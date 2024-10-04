İzmir’de Ekim 2024 kültür ve sanat rüzgarı estiriyor!

Ekim ayının gelmesiyle birlikte İzmir, birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinliklerle dolup taşmaya hazırlanıyor. Şehir, konserlerden tiyatro oyunlarına, sanat sergilerinden kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede kültür-sanat tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

2024 Ekim ayında İzmir, kültür ve sanat dolu bir ay yaşamak isteyenler için pek çok alternatif sunuyor. İzmir’in farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle sanatseverler unutulmaz anlar yaşayacak.

Unutulmaz bir Ekim ayı için İzmir’in etkinlik takvimine göz atmayı unutmayın!





İzmir Ekim Ayı Konserleri

Mariinsky Orkestrası





İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünya çapında üne sahip Mariinsky Orkestrası, efsanevi Orkestra Şefi Valery Gergiev yönetiminde İzmirli müzikseverlerle buluşuyor. Gergiev’in zarif ve güçlü yorumlarıyla hayat bulan orkestra, klasik müziğin en seçkin eserlerini icra ederek dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu özel performans, klasik müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Yer: Efes Antik Tiyatrosu

Tarih: 2 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Tan Taşçı

Tan Taşçı, 4 Ekim Cuma akşamı Efes Antik Tiyatro sahnesinde 2024 konser serisine başlıyor! Söz yazarı, besteci ve güçlü yorumcu Taşçı, yenilenen repertuarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Her performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, tarihi atmosferde vereceği bu özel konserle yine ses getirecek!

Yer: Efes Antik Tiyatrosu

Tarih: 4 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Yalın





Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline dönüşen Yalın, kariyerinin 20. yılına özel yeni konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile yoğun istek üzerine yeniden Efes Antik Tiyatro sahnesine konuk oluyor. Unutulmayacak bir müzik deneyimi için bu ‘büyülü’ gecedeki yerinizi almayı unutmayın!

Yer: Efes Antik Tiyatro

Tarih: 5 – 6 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Bagjan Oktabr “Ruh Terapisi”

Kazakistan’ın en tanınmış çellistlerinden Bagjan Oktabr, “Ruh Terapisi” konser programıyla İzmir’de. Oda orkestrası eşliğinde solo konser verecek müzisyen konserde, ünlü Türk filmlerinden, dizilerden, türkülerden ve klasik eserlerden oluşan repertuar ile müzikseverlerle buluşacak. Bu özel konser, ruhun huzur bulduğu bir deneyim sunacak.

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Tarih: 6 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Selda Bağcan Senforock

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Selda Bağcan, unutulmaz şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmak üzere sahne alıyor! Türk müziğinin efsanevi ismi, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla sevilen parçalarını hayranlarıyla paylaşacak. Bu özel etkinlikte, Bağcan’ın özgün tarzı ve etkileyici performansı ile dolu bir gece sizi bekliyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 11 Ekim 2024, 21:15

Bilet: Passo

INJI

Global müziğin yükselen yıldızı INJI, Dünya turnesi kapsamında 11 Ekim akşamı İzmir’de! Bellydancing, Gaslight ve Madeline gibi hit parçalarını seslendireceği gecede Inji, dinleyicilerine eğlenceli bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 11 Ekim 2024, 22:30

Bilet: Passo

Funda Arar ile Arabesk Geceleri

Funda Arar, 12 Ekim Cumartesi akşamı Bornova Aşık Veysel Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşuyor! Bu özel konserde, Arar, hem kendi hit şarkılarını hem de alaturka ve arabesk repertuarından seçtiği unutulmaz eserleri seslendirecek. Güçlü yorumuyla müzikseverlere büyüleyici bir gece sunmaya hazırlanan sanatçının performansı, kaçırılmayacak bir müzik ziyafeti olacak!

Yer: Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 12 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Berkay

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Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay, en sevilen şarkılarını seslendireceği repertuarıyla İzmirli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 16 Ekim 2024, 21:15

Bilet: Bubilet

Melek Mosso

Ülkemizin sevilen vokallerinden Melek Mosso, İzmir’de seyircisiyle buluşuyor. Mosso’nun güçlü ve etkileyici sesi eşliğinde, en sevilen şarkılarını dinleyeceğiniz bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 17 Ekim 2024, 21:15

Bilet: Passo

Levent Yüksel

Med Cezir albümü ile hayatımıza dokunan Levent Yüksel, dillerden düşmeyen şarkılarını bu kez İzmirli hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Tüm albümlerinden özenle seçilmiş parçalarla bu unutulmaz gece, müzikseverler için tam anlamıyla bir nostalji ve müzikal zenginlik şöleni sunacak.

Yer: Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 18 Ekim 2024, 19:00

Bilet: Passo

Evgeny Grinko

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, büyülü müziğiyle İzmir’de. Dinleyicilerin adeta zamanda yolculuğa çıkacağı bu özel geceyi kaçırmayın.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 18 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ayta Sözeri

Türk müziğinin parlayan yıldızı, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, sevilen şarkılarını ‘Rüya Şarkıları’ konserleri kapsamında İzmirli sevenleriyle birlikte seslendirecek.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 19 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Duru Nağmeler: Nükhet Duru ve Ahmet Baran

Sanat dünyasının iki efsane ismi, Nükhet Duru ve Ahmet Baran, büyüleyici bir performansla sahnede buluşuyor! Nükhet Duru’nun güçlü sesi ve enerjisi, Ahmet Baran’ın sihirli parmaklarıyla hayat bulan kanun ezgileriyle birleşerek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Hem klasik hem modern tınılarla zenginleşen bu özel konser, sanatseverleri farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Tarih: 21 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Kenan Doğulu

Türkçe pop müziğin en önemli vokallerinden, aranjörlerinden ve yapımcılarından Kenan Doğulu, en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla İzmirli müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşatacak. Birbirinden özel anlarla bu nostaljik müzik yolculuğunu kaçırmayın!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Teoman

Türk Rock müziğinin en popüler isimlerinden Teoman, İzmirli hayranlarıyla buluşuyor. “N’apim Tabiatım Böyle, “Kalbin Yok Mu?, “İstanbul’da Sonbahar, “Koma Hali”, “Duş”, “Ruhun Sarışın” gibi dikkat çeken şarkılarından ve hitlerinden oluşan repertuarıyla Teoman, sevenlerine müzik dolu nostaljik bir akşam yaşatacak.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 25 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

İzmir Ekim Ayı Tiyatroları

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

“Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanmak üzere olan Ayhan ve Özlem’in, ilk buluştukları Krizantem çay bahçesinde geçmişlerini masaya yatırırken yaşadıkları komik ve duygusal anları konu alıyor. İrfan Kangı’nın yazdığı bu tek perdelik komedide, çiftin karmaşık duyguları ve aile içi uyuşmazlıklar, eğlenceli bir dille sahneleniyor. Oyunun temposunu artıran, olaylara dahil olan eğlenceli bir garson da seyirciyi kahkahaya boğuyor.

Yer: İstinyeArt Performans Arena

Tarih: 6 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Cimri

Molière’in klasik eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in etkileyici “Harpagon” performansıyla sahnede hayat buluyor. Cimri karakteri, acımasız, katı yürekli ve aşırı derecede pinti bir adam olarak tanınsa da, eser izleyicilere bu karakterin derinliklerine inme fırsatı sunuyor. İnsan doğasının, açgözlülüğün ve bencilliğin komik ve eleştirel bir portresini çizen Cimri, sadece bir karakter değil, belki de çevremizde karşılaşabileceğimiz gerçek bir insan profili olabilir. Bu unutulmaz performansı kaçırmayın!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 7 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Piraye

Nazım Hikmet’in ölümsüz aşkı Piraye, sahnede hayat bulmaya devam ediyor! Türk edebiyatının büyük şairi, hapiste geçirdiği zorlu yıllarda karısı Piraye’ye yazdığı mektuplarla aşkını ve hasretini dile getirdi. Bu mektuplar, Nazım’ın hayatına tutunan en önemli unsurlardan biriydi ve Piraye tarafından yıllarca saklandı. Şairin iç dünyasına yapılan bu duygusal yolculuk, aşkın, şiirin ve müziğin evrensel güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.

Yer: İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Süt Kardeşler

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Süt Kardeşler adıyla sahnelenen oyun, Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunarken sahne, dekor ve kostümleriyle oyunu izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

Yer: İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Tarih: 19 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Passo

Şen Makas

Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen ve Amerikan Tiyatro Tarihi’nin “En Uzun Süreli Oynanan Oyunu” olan Şen Makas, interaktif yapısıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bir kuaför salonunda işlenen cinayeti konu alan bu komedi, izleyicilerin oyuna katılarak katili bulmaya çalıştığı dinamik yapısıyla her gece farklı bir sona ulaşıyor. Nedim Saban’ın yepyeni yorumu ve Melek Baykal’ın başrolde olduğu bu eğlenceli oyun, hem gizemi hem de kahkahayı bir araya getiriyor!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 19 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Hücreler

Engin Günaydın’ın kaleminden çıkan Hücreler, iç dünyamıza mizahi bir bakış sunuyor! Vücudumuzdaki hücrelerin sürreel ve ironik hikâyesini sahneye taşıyan bu komedi, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt ve Nilperi Şahinkaya gibi yıldız isimlerle Maximum Uniq Hall’de seyirciyle buluşuyor. Işık, kostüm ve müzik tasarımıyla renklenen bu eğlenceli gösteri, sizi kahkahaya boğacak! Bu sıra dışı deneyimi kaçırmayın!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 20 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Richard

2012’de Leicester’daki bir otoparkta Kral III. Richard’ın kemikleri bulunur. Aynı dönemde Londra’daki bir tiyatroda, kimliksiz bir adam oyunu alışılmadık şekilde değiştirir ve drag queen gösterileri ile moda defilelerinden ilham alarak büyük bir krize yol açar. Okan Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ını modern bir bakış açısıyla ele alarak, tiyatro kumpanyasının Richard’ı yeniden sahneye koyduğu ve yabancılaşma ile yalnızlaşma temalarını işlediği bir yapım sunuyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 22 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız

Tesadüfen bir düğün salonunda karşılaşan eski karı-koca Leyla ve Sami, yıllar sonra biri damat, diğeri düğün organizatörü olarak yeniden bir araya gelirler. Düğün hazırlıklarını tamamlarken, geçmişten gelen duygusal meselelerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu karşılaşma, geçmişin anılarıyla yüzleşirken, sonların ve yeni başlangıçların karmaşıklığını ortaya çıkarır.

Yer: İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Tarih: 25 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus”, 5. sezonu ile yeniden sahnede.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 26 Ekim 2024, 20:o0

Bilet: Biletinial

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor. Derin bir dramatik yapıya sahip bu roman, önyargılarımızın insanlar arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Hayatın içindeki gizli ruhları ve insanın kendi benzerini bulduğu an yaşadığı gerçek ruhsal uyanışı anlatan eser, seyirciyi içsel bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Tarih: 26 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 30 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Macbeth

Shakespeare’in en derinlikli trajedilerinden Macbeth, Sertaç Yekeboğa’nın tek kişilik büyüleyici performansıyla sahneye taşınıyor. Karanlık iktidar oyunları, çelişkiler ve kötülüğün gölgesinde şekillenen Macbeth’in hikâyesi, izleyiciyi insan doğasının en karanlık yanlarını sorgulamaya davet ediyor. Bu çarpıcı uyarlama, hepimize şu soruyu düşündürüyor: Hepimizin içinde biraz Macbeth var mı?

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 31 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

İzmir Ekim Ayı Stand-Up Gösterileri

Erkekler Gülemez

Yıllarca sosyal mecralarda “Kız Kafası” konseptiyle binlerce kadın izleyiciye ulaşan Ayşegül Kaplan, kadın-erkek ilişkilerini en açık ve şeffaf haliyle ele aldığı yeni şovu “Erkekler Gülemez” ile sahneye çıkıyor. Bu gösterimde, karşı cinsi alaycı bir dille ele almanın erkek tekelinde olmadığını vurgulayan Kaplan, kadın gözüyle ilişkileri değerlendiriyor.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 4 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Berfu & Eser Yenenler “Çift Terapisi”

Berfu ve Eser Yenenler’in eğlenceli stand-up gösterisi “Çift Terapisi,” yeni sezonda yenilenmiş formatıyla sahne alıyor! İkili, evlilik hayatının inceliklerini, ikili ilişkilerin dinamiklerini ve ebeveynliğin zorluklarını mizahi bir dille ele alırken, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşatacak hem de derin bir terapi etkisi sunacak.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 8 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, kariyer, aşk ve sağlık gibi hayatın farklı alanlarında başarı kavramını sorgulayan etkileyici bir stand-up gösterisi ile sahne alıyor. Seyircilerini düşündüren ve güldüren anekdotlarıyla, başarının ne anlama geldiğini mizahi bir dille ele alıyor. Samimi ve içten üslubu sayesinde, izleyicilerle kurduğu bağla, herkesin hayatında bir yer bulabileceği hikâyeler paylaşıyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 13 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Müjdat Gezen ile İnteraktif Gösteri

Usta sanatçı Müjdat Gezen, 14 Ekim akşamı Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşuyor! Mizah dolu anekdotları, yılların birikimiyle harmanladığı hikâyeleri ve interaktif performansıyla izleyicilere keyifli bir akşam yaşatacak. Gezen’in sahnedeki esprili ve düşündürücü sohbetlerine katılmak için bu özel gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 14 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

İlker Gümüşoluk

15 Yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikâye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: İstinyeArt Performans Arena

Tarih: 16 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Aşkım Kapışmak “İlişkiler Komedisi”

Aşkım Kapışmak, ilişkilerin eğlenceli ve düşündürücü yönlerini bir araya getirdiği “İlişkiler Komedisi” ile sahnede! Toksik ilişkilerden aile dizimine, aşktan mutluluğa kadar birçok konuyu mizahi bir dille ele alan bu gösteri, kahkaha, müzik ve dansla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 16 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Özgür Turhan “Yenisi”

Özgür Turhan, yeni gösterisi “Yenisi” ile sezona enerjik bir başlangıç yapıyor! Bu taze gösterisinde, günlük yaşamın sıradan anlarını mizahi bir dille ele alarak izleyicileri güldürmeyi hedefliyor. Kendi yaşamından kesitler ve gözlemleriyle dolu olan “Yenisi”, hem eğlenceli hem de düşündürücü anekdotlarla dolu.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 20 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir?”

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisiyle seyirciyle buluşuyor! Genç komedyen, aile bağları ve kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alırken, farklı tiplemeleriyle izleyicileri gülme krizine sokuyor. Kendi yaşamından esinlenen komik hikâyeleriyle sahneye çıkacak olan Sakallıoğlu, izleyenlere hem eğlenceli anlar hem de düşündürücü anekdotlar sunuyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 21 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Passo

Anlatanadam

Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, 90 dakikalık iki perdelik stand-up gösterisiyle kahkaha dolu bir gece sunuyor! Rabarba’nın vazgeçilmez konuklarından biri olan Anlatanadam, komik hikayeleri ve keskin tespitleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Mizah dolu bu gösteride, eğlenceye doyacağınız bir performans sizi bekliyor!

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – Konak Halk Sahnesi

Tarih: 23 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Kaan Sekban

Kaan Sekban, sevilen şakaları ve eğlenceli sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor. Bu kahkaha dolu gecede yerinizi alın!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 23 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Kemal Ayça “Rahat”

Kemal Ayça, 4. tek kişilik gösterisi “Rahat” ile hatalarla dolu fikirleri ve mizahi bakış açılarıyla yine sinirlerinizi bozacak ve bolca güldürecek. Bu kahkaha dolu gecedeki yerinizi alın!

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 25 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Benyunusyılmaz “Olay Yeri İnceleme”

Yunus Yılmaz, “Olay Yeri İnceleme” stand-up gösterisiyle sahnelere peri kanatlarıyla geliyor! Komik şakalarla bezeli bu gösteride, ciddi gibi görünen olayları lakayıt bir bakış açısıyla ele alıyor ve izleyicilerini kahkahaya boğarken, aynı zamanda rüyalarını süslemeyi amaçlıyor.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 26 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Pınar Fidan

Pınar Fidan, kendine has üslubuyla aile meselelerinden Menemen Olayı’na, dirty talk’tan sosyalistlere kadar geniş bir yelpazede mizah dolu hikâyelerini izleyiciyle buluşturuyor. Pınar Fidan’ın cesur ve keskin esprileriyle dolu bir gece sizleri bekliyor.

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – Konak Halk Sahnesi

Tarih: 27 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Sergen Deveci “Ketenpere / Olan”

Sergen Deveci, yeni gösterisinde münzevi zorunluluklar ve toplumsal beklentiler arasında sıkışan ilişkileri mizahi bir dille ele alıyor. Küçüklüğümüzden aşina olduğumuz ilişki dinamiklerine ve sürdürülebilir yaşam için ilişkilerin önemine dikkat çeken Deveci, esprili üslubuyla izleyicilere hem düşündürücü hem de eğlenceli bir akşam vadediyor.

Yer: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 30 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletix

İzmir Ekim Ayı Festivalleri

Hops And Bites Oktoberfest

İzmir’de gerçekleşecek Oktoberfest, eğlence ve lezzeti bir araya getiriyor! Oktoberfest çadırları, pazar alanı, atölyeler, yarışmalar ve şef tadımlarıyla dolu dolu geçecek bu festivalde, 4 Ekim’de Hey! Douglas, 5 Ekim’de Büyük Ev Ablukada ve Mavi Gri, 6 Ekim’de ise Duman, Son Feci Bisiklet ve Palmiyeler sahne alacak. Müzik, oyun ve lezzetin buluştuğu bu deneyimi kaçırmayın!

Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 4 – 5 – 6 Ekim 2024

Bilet: Biletix

Picnic & Gathering

Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleşecek Picnic & Gathering İzmir, 5 Ekim’de sizi doğayla iç içe, unutulmaz bir piknik deneyimine davet ediyor! Kid Francescoli, Nandu, Islandman ve daha pek çok sanatçının sahne alacağı etkinlikte, müziğin enerjisiyle dolup taşarken, gurme lezzetler ve özgün kokteyllerin tadını çıkaracaksınız. Yaratıcı atölyeler, butik marketler ve açık havanın huzuruyla birleşen bu özel festival, sıradan bir hafta sonunun çok ötesinde bir deneyim sunacak. Doğa, müzik ve sanatı bir araya getiren bu etkinliği kaçırmayın!

Yer: Swissotel Büyük Efes İzmir

Tarih: 5 Ekim 2024, 14:00

Bilet: Biletix

8. İzmir Coffee Festival

8. İzmir Coffee Festival, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde İzmir Bayraklı Arena’da kahve tutkunlarını bir araya getiriyor! 12:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleşecek bu keyif dolu festivalde, deniz kokusu ve kahvenin enfes aroması bir kez daha buluşacak. Birbirinden lezzetli kahveler, atölyeler ve canlı performanslarla dolu bu etkinlik, kahve severler için unutulmaz bir deneyim sunacak!

Yer: İzmir Arena

Tarih: 11 – 12 – 13 Ekim 2024

Bilet: Biletix

Maximum Gençlik Festivali

Adamlar, Can Ozan, Sufle ve Skapova’nın sahne alacağı Maximum Gençlik Festivali, hikayesinin peşinden koşan ve kültürle, sanatla, sporla, müzikle yaşayan gençlerle buluşuyor! 12 Ekim’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek bu müzik dolu eğlenceyi kaçırmayın!

Yer: Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 12 Ekim 2024, 16:00

Bilet: Bubilet

İzmir Ekim Ayı Çocuk Etkinlikleri

Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali

Sevilen çizgi film kahramanı Niloya, yeni gösterisi Sürpriz Yumurta Müzikali ile çocuklarla buluşuyor! Eğlenceli şarkılar, sürpriz karakterler ve heyecan dolu maceralarla dolu bu müzikal, minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Niloya ve arkadaşlarının dünyasına katılmak için yerinizi ayırtın ve bu renkli serüveni kaçırmayın!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 5 Ekim 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Cambazlar ve Cımbızlar Sirki

Edi ile Büdü, Cambazlar ve Cımbızlar sirkinde harika gösteriler sunan iki sevgi dolu kardeştir. Edi, gösterileri büyük bir ciddiyetle hazırlarken, yaramaz palyaço Büdü’nün maceraları işleri biraz karmaşıklaştırır. Bir yandan Büdü’nün yaramazlıklarıyla uğraşırken, diğer yandan rakip sirkin sahibiyle mücadele etmek zorundadırlar. Eğlenceli anlar ve renkli gösterilerle dolu bu sirk, sizleri bekliyor!

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 5 Ekim 2024, 17:00

Bilet: Biletinial

Paw Patrol Dostluk Devriyesi

Sevimli Patiler Paw Patrol ekibi, Maşa ve Koca Ayı ile bir araya gelerek çocukları eğlenceli bir maceraya davet ediyor. Marshall, yeni yıl sürprizini yanlış anlayınca ortalık karışıyor, fakat bu karmaşayı çözmek için sevimli kahramanlarımız güçlerini birleştiriyor. Kitap okumanın, nezaketin, doğa sevgisinin ve spor yapmanın önemini vurgulayan bu neşeli oyun, izleyicilere eğlenirken değerli dersler öğretiyor.

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 5 – 19 Ekim 2024

Bilet: Biletinial

En İyi Arkadaş

Kahramanımız, öğretmeninin en iyi arkadaşını yazılı olarak anlatmasını istemesi üzerine bir dilemma ile karşılaşır. Oyuncakları, kitapları ve arkadaşları en iyi olduğunu kanıtlamak için sürekli planlar yaparken, kahramanımız kimin ya da neyin “en iyi arkadaş” olduğuna bir türlü karar veremez. Bu eğlenceli ve düşündürücü süreçte, çocuklar için dostluğun ve bağlılığın anlamı sorgulanıyor. Sizleri bu keyifli yolculuğa katılmaya davet ediyoruz!

Yer: Fuar Gençlik Tiyatrosu

Tarih: 6 Ekim 2024, 11:00 – 13:30

Bilet: Biletinial

Ters Yüz Duygular

Duyguların renkli dünyasını keşfetmeye davet eden “Ters Yüz”, çocukların duygusal zeka ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Eğlenceli müzikler ve danslarla dolu bu tiyatroda, telefon bağımlılığı ve abur cubur alışkanlıkları gibi günlük hayatta karşılaştıkları konulara eğlenceli bir yaklaşımla değiniliyor. Renkli karakterler eşliğinde sevinç, üzüntü ve öfke gibi duyguların derinliklerine inen çocuklar, öğrenme ve eğlenmeyi bir arada yaşayacak.

Yer: Tire Belediyesi Kültür Merkezi

Tarih: 6 Ekim 2024, 14:00 – 16:00

Bilet: Biletinial

Küçük Prens

Antoine De Saint Exupéry’nin klasik eseri “Küçük Prens”i, İzmir Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Sahnesi’nde sahnelenmeye hazırlanıyor. Oyun, Küçük Prens’in yolculuğunda karşılaştığı ilginç karakterlerle dolu serüvenini ve derin diyaloglarını izleyicilere sunacak. “Her geçen dakika mutluluğum artar” gibi düşündürücü mesajlarla dolu bu hikâye, çocuklara dostluğun ve sabrın değerini anlatıyor. Bu büyülü yolculuğa siz de katılın!

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 6 Ekim 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Karlar Ülkesi Kar Partisi

Karlar Ülkesi’nin iyi yürekli Kraliçesi Elsa, kar yağdırma gücünü kontrol edemediği için içine kapanmış ve kız kardeşi Anna ile eskisi gibi oynayamamaktadır. Anna, dostları Geyik Swen ve Olaf ile birlikte Elsa’yı cesaretlendirmek için harekete geçer ve sonunda Elsa kar yağdırmayı başarır. Bu başarı, Kuzey Ülkesi halkı ve Anna tarafından büyük bir partiyle kutlanmak istenir. Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek olan bu Kar Partisi’ne siz de davetlisiniz!

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 6 – 13 Ekim 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Sıradışı Çocuklar Konseri

Sıradışı Çocuklar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların yeteneklerini sergileyeceği ‘Sıradışı Çocuklar Konseri’ni 18 Ekim saat 20.00’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Tuğrul Öztürk’ün şeflik edeceği etkinlik, çeşitli enstrümanlarla zenginleştirilmiş performanslarla dolu olacak.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 18 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Çizmeli Kedi

Çizmeli Kedi, sevimli dostlarının yanında cesaretini ve zekasını konuşturan bir kahramandır. Sahibinin üzülmesine dayanamayarak ormana cesurca giden bu kedi, kralın karşısına çıkmaktan da çekinmez. Sakarlıklarıyla birlikte unutulmaz maceralara atılan Çizmeli Kedi’nin hikâyesini merak ediyorsanız, bu eğlenceli oyunu kaçırmayın!

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 26 Ekim 2024, 14:30

Bilet: Biletinial

Baby Shark Live Show

“Baby Shark”ın muhteşem gösterisi, Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşuyor! SmartStudy Co. Ltd. tarafından hazırlanan bu etkinlikte, çocuklar sevgi dolu karakterlerle dans edecek ve okyanusları koruma bilincini eğlenceli bir şekilde keşfedecek. Harika sahne dekorları ve projeksiyon efektleriyle dolu bu gösteride, miniklere unutulmaz anlar sunulacak.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 27 Ekim 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Bir Tuhaf Uzay Macerası

Meraklı ve neşeli küçük bir çocuk, ablasıyla birlikte uzaya yolculuğa çıkarak hayal gücünün sınırlarını zorlar. Uzayın derinliklerinde karşılarına çıkan çeşitli engeller, bilmeceler ve zorlu görevler, ikilinin birlikte dans edip şarkılar söyleyerek aşmaları gereken eğlenceli maceralara dönüşür. Yıldızlar arasında hayal güçlerini kullanarak yeni arkadaşlar edinir ve birbirlerine destek olurlar. Bu yolculuk, hem keşif dolu anlarla dolu hem de kendi dünyalarına dönerken kazandıkları deneyimlerle zenginleşir.

Yer: Ferhan Şensoy Sahnesi

Tarih: 27 Ekim 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

İzmir’de Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Kültürpark Tarih ve Sanat Müzesi – Pablo Picasso, “Resimden Seramiğe Bir Serüven”

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Pablo Picasso – Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, sanatseverlere ünlü sanatçının çok yönlü yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Picasso’nun resimden seramiğe uzanan sanat yolculuğunda oluşturduğu özgün eserler, ziyaretçilere sanatçının teknik ve estetik evrimini sergiliyor. Sergi, Picasso’nun seramik çalışmalarıyla resim sanatındaki yenilikçi yaklaşımını bir araya getirerek, onun sanatsal dehasını farklı bir açıdan gözler önüne seriyor.

Yer: Kültürpark Tarih ve Sanat Müzesi

Tarih: 26 Ekim – 31 Aralık 2024

Kültürpark İzmir – Andy Warhol, “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu”

İzmir Kültür Yolu Festivali’nde yer alan “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu” sergisi, Andy Warhol’un etkileyici sanat dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Pop Art hareketinin öncüsü Warhol’un ikonik eserleriyle sanatseverleri renkli ve çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Campbell çorba kutularından Marilyn Monroe portrelerine kadar geniş bir yelpazede sergilenen çalışmalar, Warhol’un kültürel etkisini ve sanat dünyasına katkılarını vurguluyor. Bu sergi, sanatçının sıra dışı vizyonunu ve popüler kültür üzerindeki kalıcı izlerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yer: Kültürpark İzmir

Tarih: 26 Ekim – 31 Aralık 2024

Arkas Sanat Merkezi – Joan Miro, “İmge, Metin, Gösterge”

Arkas Sanat Merkezi, 26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında Joan Miró’nun eserlerini ağırlıyor. Serralves Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge” başlıklı sergi, sanatçının 1924-1981 yılları arasında ürettiği 74 eseri bir araya getirerek onun yaratıcı dünyasına derin bir yolculuk sunuyor. Ambalaj, çuval bezi, bronz ve seramik gibi farklı malzemelerle çalıştığı eserler, Miró’nun yenilikçi ve devrimci yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Yer: Arkas Sanat Merkezi

Tarih: 26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025

Bilet: Biletix

Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü – Karma Sergi, “Arkas Halı Koleksiyonu“

Tarihi Mattheys Köşkü’nü restore ederek İzmir’e yeniden kazandıran Arkas, köşkün içinde açtığı Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde Arkas Halı Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan oluşan bir seçki sergileniyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

Tarih: Süresiz Sergi