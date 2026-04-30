Zuma Bodrum 10. Yılında Sezona Damga Vuruyor!

Bodrum yazının ritmini belirleyen ikonik adreslerden Zuma Bodrum, 10. yılını kutladığı sezona iddialı bir başlangıç yapıyor. Zuma Bodrum, 13 Mayıs itibarıyla Yalıkavak Marina’daki yerini yeniden alıyor ve sezonun en çok konuşulacak deneyimlerinden birine imza atıyor. Açıldığı ilk günden bu yana yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam alanı olarak konumlanan mekan, her sezon çıtasını daha yukarı taşıyor.

Markanın global sahnedeki ilk yaz sezonu lokasyonu olma özelliğini taşıyan Zuma Bodrum, bu yönüyle uluslararası kimliğini Bodrum’a taşıyor. Böylece yerel enerjiyi global bir perspektifle buluşturuyor ve ortaya benzersiz bir atmosfer çıkarıyor.

Yenilenen Konsept, Artan Enerji

Yeni sezonda Zuma Bodrum, konseptini daha da zenginleştiriyor. Artan talebe karşılık kapasitesini genişletiyor ve deneyimi daha akışkan hale getiriyor. Özellikle denize karşı konumlanan terası, gün batımından geceye uzanan güçlü bir atmosfer yaratıyor.

Mekanın enerjisi yalnızca manzarayla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda DJ performansları ve canlı müzik akışı, gecce boyunca temposu düşmeyen bir ritim oluşturuyor. Böylece Zuma, sadece yemek deneyimi sunmuyor; aynı zamanda sosyal hayatın merkezine yerleşiyor.

İmza Lezzetler ve Şef Dokunuşu

Zuma Türkiye Executive Chef’i Emrah Orak, mutfağın yaratıcı çizgisini bu sezon da güçlü şekilde sürdürüyor. Menü, markanın ikonikleşen lezzetlerini korurken aynı zamanda yeni dokunuşlarla zenginleşiyor.

Paylaşım odaklı sunum anlayışı, deneyimi daha sosyal hale getiriyor. Her tabak, hem teknik ustalık hem de rafine bir tat dengesi sunuyor. Böylece Zuma Bodrum, gastronomi tarafında da iddiasını net şekilde ortaya koyuyor.

10. Yıla Özel Global Bar Geccesi

Sezonun en dikkat çeken anlarından biri, 29 Mayıs’ta gerçekleşecek 10. yıl özel bar etkinliği oluyor. Bu gecce, Zuma’nın global ruhunu tek bir atmosferde buluşturuyor.

Zuma Dubai ve Zuma Abu Dhabi ekiplerinden gelen barmenler, Bodrum ekibiyle birlikte barın başına geçiyor. Üç farklı şehirden ilham alan toplam altı özel kokteyl, bu geceye damga vuruyor. Böylece misafirler, Zuma’nın uluslararası yaratıcılığını tek bir gecede deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Bu etkinlik, yalnızca bir kutlama değil. Aynı zamanda markanın global gücünü Bodrum’da hissettiren güçlü bir deneyim olarak öne çıkıyor.

Yaz Sezonunun En Güçlü Buluşma Noktası

Zuma Bodrum, 10. yılıyla birlikte yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Mekan, sunduğu atmosfer, güçlü mutfağı ve dinamik gece hayatı ile Bodrum’un vazgeçilmez adresleri arasında yerini koruyor.

Sezonun yoğun ilgisi göz önüne alındığında, rezervasyon planını erkenden yapmak büyük avantaj sağlıyor. Çünkü Zuma deneyimi, yalnızca bir akşam yemeği değil; aynı zamanda yazın en güçlü sosyal anlarından birine dönüşüyor.