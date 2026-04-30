Anneler Günü İçin En İyi Konser Planları

Anneler Günü bu yıl klasik kutlamaların ötesine geçiyor. Şehir, 10 Mayıs’ta müzikle şekillenen özel bir programa dönüşüyor. Üstelik seçenekler yalnızca tek bir tarzla sınırlı kalmıyor. Cazdan klasiğe, indie rock’tan açık hava etkinliklerine kadar uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor. Bu nedenle Anneler Günü konserleri İstanbul 2026 planı yapanlar için güçlü alternatifler öne çıkıyor.

Günün ruhuna uygun bir atmosfer yaratmak isteyenler için bu konserler, hem duygusal hem de keyifli bir deneyim sunuyor.

Boğaz’da Caz Dokunuşu: Neşet Ruacan & Ece Göksu

Anneler Günü’ne daha zarif bir başlangıç yapmak isteyenler için caz her zaman güçlü bir seçenek. Neşet Ruacan ve Ece Göksu, Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen brunch etkinliğinde sahne alıyor.

Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen bu özel buluşma, müziği gastronomiyle bir araya getiriyor. Sabah saatlerinde başlayan program, günün en sakin ve şık alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Açık Havada Büyük Enerji: Didomido & Chalet Garden

Daha dinamik bir akşam planlayanlar için Didomido sahnede. Swissotel The Bosphorus içinde yer alan Chalet Garden’da gerçekleşen bu konser, açık hava atmosferiyle dikkat çekiyor.

Akşam saatlerinde başlayan bu etkinlik, müzikle birlikte sosyal bir buluşma yaratıyor. Böylece Anneler Günü, klasik bir yemek planının ötesine geçiyor.

Pop ve Nostalji: Candan Erçetin

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Candan Erçetin, Anneler Günü’nde sahne alıyor. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konser, geniş kitlelere hitap eden bir repertuvar sunuyor.

Sanatçının sahne enerjisi ve güçlü vokali, günü daha duygusal ve etkileyici bir noktaya taşıyor.

Indie Ruh: Peter Doherty İstanbul’da

Farklı bir müzik deneyimi arayanlar için Peter Doherty, Blind İstanbul sahnesinde. Indie rock’ın karakteristik sound’u, Anneler Günü programına alternatif bir rota ekliyor.

Bu konser, daha niş ve stil sahibi bir müzik akşamı planlayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Doğayla İç İçe: Life Park’ta Gün Boyu Müzik

Şehirden uzaklaşmak isteyenler için Life Park iki farklı etkinlikle öne çıkıyor.

Gündüz saatlerinde gerçekleşen “Ormanda Caz & Piknik”, doğayla iç içe bir müzik deneyimi sunuyor. Aynı gün akşam saatlerinde düzenlenen Candle Experience ise mum ışıkları eşliğinde daha sakin bir atmosfer yaratıyor. Bu iki etkinlik, günü baştan sona planlamak isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.

Klasik Müzik Sevenlere: Mozart ve Oda Müziği Akşamı

Klasik müzikten vazgeçmeyenler için Bülent Evcil ve Nova Strings sahnede. Deniz Müzesi’nde gerçekleşen bu konser, Mozart’ın eserlerini oda müziği formunda sunuyor.

Aynı akşam Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleşen Saygun Quartet performansı ise klasik müzik repertuvarını daha geniş bir perspektifle ele alıyor.

Anneler Günü İçin Alternatif Sahne Önerileri

Programı daha da zenginleştirmek isteyenler için şehirde farklı sahneler de dikkat çekiyor. Babylon ve Zorlu PSM gibi mekanlar, dönemsel konser programlarıyla Anneler Günü haftasında alternatif seçenekler sunuyor. Bu nedenle son dakika planları için bu sahneleri takip etmek avantaj sağlıyor.

Müziğin Etrafında Kurulan Bir Gün

Anneler Günü’nü klasik bir akşam yemeğiyle sınırlamak istemeyenler için bu konserler güçlü bir alternatif yaratıyor. Farklı tarzlara yayılan program, her zevke hitap eden seçenekler sunuyor. Böylece 10 Mayıs, yalnızca bir kutlama günü değil; aynı zamanda müzikle şekillenen özel bir deneyime dönüşüyor.