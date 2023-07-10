Vize derdine son: Vize gerektirmeyen Avrupa, Amerikan Asya ve Afrika ülkeleri!

Not: Ülkelerin seyahat kuralları hızlıca değişebiliyor. Yolculuk sırasında kötü sürprizlerle karşılaşmamak için gideceğiniz ülkenin seyahat kurallarını Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu sayfadaki vizesiz ülkeler umuma ait Türk pasaportları (bordo) sahipleri için, turistik geziler özelindedir. Eğer seyahat amacınız ticari ya da iş içinse gideceğiniz ülkenin ekstra belge ya da izin istemediğinden emin olmalısınız.

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Sırbistan

Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla tanınan Sırbistan, ziyaretçilerine bol miktarda turistik cazibe merkezi sunuyor. Aynı zamanda Sırbistan Mutfağı ile de özgün lezzetler barındırıyor.Karışık ızgara et (pljeskavica), sarma, kajmak, kaymaklı börek ve Sırp peyniri (kaymak) gibi lezzetler deneyebilirsiniz. Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Belgrad, tarihi ve modern dokusuyla ilgi çeker. Kalemegdan Kalesi, Saint Sava Katedrali, Knez Mihailova Caddesi ve Ada Ciganlija gibi önemli turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz. Zlatibor ise bölgenin bir diğer meşhurlarından. Sırbistan’ın güneybatısında, muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü bir dağ bölgesidir. Yıl boyunca ziyaretçilere doğa yürüyüşleri, kayak, dağ bisikleti gibi aktiviteler sunar. Zlatibor ayrıca ahşap yapıları ve geleneksel Sırp evleriyle de dikkat çeker.Sırbistan'ın kuzeyinde, Macaristan sınırına yakın bir konumda bulunan Subotica, mimari güzellikleriyle ünlüdür. Art Nouveau tarzındaki binalarıyla dikkat çeken bu şehirde, Ferenc Raichle Meclis Binası, Subotica Sinagogu ve Palić Gölü gibi önemli noktaları ziyaret edebilirsiniz.

Başkent: Belgrad

Para Birimi: Sırp Dinarı

Arnavutluk

Balkanlar'da yer alan Arnavutluk son yıllarda; tarihi, doğal güzellikleri ve sahil şeridi ile turistler için çekici bir destinasyon haline geldi. Arnavutluk'un başkenti olan Tiran, canlı bir şehir hayatı, tarihi ve kültürel mirası ile dikkat çeker. Et'hem Bey Camii, Saat Kulesi, Ulusal Tarih Müzesi ve Skanderbeg Meydanı gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Arnavutluk'un güneyinde, Korfu Adası'nın karşısında yer alan antik bir kent olan Butrint, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Antik tiyatrosu, forum alanı, tapınaklar ve surlarıyla tarihi bir ziyaret noktasıdır. Arnavutluk'un en büyük liman şehirlerinden biri olan Durres, güzel plajları ve antik kalıntılarıyla dikkat çeker. Durres Amfitiyatrosu, Durres Kalesi ve Venetian Kulesi gibi tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz.

Başkent: Tiran

Para Birimi: Arnavutluk Leki

Makedonya

Balkan Yarımadası’nın tam merkezinden bulunan Makedonya, tarihi açıdan oldukça zengin miraslara sahip küçük bir ülke. Roma ve Osmanlı döneminden kalma köprüleri, tarihi binaları ve ibadet merkezleri ile dikkat çeker. Otantik görüntüsü, sıcakkanlı insanları ve çok ulusluluğu ile ön plana çıkan Makedonya, ahip olduğu ulusal parkları, doğal güzellikleri ve sakin yapısı ile konuklarına keyifli bir seyahat deneyimi sunar. Ohrid Gölü ile ünlü olan Ohrid, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken bu şehirde, Ohrid Kalesi, Samuil Kalesi, Ohrid Antik Tiyatrosu ve Aziz Pantelejmon Kilisesi gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz. Ohrid Gölü'nün kıyısında bulunan Struga, güzel plajları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Aynı zamanda "Şairler Şehri" olarak bilinir ve geleneksel edebiyat ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapar. Tarihi bir şehir olan Bitola, Osmanlı döneminden kalma yapıları ve tarihi dokusuyla ünlüdür. Bitola Saat Kulesi, Şirok Sokak (Geniş Sokak), Heraclea Lyncestis Antik Kenti ve Manastırı gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Başkent: Üsküp

Para Birimi: Makedonya Dinarı

Bosna - Hersek

Zarif mimarisi ve büyüleyici güzelliği ile seyahat severlerin mutlaka listelerine alması gereken Bosna-Hersek’te akla ve yüreğe mıhlanacak pek çok değerli detay gizli. Bosna-Hersek'in başkenti olan Saraybosna, tarihi ve kültürel mirasıyla ünlüdür. Başçarşı (Baščaršija), Gazi Hüsrev Bey Camii, Latin Köprüsü, Saraybosna Tüneli ve Srebrenica Anıtı gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz. Mostar, ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Stari Most (Eski Köprü) ve Mostar Köprüsü Müzesi, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar ve Mostar Köprüsü'nün manzarası bu şehirde görülmeye değer yerler arasındadır. Jajce, Orta Bosna bölgesinde bulunan bir şehirdir ve tarihi bir öneme sahiptir. Jajce Kalesi, Şehitler Anıtı, Pliva Şelalesi ve tarihi şehir merkezi gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Başkent: Saraybosna

Para Birimi: Bosna Hersek Markı

Azerbaycan

“İki devlet bir millet” mottosuyla kardeş ülke olarak tanımladığımız Azerbaycan, oldukça zengin bir kültüre sahip. Türk kültürüne başka bir açıdan bakmak isteyen gezginlerin rotasında kendine yer edinen ülke, Türkiye’ye de oldukça yakın bir konumda yer alır. Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Bakü, modern mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeker. Bakü Kalesi, Şirvanşahlar Sarayı, Yanar Dağ ve Bakü Tepe Tepesi gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, modern yapılar arasında yer alan Flame Towers, Heydar Aliyev Kültür Merkezi ve Haydar Aliyev Merkezi gibi yerleri de görebilirsiniz. Gobustan Milli Parkı, Azerbaycan'ın güneyinde yer alan bir doğa ve kültürel varlıklar koruma alanıdır. Burada, taş dönemi petroglifleri, antik mağaralar ve volkanik şekiller gibi ilginç doğal ve tarihi oluşumları görebilirsiniz. Şeki, Azerbaycan'ın tarihi şehirlerinden biridir ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Şeki Han Sarayı, Şeki Kale Kalesi, Karavansaray ve Yukarı Karavansaray gibi tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz. Nabran, Azerbaycan'ın kuzeydoğusunda, Hazar Denizi kıyısında yer alan bir tatil beldesidir. Plajları, su parkları ve eğlence merkezleriyle ünlüdür.

Başkent: Bakü

Para Birimi: Azerbeycan Manatı

Karadağ

Dünyanın en genç ülkelerinden Karadağ diğer bilinen adıyla Montenegro, Balkan coğrafyasında muhteşem sahillere ve etkileyici bir doğaya sahip. Kotor, Karadağ'ın en ünlü turistik yerlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Kotor Old Town, dar sokakları, tarihi kiliseleri ve Kotor Körfezi'nin muhteşem manzarasıyla ziyaretçileri büyüler. Budva, Karadağ'ın en popüler tatil bölgelerinden biridir. Şık plajları, tarihi şehir merkezi (Stari Grad), kaleleri ve canlı gecce hayatıyla ünlüdür. Budva Rivierası'ndaki diğer sahil kasabaları da ziyaret edilebilir. Durmitor Milli Parkı, Karadağ'ın iç kesimlerinde yer alan bir doğal güzellikler alanıdır. Muhteşem dağ manzaraları, derin vadiler, göller ve şelaleler içerir. Durmitor Dağı'nı tırmanabilir, Tara Nehri Kanyonu'nda rafting yapabilir veya göl kenarında doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ostrog Manastırı, dağın yamacına oyulmuş bir manastır kompleksi olarak ünlüdür. Karadağ'ın en önemli dini ve turistik merkezlerinden biridir. Manastır, hala faal olan önemli bir Hristiyan hac yeri olarak ziyaret edilmektedir.

Başkent: Podgoritsa

Para Birimi: Euro

Gürcistan

Gürcistan, Kafkasya'da yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir ülkedir. Doğal güzellikleri, eski şehirleri, manastırları ve zengin mutfağıyla turistler için çekici bir destinasyondur. Gürcistan'ın kuzeyinde yer alan Kazbek Dağı, doğa severler için popüler bir noktadır. Kazbek Dağı'nın eteklerinde yer alan Gerey Göller, muhteşem doğal güzellikleriyle ünlüdür. Bölgede doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışı ve manzara fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Gürcistan'ın Karadeniz kıyısında bulunan Batum, plajları, modern yapısı ve canlı gece hayatıyla ünlüdür. Batum Bulvarı, Batum Botanik Bahçesi, Gürcistan Eyalet Müzesi ve Batum Feneri gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Gürcistan'ın güneybatısında yer alan Borjomi, ünlü mineralli suyuyla tanınır. Borjomi Parkı'nda doğa yürüyüşleri yapabilir, tarihi Borjomi Kalesi'ni ziyaret edebilir ve bölgenin doğal güzelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Başkent: Tiflis

Para Birimi: Gürcistan Larisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'de bulunan ve tarihi mirası, güzel plajları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan bir bölgedir. Girne, Kuzey Kıbrıs'ın en popüler turistik merkezlerinden biridir. Girne Kalesi, St. Hilarion Kalesi, Girne Limanı ve Antik Roma Hamamı gibi tarihi ve kültürel noktaları keşfedebilirsiniz. Ayrıca, sahil şeridi boyunca uzanan güzel plajlarda güneşlenebilirsiniz. Girne'ye yakın bir konumda bulunan Bellapais Manastırı, Gotik tarzdaki Bellapais Manastırı Manastır Kilisesi ile ünlüdür. Manastırın tarihi atmosferi ve panoramik manzarası ziyaretçileri etkilemektedir. Kuzey Kıbrıs'ın başkenti olan Lefkoşa, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeker. Büyük Han, Selimiye Camii, Lefkoşa Kalesi ve Ledra Caddesi gibi noktaları ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, Lefkoşa'da alışveriş yapabilir ve yerel lezzetleri deneyebilirsiniz. Karpaz Yarımadası, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamıyla ünlüdür. Burada, Altın Kumsal (Golden Beach) gibi güzel plajları ziyaret edebilir ve Karpaz Milli Parkı'nda doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ayrıca, yarımadada bulunan Apostolos Andreas Manastırı da dikkat çekici bir noktadır.Karpaz Yarımadası'nda bulunan Dipkarpaz Köyü, geleneksel Kıbrıs köy yaşamının izlerini taşır. Köyde yerel yaşamı deneyimleyebilir, tipik taş evleri ve köy pazarını keşfedebilirsiniz.

Başkent: Lefkoşa

Para Birimi: Türk Lirası

%100 Vizesiz Afrika

Kenya

Kenya; tarihi yerlerden çok ulusal parkları, doğası, yabani hayvanları ve yaşamlarını keşfetmenizi sağlayacak safari turlarıyla bilinen bir Doğu Afrika ülkesi. Kenya’ya seyahat edecek olanların elektronik vize almaları gerekiyor. Genelde 2 iş günü içinde çıkıyor.

Başkent: Nairobi

Para Birimi: Kenya Şilini

Güney Afrika

Güney Afrika’ya girişte pasaportunuzda en az iki sayfalık boş alan olması ve gidiş dönüş uçak biletinizi göstermeniz yeterli oluyor. Vizesiz seyahat edebilmek için ülkeden maksimum 30 gün içerisinde çıkacağınızı da kanıtlamanız gerekiyor.

Başkent: Cape Town

Para Birimi: Güney Afrika Randı

Fas

Fas’a vizesiz seyahat etmek için en az altı ay geçerliliği olan pasaporta sahip olmak yeterli. Gümrük kontrolünde uçakta verilen formları eksiksiz doldurduğunuza da emin olmalısınız.

Başkent: Rabat

Para Birimi: Fas Dirhemi

Madagaskar

Kızıl toprakları nedeniyle ‘büyük kırmızı ada’ olarak bilinen Madagaskar, dünyanın en büyük dördüncü adası. Temel besinleri pirinçtir, et ve deniz ürünleriyle servis edilir. Popüler yemekleri ise hindistancevizi sütü ile yapılan Ravitoto’dur. Madagaskar’a kapı vizesi alarak 30 gün süre şartıyla seyahat edebilirsiniz.

Başkent: Antananarivo

Para Birimi: Madagaskar Ariarisi

Mısır

Mistik destinasyon seven herkesin seyahat listesinde olan Mısır’da farklı vize muafiyetleri var. Şarm El Şeyh’e girişlerde ülke 15 gün -o bölgede kalmak şartıyla- vizesiz girişe izin veriyor. Diğer şehirler için de 20 yaşından küçük ve 45 yaşından büyükler Mısır’a maksimum 30 gün kalma şartıyla vizesiz kabul ediliyor. 20-45 yaş arası misafirlerin ise Şarm El-Şeyh dışındaki şehirler için vize alması gerekiyor.

Başkent: Kahire

Para Birimi: Mısır Lirası

Tanzanya

Tanzanya; bünyesinde yer alan vahşi yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Birçok kişi ülkeye safari turu yapma ve doğal yaşamı keşfetme amaçlı gidiyor. Tropikal iklimin hakim olduğu ülkeye 90 gün geçerli kapı vizesi alarak girebilirsiniz.

Başkent: Dodoma

Para Birimi: Tanzanya Şilini

Tunus

Tunus, lezzetli yerel mutfağı, tarihi yapıları, egzotik kültürü ile farklı yerler görmeyi ve keşfetmeyi sevenler için uygun bir ülke. 90 gün şartıyla vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Başkent: Tunus

Para Birimi: Tunus Dinarı

Uganda

Ülkede düzenlenen safarilerle, doğal güzelliklerini doğal ortamında gözlemleme imkânı sunuluyor. Uganda’nın, dünyanın en büyük göllerinden biri olan Victoria Gölü’ne de kıyısı bulunuyor. Uganda’ya 90 gün süre şartıyla kapı vizesi alarak girebilirsiniz.

Başkent: Kampala

Para Birimi: Uganda Şilini

%100 Vizesiz Asya

Birleşik Arap Emirlikleri

7 emirliğin birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Emirlikleri’nin en önemli gelir kaynağı petrol. Ziyaret edenlerin çoğu plajları, çölleri, tarihi evleri ve dağlarıyla büyüleyen bu ülkenin turizm açısından en gelişmiş şehri Dubai‘yi tercih ediyor. Online vizeyle 29 gün süre içinde ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca THY, Pegasus, Emirates gibi havayolları ile uçacaksanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabiliyorsunuz.

Başkent: Abu Dabi

Para Birimi: Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

Endonezya

Endonezya, etkileyici kumsalları, el değmemiş muhteşem adaları, kültürel farklılıkların hissedildiği, 24 saat hareketin olduğu sokakları ile Güneydoğu Asya’nın en sevilen destinasyonlarından biri. Nisan ve ekim ayları arasındaki kuru dönem ülkeyi ziyaret etmek için en doğru zaman. Vizesiz olarak 30 gün süreli ziyaret edebileceğiniz bu ülkede, ziyaretiniz sırasında süreyi uzatmak isterseniz göçmenlik bürosuna giderek 30 gün daha uzatabilme imkânına sahipsiniz.

Başkent: Cakarta

Para Birimi: Endonezya Rupisi

Filipinler

Muhteşem doğası, kumsalları, yağmur ormanları ile ziyaretçilerini büyüleyen Filipinler, ada ve adacıklardan oluşuyor. Güneydoğu Asya’da yer alan ülkede turizmin ülke ekonomisinde önemli bir payı var. Filipinler’e yapılan, süresi 30 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmiyor.

Başkent: Manila

Para Birimi: Filipin Pesosu

Katar

Farklı yaşam tarzıyla dikkat çeken Katar’a maksimum iki hafta içerisindeki dönüş biletini, otel rezervasyonunu göstererek ve 100 Katar Riyali ödeyerek vizesiz giriş yapmak mümkün.

Başkent: Doha

Para Birimi: Katar Riyali

%100 Vizesiz Amerika

Dominik Cumhuriyeti

Muhteşem plajları ve manzaralarıyla turizm açısından gayet iyi durumda olan Dominik Cumhuriyeti adalardan oluşuyor. Dominik’e girerken 30 günlük kapı vizesi alınabiliyor.

Başkent: Santo Domingo

Para Birimi: Dominik Pesosu

Arjantin

Güney Amerika’nın güneyinde And dağları ile Atlas Okyanusu arasında uzanıyor. Arjantin Güney Amerika kıtasında 2. dünya genelinde 8. en büyük toprak. Arjantin Türkyie’den vize istemeyen ülkeler arasında. Arjantin’e 90 gün süreli vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Başkent: Buenos Aires

Para Birimi: Arjantin Pesosu

Bahamalar

Hayallerinizdeki deniz, kum, güneş manzarasına tanık olabileceğiniz bu ülke 700 adadan oluşuyor. Başkenti Nassau, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri. Bahamalar Türkiye’den vize istemeyen ülkeler arasında. Bu ülkeye kapı vizesi ile seyahat edebilirsiniz.

Başkent: Nassau

Para Birimi: Bahama Doları

Brezilya

Her sene düzenlenen karnavalları, futbol geleneği, Amazon Ormanları ve turistik yerleriyle adından sık sık söz ettiren Brezilya; hem coğrafi hem de nüfus açısından dünyanın en büyük beşinci ülkesidir. Dünyanın en büyük karnavallarından olan Rio Karnavalı bu ülkede gerçekleştirilmektedir. Brezilya’ya yapılan, süresi 90 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmiyor.

Başkent: Brasilia Trend

Para Birimi: Brezilya Reali

Jamaika

Jamaika doğası, farklı kültürleri, Reggea müziğin çıktığı yer olması sayesinde her yıl bir milyondan fazla turistin ziyaret ettiği bir ada ülkesi. Her yıl düzenlenen Jamaica Carnival turistler tarafından oldukça ilgi gören etkinlikler arasında. Ayrıca Bob Marley’in de ülkesi olarak ünlenmiş. Türk vatandaşları 90 gün süre ile vizeden muaftır.

Başkent: Kingston

Para Birimi: Jamaika Doları

Şili

Sarp doğası ve alışılmışın dışında coğrafyasıyla Şili görmeye değer yerlerden bir tanesi. And Dağları’nın büyüleyici sahneleri gidenlerin hafızalarında kalıyor.

Başkent: Santiago

Para Birimi: Şili Pesosu

Peru

Machu Picchu sayesinde her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Peru akıllarda kalacak bir ülke. Yemyeşil doğası ve rengarenk kültürüyle tanınan Peru mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

Başkent: Lima

Para Birimi: Peru Solü