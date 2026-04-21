Bay Nihat ile Midilli’de 2 Günlük Gastronomi Kaçamağı!

Bazı etkinlikler vardır, sadece katılınmaz; içine girilir, yaşanır. İşte Bay Nihat, bu kez deneyimi sınırların ötesine taşıyor. Şef Savaş İrlan ve @yunangibigez iş birliğiyle hazırlanan bu özel program, klasik bir Workshop’tan çok daha fazlasını vadediyor. Çünkü bu kez sahne Midilli. Ve hikaye, iki gecce üç gün boyunca adanın ruhuyla yazılıyor.

Midilli’de Başlayan Lezzet Yolculuğu

8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek bu özel program, katılımcıları Midilli’nin en karakteristik noktalarıyla buluşturuyor. Program boyunca Skala, Skaminas, Petra, Molyvos ve Plomari gibi adanın ruhunu yansıtan lokasyonlar keşfediliyor.

Bununla birlikte alışveriş ve keyif duraklarında Jumbo ve Lidi gibi lokal adreslerde molalar veriliyor. Böylece deneyim, sadece gastronomiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda güçlü bir ada keşfine dönüşüyor.

Lori Otel Bahçesinde Ateş Başında Workshop Deneyimi

Programın en özel anlarından biri, Loriet Otel’in tarihi bahçesinde gerçekleşen mangal partisi oluyor. Bu noktada Şef Savaş İrlan, katılımcılarla birlikte gerçek Yunan mezelerini hazırlıyor.

Bu süreçte herkes üretimin bir parçası haline geliyor. Malzeme seçiminden sunuma kadar her detay birebir deneyimleniyor. Ardından hazırlanan lezzetler, ateşin başında tamamlanıyor ve BBQ deneyimi ile zirveye ulaşıyor.

İlk Gecce: Midilli Ruhunu Yaşatan Taverna Deneyimi

Programın ilk akşamı, sabaha kadar süren geleneksel bir taverna geccesi ile başlıyor. Müzik, dans ve enerjisi yüksek atmosfer, Midilli’nin ruhunu doğrudan hissettiriyor.

Bu gecce, sadece eğlence değil; aynı zamanda kültürel bir bağ kurma deneyimi sunuyor. Katılımcılar, adanın ritmine kısa sürede uyum sağlıyor.

İkinci Gecce: Sofrada Şef Dokunuşu ve BBQ Zirvesi

İkinci akşam ise deneyim daha da derinleşiyor. Gün içinde birlikte hazırlanan mezeler, bu kez Şef Savaş İrlan’ın özel dokunuşlarıyla tamamlanıyor.

Ardından Lori Otel’in bahçesinde kurulan şık sofrada gerçekleşen barbekü partisi, lezzeti zirveye taşıyor. Uzun sofralar, dengeli kadehler ve iyi müzik, gecceyi unutulmaz kılıyor.

Fiyat ve Konaklama Detayları

Bu özel deneyim, sunduğu kapsam düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici bir fiyatla sunuluyor.

2 gece 3 gün program: Kişi başı 400 Euro (2 veya 3 kişilik odalarda)

Tek kişilik oda farkı: +100 Euro

3-11 yaş çocuklar: Ebeveyn eşliğinde %50 indirimli

Bu yapı, hem arkadaş grupları hem de aileler için erişilebilir bir deneyim sunuyor.

Gastronomi, Kültür ve Deneyimin Buluştuğu Nokta

Bu organizasyon, klasik bir workshop tanımının çok ötesine geçiyor. Çünkü burada sadece yemek yapılmıyor. Aynı zamanda keşfediliyor, paylaşılıyor ve hissediliyor.

Özellikle @yunangibigez iş birliği, deneyime otantik bir Yunan perspektifi katıyor. Bu nedenle ortaya çıkan atmosfer, rafine ama samimi bir Midilli hikayesine dönüşüyor.