Antalya’da Jazz Zamanı: 9. Akra Caz Festivali Başlıyor!

Antalya yazına damga vuran kültür sanat etkinliklerinden biri olan Akra Caz Festivali, bu yıl dokuzuncu kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini aynı sahnede bir araya getiren festival, 5–20 Haziran 2026 tarihleri arasında Akdeniz ve Bey Dağları’nın büyüleyici manzarası eşliğinde Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

Akra Hotels tarafından düzenlenen ve Antalya’nın kültür sanat hayatına sürdürülebilir bir değer katan festival, bu yıl da güçlü programıyla dikkat çekiyor. Dokuzuncu yılında dört Grammy ödüllü sanatçıyı ağırlayacak olan festival, çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın özgür ruhuyla buluşturan performanslara ev sahipliği yapacak. Konserlerin yanı sıra düzenlenecek jam session etkinlikleri, söyleşiler ve masterclass çalışmaları da festival deneyimini zenginleştirecek.

Festival Kenan Doğulu ile Açılıyor

Festivalin açılışı, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Kenan Doğulu ile gerçekleşecek. Doğulu, usta caz müzisyenleriyle birlikte hazırladığı pop caz projesi “İhtimaller” ile 5 Haziran 2026 akşamı Akra Antalya sahnesinde olacak.

Sanatçının özgün besteleri caz aranjmanlarıyla yeniden yorumlanırken sahnede güçlü bir müzisyen kadrosu yer alacak.

Kenan Doğulu’ya konserde; Ercüment Orkut (piyano), Ozan Musluoğlu (kontrbas), Mehmet İkiz ve Ferit Odman (davul), Şenova Ülker (trompet), Engin Recepoğulları (saksafon) ve Bulut Gülen (trombon) eşlik edecek.

Dünya Cazının Güçlü İsimleri Antalya’da

Festivalin ikinci günü, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus sanatçı Sergey Mazayev sahne alacak. Caz dünyasının saygın isimlerinden Butman, festivalin en merak edilen performanslarından birine imza atacak.

10 Haziran’da sahne alacak 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, cazın en güçlü vokallerinden biri olarak izleyicilere etkileyici bir performans sunacak. Reeves’e sahnede Romero Lubambo (gitar), Reuben Rogers (bas) ve Terreon Gully (davul) eşlik edecek.

Soul ve R&B’nin Yıldızı Joss Stone

12 Haziran akşamı sahne alacak olan Grammy ve BRIT ödüllü Joss Stone, güçlü vokali ve sahne enerjisiyle festivalin en dikkat çekici performanslarından birine imza atacak.

Kariyeri boyunca James Brown, Stevie Wonder, Sting, Van Morrison, Jeff Beck ve Mick Jagger gibi efsanelerle çalışan Stone, soul ve R&B müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak Antalya’da müzikseverlerle buluşacak.

Kenny Garrett ile Cazın Köklerine Yolculuk

13 Haziran’da sahne alacak Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, “Sounds From The Ancestors” projesiyle festival sahnesine konuk olacak.

Caz ve soul müziğin köklerine saygı duruşu niteliğindeki bu projede Garrett’a Rudy Bird (perküsyon), Melvis Santa (vokal/perküsyon), Keith Brown (piyano), Michael Ode (davul) ve Corcoran Holt (bas) eşlik edecek.

Latin Cazın Ritmi: Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio

17 Haziran akşamı festival sahnesinde Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio yer alacak.

Grammy ödüllü bas gitarist ve vokalist Richard Bona, piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyonist Michael Olivera ile birlikte Afro-Küban ve Latin cazının ritmini Antalya’ya taşıyacak. Enerjik vokaller, ritim tabanlı melodiler ve güçlü sahne iletişimiyle konserin festivalin en eğlenceli anlarından biri olması bekleniyor.

Genç Yetenekler Sahne Alıyor: Akra Genç Caz

18 Haziran’da gerçekleşecek Akra Genç Caz konseri, genç müzisyenleri cazseverlerle buluşturacak.

İKSV iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında bu yıl SU Trio, Leviers ve Mojo 5 sahne alacak.

Boston’daki başarılarıyla dikkat çeken genç piyanist ve vokalist Pelin Su Yavuz liderliğindeki SU Trio, modern cazdan neo-soul’a uzanan geniş bir müzikal yelpazeyi sahneye taşıyacak.

Modern caz–fusion topluluğu Leviers, özgün besteleriyle dinleyicilerle buluşurken; Mojo 5 hard bop estetiğini merkezine alan repertuvarıyla festival sahnesinde yer alacak.

Festival Fazıl Say ile Kapanıyor

Festivalin kapanışı ise dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile gerçekleşecek.

19 ve 20 Haziran akşamlarında sahne alacak olan Say, şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla festival finaline imza atacak. Bu konserlerde sanatçıya Aslıhan And Say (flüt), Seda Kırankaya (vokal) ve Aykut Köselerli (perküsyon) eşlik edecek.

Akdeniz Manzarasında Eşsiz Bir Festival Atmosferi

Akra Caz Festivali’nin en büyüleyici detaylarından biri de konserlerin gerçekleştiği atmosfer. Akdeniz’in mavisi ve Bey Dağları’nın silueti eşliğinde gerçekleşen açık hava konserleri, festival deneyimini unutulmaz bir yaz ritüeline dönüştürüyor.

Biletler 15 Nisan’da Satışta

Festivalin biletleri 15 Nisan itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında Biletix gişeleri ve biletix.com üzerinden satışa sunulacak.

Antalya’da yazın en özel müzik deneyimlerinden biri olan 9. Akra Caz Festivali, dünya yıldızlarını Akdeniz’in büyüleyici atmosferinde bir araya getirerek müzikseverlere unutulmaz akşamlar yaşatmaya hazırlanıyor.