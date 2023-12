Akmerkez, 30. yılını seçkin bir davetle kutladı!

Türkiye’nin alışveriş kültürüne yön veren bir simge kabul edilen ve İstanbul’un kalbinde bir yaşam tarzının yaratıcısı olan Akmerkez, 30 yıllık yolculuğunu, iş, sanat, cemiyet ve moda dünyasından konukların katıldığı bir davet ile kutladı. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen davete moda ve tasarım dünyasına yön veren markaların temsilcileri, tasarımcıları ile moda sektörünün önde gelen isimleri de katıldı. Şıklık, zarafet ve eğlencenin buluştuğu davette Nevbahar-Ali Koç, Ali Sabancı, Cem Hakko, Ümit-Cem Boyner, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Gül-Kenan Erçetingöz, Murat-Yasemin Özyeğin, Mustafa Taviloğlu, Elif Dürüst, Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan ve Berrak Tüzünataç gibi isimler hazır bulundu.

Zarafetle müziğin dansı

Paper Moon'daki atmosfer, 30 yıl süresince sektöre yön veren, zaman içinde her daim yenilenerek öncü olan Akmerkez’in şık mimarisini ve seçkin marka karmasını incelikle yansıttı. Canlı müzik performanslarıyla renklenen davet, Akmerkez’in misafirlere sadece bir alışveriş merkezi değil, sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi. Girişteki zarif piyano ve vokal akustik performanslar ile saksafon sanatçısının DJ altyapısıyla birleşerek sunduğu müzik şöleni, davetlilere keyifli bir gece yaşattı. Paper Moon'un her köşesinde yankılanan canlı müzik notaları, davete enerji ve ritim kattı.

Görsel bir şölen

Davetin dekorasyonu, görsel bir şölenin kapılarını aralayarak özel bir atmosfer oluşturdu. Yılbaşı süslemeleri, rengarenk meyve ve çiçek şamdanlarıyla birleşerek geceye ayrı bir şıklık kattı. Renk cümbüşüyle bezenmiş ortam, adeta harikalar diyarına açılan bir kapı gibiydi. Rengarenk kıyafetleri ve enerjileriyle misafirlerin ruhunu yakalayan sanatçılar, misafirlere gecce boyu müzik ziyafeti sundu.

Eşsiz bir gastronomik deneyim

Davette, konuklara Paper Moon’un mutfağından lezzetler servis edildi. Dünyaca ünlü şef Giuseppe Pressani'nin usta ellerinden çıkan lezzetler, davetin gastronomik deneyimini de zirveye taşıdı.

Bu özel geccede Akmerkez, 30. yılını muazzam bir davetle selamlarken, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde, İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi. Renkli dekorasyon ve zarif atmosfer, Akmerkez'in 30 yıllık öncülüğünü vurgulayarak İstanbul'un parlayan yıldızı olma vizyonunu bir kez daha ön plana çıkardı...