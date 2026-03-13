Bayramın Ritmi Flow Manavgat Şelale’de Atacak!

Bayram akşamları sevdiklerinizle paylaştığınız en özel anlara dönüşür. Bu yıl bayramın ilk iki akşamında müzik, doğa ve lezzet bir araya geliyor. Flow Manavgat Şelale, bayramın 1. ve 2. günü düzenlediği canlı müzik programıyla misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Üstelik büyüleyici doğa manzarası bu deneyimi çok daha özel hale getiriyor.

Antalya’nın en dikkat çekici doğal noktalarından biri olan Manavgat Şelalesi’nin hemen yanında konumlanan bu özel mekan, bayram akşamını müziğin ritmiyle karşılamak isteyenleri ağırlayacak. Sahneye ise güçlü yorumlarıyla tanınan Tulga & Melis çıkacak.

Flow Manavgat Şelale’de Bayram Akşamı

Bayramın ilk iki günü Flow Manavgat Şelale, canlı müzik eşliğinde keyifli bir akşam sunuyor. Mekanın doğayla bütünleşen atmosferi, bayram buluşmalarını daha da özel hale getiriyor. Ayrıca suyun sesi ve şelalenin ferahlatıcı manzarası akşam boyunca huzurlu bir atmosfer yaratıyor.

Saat 20.00’de başlayacak olan program, müzik ve gastronomiyi aynı akşamda buluşturuyor. Böylece misafirler hem doğanın içinde keyifli bir akşam geçiriyor hem de kaliteli canlı müzik deneyimi yaşıyor. Üstelik Tulga & Melis canlı performansı, repertuvarıyla gecceye güçlü bir ritim katıyor.

Doğanın Kalbinde Bir Bayram Deneyimi

Antalya’nın en özel destinasyonlarından biri olan Flow Manavgat Şelale, yalnızca bir restoran ya da etkinlik alanı değil. Burası aynı zamanda doğayla bütünleşen bir yaşam alanı sunuyor.

Mekan, adını aldığı Manavgat Şelalesi’nin büyüleyici manzarasıyla dikkat çekiyor. Akan suyun ritmi, kuş sesleri ve doğal atmosfer ziyaretçilere şehirden uzak bir huzur sunuyor. Bu nedenle buraya gelen herkes kısa sürede doğanın sakinliğini hissediyor.

Bununla birlikte Flow Manavgat Şelale, ziyaretçilerine yalnızca manzara değil; aynı zamanda keyifli bir sosyal deneyim sunuyor. Misafirler doğanın içinde lezzetli sofralar eşliğinde vakit geçiriyor. Ayrıca müzikle birleşen bu atmosfer akşamı unutulmaz bir buluşmaya dönüştürüyor.

Tulga & Melis ile Canlı Müzik

Bayram programının en dikkat çekici anlarından biri ise sahne performansı olacak. Tulga & Melis, enerjik sahneleri ve güçlü vokalleriyle dinleyicilere keyifli bir müzik yolculuğu sunacak.

İkili, geniş repertuvarı sayesinde farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. Böylece bayram akşamı yalnızca bir yemek daveti değil, aynı zamanda müzikle dolu bir eğlenceye dönüşüyor.

Canlı müzik performansı saat 20.00 – 23.30 arasında gerçekleşecek. Bu nedenle bayram akşamını farklı bir atmosferde geçirmek isteyenler için program oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

Bayram Akşamında Doğa, Müzik ve Lezzet

Doğanın içinde kurulan bir masa, şelalenin sesi ve canlı müziğin ritmi… Flow Manavgat Şelale bayram etkinliği, tüm bu detayları aynı akşamda buluşturuyor.

Bayramın 1. ve 2. günü gerçekleşecek bu özel program, Antalya’da bayram akşamını keyifle geçirmek isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor. Ayrıca doğanın kalbinde gerçekleşen canlı müzik performansı, akşamı unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

20:00 – 23:30

Tulga & Melis – Canlı Performans

Rezervasyon: +90 501 519 23 23