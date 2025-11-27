Zuma İstanbul’dan Gün Ortasına Şık Bir Japon Dokunuşu

Şehrin seçkin gastronomi durakları arasında yer alan Zuma İstanbul, modern Japon mutfağının rafine çizgisini gün ortasına taşıyan özel bir öğle menüsü sunuyor. Hafta içi 12.00–15.00 arasında servis edilen bu yeni menü, günün hızlı temposunda kaliteli bir lezzet arayan profesyonellere ve şehir yaşamına kısa bir mola vermek isteyen misafirlere güçlü bir alternatif oluşturuyor. Zuma’nın global gastronomi yaklaşımı, bu özel menüde dengeli, hafif ve modern bir akışla birleşiyor.

Zuma’nın Modern Japon Mutfağına Getirdiği Öğle Yorumu

Zuma İstanbul, öğle menüsünde misafirlerine sade, hafif ve yaratıcı bir çizgi sunuyor. Menü, klasik Japon mutfağının temel taşlarını modern bir dokuyla buluşturuyor. Miso Çorbası ile başlayan bu gastronomik akış, hem dengeyi hem de sıcak bir karşılamayı temsil ediyor. Ardından misafirler, iki ara sıcak ve bir ana yemek seçeneğiyle farklı tatların uyumunu keşfedebiliyor.

Bu yapı, gün ortasına uygun bir tempoda ilerleyen hafif ama tatmin edici bir deneyim yaratıyor. Zuma’nın “İzakaya” paylaşım kültürü, menüye hem sosyal hem de keyifli bir dokunuş katıyor.

Öne Çıkan Tatlar ve Menü Seçenekleri

Yeni öğle menüsünde Trüflü Ponzu Soslu Et Tataki, Lime Shiso Soya ile Sırlanmış Somon, Zuma Salatası ve Karides ve Morina Balıklı Gyoza gibi imza tabaklar dikkat çekiyor. Zuma’nın popüler lezzetleri, öğle saatleri için daha hafif bir yorumla yeniden şekilleniyor.

Ana yemek bölümünde ise üç güçlü seçenek yer alıyor:

Spicy Beef Tenderloin Donburi ,

Salmon Teriyaki ,

Karaage Chicken Donburi.

Bu tabaklar, doyurucu yapıları ve dengeli sunumlarıyla menünün temel taşlarını oluşturuyor.

Gün Ortasında Zarif Bir Mola

Zuma İstanbul, yeni öğle menüsüyle gün ortasını hem lezzet hem de atmosfer açısından özel bir ana dönüştürüyor. Mekanın konforlu tasarımı, rafine sunumları ve modern Japon mutfağına kattığı özgün dokular sayesinde misafirler kısa bir mola sırasında bile seçkin bir gastronomi deneyimi yaşayabiliyor.

Zuma, şehir yaşamının hızlı temposu içinde hem huzurlu hem de tatmin edici bir öğle seçeneği sunarak misafirlerini modern Japon mutfağının zarif çizgisini keşfetmeye davet ediyor.