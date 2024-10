Ankara’da Ekim ayı kültür ve sanatla dolu geçecek!

Başkent Ankara, Ekim 2024’te sanatseverler için dolu dolu bir etkinlik takvimi sunuyor. Tiyatro, sanat sergileri, konserler ve opera gibi birbirinden farklı alanlarda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Ankara, kültür-sanat tutkunlarına keyifli bir ay vadediyor.



Ekim 2024’te başkentte “Ne yapsak?” diye düşünenler için seçenek bol. Kültür ve sanat dolu bir ayın tadını çıkarmak isteyenler, Ankara’nın birbirinden zengin etkinliklerine göz atabilir.





Ankara Ekim Ayı Konserleri

Türkan

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, unutulmaz anılarını senfoni orkestrası eşliğinde sahnede izleyiciyle buluşturuyor. “Mavi Eşarp”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım” gibi Yeşilçam klasiklerinin müzikleri, senfonik düzenlemelerle Şoray’ın anılarıyla yeniden canlanacak. Bu özel etkinlikte, Türk sinemasının altın dönemine nostaljik bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Yer: Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Tarih: 2 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial





Gülşen



Yaptığı ve bestelediği parçalarla Türkçe popun en başarılı isimlerinden biri haline gelen Gülşen, ses getiren sahne performansı ve en sevilen şarkılarıyla Ankara’da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel gecede yerinizi şimdiden alın!

Yer: ODTÜ Mezunlari Derneği Vişnelik Tesisleri

Tarih: 4 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Sagopa Kajmer

Sagopa Kajmer, Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor! Bu özel konserde Sagopa, yeni albümü Kağıt Kesikleri ve en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: CerModern Açık Hava

Tarih: 4 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Limak Filarmoni Orkestrası Murat Karahan ile Anadolu’nun Eşsiz Hazineleri

Limak Filarmoni Orkestrası, ünlü tenor Murat Karahan ile birlikte “Anadolu’nun Eşsiz Hazineleri” konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece sunuyor. 4 Ekim akşamı ATO Congresium’da gerçekleşecek bu özel etkinlikte, Anadolu’nun dört bir yanından seçilen türküler, Murat Karahan’ın güçlü sesiyle hayat bulacak. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetimindeki Limak Filarmoni, izleyicilere Anadolu’nun kültürel zenginliğini muhteşem bir müzik şöleniyle yaşatacak.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 4 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Aşkın Nur Yengi

Efsanevi sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi, Ankaralı sevenleriyle buluşuyor! Yengi’nin zarif ve güçlü performansı, müzikseverleri büyüleyecek ve bu geceyi hafızalarda iz bırakacak. Bu eşsiz etkinliği kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 5 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

DSO Berlin

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, DSO Berlin Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, 6 Ekim’de unutulmaz bir konserle sahne alacak. Orkestra şefi Robin Ticcati yönetimindeki etkinlikte, ünlü kemancı Isabelle Faust, Beethoven’ın etkileyici Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise, Sibelius’un muhteşem 2. senfonisi dinleyicilere sunulacak. Bu eşsiz müzik deneyimini kaçırmayın!

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 6 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Musa Göçmen ile Piyano Keman Resitali – Şifa

Musa Göçmen, Piyano Keman Resitali “Şifa” ile dinleyicilerine huzur dolu bir müzik yolculuğu sunuyor. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda gerçekleşecek bu özel resitalde, piyano ve kemanın büyüleyici uyumu izleyicilere şifa niteliğinde bir performans vaat ediyor.

Yer: Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu

Tarih: 9 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

INJI

Yayınladığı şarkılarla 2024 müzik dünyasının parlayan yıldızlarından ve en dikkat çeken isimlerinden birine dönüşen INJI, çıkacağı dünya turnesi kapsamında Ankaralı sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Milyon Performance Hall

Tarih: 10 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Müze’de Akustik

Ankara’nın ilk akustik müzik festivali “Müze’de Akustik”, 12 Ekim’de Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşiyor. “Anıhisset” sloganıyla düzenlenen festivalde, Tuna Kiremitçi, Sera Savaş, Berkant Ali ve Nehir Yıkık sahne alacak. Şehrin gürültüsünden uzak, ferah bir ortamda, sonbahar akşamlarını dostlarınızla keyifle geçirirken, en sevilen yerli müzisyenlerin akustik performanslarını dinleme fırsatı bulacağınız bu büyülü etkinliği kaçırmayın.

Yer: Erimtan Müzesi

Tarih: 12 Ekim 2024, 18:00

Bilet: Biletinial

Sefo

Türkçe rap müzikte son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Sefo, yeni albümü “İmparator”u kutlamak için çıktığı açık hava turnesiyle Ankara’da.

Yer: Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro

Tarih: 12 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ennio Morricone & Nino Rota Film Müzikleri

Ennio Morricone ve Nino Rota’nın unutulmaz film müzikleri, 90 dakikalık iki bölümden oluşan özel bir konserle yaşatılacak. Bu etkinlik, Morricone ve Rota’nın en önemli eserlerini, Sergio Leone’nin filmlerinden Hollywood yapımlarına kadar geniş bir yelpazede sunacak. Marcello Rota’nın şefliğinde, Nello Salza (trompet), Ludovico Fulci (piyano) ve Susanna Rigacci (soprano) tarafından seslendirilecek. Efsanevi melodilerle dolu bu konser, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Yer: Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 13 Ekim 2024, 19:30

Bilet: Biletinial

Evgeny Grinko

Zamanımızın büyülü piyanisti Evgeny Grinko, Ankaralı sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor! Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, büyülü müziğiyle dinleyicilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaracak. Bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 13 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Haggard

Muhteşem orkestral düzenlemeleri ve epik metal tarzıyla tanınan Alman müzik grubu Haggard, 14 Ekim Pazartesi Milyon Performance Hall’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Yer: Milyon Performance Hall

Tarih: 14 Ekim 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Musa Göçmen ile The Funtime Of The Opera

Musa Göçmen, The Funtime of The Opera ile opera klasiklerine eğlenceli ve dinamik bir dokunuş katıyor! Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda sahnelenecek bu özel performans, izleyicilere hem klasik müziğin hem de mizahın keyfini bir arada sunacak.

Yer: Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu

Tarih: 16 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Müzede Müzik / İtalyan Ezgileri – Trio De Feo

Davide, Alessandro ve Gabriele kardeşlerden oluşan “Trio De Feo”, Ankaralı müzikseverlere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Yer: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Sena Şener

Kendine has tarzıyla alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken ismi Sena Şener, 18 Ekim Ankara’da. Etkileyici müziğiyle dinleyicilerine unutulmaz bir performans sunacak olan Şener, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Yer: Milyon Performance Hall Ankara

Tarih: 18 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Demet Gürhan & Güler Györffy – Cumhuriyet Konseri

Mozarthaus, Cumhuriyetimizin 101. yılını Demet Gürhan ve Güler Demirova Györffy’nin özel performansıyla kutluyor. Bu anlamlı gecede, Cemal Reşit Rey’den Aytekin Albuz’a Cumhuriyet dönemi bestecilerinin eserlerinden oluşan zengin bir seçki müzikseverlerle buluşacak. Türk halk müziğinden esinlenen eserlerin zarif yorumlarıyla dolu bu özel etkinliği kaçırmayın!

Yer: Mozarthaus Sanat ve Konser Evi

Tarih: 22 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Zeynep Casalini – Zamansız Kadınların Şarkıları

Zeynep Casalini, “Zamansız Kadınların Şarkıları” konsepti ile Türkiye turnesinin ayağı olan Adana’da! Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer ve Nükhet Duru gibi efsanevi isimlerin unutulmaz şarkılarını seslendireceği bu özel konserde, Türk pop müziğine damga vurmuş eserler yeniden hayat bulacak. Bu nostaljik ve lezzetli repertuvarla, siz de “Zamansız Kadınların” dünyasına adım atın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 23 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Nilüfer

Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer, Ankaralı müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yer: Eryaman Göksu Parkı Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 26 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

İrem Derici

İrem Derici, enerjik performansı ve hit şarkılarıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor! Sevilen parçalarıyla sahnede coşku dolu anlar yaşatacak olan Derici, samimi vokali ve sahne enerjisiyle izleyicileri büyüleyecek.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 26 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Duman

26 Ekim’de Ankara’da Duman rüzgarı esecek! “Nerde Benim Kafam” ve “Kufi” gibi yeni şarkılarıyla özlem gideren grup, bu özel gecede sahneye çıkarak unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Yer: Ankara CerModern

Tarih: 26 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Musa Göçmen ile Balo Tadında Cumhuriyet

Musa Göçmen, Balo Tadında Cumhuriyet ile Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıyor! Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda gerçekleşecek bu özel etkinlik, izleyicilere hem klasik müzik hem de Cumhuriyet ruhuyla dolu unutulmaz bir balo atmosferi sunacak.

Yer: Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu

Tarih: 26 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Angara Gazinosu

“Angara Gazinosu”, özlenen gazino akşamlarını canlı orkestra ve 25 kişilik dev kadrosuyla sahneye taşıyor. Ankara kaşık havası, köçekler, nostaljik arabesk ve Türk sanat müziği eserleriyle dolu bu gösteri, eğlence dünyasındaki siyasal ve kültürel dönüşümleri mizahi bir dille anlatıyor. Canlı müzik ve dans eşliğinde unutulmaz bir nostalji yolculuğu sunan bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Ankara CerModern

Tarih: 28 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

The White Buffalo

Günümüzün en sevilen country şarkıcılarından biri ve ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesi olan ‘Sons of Anarchy’ dizisinin müziklerini yapan The White Buffalo, 31 Ekim gecesi Ankara’da Milyon Performance Hall’a geliyor.

Yer: Milyon Performance Hall

Tarih: 31 Ekim 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Ankara Ekim Ayı Tiyatroları

Antonius ve Kleopatra

Shakespeare’in klasik eseri Antonius ve Kleopatra, aşk ve güç arasındaki gerilimde sıkışan iki tarihi figürün tutkulu hikâyesini sahneye taşıyor. Roma generali Antonius ile Mısır kraliçesi Kleopatra’nın ihtişamlı ama yıkıcı aşkı, entrikalar ve savaşların gölgesinde gelişir. İhanet, sadakat ve trajediyle örülü bu epik drama, büyüleyici sahne tasarımı ve etkileyici performanslarla izleyiciyi tarihin en büyük aşklarından birine tanıklık etmeye davet ediyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 9 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen Seninle Evlenir Miyim?, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dozu yüksek bir komedi. Tanışmadan evliliğe giden sürecin eğlenceli ve absürt yanlarını ele alan bu ödüllü oyun, izleyiciyi kahkahalarla güldürüyor. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği bu ilişkiler komedisi, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 11 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Yan Rol

Yan Rol, bir kadının hayatındaki ilişkiler ve baskılarla yüzleşmesini anlatan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Kendi hayatında bile sürekli “yan rol” olarak görülen bir kadın oyuncunun, mesleği, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini sorgulamasına tanık oluyoruz. Toplumun dayattığı rollerle başa çıkmaya çalışan bu karakter, artık sessiz kalmayarak kendi hikayesinin kahramanı olma yoluna giriyor. İzleyicileri derin bir sorgulamaya davet eden bu oyun, kişisel ve toplumsal iktidar ilişkilerini ele alıyor.

Yer: Arcadium Sahne

Tarih: 11 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor. Derin bir dramatik yapıya sahip bu roman, önyargılarımızın insanlar arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Hayatın içindeki gizli ruhları ve insanın kendi benzerini bulduğu an yaşadığı gerçek ruhsal uyanışı anlatan eser, seyirciyi içsel bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 13 Ekim 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Üçü Bir Arada

“Üçü Bir Arada,” çapkın bir aşk arsızı, kaybetmeye yazgılı kanserden kurtulmuş eski bir kaleci ve komplo teorilerine saplanmış uyumsuz bir sosyopatın yollarının kesiştiği karanlık bir komediyi sahneye taşıyor. Erkek dünyasının karmaşık ve gizli yanlarını mizahi bir dille ele alan bu oyun, erkeklerin toplumun beklentileri karşısında yaşadığı içsel mücadeleleri gözler önüne seriyor. Yılbaşı gecesi, komşularla yapılan beklenmedik bir karşılaşma ve kaybedilen erkeklik mücadeleleri, oyunun merkezinde yer alıyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 16 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’ın rol aldığı, ödüllü oyun Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve hayatlarını sorgulama yolculuğunu sahneye taşıyor. Yıllar sonra bir araya gelen Nurcan ve Aysel, evlilikleri üzerinden kendilerini ve geçmişlerini keşfederken, aile ve toplum baskısının onları nasıl şekillendirdiğini fark ediyor. Bu içsel yolculuk, özgürce kendi hayatlarını kurma arayışına dönüşüyor.

Yer: 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 16 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Bir Baba Hamlet

Bir Baba Hamlet, iki cüretkar oyuncunun, Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i sahnelemeye çalışırken yaşadıkları komik olayları anlatıyor. Biri Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon bir aktör, diğeri ise müzikal heveslisi şaşkın bir oyuncu olan bu ikili, Hamlet’i oynamaya soyunurken işler beklenmedik şekilde raydan çıkıyor. Oyunun, klasik Hamlet’ten uzak, eğlenceli ve absürt bir yorumu izleyicilere keyifli anlar sunuyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 17 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Piraye

Nazım Hikmet, hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca karısı Piraye’ye aşkını, kavgasını ve hasretini anlatan yüzlerce mektup yazdı, Piraye ise bu mektupları tahta bir bavulda sakladı. Şimdi ise Nazım’ın tutsaklık yıllarında hayata tutunmasını sağlayan bu mektuplar, onun iç dünyasını ve aşkın, şiirin, müziğin evrensel yönünü keşfetmeye davet ediyor.

Yer: Çayyolu Sahne

Tarih: 17 – 18 – 19 Ekim 2024, 17:00 – 20:00

Bilet: Biletix

Etik Alkol

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırarak, bu ünlü isimlerin neden ve nasıl içtiklerini, hikayelerini keşfetmeye hazır mısınız? Aziz Nesin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, Aydın Boysan’ın da katılımıyla bir sofrada bir araya gelip içki ve sohbetlerini paylaşıyorlar. Bu masada siz de yerinizi alın.

Yer: Ankara Yeni Sahne

Tarih: 19 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Bayanlar Baylar Dario Moreno

“Bayanlar Baylar Dario Moreno,” ünlü Türk şarkıcı Dario Moreno’nun hayatını, ödüllü yazar Kosta Kortidis’in gerçek ve kurgu arasında ustaca gidip gelen anlatımıyla sahneye taşıyor. Kosta Kortidis, Moreno’nun müzik kariyerini, kişisel yolculuklarını ve dünyaca ünlü bir yıldız olma sürecini dramatik bir performansla izleyiciye sunuyor. Bu müzikli tiyatro oyunu, Moreno’ya bir saygı duruşu niteliğinde, izleyicileri nostaljik ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 19 – 20 Ekim 2024, 15:00 – 20:00

Bilet: Biletix

Orhan Veli (Garip)

Unutursam Hatırlat, Orhan Veli Kanık’ın şiirleri ve düzyazılarından ilham alarak Alzheimer hastası bir oyuncunun içsel yolculuğunu sahneye taşıyor. Altmış yıllık tiyatro kariyerinin ardından hastalıkla boğuşan Ayhan, hem sanrılarla hem de geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken, asistanı Orhan çaresizlik içinde ona yardımcı olmaya çalışır. Geçmişe sıkışan oyuncu, acaba bugüne dönebilecek midir?

Yer: Çayyolu Sahne

Tarih: 21 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 22 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Şen Makas

Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen ve Amerikan Tiyatro Tarihi’nin “En Uzun Süreli Oynanan Oyunu” olan Şen Makas, interaktif yapısıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bir kuaför salonunda işlenen cinayeti konu alan bu komedi, izleyicilerin oyuna katılarak katili bulmaya çalıştığı dinamik yapısıyla her gece farklı bir sona ulaşıyor. Nedim Saban’ın yepyeni yorumu ve Melek Baykal’ın başrolde olduğu bu eğlenceli oyun, hem gizemi hem de kahkahayı bir araya getiriyor!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 23 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Cihat Tamer ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş

Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın 60 yıllık muhteşem hikâyesi, “Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösterisiyle sahneye taşınıyor! Tiyatrodan sinemaya, kabarelerden dizilere uzanan bu yolculuk, izleyicilere acı-tatlı anılarla dolu bir deneyim sunacak. Sanat Yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği gösteri, müzik ve şarkılar eşliğinde masalsı bir atmosfer yaratırken, halkın kalbinde taht kurmuş iki ustanın yaşamlarına dair derin bir bakış sunuyor.

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 23 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 24 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Shirley

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü… Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikâyesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 25 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Kel Diva

Eugène Ionesco’nun absürd tiyatronun başyapıtlarından Kel Diva, İngiliz burjuva yaşamının kalıplarını, ironik ve soyut bir anlatımla ele alıyor. Bay ve Bayan Smith’in konuklarıyla geçirdiği akşam, sıradan bir sohbetin hızla anlamsız diyaloglara ve mantıksız olaylara dönüşmesine sahne oluyor. Her şey normal görünürken, bir anda İtfaiye Şefi’nin beklenmedik varlığı ve garip olaylar silsilesiyle seyirciyi gerçeklikten koparıyor. Kel Diva, saçmalık üzerinden modern toplumun anlam arayışını sorgulayan eğlenceli ve düşündürücü bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 30 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Erkek Aklı Oksimoron

Emre Karayel’in “Erkek Aklı – Oksimoron” oyunu, kadın ve erkeğin doğası üzerine mizahi bir bakış sunuyor. Farklı karakterlere bürünerek izleyicileri güldüren Karayel, kadınların ne istediğini sorgularken, eksik X kromozomunun etkilerini komediyle anlatıyor. Seyirciler, terk edilen bir adamın “Kadınlar ne ister?” sorusuna katılarak eğlenceli ve umut dolu bir deneyim yaşıyor.

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 31 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ankara Ekim Ayı Stand-Up Gösterileri

İlker Gümüşoluk

15 yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikâye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 4 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Özlem Kosif “Hayatım Yanlış Anlama”

Özlem Kosif, sahnedeki dinamik enerjisi ve samimi anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam sunuyor. Yaşanmış hikâyeler, çarpıcı gözlemler ve eğlenceli anekdotlarla dolu performansı, mizahı içten bir üslupla harmanlayarak gerçek hayattan kesitleri komedi şölenine dönüştürüyor. Kosif’in doğrudan ve etkileyici tarzı, her yaştan izleyiciye hitap ederek keyifli anlar yaşatacak.

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Tarih: 9 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Barbaros Şansal “Burda Olmaz“

Terzi yamağı konuşuyor! Barbaros Şansal, yeni gösterisi ‘Burda Olmaz’ ile sahneye çıkıyor ve izleyiciyi hem güldürüp hem düşündürmeye davet ediyor. Moda dünyasından sanat ve politikaya kadar pek çok konuya mizahi bir üslupla dokunan Şansal, “Burda Olmaz Fakat Her Yerde Olur” diyerek toplumsal ve politik meselelere dikkat çekiyor. Sürpriz konukların da katılımıyla renklenecek bu özel gösteri, izleyenlere keskin zekâsıyla unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Ankara Sanat Tiyatrosu

Tarih: 10 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Erkekler Gülemez

Yıllarca sosyal mecralarda “Kız Kafası” konseptiyle binlerce kadın izleyiciye ulaşan Ayşegül Kaplan, kadın-erkek ilişkilerini en açık ve şeffaf haliyle ele aldığı yeni şovu “Erkekler Gülemez” ile sahneye çıkıyor. Bu gösterimde, karşı cinsi alaycı bir dille ele almanın erkek tekelinde olmadığını vurgulayan Kaplan, kadın gözüyle ilişkileri değerlendiriyor.

Yer: Ankara Route Sahnesi

Tarih: 11 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşkım Kapışmak “İlişkiler Komedisi”

Aşkım Kapışmak, ilişkilerin eğlenceli ve düşündürücü yönlerini bir araya getirdiği “İlişkiler Komedisi” ile sahnede! Toksik ilişkilerden aile dizimine, aşktan mutluluğa kadar birçok konuyu mizahi bir dille ele alan bu gösteri, kahkaha, müzik ve dansla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Salih Tıraş 2.0

Salih Tıraş, üç yıldır sahnelediği sevilen stand-up gösterisi Yöresel Tatları emekli etmeye hazırlanıyor! Yeni gösterisinin temellerini atmak ve taze şakalarını izleyicilerle buluşturmak için, 15 Ekim akşamı Fade Stage & Coffee’de sahne alacak Salih Tıraş’ın yepyeni gösterisini kaçırmayın!

Yer: Fade Stage & Coffee

Tarih: 15 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Kübra Sevimgin “S – Ekstra”

‘Deliriyo muyuz?’ yayınlarıyla tanıdığımız Kübra Sevimgin, bu kez stand-up sahnesine adım atıyor! Yepyeni gösterisi S – Ekstra Stand-up ile kendine özgü espri anlayışı ve enerjik sahne performansıyla izleyicilerini hem şaşırtmaya hem de kahkahalara boğmaya hazırlanıyor. Sıra dışı ve eğlence dolu bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Route Ankara Sahnesi

Tarih: 15 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Anlatanadam

Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, 90 dakikalık iki perdelik stand-up gösterisiyle kahkaha dolu bir gece sunuyor! Rabarba’nın vazgeçilmez konuklarından biri olan Anlatanadam, komik hikâyeleri ve keskin tespitleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Mizah dolu bu gösteride, eğlenceye doyacağınız bir performans sizi bekliyor!

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 17 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, kariyer, aşk ve sağlık gibi hayatın farklı alanlarında başarı kavramını sorgulayan etkileyici bir stand-up gösterisi ile sahne alıyor. Seyircilerini düşündüren ve güldüren anekdotlarıyla, başarının ne anlama geldiğini mizahi bir dille ele alıyor. Samimi ve içten üslubu sayesinde, izleyicilerle kurduğu bağla, herkesin hayatında bir yer bulabileceği hikâyeler paylaşıyor.

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Tarih: 17 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Gırgır Stand Up Gecesi

Bol kahkaha ve usta işi mizaha hazır olun! Gırgır dergisinden tanıdığımız, ödüllü yazar ve TEDx konuşmacısı Barbaros Uzunöner, günlük hayatın komik yanlarını sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir stand-up deneyimi sunuyor. Yerlerinizi alın!

Yer: Ankara Yeni Sahne

Tarih: 19 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Passo

Kemal Ayça

Kemal Ayça, 4. tek kişilik gösterisi “Rahat” ile hatalarla dolu fikirleri ve mizahi bakış açılarıyla yine sinirlerinizi bozacak ve bolca güldürecek. Bu kahkaha dolu gecedeki yerinizi alın!

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 20 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Ankara Ekim Ayı Festivalleri

Majalis Festival

Majalis Festival, 5 Ekim’de ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de müzikseverlerle buluşuyor! Bu unutulmaz festivalde, sevdiğiniz sanatçıların performansları ve dopdolu bir atmosfer sizleri bekliyor. Sanatla iç içe geçecek bu eşsiz deneyimi kaçırmayın!

Yer: ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi

Tarih: 5 Ekim 2024, 14:00

Bilet: Biletino

Oktoberfest

Ankara CerModern, Almanya’nın ünü dünyaya yayılmış festivali ‘Oktoberfest’ coşkusunu 6 Ekim’de Ankara’ya taşıyor.

Yer: CerModern

Tarih: 6 Ekim 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Oktober Bazaar: Jumpin Cats

6 Ekim Pazar günü Sheraton Hotel’de gerçekleşecek Oktober Bazaar, alışveriş ve eğlencenin bir araya geldiği keyifli bir etkinlik sunuyor. Yerel tasarımcıların el yapımı ürünleri ve vintage kıyafetlerle dolu Thrift Shop’un yanı sıra, Jumpin’ Cats’in canlı performansı geceyi renklendirecek. Geleneksel Oktoberfest lezzetleriyle dolu bu unutulmaz festivalde yerinizi alın!

Yer: Sheraton Ankara Hotel

Tarih: 6 Ekim 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Kent Tiyatro Festivali

Etimesgut’ta, 11-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, sanatın iyileştirici gücünü sahneye taşıyor. Erdal Beşikçioğlu’nun sanat yönetmenliğinde düzenlenen festival, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen 15 farklı gösteri ile izleyicileri buluşturacak. Festivalin açılışı, Kent Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Vatan Kurtaran Şaban” oyunu ile yapılacak. Tiyatro gösterimlerinin yanı sıra, atölye çalışmaları ve söyleşilerle dolu bu özel etkinlikle sanata doyacaksınız!

Yer: Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 11 – 26 Ekim 2024

Bilet: Biletix

Ankara Halloween Festival II

26 Ekim’de Ankara’da seni hem korkutacak hem de eğlendirecek unutulmaz bir Halloween festivali bekliyor! İki büyük sahnede Commercial ve Electronic müziğin önde gelen isimleriyle dans ederken, yaratıcı kostümler ve eşsiz şovlar gecene renk katacak. Workshoplar, kostüm yarışmaları, ateşli jonglör gösterileri ve sürprizlerle dolu bu festivalde heyecan dorukta olacak. Gizemli büyücü ve kahinlerle karşılaşmaya hazır mısın?

Yer: Club Mirador

Tarih: 26 Ekim 2024, 16:00

Bilet: Biletino

Ankara Ekim Ayı Çocuk Etkinlikleri

Pino’nun Öyküsü

Anadolu’nun büyülü topraklarından gelen kukla Pino, sıradışı bir hikaye ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor! Dans ve müziğin ustalıkla harmanlandığı bu kukla tiyatrosu, geleneksel sanatların sıcaklığıyla dolu bir atmosferde ailelere unutulmaz anlar sunacak. Pino, ustasıyla birlikte Anadolu’nun kültürel zenginliklerine selam durarak izleyicileri eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Max Sahne Ankara

Tarih: 5 Ekim 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Afacanlar Sirki

Kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Afacanlar Sirki’ni kurtarmak için Kiki ve Kuku kardeşlerin macerasına katılmaya hazır mısınız? Bu interaktif çocuk tiyatrosu, eğlendirirken eğiten bir dille çocuklara hem keyifli anlar yaşatacak hem de dostluk ve dayanışma gibi önemli değerleri öğretecek.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 5 – 19 Ekim 2024, 14:00

Bilet: Biletix

Örümcek Adam

Peter Parker, sıradan bir gençken Örümcek Adam kostümüyle New York City’nin suçla savaşan kahramanı haline geliyor. Duvarlara tırmanma, inanılmaz güç ve hız, üstün refleksler ve keskin örümcek hisleriyle donanmış bu ikili kimlik, izleyicilere heyecan dolu anlar sunuyor. Peter’ın ikili yaşamını keşfetmek için bu etkileyici gösteride buluşmayı kaçırmayın!

Yer: Actor Studio Panora AVM

Tarih: 5 – 13 – 29 Ekim 2024, 14:00 – 16:00

Bilet: Biletix

Minik Bulut Minnak

Minnak, küçük bir yağmur bulutu olarak en büyük hayali yağmur yağdırabilmektir. Fakat, Foşur ve Gürül gibi büyük bulutların gölgesinde kendine yer bulmakta zorlanmaktadır. İklim değişikliğinin zorluklarıyla başa çıkarken, ona destek olan Pembe Bulut ve Bilge Bulut ile birlikte bu maceraya atılır. Minnak’ın yağmur bulutu olma yolculuğuna tanık olmak ve iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmak için bu eğlenceli gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Tarih: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 Ekim 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Robot Rabit

Teknolojinin en ileri noktaya ulaştığı bir gelecekte, robotlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak, her şeyin mükemmel göründüğü bu dünyada, bir sabah ağaçların, çiçeklerin ve otların ansızın kokusunu yitirmesi büyük bir sorun yaratır. İşte bu durum, dostluk ve macera dolu bir yolculuğa çıkacak iki arkadaşın, Robot Rabit ve insani Güneş’in hikayesini başlatır. Zorluklarla dolu bu fantastik dünyada, dostlukları her şeyin üstesinden gelmelerine yetecek mi? Bu renkli maceraya katılmak için hazır olun!

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 6 Ekim 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Ali Baba’nın Çiftliği

Ali Baba’nın çiftliği, her gün neşe ve şarkılarla doluyken, bu kez büyük bir sorunla karşı karşıya! Çiftliğin sadık koruyucu köpeği Benekli, Ali Baba’nın cesaret dolu öğütlerini dinleyerek korkularını yenebilirse, hem çiftliği hem de tatlı ama korkak tavuğu Çilli’yi yabancılardan koruma şansını yakalayacak. Bu eğlenceli ve heyecan dolu yolculukta, Benekli’nin cesareti ve dostluğun gücüne tanıklık etmeye davetlisiniz.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 6 -19 – 27 Ekim 2024

Bilet: Biletinial

Ankara Çocuk Sirki

Ankara Çocuk Sirki, çocukları büyülü bir dünyaya davet ediyor. Sihirbazlar, jonglörler, tahta bacak gösterileri ve palyaço şovlarıyla dolu bu etkinlik, eğlenceyi zirveye taşıyor. Ebeveyn yarışmalarıyla ailece keyifli anılar biriktirebileceğiniz sirk gösterisi, heyecan ve şaşkınlık dolu anlarla izleyicilerini büyüleyecek. Bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 13 – 26 Ekim 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Kozmik Birliğin Kahramanları

Türkiye’de ilk kez uygulanan interaktif bir formatla sahnelenen Kozmik Birliğin Kahramanları oyunu, çocuklara LED ışıklı “Güç Bileklikleri” ile özel görevler atayarak onları heyecan verici bir uzay macerasına davet ediyor. Unity 3D oyun motoruyla tasarlanan bu interaktif deneyim, katılımcıların kararlarına göre şekillenen bir bilgisayar oyunu sunarken, atmosfer, gezegenler ve güneş sistemi hakkında bilgiler veriyor. Çevre bilinci, geri dönüşüm ve hayvanları koruma gibi konulara da dikkat çeken oyun, eğlenceli efektler, danslar ve galaksiler arası maceralarla dolu bir deneyim yaşatıyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 19 Ekim 2024, 14:00

Bilet: Biletix

Niloya Renkli Balıklar Müzikali

Niloya Müzikali, çocuklara neşeli ve unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor! Eğlenceli şarkıları, sürprizlerle dolu sahne performansları ve renkli dekorlarıyla çocukları büyüleyecek bu müzikal, küçük izleyicilere harika bir macera sunuyor. Niloya ve arkadaşlarıyla dolu bu keyifli dünyaya adım atarak, eğlence ve müzik dolu bir gün geçirmeye hazır olun!

Yer: Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu

Tarih: 20 Ekim 2024, 14:00 – 16:00

Bilet: Biletix

Rapunzel

Masallar her zaman bize bir şeyler öğretir. Şimdi, müzikli, danslı ve interaktif bir masal olarak sahneye çıkan Rapunzel, bilinmeyen bir şatonun içinde altın saçlarıyla kurtarılmayı bekliyor. Prenses, bu tehlikeli macerada ne yapacak? Gelin, Rapunzelle birlikte bu büyülü yolculuğun bir parçası olun!

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 20 Ekim 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Kukuli Müzikali

Milyonlarca çocuğun sevgilisi Kukuli, birbirinden güzel şarkıları ve eğlenceli maceralarıyla şimdi sahne gösterisiyle karşınızda! Renkli karakterler, interaktif sahneler ve neşeli şarkılarla dolu bu özel gösteri, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Çayyolu Sahne

Tarih: 26 Ekim 2024, 13:00

Bilet: Passo

Ceviz Adam Müzikali

Youtube’de izlenme rekorları kırarak 400 milyondan fazla kişi tarafından dinlenen, 7’den 70’e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam, tiyatro sahnesinde miniklerle buluşuyor. Ceviz Adam’ın bu müzik dolu macerasında siz de yerinizi alın!

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 27 Ekim 2024, 14:00 – 16:00 – 18:00

Bilet: Biletix

Çitlerin Ötesi

Devcan ve Kaplumbik, ormanın huzur dolu köşelerinde yaşayan iki iyi arkadaştır. Ancak bir gün, arkadaşları Tırtıl Pırtıl aniden kaybolunca, cesaretlerini toplayıp ormanın derinliklerine inmeye karar verirler. Zorluklarla dolu bu macerada, kendi kabuklarından sıyrılıp kendilerini aşmanın yollarını arayacaklar. Peki, kahramanlarımız bu heyecan dolu yolculukta Tırtıl Pırtıl’ı bulabilecekler mi?

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 27 Ekim 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Ankara’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Galeri Siyah Beyaz – Fırat Engin, “OYKNOCK KNOCK!”

Galeri Siyah Beyaz, 20 Eylül – 19 Ekim tarihleri arasında Fırat Engin’in “OYKNOCK KNOCK!” adlı solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, birey-toplum ilişkisini ekonomik ve kültürel temsiller üzerinden ele alırken, gerçeğin bulanıklığına ve bugünün anlam kırılmalarına odaklanıyor. Metal, neon ve hazır nesneler gibi çeşitli malzemelerle çalışan Engin, kapitalizmin etkisiyle dönüşen toplumsal yapıları ironik bir dille sorguluyor. Sergi, anlamın tükenmeye başladığı bir çağda bireysel özgürlükler ve ideoloji gibi kavramların çarpıcı bir yorumunu sunuyor.

Yer: Galeri Siyah Beyaz

Tarih: 20 Eylül – 19 Ekim 2024

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi – Pablo Picasso, “Resimden Seramiğe Bir Serüven“

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Pablo Picasso – Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, sanatseverlere ünlü sanatçının çok yönlü yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Picasso’nun resimden seramiğe uzanan sanat yolculuğunda oluşturduğu özgün eserler, ziyaretçilere sanatçının teknik ve estetik evrimini sergiliyor. Sergi, Picasso’nun seramik çalışmalarıyla resim sanatındaki yenilikçi yaklaşımını bir araya getirerek, onun sanatsal dehasını farklı bir açıdan gözler önüne seriyor.

Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Tarih: 21 Eylül – 31 Aralık

CSO Ada Ankara – Andy Warhol, “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu”

Ankara Kültür Yolu Festivali’nde yer alan “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu” sergisi, Andy Warhol’un etkileyici sanat dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Pop Art hareketinin öncüsü Warhol’un ikonik eserleriyle sanatseverleri renkli ve çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Campbell çorba kutularından Marilyn Monroe portrelerine kadar geniş bir yelpazede sergilenen çalışmalar, Warhol’un kültürel etkisini ve sanat dünyasına katkılarını vurguluyor. Bu sergi, sanatçının sıra dışı vizyonunu ve popüler kültür üzerindeki kalıcı izlerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 21 Eylül – 31 Aralık

