Bir Şefin Yolculuğu: Sadık Ilgaz ve Zamansız Mutfak Anlayışı

Gastronomi dünyasında bazı hikayeler vardır; yıllar geçse de tazeliğini korur. Parlé Restaurant mutfağının arkasındaki isim Sadık Ilgaz’ın hikayesi de tam olarak böyle. Disiplin, tutku ve yıllar içinde rafine olmuş bir bakış açısıyla şekillenen bu yolculuk, bugün hala ilham vermeye devam ediyor.

Biz de bu özel sohbeti bugünün perspektifiyle yeniden ele aldık.

“Şef olmak benim için bir hayal değil, bir yönelimdi”

Sadık Ilgaz’ın mutfakla ilişkisi tesadüf değil, bilinçli bir seçim.

Meslek hayatına 2000 yılında adım atan Ilgaz, kariyerinin ilk yıllarında mutfağın her istasyonunda çalışarak kendini geliştirmiş. Soğuk mutfaktan sıcak bölüme, makarnadan ızgaraya kadar geniş bir alanda deneyim kazanmış olması, bugün mutfağa bütünsel bakabilmesinin en önemli nedenlerinden biri.

Bu süreç onun için sadece teknik bir gelişim değil; aynı zamanda disiplinin, sabrın ve detaycılığın içselleştirildiği bir dönem.

Uluslararası sahnede bir Türk şef: “O yarışma bir kırılma anıydı”

Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise Milano’da katıldığı “Pasta World Championship”.

Türkiye’yi temsil ederek üçüncülük elde etmesi, sadece bireysel bir başarı değil; aynı zamanda Türk şeflerinin uluslararası arenadaki gücünü gösteren önemli bir an.

Bugün geriye dönüp bakıldığında bu deneyim, Ilgaz’ın mutfak vizyonunu genişleten en kritik eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

“Misafir olarak gelsem yine aynı heyecanı yaşamak isterim”

Bir şefin kendi mutfağına dışarıdan bakabilmesi nadir bir durum. Ilgaz bu konuda oldukça net.

Eğer Parlé’ye bir misafir olarak gelse; kuşkonmaz çorbası, kral yengeç tartar ve dana pirzola gibi imza tabakları tercih edeceğini söylüyor. Finali ise tatlıyla bağlamayı ihmal etmiyor.

Bu seçimler, aslında mutfağın karakterini de net bir şekilde ortaya koyuyor: dengeli, rafine ve zamansız.

Şefliğin en büyük ödülü: “O anı görmek”

Sadık Ilgaz’a göre şef olmanın en büyük hazzı, hazırladığı tabağın misafirle buluştuğu an.

Lezzetin yanı sıra görselliğin de önem kazandığı günümüz gastronomi dünyasında, bir tabağın hem göze hem damağa hitap etmesi artık bir standart. Ancak Ilgaz’a göre asıl farkı yaratan şey, o tabağın yarattığı duygusal etki.

Mutfağın görünmeyen yüzü: Disiplin

Parlé mutfağında servis öncesi yaşanan süreç, dışarıdan göründüğünden çok daha yoğun ve sistemli.

Ilgaz’ın en çok önem verdiği konu ise ekip. Ona göre iyi bir mutfak, ancak disiplinli ve uyumlu bir ekiple mümkün.

Bu yaklaşım, bugünün gastronomi dünyasında sıkça konuşulan “mutfak kültürü” kavramının da altını çiziyor.

Akdeniz ve Güney Fransa: Sadelikte saklı zenginlik

Parlé mutfağının temelini oluşturan Akdeniz ve Güney Fransa etkisi, Ilgaz’ın yorumuyla daha modern bir forma bürünüyor.

Bu mutfakların en belirgin özelliği ise sadelik. Mevsiminde ürün kullanımı, güçlü ama dengeli tatlar ve malzemenin ön planda olduğu bir yaklaşım.

Bugün global gastronomi trendlerine baktığımızda da bu yaklaşımın giderek daha fazla önem kazandığını görmek mümkün.

“Türk mutfağı güçlü ama hala hak ettiği yerde değil”

Sadık Ilgaz, Türk mutfağının potansiyeline sonuna kadar inanıyor.

Ancak bu zenginliğin global ölçekte yeterince temsil edilmediğini düşünüyor. Ona göre doğru anlatım ve doğru temsil ile Türk mutfağı çok daha güçlü bir konuma ulaşabilir.

Yeni nesil şeflere: “Temelden başlayın”

Genç şef adaylarına verdiği en önemli tavsiye ise oldukça net:

İyi bir temel.

Doğru mutfaklarda, doğru şeflerle çalışmak ve sürece sabırla yaklaşmak… Ilgaz’a göre başarı, hızlı değil sağlam adımlarla geliyor.

Geleceğin mutfağı: Sınırların ötesinde

Gastronomi dünyası her geçen gün daha deneysel bir hale geliyor.

Ilgaz da bu dönüşümün farkında. Ona göre gelecekte alışılmışın dışında kombinasyonlar, farklı teknikler ve cesur yorumlar daha fazla ön plana çıkacak.

Ancak tüm bu yeniliklerin merkezinde yine aynı şey olacak: iyi ürün ve iyi teknik.