İstanbul'un dikkat çeken konsept mağazaları

Yirmiyedi Kuzguncuk - @yirmiyedikuzguncuk

Üryanizade Sok. No:27, Kuzguncuk

Son dönemin en dikkat çeken konsept mağazalarından Yirmiyedi Kuzguncuk; özellikle yılbaşı döneminde atağa geçenlerin başında geliyor. Semtin mahalle kültürüne şık detaylarla uyum sağlayan mağaza; minik bir mucizeler dükkanını andırıyor. Muglar, kupalar ve fincan setlerine hayranız! Yeni yıl koleksiyonuna da kesinlikle göz atmalısınız. Dönemsel olarak yaptıkları indirimleri de takip etmenizi öneririz; uygun fiyata farklı tasarımlara ulaşabilirsiniz. Online olarak buradan ürünleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Dot Concept Store - @dot.conceptstore

Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. No:11/1, Göktürk

Hayran kalacaksınız! Türk tasarımcıların özgün tasarımlarını ve dünyanın farklı ülkelerinden yerel halkın el emeği ürünlerini ve antikaları seçip sizin için derleyen, bunu yaparken etik alışveriş deneyimini yaşamanızı hedefleyen, farklı tasarımcıların ürünlerini bir arada nasıl kullanabileceğinize dair ilham alacağınız kareler paylaşan, kısacası tasarım arayıcılığıyla sanatı güncel yaşantınızla entegre ederek keyifli vakit geçirmenizi sağlacak online bir platform! Aynı zamanda Göktürk'te bulunan mağazısıylada keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatanlardan.

Gizia Gate - @giziagate

Abdi İpekçi Cad. No:19/1, Nişantaşı

Türkiye ve dünyada ulaşılabilir lüks kavramının öncülerinden olan Gizia; sofistike ve elegan koleksiyonu, özel tasarımcı işbirlikleri, başarılı mağazacılık ağı, online satış hizmeti ile moda ve perakende sektöründe müşteri tabanını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Gizia; güçlü, çarpıcı, sofistike ve feminen tasarım anlayışı ile yüksek moda vizyonuna sahip zamansız şıklık sunan koleksiyonlara hayat vermeye devam ediyor. Haute Couture tekniklerini hazır giyime adapte ederek, ipliğinden kumaşına ve tüm aksesuarlara kadar kalite çizgisini tasarım gücüyle birleştiriyor. Gizia; koleksiyonlarını hazırlarken ilhamını doğa, sanat, mimari etkiler ve güncel modaya yön veren ikonik figürlerden alıyor. Koleksiyonlarını online üzerinden de inceleyip satın alabiliyorsunuz.

Qimu - @qimuofficial

Küçük Bebek Cad. No:16 D:6, Bebek

Esin & Benan Terzioğlu tarafından 2017 yılında İstanbul'da kurulan marka; zarif ve yetenekli işçiliğin özünü temsil ediyor. En yüksek standartlara ulaşma konusunda kararlı bir vizyonla ilerleyen marka; sofistike müşterilerine olağanüstü kalitede rakipsiz ürünler elde etme şansını sunuyor. Vizyonunun merkezinde ise nesiller arasında kalıcı bir bağlantı kuran ürünler yaratma arzusu yer alıyor. Özenle tasarlanan her parça, sadelik ve zarafeti kusursuz bir şekilde harmanlayan metaforik bir köprü görevi görüyor... Web sitesinden koleksiyonlarına ulaşabilirsiniz.

Rivus- @rivus.com.tr

Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. No:54/A, Karaköy

Zamansız tasarımları ile büyüleyen minimal bir dokunuş! Sade olmanın zor olduğunu keşfeden, farkındalığı yüksek, eşitlikçi, kimlikli ve özgün tasarımı ile dikkat çeken Rivus; karakter sahibi tarzıyla dikkat çekenlerden! Web sitesinden tasarımları inceleyebilir, satın alabilirsiniz.

Özlem Süer - @ozlemsuer

Büyük Çiftlik Sok. No:20, Nişantaşı

Nişantaşı'nda tarihi bir binada yer alan Showroom'unda birbirinden özel parçaları bulabilirsiniz. “Hepimiz kendi hikayelerimizin anlatıcılarıyız. Biz de geleceğin hikaye anlatıcılığını çok önemseyerek eğilimleri, akımları yakından incelemeye ve projeler üretmeye çalışıyoruz” diyen Özlem Süer, her bir bireyin geleceğin kolektif konseptine yaratıcı katkı sağladığında dünyanın daha doğru noktalara ulaşacağı inancında. Motivasyonlarının, insanlık adına pozitif düşünce üreterek nesneler dünyasında tasarım yapmak olduğunu dile getiriyorlar... Web sitesinden detaylara ulaşabilirsiniz.

​​​​​​​

Bey - @beykarakoy

Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. No:54/A, Karaköy

Erkek stiline yön veren bir mağaza olan Bey, stil sahibi erkekler için en doğru yer. Birçok markanın ürününe ve kendi tasarımlarına sahip olan Bey Karaköy, kesinlikle ziyaret etmeniz gereken konsept mağazalarından bir tanesi. Online olarak ürünleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Shopi Go - @shopi_go

Teşvikiye Mah. Ahmet Fetgari Sok. No:62, Nişantaşı

2012 yılında konsept ürünleriyle serüvenine başlayan Shopi Go, şuanda en bilinen konsept mağazaları arasında yer alıyor. Spor ayakkabı ve giyim ürünlerinin yanı sıra birçok dekoratif parçayı Shopi Go'da bulabilirsiniz. Web sitesi üzerinden de ürünleri inceleyebilirsiniz...

Pop Corner - @popcorner

City's Nişantaşı AVM, Kanyon AVM, Terra City AVM

Pop Corner, dünyadaki trendleri sürekli takip ederek, genç, dinamik ve ‘cool’ markalarla iş birliği yaparak eğlenceli ve erişilebilir ürünleri müşterilerine sunmayı hedefliyor. Pop Corner’ın ‘Oh So Pop’ sloganı da, anlık trendleri yakalayan, bulunduğu yere bu renk katan, fark yaratan ve eğlenceli markaların bir arada bulunduğu ‘pop’ kimliğini yansıtıyor. Web sitesi üzerinden de alışverişinizi yapabilirsiniz...

Petit Collective - @petitcollective

Lalezer Sok. Lale Apt. No:3/A, Fenerbahçe

Çocukların renkli dünyasını tasarım ve kaliteyle buluşturan Petit Collective; iki genç anne Aslı ve Evin'in yarattığı bir harikalar dünyası! Markanın kurucuları " Ebeveynlik maceralarımızın başlangıcıyla, tüm anneler gibi çocuklarımızın ihtiyaçları için tasarım, kalite ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürünleri takip etmeye başladık. Kimi zaman bu arayışlarımıza kolayca ulaşırken bazen de keşke Türkiye'de olsa da satın alabilsek dediğimiz pek çok şey oldu. Ve sonunda bizler gibi en iyiyi arayan ebeveynlerin istedikleri ürünlere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak adına, güvendiğimiz markaların koleksiyonlarını tek tek inceleyerek, seçtiğimiz ürünleri Petit Collective adı altında, tek bir çatıda toplamaya karar verdik." şeklinden tanımlıyorlar! Online olarak alışveriş seçenekleri de bulunuyor.

Minoa Pera - @minoapera

Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cad. No:99, Beyoğlu

Tarihi Meşrutiyet Binası'nda yer alan; bir kitabevi, restoran, kafe, bar ve çok daha fazlası... Zengin koleksiyonunda edebiyattan sanata, fotoğrafçılıktan grafik tasarıma, bahçecilikten yeme-içme kültürüne, çocuk kitaplarından çizgi romanlara kadar pek alanda, 60.000’in üzerinde kitap bulunuyor. Kitaplar ve Minoa yaşam tarzını yansıtan tasarım objeler yanında kafe - brasserie bölümü de taze çekilen kahvesi ve lezzetli menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Minoa’da ayrıca farklı konularda kültür sanat etkinlikleri de düzenleniyor. ​​​​​​​

Local Makers - @localmakers.tr

Firuzağa Mah. Çukurcuma Cad. No:27/B, Beyoğlu

Tüketmekten çok üretimin gücüne inananların topluluk platformu! Lokal üreticilerin ilham veren hikayeleri ve ünlünleri Local Makers'ın online shop'unda sizi bekliyor. Makers kültürünün temelinde yer alan, hem de onu en çok besleyen unsur paylaşım. Üretenin, bilgiyi kendisine saklamak yerine paylaşıp, öğrenmek isteyenlere aktarmasına ve bunu bir deneyim haline dönüştürmesine aracı oluyoruz. Bu platformda, daha önce aşina olduğunuz, paylaşma konusunda tutkulu Maker’ların hikayelerine eşlik edecek ya da yepyeni hikayelere merhaba diyeceksiniz.​​​​​​​

Woof - @woofstorekadikoy

Caferağa Mah. Mühüdar Karakolu Sok. Faik Bey Apt. No:17/A, Kadıköy

Türkiye'nin dört bir yanından özgün ve çevre dostu üreticileri bir araya getiren, el emeği, etik üretim ve gelecek dostu sorumluluk bilincine sahip markaları Kadıköy ile buluşturan Woof, konseptiyle dikkat çekenlerden. Her ayrıntısına bayılacağınızı garanti ediyoruz! Aynı zamanda take away kahvenizi de, taze demlenmiş şekilde alabilirsiniz!

Mae Zae - @maezea

Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Hoca Tahsin Sok. Akçe Han No:16/A, Karaköy

Mae Zae; tutku ile yaptıkları işleri insanlarla paylaştıkları bir yaşam merkezi. "Kalbimiz neye çarpıyorsa, nerede ruhu olan bir tasarım görüyorsak onun da Mae Zae çatısı altına girmesi bizi mutlu eden şeylerden biri. Mekanlardan, hikayelerden, yeni tanıştığımız insanlardan ilham alıyoruz. İlham aldığımız şeyleri de tasarıma dönüştürürken çok keyif alıyoruz.​​​​​​​" cümleleriyle anlatıyorlar kendilerini... Online mağazasına da buradan ulaşabilirsiniz.

Moda Calling - @modacalling

Caferağa Mah. Bademaltı Sok. No:38/A, Moda

Moda Calling Ekim 2015'te İstanbul Moda'da, "Moda'yı çağırıyoruz" mottosuyla kuruldu. Moda Calling, heyecanı artarak devam eden serüveninde artık Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyor. Kendisine özel hizmet almak isteyen müdavimleri, online alışverişte de aynı tadı yaşıyor.​​​​​​​

Midight - @midnightistanbul

Küçük Bebek Cad. No:3, Bebek

İstanbul menşeli ilk konsept mağaza Midnight, 2007’den bu yana dünyanın farklı yerlerinden markaları ve tasarımcıları bir araya getiren benzersiz bir koleksiyon sunuyor. Farklı kültürlerden ve ilham kaynaklarından beslenen tasarımcıları yan yana getiren Midnight, koleksiyonunda üç ana kategoriye odaklanıyor; moda, mücevher ve dekorasyon. Midnight dünyası, benzersiz bir tasarım zevkine sahip olanları ve bir tasarımdan fazlasını arayanları mağazasına davet ediyor. Tasarım odaklı yepyeni bir deneyim yaşamak isteyenler Midnight’s Bebek mağazasındaki hazineleri keşfedebilir ya da birçok yeteneğin tasarımlarının yer aldığı online mağazaya göz atabilir.​​​​​​​