer Günü’nü alışılmışın dışına taşımak isteyen çiftler için Boğaz kıyısında güçlü bir alternatif sunuyor.

FRANKIE ISTANBUL

MediterrAsian Romantizmi

Frankie’de romantizm yalnızca mum ışığında değil; müziğin ritminde, tabakların katmanlarında ve mekanın enerjisinde hissediliyor. Galataport’un kozmopolit ruhuyla uyumlu bu sofistike adres, Sevgililer Günü’nü daha dinamik yaşamak isteyenler için ideal.

Sevgililer Günü’ne özel kurgulanan MediterrAsian menü, Akdeniz’in taze ürünlerini Asya teknikleriyle buluşturuyor. Tatlar hem tanıdık hem sürprizli. Paylaşmaya uygun tabaklar sohbeti uzatıyor, akşamı aceleye getirmiyor. A la carte seçenekler ise özgürlük alanı bırakıyor.

Yemek sonrası Frankie’nin bar alanı geccenin ikinci perdesine dönüşüyor. İmza kokteyller, loş ışık ve saat 22.30 sonrası DJ performansı atmosferi yükseltiyor. “Frankie’nin Kalbi” olarak anılan bar, romantizmi harekete taşıyor.

Burada 14 Şubat sakin değil; stil sahibi, enerjik ve hafızada iz bırakan bir akşama dönüşüyor.

LIMAN ISTANBUL

Tarihle İç İçe Zamansız Bir Sofra

Liman İstanbul yalnızca bir restoran değil; Karaköy’ün hafızasında yer eden bir mirasın çağdaş yorumu. Tarihi Karaköy Yolcu Salonu’nun üst katında konumlanan mekan, Sevgililer Günü’ne nostaljik ama modern bir fon sunuyor.

Geçmişte sanatçıların, edebiyatçıların ve iş dünyasının buluşma noktası olan bu adres, bugün D.ream dokunuşuyla yeniden hayat buluyor. Yüksek tavanlar, geniş pencereler ve Boğaz’a açılan perspektif, romantizmi doğal bir çerçeveye yerleştiriyor.

Mutfakta ise geleneksel Türk lezzetleri modern tekniklerle yorumlanıyor. Yerel ürünler yaratıcı sunumlarla servis ediliyor. Tanıdık tatlar, beklenmedik dokunuşlarla yeniden keşfediliyor.

Eğer Sevgililer Günü’nde hem hikayesi olan bir mekan hem de rafine bir gastronomi deneyimi arıyorsanız, Liman İstanbul geçmişle bugünü aynı masada buluşturuyor.

KIVA

Anadolu’nun Kalbinden Gelen Romantizm

Kiva, Sevgililer Günü’nü gösterişli bir sahneye değil; sıcak ve samimi bir sofraya taşıyor. Anadolu’nun binlerce yıllık yemek kültürünü modern sunumla buluşturan mekan, romantizmi köklere yaslıyor.

Zengin meze çeşitleri masaya renk katıyor. Meşe kömüründe pişen etler güçlü aromalar sunuyor. Mevsimsel ürünlerle hazırlanan tabaklar doğallığı öne çıkarıyor. Her lokma bir coğrafyayı, bir geleneği hatırlatıyor.

Atmosfer sıcak ama stil sahibi. Ne fazla resmi ne fazla rahat. Dengeli bir şıklık… Özellikle paylaşmayı seven çiftler için Kiva, Sevgililer Günü’nü uzun sohbetlere ve yavaş akan bir akşama dönüştürüyor.

Modern Boğaz manzarası eşliğinde Anadolu’nun lezzet yolculuğunu deneyimlemek isteyenler için Kiva, Galataport’un en karakterli duraklarından biri.

GINA

İtalyan Zarafetiyle Aşk

Gina’da Sevgililer Günü, beyaz örtülü masalar ve zarif detaylar eşliğinde yaşanıyor. İtalyan Riviera esintileri taşıyan dekorasyon, akşamı baştan sona sofistike bir atmosfere bürüyor.

Mutfak, Toskana’dan ilham alıyor. Geleneksel İtalyan tarifleri modern dokunuşlarla sunuluyor. Her tabak dengeli, estetik ve rafine. Gault & Millau’dan aldığı “Uluslararası Mutfak” ödülü, bu kalitenin güçlü bir göstergesi.

Geniş şarap kavı ve özenle hazırlanan kokteyller, lezzet deneyimini tamamlıyor. Gina’da akşam yemeği yalnızca bir rezervasyon değil; stil sahibi bir ritüel.

14 Şubat’ta aşkı İtalyan zarafetiyle kutlamak isteyenler için Gina, Galataport’ta güçlü bir seçenek sunuyor.

SAIT RESTAURANT

Denizden Gelen Tazelik

Sevgililer Günü’nü Boğaz’ın hemen kıyısında, deniz ürünlerinin en taze haliyle kutlamak isteyenler için Sait Restaurant doğru adres. Sade ama iddialı bir çizgiye sahip olan mekan, lezzeti ön plana çıkarıyor.

Mevsimine göre seçilen balıklar özenle hazırlanıyor. Zengin meze çeşitleri sofrayı renklendiriyor. Her tabak tazelik vurgusunu net biçimde hissettiriyor. Sunumlar modern ama abartısız.

Deniz ürünlerini seven çiftler için 14 Şubat burada daha doğal, daha yalın ve daha gerçek bir romantizme dönüşüyor. Boğaz manzarası arka planda eşlik ederken, sofradaki lezzet başrolü üstleniyor.

Sait, Sevgililer Günü’nde gösterişten çok kaliteyi tercih edenler için Galataport’un güçlü duraklarından biri.