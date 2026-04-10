Amalfi’de Yeni Bir İkon: Le Sirenuse Mare Açıldı!

Amalfi kıyısının en ikonik otellerinden biri olan Le Sirenuse, 75. yılında dikkat çekici bir projeye imza atıyor. Markanın yeni yatırımı olan Le Sirenuse Mare, yalnızca bir beach club değil; aynı zamanda bölgenin yaşam stiline yeni bir soluk getiriyor. Uzun süren hazırlık sürecinin ardından hayata geçen bu proje, Amalfi kıyısında benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Amalfi Kıyısında Yeni Bir Sahil Ritmi

Amalfi kıyıları boyunca uzanan sahil kültürü, yıllardır dünya jet-set’inin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak Le Sirenuse Mare, bu köklü geleneği modern bir yorumla yeniden ele alıyor.

Sersale ailesinin vizyonuyla şekillenen bu proje, bölgenin ilk bağımsız beach club’ı olma özelliğini taşıyor. Bu yaklaşım, klasik otel beach club anlayışının ötesine geçerek daha özgür ve deneyim odaklı bir alan yaratıyor.

Nerano’nun Sakin Atmosferinde Konumlanıyor

Nerano, Amalfi’nin daha sakin ve yerel ruhunu koruyan nadir noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İşte Le Sirenuse Mare, tam da bu dingin atmosferin içinde konumlanıyor.

Positano’ya yaklaşık 25 dakika mesafede yer alan bu küçük balıkçı kasabası, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış sunuyor. Ayrıca mekâna hem karadan hem de deniz yoluyla ulaşmak mümkün oluyor.

Tasarım, Sanat ve Zanaat Bir Arada

Le Sirenuse Mare, yalnızca konumuyla değil, tasarım diliyle de dikkat çekiyor. Mimari detaylar, el işçiligi ve sanat unsurları bir araya gelerek güçlü bir atmosfer yaratıyor.

Geniş teraslar, denizle kurulan kesintisiz ilişki ve ince detaylar, markanın estetik yaklaşımını sahile taşıyor. Mekânda 180 kişilik restoran, üç farklı bar konsepti ve Emporio Sirenuse mağazası yer alıyor.

Akdeniz Mutfağına Rafine Bir Dokunuş

Şef Francesco De Simone liderliğinde hazırlanan menü, Akdeniz mutfağı ve Campania bölgesinin klasiklerinden ilham alıyor.

Taze deniz ürünleri, ızgara sebzeler ve paylaşım odaklı tabaklar, sade ama güçlü bir mutfak anlayışını yansıtıyor. Ayrıca yerel üreticilerle kurulan bağ, menünün mevsimselliğini destekliyor.

Gün Boyu Süren Üç Farklı Bar Deneyimi

Mekânın en güçlü detaylarından biri, günün farklı anlarına hitap eden üç ayrı bar konsepti oluyor.

Dolce Far Niente Bar , ev yapımı granita ve gelatolarıyla öne çıkıyor

, aperitivo saatleri için retro bir atmosfer sunuyor

, aperitivo saatleri için retro bir atmosfer sunuyor Rose’s Bar, deniz kenarında daha rahat ve sosyal bir deneyim vadediyor

Kokteyl menüsü ise spritz yorumlarından yaratıcı karışımlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Böylece her saat, farklı bir deneyime dönüşüyor.

Amalfi’de Yeni Bir Yaz Ritüeli

Le Sirenuse Mare, yalnızca bir mekan olarak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak konumlanıyor. Sabah denizle başlayan gün, uzun öğle sofralarıyla devam ediyor. Ardından gün batımıyla birlikte aperitivo saatleri devreye giriyor.

Bu akış, Amalfi kıyısının klasik yaz ritmini yeniden yorumluyor. Böylece bölgeye gelen ziyaretçiler için çok daha rafine ve bütünsel bir deneyim ortaya çıkıyor.