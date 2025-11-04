Az Acılı Gecceleri Yeni Adresinde: Sabrosa Restaurant!

Yaz boyunca Chalet Garden’ın açık hava enerjisiyle şehre renk katan Az Acılı Gecceleri, şimdi yeni bir sahneye taşınıyor. Swissôtel The Bosphorus’un ikonik restoranı Sabrosa, bu sezonun müzik, lezzet ve eğlence dolu buluşmalarına ev sahipliği yapacak. İlk gecce, 14 Kasım Cuma akşamı başlıyor.

Yazdan Kışa Geçen Lezzetli Bir Hikaye

Her şey, Chalet Garden’ın yeşillikler içindeki o ferah atmosferinde başladı. Şehrin gürültüsünden uzak, ama enerjisinden ödün vermeyen bir bahçede her Perşembe akşamı düzenlenen Az Acılı Gecceleri, İstanbul’un yazına neşe kattı. DJ Özgür Bay’in nostaljik plaklarından yükselen tınılar, meyhane kültürünün samimi ruhuyla birleşti. Lezzet dolu sofralarda şakşuka, humus, ciğer ve Adana kebapla geçen uzun yaz gecceleri, bir anda sezonun en sevilen ritüellerinden biri haline geldi.

Şimdi ise bu ritüel, yerini kışın sıcak dokusuna bırakıyor. Chalet Garden sezonu kapatıp kışa hazırlanırken, Sabrosa Boğaz’a nazır yeni atmosferiyle bayrağı devralıyor.

Sabrosa’da Kış Akşamları Yeniden Başlıyor

Swissôtel’in zarif iç mekânında yer alan Sabrosa Restoran, Boğaz manzarasına karşı kış sezonuna yeni bir tat getiriyor. Az Acılı konseptiyle birleşen bu özel akşamlar, sadece bir müzik geccesi değil; aynı zamanda bir lezzet şöleni olacak. Şefin hazırladığı özel meyhane menüsü, Sabrosa’nın imza tabaklarıyla buluşacak. Misafirler, klasik Türk mezelerinden tatlı kapanışlara kadar uzanan özel menüler eşliğinde hem damaklarını hem ruhlarını ısıtacak.

Sabrosa’nın sıcak ışıkları altında, plak sesleri yeniden dönecek; şehirdeki en keyifli geccelerden biri bir kez daha hayat bulacak.

Yeni Sezonun İlk “Az Acılı”sı

14 Kasım Cuma geccesi başlayacak Az Acılı Şarkılar Gecesi, müziğin ve lezzetin bir araya geldiği o özel enerjiyi yeniden hissettirecek. Bu kez kapalı mekanda, ama aynı samimiyetle, aynı keyifle...

Rezervasyon için: +90 542 326 82 83