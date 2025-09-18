30 Şefin Ortak Gücü: 1.5 Tonluk Dev Sucuklu Yumurta

7. Uluslararası GastroAfyon Festivali, bu yıl unutulmaz bir gösteriye sahne olacak. Festivalin en dikkat çekici etkinliği, Guinness Dünya Rekoru denemesi olacak. 19 Eylül Cuma günü saat 15.00’te, Afyonkarahisar’ın kalbinde, 25 metrekarelik özel krom tavada dev bir sucuklu yumurta pişirilecek.

Bu rekor için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı. Bir haftalık titiz çalışmanın ardından dev tava festival alanına yerleştirildi. Etkinlikte, kentin coğrafi işaretli ürünü olan Afyon sucuğundan 1 ton ve 15 bin gezen tavuk yumurtası kullanılacak. Sonuç, yaklaşık 1.5 ton ağırlığında dev bir lezzet olacak.

30 Şef Aynı Anda Mutfakta

Bu rekor denemesi, 30 usta şefin iş birliğiyle gerçekleşecek. Her biri mutfaktaki deneyimini ve teknik bilgisini ortaya koyarak, tarihe geçecek bir lezzeti yaratacak. Kullanılacak ekipmanlardan pişirme tekniklerine kadar her ayrıntı büyük bir dikkatle planlandı. Festival alanına gelen katılımcılar, hem hazırlık sürecini hem de pişirme aşamalarını canlı olarak izleme şansı bulacak.

Guinness Denetimiyle Resmi Tescil

Rekorun geçerliliği için tüm aşamalar Guinness tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde yapılacak. Bir mimar ve bir gıda mühendisi, ölçüm ve denetim sürecini titizlikle yürütecek. Böylece rekor, resmi olarak kayda geçme şansı kazanacak. Festival alanında şeffaflık ve güven ortamı, katılımcıların etkinliğe olan ilgisini daha da artıracak.

Afyonkarahisar’ın Gastronomi Gücü Dünya Sahnesinde

Bu dev sucuklu yumurta yalnızca festivalin simgesi olmayacak. Aynı zamanda Afyonkarahisar’ın gastronomi gücünü uluslararası boyuta taşıyacak. GastroAfyon Festivali, Türkiye’nin gastronomi turizmine önemli bir katkı sağlayacak. Kentin dünya çapında tanınan sucuğu, bu rekorla birlikte bir kez daha küresel sahnede yerini alacak. Festival, Afyonkarahisar’ın gurur kaynağı olacak ve yerel kültürü dünya ile buluşturacak.